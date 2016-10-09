Küçük mutfaklarda işinize yarayacak 6 pratik fikir

Günümüzde bir çoğumuz ufak dairelerde yaşıyoruz ve evlerimizin en çok sıkıntı veren sorunlarının başında bu ufak dairelerin ufak mutfakları geliyor. Oysaki her bir gün mutfakta geçirdiğimiz süre oldukça uzun. Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Tam teşekküllü, fonksiyonel ve aynı zamanda şık bir mutfağın sırrı aslına bakarsanız işi profesyonel mutfak planlayıcılarına bırakmaktan geçiyor. İyi referansları olan, önceki çalışmalarını görebileceğiniz bir firma aracılığyla sahip olduğunuz alana uygun, ihtiyaçlarınızı karşılayan ve sizin kişisel zevklerinize hitap eden bir mutfağa siz de sahip olabilirsiniz. Üstelik tüm bunların yanı sıra çağdaş ve trendi bir mutfak oluşturmak için Profesyoneller sekmemiz altında yer alan mutfak firmalarından da yardım alabilirsiniz. homify ekibi olarak bugün sayfamıza bu firmalar tarafından tasarlanıp imal edilmiş, 6 küçük mutfak örneğini taşıdık. Her biri farklı bir pratik fikri barındıran bu mutfaklar sizlere ilham vererek kendi mutfak tasarımınızı oluşturmanızda yardımcı olabilir.
Küçük mutfakların en büyük dezavantajları alt ve üst kabinlerin alanı daha da küçülterek boğucu hale getirmesi. Bu boğucu durumdan kurtulmanın birkaç yolu var, bu yollardan biri size uygun değilse bile bir diğeri uygun olabilir: Eğer aşırı mutfak eşyasına sahip değilseniz üst kabinlerden feragat edin. Üst kısımları tezgah olarak kullanılan alt mutfak kabinleri yeterli ise, mekanın küçük ve kasvetli görünmesine neden olan üst mutfak kabinlerini hiç taktırmayın. Eğer eşyalarınız için biraz üst kabine ihtiyaç duyuyorsanız az miktarda ve açık rafları tercih edebilrsiniz; elbette düzenli ve dekoratif tutmak kaydıyla. Eğer üst mutfak kabinlerine kesinlikle ihtiyaç duyuyorsanız ve feragat etme gibi bir lükse sahip değilseniz, alt kabinler ne renk olursa olsun, üst kabinleri tıpkı duvarlarınız gibi beyaz renkte seçin. Böylece daha az dikkat çekici ve daha az boğucu olacaklardır.
Mutfak üniteleri içerisinde en kullanışlı olan unsurlar çekmecelerdir. Eskiden yalnızca çatal bıçak takımı, kepçeler ve mutfak bezleri için kullanılan çekmeceler, günümüzün yeni nesil mutfak modellerinde oldukça çeşitlendiler. Tabak çanaktan baharatlara, kuru gıdalardan tencerelere kadar uygun şekilde tasarlanmış çekmece modelleri mevcut. Çekmecelerin dolaplara göre en büyük avantajı, öne doğru çekilebilmeleri sayesinde arkada kalan mutfak eşyalarına ya da gıdaların da gözümüzün önünde ve elimizin altında olması. Tencere gibi ağır mutfak eşyalarını taşıyabilecek ve gelişen teknoloji sayesinde kızaklar üzerinde kolayca kayarak yumuşak bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayacak çekmece modelleri, hemen hemen her mutfak firması tarafından üretilmekte.
Mutfak tasarımları günümüzde son derece gelişti ve çeşitlendi. Firmalar küçük mutfaklar için birbirinden değişik ve pratik fikirler üretiyor. Bunlardan biri de örnekte görmüş olduğumuz yemek masası. Yalnızca kullanılacağı zaman ortaya çıkan, diğer zamanlarda dolap içinde gizli ve ayak altı olmayan bu masa türü çeşitli enteresan tasarımlar sizin mıtfağınız için de uygun olabilir.
Küçük de olsa, mutfaklarda bir masaya ihtiyaç duyarız. Sıradan bir masa yerine yüksek bir ada ünite kullanmak, ünitenin alt kısımlarını raf ve dolaplar ile değerlendirebileceğiniz için doğru bir yaklaşım olacaktır.
Eğer mutfağınız dar bir yapıdaysa ve şekil itibarıyla masa ya da ada ünite kullanmaya imkan tanımıyorsa, duvara monte edebileceğiniz, 50 cm genişliğindeki bir bar hem yemek yemeniz için hem de ekstra tezgah olarka son derece işlevsel olacaktır.
Küçük bir mutfağı ferah hale getirmek için aydınlatmasına ekstra özen göstermelisiniz. Sarkıt lambalar şık durmakla birlikte küçük mutfaklar için uygun olmayabilir. Tavandan kuvvetli bir aydınlatmanın yanı sıra üst dolaplarının ve raflarının alt kısmına yerleştirilebilecek LED aydınlatmalar da tezgahı iyi bir ışık verecek ve çalışmayı kolaylaştıracaktır.
Aydınlatmalarla ilgili daha fazla bilgi için ’Mutfağım için en ideal aydınlatma’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.