Lüks duygusu uyandıran bağımsız küvetler

Bir zamanlar kendinize ait bir banyoda yıkanmak sadece kraliyet ailesi ya da yönetcilere has bir ayrıcalıktı. Antik Yunan ve Roma'da mermerle donatılmış mimari harikası banyolarda yıkanmak insan yaşamında en ayrıcalıklı etkinliklerden biriydi. Neyse ki şimdilerde sıradan insanlar da kendilerine ait banyolarda yıkanabiliyorlar. Tarz içinde bir banyoda yıkanmanın yolarından biri de bağımsız banyo küvetleri. Olağanüstü tasarımlarıyla evlerimize lüksü getiren bağımsız küvetler sayesinde banyolarımız modern zamanların Roma hamamlarına dönüşüyor. Size de banyo yapmanın keyfini sürmek kalıyor. Gelin sizin için seçtiğimiz bağımsız küvet örneklerine hep birlikte bakalım. Belki içlerinden biri sizde banyonuzu değiştirme isteği uyandırabilir.
Gümüş bir küvette günün yorgunluğunu atmaya ne dersiniz? Elbette küvetin malzemesi gümüş değil. Gümüş yaldızlı küvet kendinizi yenilemeniz için harika bir fırsat sunuyor. Zemin ve duvarlardaki yeşil karolar banyoda taze bir doku oluşturmuş. Yeşil zemin küvetin gümüş yaldızlı dışına yansıyarak küveti de yeşilimsi bir renge dönüştürüyor. Yüksek tavanlı banyoda aşağıya sallanan olağanüstü avize banyonun lüksüne lüks katmış. Üstelik gündüzleri pencere sayesinde aydınlık olan banyoda avizeye sadece akşamları ihtiyaç duyacaksınız. Eğer bu kadar lüks sizin için yeterli değilse bir de şömineye bakın deriz. Şömineyi biraz odunla doldurup yakın ve çıtır çıtır yanan kızıl alevin karşısında küvete uzanın. Bundan daha keyifli bir banyo olabilir mi?
İşte tam banyo yapılacak bir mekan. Tasarımcılar oldukça geniş olan banyoyu çok fazla mobilyayla doldurmayarak mekanın sıkış tepiş olmamasını sağlamışlar. Koyu zemin döşemeleri mekana huzur verirken, geniş depo pencereleri hem mekanın aydınlık olmasını sağlıyor hem de buzlu cam sayesinde mahremiyet korunuyor. Minimalist armatürler ve aksesuarlar banyonun kusursuzluğunu pekiştirir nitelikte. Yüksek tavanlar ise insanın düşüncesini rahatlatıp sınırsız bir rahatlamaya olanak tanıyor. Ve banyonun başrol oyuncusu: küvet. Kusursuz çizgileri ve süt beyazı rengiyle oldukça estetik görünüyor. Böyle bir küvetiniz olursa eminiz çevrenizdeki herkes kıskançlıktan çatlayacaktır.
Bir başka harika banyo örneği ise geleneksel biçimde derin ve yuvarlak çigilere sahip, aynı zamanda dikdörtgen bağımsız bir küveti olan bir banyo. Küvette yağmurlama sistemiyle çalışan duş başlığı kullanılmış. Altına girdiğinizde tüm yorgunluklarınızdan arınabileceksiniz. Küvet geniş pencereden kenarına yerleştirilmiş. Böylece dışarının manzarası eşliğinde banyo yapmanız mümkün. Pencere sayesinde son derece aydınlık olan banyoda eğer kendinizi güvende hissetmezseniz panjurları kullanarak mahremiyetinizi garanti altına alabilirsiniz. Kusursuz görünen bembeyaz zemin ve modern lavabo tezgahı spayı andıran banyoya İskandinav estetiği kazandırmış.
Bu harikulade bağımsız küvet banyonun geri kalanıyla harika bir kontrast oluşturmuş. Dikdörtgen lavabo tezgahı ve aynalar, damarlı mermerden duvarlar ve ahşap zeminle bir bütünlük oluşturuyor. Küçük pencerelerin birine bir televizyon entegre edilerek banyo keyfinin ikiye katlanması sağlanmış. Böylece banyo yaparken canınızın sıkılmasına fırsat kalmayacak. Banyonun panjurla kontrol edilebilen penceresi ise istediğinizde günışığının banyonuza dolmasına, istediğinizde ise mahremiyetinizi korumanıza yarıyor.
Bu son derece ferah ve havadar banyoya ancak bu kadar zarif bir küvet yakışırdı. Zarafet ve konforu ilk bakışta garanti eden bu derin ve metal ayaklı küvet banyoyu tamamlayan bir başrol oyuncusu niteliğinde. Küvet banyoyu aydınlatan geniş pencerenin önüne yerleştirilmiş ve çiçek desenli yastıklarla da banyoda gerçek bir lüks duygusunun yaratılmasına destek olunmuş.
Size özel modern bir sauna. Siz de kendi banyonuzu bu banyo gibi zahmetsizce konforlu hale getirebilirsiniz. Klasik beyaz fayanslar ve beyaz tavan zeminin koyu gri karolarıyla kontrast oluşturuyor. Bağımsız küvet ise duş alanından ayrı bir yere yerleştirilmiş. Aydınlı, parlak ve Zen hissiyle dekore edilmiş modern bir banyodan daha çekici ne olabilir ki?
Bağımsız küvet sanki bir sanat eseri gibi banyonun merkezini süslüyor. Bu banyonun hepsi birbirinden klas unsurları merkezde bulunan küvete hizmet ediyor sanki. Cam bölmeli duş, şık lavabo, makyaj aynası ve duvarı süsleyen sanat eseri küvetin önünde saygı duruşunda gibiler.