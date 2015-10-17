Sürgülü ve katlanır cam sistemleri ile mükemmel dekorlar

Tasarım ve mimarinin yarattığı yeni çözümlerin yaşam alanlarımız için önemi tartışılmaz. Daha konforlu, güvenli, huzurlu ve şık yaşam alanlarına sahip olmanın yolu mimarlar ve tasarımcıların yenilikçi fikirlerinden geçiyor. Bu bağlamda üretilen birçok yapı ve dekorasyon unsuru evlerimiz için vazgeçilmez detaylar olabiliyor. Bu yazımızda, bu yenilikçi ve yaratıcı fikirlerden biri olan katlanır cam, balkon ve pencere üzerinde durmayı düşünüyoruz. İlk üretildiği andan beri aydınlık ve ferah dekorların vazgeçilmez parçası olan katlanır cam balkon ve pencereler, birbirinden güzel örnekleriyle bu yazımızda olacak. Oturma odası, teras, veranda, balkon, kış bahçesi hatta yatak odasında bile kullanabileceğiniz bu öge için on mükemmel örnek derledik.
Cam malzemenin ışık alan yapısına evimizin birçok alanında ihtiyaç duyuyoruz. Gün ışığından ve ısısından daha iyi faydalanabilmek için özellikle bahçe, teras gibi alanlara açılan duvarları cam malzemeye dönüştürmek mimar ve tasarımcılara mükemmel bir fikir gibi görünüyor ancak tek parça, devasa camlar hem kullanışlı olmadığından hem de kırılma anında büyük hasara yol açabileceğinden daha farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorlar. Bütün bu sorgulamanın sonucunda parçalar halinde uygulanan katlanır cam ve sürgülü camları kullanıma sunuyorlar. Hem açılır kapanır özelliği ile farklı mevsimlere göre farklı kullanım şekilleri sunan hem de gün ışığını evinizin en ücra köşelerine kadar getiren bu uygulama son derece de dekoratif bir görünüme sahip.
Sadece cam balkonlar için değil dekorasyon üzerine örneğe ihtiyaç duyduğunuz bütün detaylar için sitemizde arama yapabilirsiniz. İç mimari ve dekorasyon hakkında fikir ve örnek tasarımların bulunduğu “İç mimari ve dekorasyon üzerine işinizi kolaylaştıracak öneriler” başlıklı yazımıza da bir göz armanızı tavsiye ediyoruz.
Müstakil evlerin bahçe ve verandaya bakan duvarının, fransız pencereler, sürgülü pencereler veya katlanır cam ile kaplanması mükemmel bir aydınlık sağlıyor. Özellikle mekan genişse ve gün ışığından daha fazla yararlanma imkanı varsa bu cam sistemlerden muhakkak faydalanmak gerekir. Bu dekorda kullanılan katlanır cam'ın boyu tavanın yarısına kadar planlanmış, kalan kısma ise fransız pencere uygulanmış. Odaya hiç bir aydınlatmanın veremeyeceği bir ferahlık katan camlar açılır kapanır yapısıyla da kullanımı kolaylaştırıyor. Dekorun modern çizgisine uyan mobilya ve aksesuarlar katlanır camlar ile birlikte göz alıcı bir tasarım sunmuş.
Evin havuz başına açılan bütün odalarında sürgülü cam sistemi kullanılarak ferahlık ve pratik kullanım imkanı sağlanmış. Aynı zamanda oda içerisinde bahçeyi ve havuzu seyretme şansı da sunan sürgülü cam sistemleri bu mimariye çok güzel özellikler kazandırmış. Cam ve ahşap malzemelerin başarılı bir armoni içinde kullanıldığı dekorun, mobilya ve aksesuar seçimi de göz dolduruyor. Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyan tasarımın diğer alanlarına da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Rustik stilin ağır natürel ögelerini taşıyan bu dizaynda adeta bir ahşap büyüsü var. Ahşap ögelerin bütün güzelliği ile boy gösterdiği tasarımda ikinci baskın öge ise cam. Cam pencere, kapı ve teras korkuluğu kullanılan dekorda, cam sayesinde kazanılan en önemli özellik ferahlık ve genişlik gibi görünüyor. Işıklandırma ve bitkilendirmenin de son derece başarılı yapıldığı dekor benzerlerine göre çok daha özgün bir çizgiye sahip.
