Küçük ve sevimli evleri sevenler için ilham verici örnekler

Kendilerine has cazibeleri ile birçoklarımızın hayallerini süsleyen ev modelerinden biri de küçük ve sevimli müstakil evlerdir. Lüksten, gösterişten, şaşaadan uzak, şirin ve davetkar küçük bir ev başa çıkması kolay olması nedeniyle de bir tercih sebebidir. Küçük bir de bahçesi olan, büyük ağaçların altında, kapalı alanları kadar açık alanları da olan bir ev çoğumuzun emeklilik hayali değil mi?

Bugün sayfamızı bu özelliklere sahip evlere ayırdık. Birer adet dışarıdan görüntülerini, birer adet de iç dekorasyonu fotoğraflarını seçtiğimiz bu derlememiz umuyoruz ki sizler için de bir ilham kaynağı olacak ve belki de hayalinizdeki o evi inşa etmenize vesile olan ilk adımı atmanızı sağlayacaktır. Aklınıza takılan sorularınız için Profesyoneller sekmesi altında yer alan inşaat firmaları ile de görüşebilir, onlarından fikir alabilirsiniz.