Köy evi deyip geçmeyin: 7 şahane örnek

Gelişen yapı sektörü ve ulaşım gibi sorunların daha kolay çözülebiliyor olmasıyla artık en uzak köylerde bile modern binalara, özel tasarım evlere rastlamak mümkün hale geldi. Özellikle şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinden kaçanlar soluğu kırsalda alıyorlar. Emeklilik ve tatil gibi zamanlar için planlanan müstakil dağ evleri şehir insanının hayallerini süslüyor. Farklı stillerde ve birbirinden güzel modellerde tasarlanan köy evlerini sıfırdan yaptıranlara da, eski bir evi restore ederek kullananlara da rastlayabiliyorsunuz. Eğer sizin de hayalinizde böyle bir köy evi yatıyorsa bu yazımızda birçok güzel model bulabilirsiniz. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz köy ve dağ evi modelleri ile nasıl bir ev istediğinizi daha kolay netleştirebilirsiniz. İster rustik bir taş ev, ister country bir ahşap ev seçin, bu yapılar ilham kaynağınız olacak.

Aradığınız daha modern evlerse “Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev” başlıklı yazımızda birbirinden güzel örnekler de bulabilirsiniz.