Geniş ve duvar boyu sürgülü pencerelerin kullanıldığı bu dekorda veranda, teras ve odalar iç içe bir görünüme sahip. Son derece ferah ve şık bir görüntü oluşturan bu sistem tasarımı benzerlerinden ayırıyor. Beyaz renk ve ahşap, taş gibi natürel ögelerin kullanıldığı huzur dolu bir tasarım. Ayrıca özenle seçilen aksesuarları ve mobilyaları ile de dikkat çeken tasarım modern bir çizgiye sahip. Bodrum'un efsanevi manzarasına bakan bu odada kim yaşamak istemezdi ki?
Sadece müstakil evlerde değil apartman katlarında da büyük bir ferahlık sağlayan katlanır balkon sistemleri çoğunlukla balkonu da odaya dahil ederek açık, teras benzeri ve geniş bir alan elde etmek için uygulanıyor. Uygulandığı alanda birçok kolaylık ve şıklık sağlayan sistemlerin temizliği ve bakımı da göründüğü kadar zor değil. Bu dekorda, kullanılan katlanır cam sistemi ile balkon ve oda birleştirilerek ayrı bir alan oluşturulmuş. Yemek odası gibi dekore edilen alan oturma odasına açık. Bu şekilde oldukça geniş ve ferah bir yaşam alanı oluşturulmuş.
Balkona açılan sürgülü fransız pencereler ile gökyüzü ile iç içe bir uyku sunan bu dekor ahşap ögeleriyle dikkat çekiyor. Yatağa uzandığınızda evin mükemmel manzarasının tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz pencereleri ile dört dörtlük bir yatak odası. Suni hayvan postları ve ahşap mobilyaları ile natürel bir çizgi yakalayan dekorun modern ve özgün bir stili var. Dekorda, okuma koltuğu ve kitaplığın o muhteşem manzaranın hemen önüne konumlandırıldığı başarılı bir yerleştirme yapılmış.
Sadece pencerelerde değil kapılarda da uygulanan bu sistem, mekanlarınıza bahçeye açılan şeffaf ve şık kapılar kazandırıyor. Kullanışlı yapısı ve sağlam çerçeveleri ile dikkat çeken cam kapı odanın stiline de oldukça uygun. Ayrıca kırmızı perdeler ve ahşap aksesuarlar ile odada başarılı bir renk dengesi sağlamış. Soğuk kış günlerinde bile, sıcacık odanızda bahçeyle iç içe olmanın keyfini bu cam kapı ve pencere sistemleri ile yaşayabilirsiniz.
Sadece oturma odası, salon gibi odalarda değil mutfakta da oldukça kullanışlı olan katlanır cam ve kapılar size mükemmel genişlikte ve ferahlıkta bir mutfak sunabilir. Görseldeki mutfak dört tarafı katlanır veya sürgülü cam sistemleri ile kaplı muhteşem bir villaya ait. Her mevsim konuk ağırlamak için ideal olan bu mutfakta yemek pişirmekten keyif alabilirsiniz. Aydınlatmasından aksesuarlarına, mimarisinden mobilyalarına kadar her detayıyla göz dolduran başarılı bir tasarım.
Sürgülü veya katlanır cam sistemleri evin her odası için ayrı bir kullanım şekli ve rahatlık sunuyor. Görselde modern ve geniş bir giyinme odasına ait sürgülü cam kapıları görüyorsunuz. Dekorun stiline ve temasına dört dörtlük uyum sağlayan camlar mükemmel bir giyinme odası dekoru oluşturmuş. Başarılı bir ışık dengesi yakalanmasına da yarayan cam uygulamalar sleek ve göz alıcı bir dekor yaratmış.
Katlanır cam kapıların kullanıldığı bu dekor yine bahçe keyfini odanızda yaşatan yapısıyla göz dolduruyor. Yazın bütün pencere ve kapıları açıp bahçe ve odalarınızı bütünleştirirken, kışın her yeri kapattığınız halde sıcak odanızdan bahçenin muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Bahçe ve odalarınızı birleştirerek kalabalık misafirler ağırlayacak geniş alanlar yaratabilirsiniz. Ayrıca dekoratif olarak da son derece modern görüntüye sahip olan cam kapılar giderek popülerleşiyor. Bu sayede imalatçısı artacak ve daha ekonomik alternatiflerini bulma şansımız da çoğalacak.