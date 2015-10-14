Modern oturma odaları için modern koltuk takımları

Oturma odaları, evinizde oldukça fazla zaman geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Özellikle, soğuk kış günlerinde ve yağışlı günlerde, ailenizle oturup zaman geçirebileceğiniz mekanlar listesinde önemli bir yere sahiptir. Oturma odanızda yalnızca ailenizle değil, arkadaşlarınızla da samimi zamanlar geçirebilirsiniz. Ya da evinize davet ettiğiniz iş arkadaşlarınızı da oturma odanızda ağırlarsınız. Bu açıdan bakıldığında, oturma odaları dekorasyon zevkinizi yansıttığı ve oldukça faal biçimde kullanılan bir mekan olduğu için, oturma odası dekorasyonu da aynı oranda önemlidir. Peki bir oturma odasını şık hale getirirken, yararlanabileceğiniz ipuçları hangi konulara dairdir ? Dekorasyon konusunda, ki özellikle de iç mekan dekorasyonlarında, önünüzde kullanabileceğiniz epey fazla seçenek olsa da, oturma odası dekorasyonlarında ana rol koltuk takımlarına düşmekte. İşte bu sebepten ötürü, biz bugün sizlerle koltuk takımlarına ilişkin basit ipuçları paylaşmaya çalışacağız.
Koltuk takımı dizaynlarında, özellikle son dönemlerde, çeşit konusunda büyük bir artış gözlenmekte. Fakat yönünüzü geleneksel koltuk dizaynlarına çevirirseniz, karşınıza sınırlı sayıda dizayn çıkar. Özellikle, kavisli hatların hakim olduğu ve siyah/beyaz renklere sahip koltuk takımları, geleneksel çizginin hakim olduğu koltuk takımlarıdır. Fakat, eğer yenilikçi tarzdan hoşlanan ve dekorasyonunda da modern tarzın izlerini görmek isteyen bir okurumuzsanız, işiniz oldukça kolay. Çünkü modern tarz doğası gereği her türlü farklı girişime izin vermekte. Bu durum da, dizaynların sayısında ve çeşidinde artış olmasını sağlıyor. Bu yüzden, tercihinizi modern tarzda dizayn edilmiş oturma gruplarından yana kullanarak, kullanabileceğiniz alternatiflerin sayısını da aynı oranda arttırabilirsiniz.
Peki, nedir bu modern koltuk takımları ? Bu soruya yanıt bulmak için öncelikle modern tarzın tanımını yapmak gerek. Modern tarz, kronolojik sırada klasiklerden sonra gelen -bazı kimseler klasiklere tepki olarak doğduğunu söyler- ve konsept itibari ile de çoğu zaman klasik tarzla zıt olan bir akımdır. Modernlikte esas olan, farklı farklı materyallerle farklı dizaynlar elde etmektir. Süsten ve gösterişten uzak durulur. Bu sebepten ötürü, modern tarz konum olarak minimalist tarz ile klasik tarz arasında bir yerdedir. Modern tarzın koltuk takımlarına yansıması da, tarz olarak sahip olduğu özelliklere paraleldir. Modern koltuk takımlarında aşırı bir süse rastlanmaz. Klasik tarzda yaygın olan kavisli hatlar, modern tarzda dizayn edilen koltuk takımlarında yerini düz çizgilere bırakır. Ayrıca, klasik tarzda hakim olan sert renk ayrımını da açıklamak gerek. Klasik tarzda dizayn edilen koltuk takımlarında renk tercihi genellikle belli başlı ana renklerle kısıtlı iken, modern tarzda bu renk ayrımı ortadan kalkar. Neredeyse her renk, modern tarzda dekore edilen koltuk takımlarında kullanılabilir. Koltuk takımlarında, yüzey kaplamasında pek fazla malzemeden bahsetmek mümkün olmasa da, modern tarzda dekore edilen koltuk takımlarında deri kullanımı da epey yaygındır. Bir diğer önemli nokta da, modern tarzın her malzemeyi materyal olarak kabul edebilmesinden kaynaklanır. Klasik tarzda bir koltuk takımının iç ya da dış iskeleti genellikle ahşaptan oluşmuşken, modern tarza uygun biçimde dizayn edilmiş olan koltuk takımlarında, metal kullanımı da epey sık biçimde rastlanılan bir diğer farklı durumdur.
Konuyu genel anlamda özetlemek gerekirse, modern tarza uygun biçimde dizayn edilmiş olan koltuk takımlarında dikkat çeken noktalardan ilki renk seçimidir. En absürt renk bile bir modern koltuk takımını süsleyebilir. Unutmamak gerekir ki, bu husus bile modern tarzın gereklerinden biridir. Bir diğer nokta, koltuk dizaynlarında her ne kadar ahşap kullanılıyor olsa da, ahşabın yanında metalin de yer almasıdır. Bu sayede de, koltuk takımları modern ve yenilikçi bir görünüm elde etmektedir.
