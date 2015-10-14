Modern oturma odaları için modern koltuk takımları

Oturma odaları, evinizde oldukça fazla zaman geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Özellikle, soğuk kış günlerinde ve yağışlı günlerde, ailenizle oturup zaman geçirebileceğiniz mekanlar listesinde önemli bir yere sahiptir. Oturma odanızda yalnızca ailenizle değil, arkadaşlarınızla da samimi zamanlar geçirebilirsiniz. Ya da evinize davet ettiğiniz iş arkadaşlarınızı da oturma odanızda ağırlarsınız. Bu açıdan bakıldığında, oturma odaları dekorasyon zevkinizi yansıttığı ve oldukça faal biçimde kullanılan bir mekan olduğu için, oturma odası dekorasyonu da aynı oranda önemlidir. Peki bir oturma odasını şık hale getirirken, yararlanabileceğiniz ipuçları hangi konulara dairdir ? Dekorasyon konusunda, ki özellikle de iç mekan dekorasyonlarında, önünüzde kullanabileceğiniz epey fazla seçenek olsa da, oturma odası dekorasyonlarında ana rol koltuk takımlarına düşmekte. İşte bu sebepten ötürü, biz bugün sizlerle koltuk takımlarına ilişkin basit ipuçları paylaşmaya çalışacağız.

Koltuk takımı dizaynlarında, özellikle son dönemlerde, çeşit konusunda büyük bir artış gözlenmekte. Fakat yönünüzü geleneksel koltuk dizaynlarına çevirirseniz, karşınıza sınırlı sayıda dizayn çıkar. Özellikle, kavisli hatların hakim olduğu ve siyah/beyaz renklere sahip koltuk takımları, geleneksel çizginin hakim olduğu koltuk takımlarıdır. Fakat, eğer yenilikçi tarzdan hoşlanan ve dekorasyonunda da modern tarzın izlerini görmek isteyen bir okurumuzsanız, işiniz oldukça kolay. Çünkü modern tarz doğası gereği her türlü farklı girişime izin vermekte. Bu durum da, dizaynların sayısında ve çeşidinde artış olmasını sağlıyor. Bu yüzden, tercihinizi modern tarzda dizayn edilmiş oturma gruplarından yana kullanarak, kullanabileceğiniz alternatiflerin sayısını da aynı oranda arttırabilirsiniz.

Peki, nedir bu modern koltuk takımları ? Bu soruya yanıt bulmak için öncelikle modern tarzın tanımını yapmak gerek. Modern tarz, kronolojik sırada klasiklerden sonra gelen -bazı kimseler klasiklere tepki olarak doğduğunu söyler- ve konsept itibari ile de çoğu zaman klasik tarzla zıt olan bir akımdır. Modernlikte esas olan, farklı farklı materyallerle farklı dizaynlar elde etmektir. Süsten ve gösterişten uzak durulur. Bu sebepten ötürü, modern tarz konum olarak minimalist tarz ile klasik tarz arasında bir yerdedir. Modern tarzın koltuk takımlarına yansıması da, tarz olarak sahip olduğu özelliklere paraleldir. Modern koltuk takımlarında aşırı bir süse rastlanmaz. Klasik tarzda yaygın olan kavisli hatlar, modern tarzda dizayn edilen koltuk takımlarında yerini düz çizgilere bırakır. Ayrıca, klasik tarzda hakim olan sert renk ayrımını da açıklamak gerek. Klasik tarzda dizayn edilen koltuk takımlarında renk tercihi genellikle belli başlı ana renklerle kısıtlı iken, modern tarzda bu renk ayrımı ortadan kalkar. Neredeyse her renk, modern tarzda dekore edilen koltuk takımlarında kullanılabilir. Koltuk takımlarında, yüzey kaplamasında pek fazla malzemeden bahsetmek mümkün olmasa da, modern tarzda dekore edilen koltuk takımlarında deri kullanımı da epey yaygındır. Bir diğer önemli nokta da, modern tarzın her malzemeyi materyal olarak kabul edebilmesinden kaynaklanır. Klasik tarzda bir koltuk takımının iç ya da dış iskeleti genellikle ahşaptan oluşmuşken, modern tarza uygun biçimde dizayn edilmiş olan koltuk takımlarında, metal kullanımı da epey sık biçimde rastlanılan bir diğer farklı durumdur.

Konuyu genel anlamda özetlemek gerekirse, modern tarza uygun biçimde dizayn edilmiş olan koltuk takımlarında dikkat çeken noktalardan ilki renk seçimidir. En absürt renk bile bir modern koltuk takımını süsleyebilir. Unutmamak gerekir ki, bu husus bile modern tarzın gereklerinden biridir. Bir diğer nokta, koltuk dizaynlarında her ne kadar ahşap kullanılıyor olsa da, ahşabın yanında metalin de yer almasıdır. Bu sayede de, koltuk takımları modern ve yenilikçi bir görünüm elde etmektedir.