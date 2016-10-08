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Köy evi deyip geçmeyin: 7 şahane örnek

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A2 house, vps architetti vps architetti Modern Evler
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Gelişen yapı sektörü ve ulaşım gibi sorunların daha kolay çözülebiliyor olmasıyla artık en uzak köylerde bile modern binalara, özel tasarım evlere rastlamak mümkün hale geldi. Özellikle şehir hayatının kalabalık, gürültü ve kirliliğinden kaçanlar soluğu kırsalda alıyorlar. Emeklilik ve tatil gibi zamanlar için planlanan müstakil dağ evleri şehir insanının hayallerini süslüyor. Farklı stillerde ve birbirinden güzel modellerde tasarlanan köy evlerini sıfırdan yaptıranlara da, eski bir evi restore ederek kullananlara da rastlayabiliyorsunuz. Eğer sizin de hayalinizde böyle bir köy evi yatıyorsa bu yazımızda birçok güzel model bulabilirsiniz. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz köy ve dağ evi modelleri ile nasıl bir ev istediğinizi daha kolay netleştirebilirsiniz. İster rustik bir taş ev, ister country bir ahşap ev seçin, bu yapılar ilham kaynağınız olacak.

Aradığınız daha modern evlerse “Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev” başlıklı yazımızda birbirinden güzel örnekler de bulabilirsiniz.

İki katlı müstakil yapılar

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Evler
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Taş duvarlarla çevrili güvenlikli bir bahçe, ahşap çatı ve iki katlı geniş bir eve ihtiyacınız varsa bu evi mutlaka daha yakından inceleyin. Özellikle kalabalık aileler için son derece uygun bu tip evleri hem tatillerinizde şehirden kaçmak için kullanabilir hem de emeklilik planınızın merkezi yapabilirsiniz. Bahçesinde tarım yapabileceğiniz, etrafı meyve ağaçlarıyla dolu bir evin hayalini kuruyorsanız bu evler tam size göre. Ahşap korkulukları ile tarihi bir görüntüsü olan bu taş ev hem kullanışlı hem de oldukça sağlam. 

Konak tipi köy evleri

A2 house, vps architetti vps architetti Modern Evler
vps architetti

A2 house

vps architetti
vps architetti
vps architetti

Kalabalık aile demişken bir de konak örneği vermeden geçmeyelim. Taş yapılar içerisinde en çok dikkat çeken bu tip evler geniş yapıları ve büyük arazileri ile göz doldurur. Böyle bir eve sahip olabilmek için oldukça geniş topraklara ihtiyacınız olacak. Ayrıca bahçesini tarım amaçlı kullanabileceğiniz gibi küçük boyutta hayvancılık yapma şansınız da olabilir. Siz de kalabalık ailenizle birlikte bir konakta yaşamayı hayal ediyorsanız bu tip evleri değerlendirin. 

Taş evler

Cascina di Montagna, studiosagitair studiosagitair Rustik Evler
studiosagitair

studiosagitair
studiosagitair
studiosagitair

Taş evler hem sağlam yapıları hem de görüntüleri ile her zaman dikkat çekiyor. Eski taş evlerden satın alıp pratik birkaç bakım ile muhteşem yaşam alanları elde edebilirsiniz. Taş evler, son derece dayanıklı yapılar oldukları için çok eski olsalar bile ufak tadilatlarla kullanılır hale gelebiliyorlar. Eğer köyünüzde size ait eski bir taş ev varsa hiç düşünmeden bir bakımdan geçirip kullanıma açabilirsiniz. İnşaat ve tadilat konusunda fikir almak için inşaat şirketlerine danışabilirsiniz. 

Çok katlı yapılar

Bauernhof N, GALLIST ARCHITEKTEN GmbH GALLIST ARCHITEKTEN GmbH Eklektik Evler
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH

GALLIST ARCHITEKTEN GmbH
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH
GALLIST ARCHITEKTEN GmbH

Müstakil köy evi denince aklınıza çok katlı ve çatılı yapılar geliyorsa bu modeli de çok beğenebilirsiniz. Zemin katı betonarme yapıda olan bu geniş evin üst katlarında tamamen ahşap strüktürler ve duvarlar kullanılmış. Çatısıyla uyum içinde görünen ahşap katlar eve güzellik kazandırmış. Bahçesi ahşap çitlerle çevrili olan sevimli ve tarihi görüntüye sahip bir dağ evi. 

Sade ve kullanışlı bir yapı

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Taş evlerin en büyük avantajı son derece sade bir yapıya sahip olmalarına rağmen tarz sahibi bir görüntüleri olmasıdır. Kırmızı pencereler ve kiremit çatı ile birlikte bir masal evini andıran bu taş ev, aslında gösterişli denebilecek hiçbir öge barındırmıyor. Buna rağmen oldukça dikkat çeken bir ev. 

Sevimli bir taş ev

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Kırmızı ahşap kapıların taş evlere ne kadar yakıştığını daha iyi bir örnekle gösteremezdik. Çiçekli bahçesi, doğal görüntüsü ve taş yapısıyla harika bir köy evi tablosu çizen bu yapı sizi cennetten bir köşeye davet ediyor. Huzurlu ve dingin tatiller için daha iyi bir fırsat yoktur.  

Ahşap evler

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

Ahşap evler de en az taş evler kadar ilgi görüyor. Doğal yapısı, güçlü izolasyonu ve muhteşem country görüntüsüyle dikkat çeken ahşap evler herkesin hayallerini süsleyecek güzellikte. Köy evi denince akla ilk gelen taş yapılar olsa da, ahşap evlerin popülaritesini de görmezden gelmemek gerek.   

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