Balkon dekorasyonu için ipuçları

Yaz mevsiminde tam anlamıyla fonksiyonel ve iyi dekore edilmiş bir balkondan daha keyifli ne olabilir ki? Hatta kışın bile balkonlar nefes alıp, rahatlayabileceğimiz bir alan olarak çok işe yarar. Geniş ve rahatça dolaşılabilecek, kalabalık mangal partileri yapılabilecek balkonlar hepimizin hayalini süslese de birçoğumuz küçük balkonlarla idare etmek durumundayız. Biraz artistik duyarlılık, birkaç da küçük numarayla, en küçük balkonları bile çok güzel birer mekana dönüştürülebilir. Az kullanılan, atıl durumda bir balkonunuz varsa aşağıda sizin için derlediğimiz son derece şirin balkonlara bakarak, belki siz de balkonunuzu yenileyebilirsiniz.

Balkonunuzu göz alıcı ve fonksiyonel bir mekana dönüştürmek için biraz ilham, biraz hayal gücü, biraz da ustalık yeterli. İşte balkon dekorasyonu için birkaç ipucu: