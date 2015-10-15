Ev dekorasyon aksesuarlarına dair 10 yaratıcı fikir

Bir dekorasyon için, taşıdığı ruh ve karakteristik yapısı neredeyse her şeyidir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, bir dekorasyon sahip olduğu ruh sayesinde var olur ve ruhunu kaybeden bir dekorasyon da zamanla kaybolur. İşte bu sebepten ötürü, bir dekorasyona ruh kazandırmak ve dekorasyonun sahip olduğu karakteristik havayı muhafaza etmek oldukça önemlidir. Peki bir dekorasyonun sahip olduğu karakteristik havayı muhafaza etmek ya da bir dekorasyona ruh kazandırmak nasıl mümkün olur ? İşte biz bugün bu soruya yanıt aramaya çalışacağız.
Sorduğumuz sorunun farklı farklı çevrelerde birçok farklı cevabı olsa da, en çok kabul gören seçenek, bir dekorasyona ruh kazandırma konusunda en büyük rolün dekoratif aksesuarlara düştüğü yönünde. Yani, ev dekorasyon aksesuarları, dekorasyonunuzun ya da dizaynınızın kendine has bir kava kazanması yolunda yardımı dokunabilecek en büyük etmenlerden. İşte bu sebepten ötürü, oturma odanız veya salonunuz için, dekoratif aksesuar seçmek oldukça elzem bir durum. Kimi zaman oturma odanızın ya da salonunuzun zaten kendine has bir hava taşıdığını düşünebilirsiniz. Böyle zamanlarda, bu dekoratif aksesuarları, dekorasyonunuzun tamamlayıcı unsuru olarak kullanabilirsiniz. Ya da oldukça dikkat çekici bir aksesuar sayesinde, dekorasyonunuzun eksiklerini ya da yanlışlarını gizleyebilirsiniz.
Dekoratif aksesuarların, dekorasyon açısından ne tür bir öneme sahip olduğunu daha iyi anlamanız için, bir çorak bir de ağaçlı bir arazi düşünün. İşte nasıl ki ağaçlar o arazinin dekoratif aksesuarları oldukları için o arazinin daha güzel görünmesini sağlıyorlarsa, dekoratif aksesuarlar da dekorasyonunuzun daha güzel görünmesini sağlar. Üstelik dekoratif aksesuarların imkan verdiği başka şeyler de vardır. Sıra geldi bunları anlatmaya… Günümüzde, özellikle de dekorasyona duyulan ilginin artmasıyla, yapı marketleri her zevke ve kişiye uygun dekoratif aksesuarlar satmaya başladılar. Üstelik, bu tarz aksesuarları satanlar yalnızca bu yapı marketler değil. Aklınıza gelip gelebilecek bütün ilgi alanlarının neredeyse hepsi, bir dekorasyonu süsleme potansiyeli olan dekoratif aksesuarlara sahip. Daha açık olmak gerekirse, sevdiğiniz müzik grubunun dekoratif aksesuarlarla ne ilgisi olduğunu sorgulayabilirsiniz. Ama bu durum tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda. Örnek vermek gerekirse, bu grubun güzel bir posteri, duvarınızı süsleyebilir. Ya da bu grubun üyelerinin minik figürleri de oturma odanız için güzel bir dekoratif aksesuar olabilir. Söylediğimiz gibi, bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda…
Dekoratif aksesuarlar konusunda dikkatinizi çekmemiz gereken bir diğer konu mevcut. Dekoratif aksesuarlar, özellikle dekorasyonuna kendi imzasını atmak isteyen insanlar için çok hoş bir alternatif. Çünkü, bu aksesuarlar sizin kendi kişiliğinizi, zevklerinizi ve dekorasyon anlayışınızı yansıtmak konusunda oldukça cömert. Öte yandan, dekoratif aksesuar denilince aklınıza yalnızca biblolar, heykel, figürler gelmesin. Dekorasyonunuzu süsleyen her ayrıntı bir dekoratif aksesuar sayılabilir. Üstelik sadelik taraftarı olsanız dahi, sade anlayışa uygun biçimde dizayn edilmiş olan dekoratif aksesuarlara rastlamak da pekala mümkün. Başka bir deyişle, sadelik sevginiz dekorasyonunuzda dekoratif aksesuarlara yer vermenize engel değil. Örnek vermek gerekirse, şık bir renkle bezenmiş fakat oldukça sade bir şekle sahip olan estetik bir vazo, pekala oturma odanızı süsleyebilir. Üstelik gayet sade bir biçimde. Bu noktada, dekoratif aksesuar konusunun, oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söylemek mümkün. Dekoratif aksesuar terimi, yalnızca sehpa ve masa süsleyen minik aksesuarlardan ibaret değil. Örnek vermek gerekirse, posterler ve tablolar da dekoratif aksesuarlar arasında. Üstelik bu iki seçenek, ilgi alanlarınızı ve zevklerinizi dekorasyonunuza yansıtmanız konusunda oldukça yardımcı olabilecek ögeler.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, bu adresi ziyaret ederek çok daha fazla örneğe yakından bakabilirsiniz.
Yazımızın başında, dekoratif aksesuar teriminin zihninize oldukça geniş bir yelpazeye karşılık gelmesi gerektiğinden bahsettik. Yazımızda yardımını alacağımız örneklerin ilk sırasında da sıra dışı bir dekoratif aksesuar bulunmakta. Aksesuar kelimesinin tanımına farklı bir açıdan bakan bir dekorasyonun parçası olan bu kağnı şeklindeki orta sehpa, oldukça yaratıcı bir fikrin ürünü. Üstelik, doğal bir dekorasyon için de çok uygun bir aday.
Dekoratif aksesuar denilince aklınıza sadece minik heykelcikler ve biblolar gelmeli. Dekorasyonunuzu her açıdan süsleyebilme potansiyeline sahip olan her öge, aslında bir dekoratif aksesuardır. Örneğimizi desteklemek adına, Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzalı bu dekorasyonu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizin de görebileceğiniz gibi, farklı çizgilere sahip olan TV ünitesi de, pekala bir dekoratif aksesuardır.
Kimi zaman da sıra dışı dekoratif aksesuarlardan faydalanma yoluna gidebilirsiniz. Bu sıra dışılık kimi zaman farklı renklerin kullanımıyla sağlanabileceği gibi, kimi zaman da bu örnekteki gibi sıra dışı şekillerle sağlanabilir. Mariangel Coghlan dekorasyon firmasına ait olan bu dekorasyonda da, sıradan orta masaların aksine, üçgen biçimli bir orta masa tercihi gayet sıra dışı bir dekoratif aksesuar.
Dekore edilen mekan bir iç mekana aitse, bu tarz alanlarda kullanabileceğiniz dekoratif aksesuarlar çoğunlukla aşağı yukarı bellidir. Fakat eğer kendinize ait bir çizgi oluşturma niyetinde iseniz, oturma odanızda bile gerçek ve canlı bir bitkiye yer verebilirsiniz. Üstelik bu saksı bitkisinin az bulunur bir bitki ya da ilginç bir görüntüye sahip olması, dekorasyonunuzun ilgi çekici bir hava kazanmasını sağlayabilir.
Yazımızın başından beri dekoratif aksesuar kavramının yalnızca biblo ve heykelciklerle sınırlı olmadığını ve dekorasyonunuza can veren her detayın aslında bir dekoratif aksesuar olduğunu vurgulamaya çalıştık. Biraz da biblo ve heykelciklerden bahsetmenin zamanı geldi… Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, sade bir yapıya sahip olmasına rağmen, sıra dışı renklere sahip vazo ve insan figürleri, ortamın göz alıcı bir hava kazanması noktası oldukça kullanışlı dekoratif aksesuarlar…
Oturma odanızda bulunan ve dekorasyonunuzu süsleyen her detay aslında bir dekoratif aksesuardır. Buna, avizeler de dahildir. Elmaslarla bezenmiş ve ışığı yansıtarak parlak bir görünüme sahip olan avizelerin oldukça yaygınlaştığı günümüzde, aynı konseptle hareket edip farklı bir görünüm elde eden bu avize dizaynı, farklı bir tasarım arayan okurlarımız için güzel bir alternatif olma özelliğine sahip.
Tablolar ve posterler de, duvarlarınızı süsleyebileceğiniz dekoratif araçlar arasındadır. Üstelik, her zevke ve ilgi alanına hitap edebilme potansiyelleri ve sahip oldukları çeşit sayısı sayesinde, duvarınıza kendi imzanızı atmanız konusunda sizin için güzel bir alternatif olabilirler. Posterleri resim çerçevesi içerisinde duvara asmak da, farklı bir hava kazanmanın bir diğer kolay yolu.
Avizeler, mekan aydınlatmasının bir parçası olsalar da, akıllıca dokunuşlarla dekorasyonun bir parçası haline de gelebilirler. Bu örnekte dikkat çeken şey ise, elmas şeklindeki ahşap avize. Elmas taşlarla bezeli avize modelleri her ne kadar oldukça göz alıcı olsalar da, günümüzde bir klişe olduğunu belirtmeye gerek bile yok. İşte bu sebepten ötürü, bu tarz bir avize farklı dekoratif aksesuarlar arayanlar için bire bir.
Oturma odası dekorasyonunuzda ister bir dekoratif aksesuara yer verin isterseniz de vermeyin ama renkli mobilyalarla döşenmiş bir oturma odasının göz alıcı bir görünüme sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Üstelik bu tarz oturma odaları, süse ve abartıya gerek kalmadan canlı bir görünüme de sahip olurlar. Amanda Pinheiro Design'a ait olan bu örnekte ise, sıra dışı bir renge sahip olan orta sehpanın göz alıcı görünümü mekana damga vurmuş durumda.
Hepimizin bildiği gibi, evcil hayvanlar her ne kadar insanlarla yaşamaya alışmış olsalar da, onlar çoğunlukla doğada bulunmaktan ve doğayı andıran mekanlardan hoşlanırlar. İşte bu sebepten ötürü, bazı hayvanseverler, evlerine kedilerin yürüyebileceği ve tırmanabileceği kedi yolları yaptırır. Bu örnekteki gibi ağaç motifli bir kedi yolu ise, ihtiyacın dekoratif bir özellik kazanmasının nasıl mümkün olduğunu gösteriyor bize.