Sürgülü ve katlanır cam sistemleri ile mükemmel dekorlar

Tasarım ve mimarinin yarattığı yeni çözümlerin yaşam alanlarımız için önemi tartışılmaz. Daha konforlu, güvenli, huzurlu ve şık yaşam alanlarına sahip olmanın yolu mimarlar ve tasarımcıların yenilikçi fikirlerinden geçiyor. Bu bağlamda üretilen birçok yapı ve dekorasyon unsuru evlerimiz için vazgeçilmez detaylar olabiliyor. Bu yazımızda, bu yenilikçi ve yaratıcı fikirlerden biri olan katlanır cam, balkon ve pencere üzerinde durmayı düşünüyoruz. İlk üretildiği andan beri aydınlık ve ferah dekorların vazgeçilmez parçası olan katlanır cam balkon ve pencereler, birbirinden güzel örnekleriyle bu yazımızda olacak. Oturma odası, teras, veranda, balkon, kış bahçesi hatta yatak odasında bile kullanabileceğiniz bu öge için on mükemmel örnek derledik.

Cam malzemenin ışık alan yapısına evimizin birçok alanında ihtiyaç duyuyoruz. Gün ışığından ve ısısından daha iyi faydalanabilmek için özellikle bahçe, teras gibi alanlara açılan duvarları cam malzemeye dönüştürmek mimar ve tasarımcılara mükemmel bir fikir gibi görünüyor ancak tek parça, devasa camlar hem kullanışlı olmadığından hem de kırılma anında büyük hasara yol açabileceğinden daha farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorlar. Bütün bu sorgulamanın sonucunda parçalar halinde uygulanan katlanır cam ve sürgülü camları kullanıma sunuyorlar. Hem açılır kapanır özelliği ile farklı mevsimlere göre farklı kullanım şekilleri sunan hem de gün ışığını evinizin en ücra köşelerine kadar getiren bu uygulama son derece de dekoratif bir görünüme sahip.

Sadece cam balkonlar için değil dekorasyon üzerine örneğe ihtiyaç duyduğunuz bütün detaylar için sitemizde arama yapabilirsiniz. İç mimari ve dekorasyon hakkında fikir ve örnek tasarımların bulunduğu “İç mimari ve dekorasyon üzerine işinizi kolaylaştıracak öneriler” başlıklı yazımıza da bir göz armanızı tavsiye ediyoruz.