Balkon dekorasyonu için ipuçları

Yaz mevsiminde tam anlamıyla fonksiyonel ve iyi dekore edilmiş bir balkondan daha keyifli ne olabilir ki? Hatta kışın bile balkonlar nefes alıp, rahatlayabileceğimiz bir alan olarak çok işe yarar. Geniş ve rahatça dolaşılabilecek, kalabalık mangal partileri yapılabilecek balkonlar hepimizin hayalini süslese de birçoğumuz küçük balkonlarla idare etmek durumundayız. Biraz artistik duyarlılık, birkaç da küçük numarayla, en küçük balkonları bile çok güzel birer mekana dönüştürülebilir. Az kullanılan, atıl durumda bir balkonunuz varsa aşağıda sizin için derlediğimiz son derece şirin balkonlara bakarak, belki siz de balkonunuzu yenileyebilirsiniz.
Balkonunuzu göz alıcı ve fonksiyonel bir mekana dönüştürmek için biraz ilham, biraz hayal gücü, biraz da ustalık yeterli. İşte balkon dekorasyonu için birkaç ipucu:
Balkonunuzun küçük olması sıkıcı olması gerektiği anlamına gelmiyor. Rengarenk yastıklarla balkonunuza canlılık kazandırmanız mümkün. Bu tarz yastıklar balkonunuza renk kazandırmanın yanı sıra resimdeki balkondaki gibi rahatsız bir mermer oturma yerine konfor da sağlayabilir. Ayrıca yastıkların rengini mevsimin moda rengine göre kolayca değiştirebilirsiniz. Bunun için farklı renkte kılıflar dikmeniz yeterli olacaktır. Hem de masrafsızca.
Resimde gördüğünüz mobilyayı nasıl adlandırırdınız? Yeşil bir duvar mı? Bir dolap mı? Ya da balkon masası mı? Bizce hepsi. Bu tarz çok amaçlı ve dönüştürüelbilir mobilyalar balkonunuza taze bir nefes getiriyor. Clement Lagneau imzalı bu mobilya hem bitkilerinizi koyabileceğiniz bir raf olarak, hem balkonda kullanacağınız kapları koyabileceğiniz bir dolap olarak, hem de altı kişilik bir yemek masası olarak işlev görebiliyor. Bir taşla üç kuş. Çok pratik değil mi?
Test edildi, onaylandı. Sade ve rustik ahşap mobilyalar küçük balkonların ihtiyaçlarını karşılamada birebir. Bu örnekte de görüldüğü gibi ahşap duvar kaplaması balkona sıcak bir hava katarken krem renkli tuğla duvarın uyandırdığı monotonluk hissini de kırıyor. Birbiriyle uyumlu ahşap bank ve sehpada lüks ve sıcaklığı pekiştiriyor. Kullanılan beyaz aksesuarlar da balkona olağanüstü bir hava katıyor. Sizce de öyle değil mi? İçinizden böyle bir balkonda akşamüstü içkisi yudumlamak isterdim dediğinizi duyar gibiyiz.
Düzenli olarak davetler veriyor ve evinizde misafir ağırlıyorsanız, çok amalı alanların önemini biliyorsunuzdur. Küçük bir balkonda çalışırken, taşınamayan sabit mobilyalar mekanı daralttıkları için büyük bir engel teşkil edebilirler. Peki bunun çözümü ne? Taşınabilir ya da dönüştürülebilir mobilyalar bu sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Resimde görüldüğü gibi hasırdan yapılma hafif şezlongu kolaylıkla duvar kenarına itip, yine çok hafif ahşap sehpayı içeriye aldığınızda bu küçük balkon bile bir kaç kişiyi ağırlayabileceğiniz bir mekana dönüşebilir. Parti bittiğinde ise mobilyaları geri yerlerine koyarak balkonunuzun tarzını korumasını sağlayabilirsiniz.
Bugünlerde çoğumuz apartmanlarda yaşıyoruz ve yüksek taş binalarla çevrili olduğumuzdan doğadan uzak kalıyoruz. Bu durumla baş edebilmek için balkonunuza biraz yeşillik koyma yolunu seçebilirsiniz. Böylece balkonunuz yaşayan bir alana dönüşür ve olumlu bir enerjiyle kaplanır. Ama bunu yaparken balkonunuzu bir ormana çevirmeyin. Yeteri kadar ve tam olgunlaşmamış bitkileri seçin. Ha bir de unutmadan bitkiler dışarda duracakları için iklim koşullarına ayak uydurabilir nitelikte olmalarına da dikkat edin. Bakın mesela bu küçük balkon bir kaç parça yeşil bitkiyle ne kadar hoş bir hale gelmiş. Balkonun olağanüstü ışıklandırması da bitkilerin üzerine gelip sanki onları vurgulamış gibi.
Işık bir mekanın ambiyansında çok öenmli bir role sahip. Çok fazla ışıkla muhabbetin kalitesini düşürebileceğiniz gibi çok az ıışık da insanların birbirlerini görmelerine engel olur. Işık ve ışık aksesuarları alırken sıcak renkler olmasına özen gösterin ki balkonunuzun rahatlatıcı, konforlu ve romantik olmasını sağlayın. Resimde gördüğünüz mumluklar balkona estetik bir hava katarken içinden süzülen mum ışığı da balkonun atmosferini sıcak hale getirmiş.