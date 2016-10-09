Küçük mutfaklarda işinize yarayacak 6 pratik fikir

Küçük bir mutfağı ferah hale getirmek için aydınlatmasına ekstra özen göstermelisiniz. Sarkıt lambalar şık durmakla birlikte küçük mutfaklar için uygun olmayabilir. Tavandan kuvvetli bir aydınlatmanın yanı sıra üst dolaplarının ve raflarının alt kısmına yerleştirilebilecek LED aydınlatmalar da tezgahı iyi bir ışık verecek ve çalışmayı kolaylaştıracaktır.

Aydınlatmalarla ilgili daha fazla bilgi için ’Mutfağım için en ideal aydınlatma’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.