Her ne kadar modern tarza uygun biçimde dizayn edilen koltuk takımlarında metal iskelet önemli bir yere sahip olsa da, koltuk takımlarında ahşap kullanmanın kendine has bir havası olduğu da kabul etmek zorunda olduğumuz bir gerçektir. Bu örnekte ise dikkat çeken nokta, tekli koltuğun tıpkı bir sandalye gibi bir görünüme sahip olması. Ama bu durum, şıklık kazanma yolunda bir engel değil.
Eğer evindeki dekorasyonlarda özellikle açık tonların kullanımına özen gösteren bir okurumuzsanız, bu örnek tam da size göre. Çünkü açık tonların ve özellikle beyaza yakın renklerin, insan psikolojisi üzerinde pozitif etkilere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden, evinizde olduğu gibi modern koltuk takımınızda da açık tonlara yer vermek isteyebilirsiniz.
Önceki örneğimizle ilgili olan başka bir örnekle yazımıza devam edelim… Beyaz çoğu kültürde farklı farklı anlamlara gelse de, genel olarak insanların aklında zarafeti, temizliği ve saflığı çağrıştırır. İşte bu sebepten ötürü, farklı farklı renklerin kullanımının sözkonusu olduğu modern tarzda bile sıkça rağbet gören bir renktir. Mayelle Architecture imzalı bu örnek de, modern koltuk takımlarında beyaz kullanımına dair güzel bir detay.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, modern tarza uygun biçimde dizayn edilen koltuk takımlarında en dikkat çekici unsurların başında renk tercihleri gelir. Bu renk tercihleri, kumaş yüzeyinin sahip olduğu renklerle alakalı olabileceği gibi, Amanda Pinheiro Design'a ait olan bu örnekte de görebileceğiniz gibi, koltuk kırlentlerinin sıra dışı renkleriyle de ilgili olabilir.
Kimi zaman da, bir dizaynda aradığınız ilk ve tek özellik sade olması olabilir. Eğer modern tarza uygun biçimde dizayn edilmiş bir koltuk takımı arıyorsanız işiniz oldukça kolay. Çünkü modern tarz doğası gereği elinden geldiği kadar süsten ve abartıdan uzak durmaya çalışır. Bu sebeple, sade ve modern tasarımlara rastlamanız oldukça olası. Bu örnekte, metal çerçevelere sahip ve son derece sade bir dizayna sahip olan bir modern koltuk takımı görebilirsiniz.
Koltuk takımı dizaynlarında, tarz fark etmeksizin, görsel açıdan en önemli konuların başında renk tercihi gelmektedir. Çünkü bir koltuk takımı oturma odanızın her şeyi ve kumaş rengi de koltuk takımınızın her şeyidir. Bu sebepten ötürü, oturma odanız için koltuk takımı tercih ederken, renk seçiminde ekstra özen gösterin. Bu örnekteki gibi sıra dışı bir renk, dekorasyonunuza canlılık katarak ortamdaki tüm havayı baştan aşağı etkileyebilir.
Modern tarza uygun biçimde dekore edilen koltuk takımlarında metalin büyük bir söz hakkı olsa da, ahşap hala sıkça tercih edilen bir materyaldir. Doğal yapısı ve kolayca şekil alması, ahşabın bu denli sık kullanımının açıklayıcı sebeplerinden biridir. Bu örnekte, ahşap dokunun sade kumaşla enfes bir birliktelik kurmasına şahitlik edebilirsiniz. Path Architecture'a ait olan bu koltuk takımı dizaynı, ahşap dokunun hakim olduğu bir koltuk takımı seçme yolunda size yol gösterebilir.
Oturma odanız için modern koltuk takımı seçimi yaparken, belli başlı kriterlere uymak gibi bir zorunluluğunuz bulunmamakta. Özellikle de, kendinize ait bir çizgi yaratmak gibi bir hayaliniz varsa, bu tarz kriterlerden uzak durmanızda fayda var. Aynı şekilde dizayn edilmiş deri bir koltuk takımı yerine, farklı farklı dizaynlara sahip koltuk takımlarını birleştirerek değişik bir tasarıma imza atabilirsiniz.
Köşe takımları, mekanın boyutu ve şeklinin tasarımcıları sınırlaması sonrası yaratılmış olan koltuk takımlarıdır. Özellikle L şekilli köşe takımları oldukça yaygındır. Peki bir L köşe takımını, gerçekten de köşede kullanmak gibi bir mecburiyetiniz var mı ? Tabi ki yok. Eğer orjinal fikirlerden hoşlanan biri iseniz, bu örnek tam da size göre. L şekilli köşe takımını oturma odanızın ortasına koyarak, farklı bir dizayna imza atabilirsiniz.
Oturma odalarının ne tür fonksiyonlara sahip olduğunu yazımızın başında da belirtmiştik. Özelikle ailenizle vakit geçirirken huzurlu zamanlar geçirmek istiyorsanız, bu örneğimizi dikkat incelemenizi salık veriyoruz. Öncelikle, modern tarza uygun biçimde dizayn edilen koltuk takımları, huzur arayan okurlarımız için güzel bir alternatif. Çünkü, sahip oldukları sadelik, aradığınız huzuru bulmanız konusunda size yardımcı olabilir ve oturma odanızı tıpkı bu örnekteki gibi huzurun merkezi haline getirmeniz konusunda fayda sağlayabilir.