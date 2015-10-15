Ev dekorasyon aksesuarlarına dair 10 yaratıcı fikir

Bir dekorasyon için, taşıdığı ruh ve karakteristik yapısı neredeyse her şeyidir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, bir dekorasyon sahip olduğu ruh sayesinde var olur ve ruhunu kaybeden bir dekorasyon da zamanla kaybolur. İşte bu sebepten ötürü, bir dekorasyona ruh kazandırmak ve dekorasyonun sahip olduğu karakteristik havayı muhafaza etmek oldukça önemlidir. Peki bir dekorasyonun sahip olduğu karakteristik havayı muhafaza etmek ya da bir dekorasyona ruh kazandırmak nasıl mümkün olur ? İşte biz bugün bu soruya yanıt aramaya çalışacağız.

Sorduğumuz sorunun farklı farklı çevrelerde birçok farklı cevabı olsa da, en çok kabul gören seçenek, bir dekorasyona ruh kazandırma konusunda en büyük rolün dekoratif aksesuarlara düştüğü yönünde. Yani, ev dekorasyon aksesuarları, dekorasyonunuzun ya da dizaynınızın kendine has bir kava kazanması yolunda yardımı dokunabilecek en büyük etmenlerden. İşte bu sebepten ötürü, oturma odanız veya salonunuz için, dekoratif aksesuar seçmek oldukça elzem bir durum. Kimi zaman oturma odanızın ya da salonunuzun zaten kendine has bir hava taşıdığını düşünebilirsiniz. Böyle zamanlarda, bu dekoratif aksesuarları, dekorasyonunuzun tamamlayıcı unsuru olarak kullanabilirsiniz. Ya da oldukça dikkat çekici bir aksesuar sayesinde, dekorasyonunuzun eksiklerini ya da yanlışlarını gizleyebilirsiniz.

Dekoratif aksesuarların, dekorasyon açısından ne tür bir öneme sahip olduğunu daha iyi anlamanız için, bir çorak bir de ağaçlı bir arazi düşünün. İşte nasıl ki ağaçlar o arazinin dekoratif aksesuarları oldukları için o arazinin daha güzel görünmesini sağlıyorlarsa, dekoratif aksesuarlar da dekorasyonunuzun daha güzel görünmesini sağlar. Üstelik dekoratif aksesuarların imkan verdiği başka şeyler de vardır. Sıra geldi bunları anlatmaya… Günümüzde, özellikle de dekorasyona duyulan ilginin artmasıyla, yapı marketleri her zevke ve kişiye uygun dekoratif aksesuarlar satmaya başladılar. Üstelik, bu tarz aksesuarları satanlar yalnızca bu yapı marketler değil. Aklınıza gelip gelebilecek bütün ilgi alanlarının neredeyse hepsi, bir dekorasyonu süsleme potansiyeli olan dekoratif aksesuarlara sahip. Daha açık olmak gerekirse, sevdiğiniz müzik grubunun dekoratif aksesuarlarla ne ilgisi olduğunu sorgulayabilirsiniz. Ama bu durum tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda. Örnek vermek gerekirse, bu grubun güzel bir posteri, duvarınızı süsleyebilir. Ya da bu grubun üyelerinin minik figürleri de oturma odanız için güzel bir dekoratif aksesuar olabilir. Söylediğimiz gibi, bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda…

Dekoratif aksesuarlar konusunda dikkatinizi çekmemiz gereken bir diğer konu mevcut. Dekoratif aksesuarlar, özellikle dekorasyonuna kendi imzasını atmak isteyen insanlar için çok hoş bir alternatif. Çünkü, bu aksesuarlar sizin kendi kişiliğinizi, zevklerinizi ve dekorasyon anlayışınızı yansıtmak konusunda oldukça cömert. Öte yandan, dekoratif aksesuar denilince aklınıza yalnızca biblolar, heykel, figürler gelmesin. Dekorasyonunuzu süsleyen her ayrıntı bir dekoratif aksesuar sayılabilir. Üstelik sadelik taraftarı olsanız dahi, sade anlayışa uygun biçimde dizayn edilmiş olan dekoratif aksesuarlara rastlamak da pekala mümkün. Başka bir deyişle, sadelik sevginiz dekorasyonunuzda dekoratif aksesuarlara yer vermenize engel değil. Örnek vermek gerekirse, şık bir renkle bezenmiş fakat oldukça sade bir şekle sahip olan estetik bir vazo, pekala oturma odanızı süsleyebilir. Üstelik gayet sade bir biçimde. Bu noktada, dekoratif aksesuar konusunun, oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söylemek mümkün. Dekoratif aksesuar terimi, yalnızca sehpa ve masa süsleyen minik aksesuarlardan ibaret değil. Örnek vermek gerekirse, posterler ve tablolar da dekoratif aksesuarlar arasında. Üstelik bu iki seçenek, ilgi alanlarınızı ve zevklerinizi dekorasyonunuza yansıtmanız konusunda oldukça yardımcı olabilecek ögeler.

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, bu adresi ziyaret ederek çok daha fazla örneğe yakından bakabilirsiniz.