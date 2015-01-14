Lüks duygusu uyandıran bağımsız küvetler

Gümüş bir küvette günün yorgunluğunu atmaya ne dersiniz? Elbette küvetin malzemesi gümüş değil. Gümüş yaldızlı küvet kendinizi yenilemeniz için harika bir fırsat sunuyor. Zemin ve duvarlardaki yeşil karolar banyoda taze bir doku oluşturmuş. Yeşil zemin küvetin gümüş yaldızlı dışına yansıyarak küveti de yeşilimsi bir renge dönüştürüyor. Yüksek tavanlı banyoda aşağıya sallanan olağanüstü avize banyonun lüksüne lüks katmış. Üstelik gündüzleri pencere sayesinde aydınlık olan banyoda avizeye sadece akşamları ihtiyaç duyacaksınız. Eğer bu kadar lüks sizin için yeterli değilse bir de şömineye bakın deriz. Şömineyi biraz odunla doldurup yakın ve çıtır çıtır yanan kızıl alevin karşısında küvete uzanın. Bundan daha keyifli bir banyo olabilir mi?