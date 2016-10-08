Küçük ve sevimli evleri sevenler için ilham verici örnekler

Kendilerine has cazibeleri ile birçoklarımızın hayallerini süsleyen ev modelerinden biri de küçük ve sevimli müstakil evlerdir. Lüksten, gösterişten, şaşaadan uzak, şirin ve davetkar küçük bir ev başa çıkması kolay olması nedeniyle de bir tercih sebebidir. Küçük bir de bahçesi olan, büyük ağaçların altında, kapalı alanları kadar açık alanları da olan bir ev çoğumuzun emeklilik hayali değil mi?
Bugün sayfamızı bu özelliklere sahip evlere ayırdık. Birer adet dışarıdan görüntülerini, birer adet de iç dekorasyonu fotoğraflarını seçtiğimiz bu derlememiz umuyoruz ki sizler için de bir ilham kaynağı olacak ve belki de hayalinizdeki o evi inşa etmenize vesile olan ilk adımı atmanızı sağlayacaktır. Aklınıza takılan sorularınız için Profesyoneller sekmesi altında yer alan inşaat firmaları ile de görüşebilir, onlarından fikir alabilirsiniz.
Ev deyince aklımıza gelen ilk görüntü genelde böyle bir şey olmuyor mu? Kırmızı kiremitli çatısı, kare şeklindeki pencereleri, ortada bir giriş kapısı… 67 metrekarelik bu tek katlı ev yeterli büyüklüğü, taş kaplı şık dış cephesi, ahşap lambri iç duvar kaplamaları ve güzeller güzeli ahşap pergolası ile son derece sevimli ve davetkar.
Tek katlı evin eğimli çatısı evin içinde de eğimli bir tavan oluşturmuş. Kaliteli bir ahşap işçiliğine sahip olan evde duvarlar da açık renkli ahşap lambriler ile kaplanmış. İç mekan kapıları, tıpkı giriş kapısı gibi koyu renkli, sıcak bir kahverengi tonunda.
Pembe badanalı ev esprisi yapmayanımız var mıdır? Bitişik nizam bir grub evden bir tanesi olan ve kızıl tuğla duvarların sert görüntüsünü yumuşatacak bir biçimde açık pembe badana ile boyanmış olan bu yapı sahipleri tarafından sezonluk olarak kiraya verilen bir ev.
Üç yatak odasına, makul boyutta bir salona ve tam teşekküllü bir mutfağa sahip olan bu ev hakkında daha detaylı bilgileri ’Sade, küçük ama çok zevkli bir ev’ başlıklı yazımızdan alabilir, aynı zamanda daha fazla fotoğrafına da ulaşabilirsiniz.
Küçük bir ev hayal ediyor ancak ilk örneğimizdeki gibi klasik, geleneksel bir ev olsun istemiyor musunuz? O halde sıradışı çizgilere sahip, modern yapılara da yönelebilirsiniz; tıpkı bir kenarı köşeli, diğer kenarı ise yuvarlak hatlara sahip bu dubleks gibi.
Dışı ultra-modern bir yapıya sahip olan dubleksin içinin klasik ve geleneksel olmasını bekleyemezdik. Tamamen modern ve son derece sade bir biçimde döşenmiş olan bu evde açık renkler tercih edilerek aldığı doğal gün ışığının da etkisiyle ferah ve aydınlık alanlar yaratılmış.
Küçük eviniz için arzu ederseniz daha cesur renklere yönelebilir, fotoğraftaki örnek gibi kıpkırmızaya boyalı bir konutta karar kılabilirsiniz. Koyu renkli kiremitleri ve beyaz doğramaları ile kırmızın dengelendiği bu konutun içerisinde ise beyaz ve siyah tonları ağırlıklı olarak tercih edilmiş.
Kırmızı badanalı evin içi tıpkı dışı gibi eklektik bir stile sahip. Klasik parçalar ile modern parçaların uyum içerisinde bir arada kullanıldığı, ev sahiplerinin kişisel zevklerini yansıtan bu özenli ve şık dekorasyon sayesinde konut son derece samimi ve davetkar bir atmosfer kazanmış.