Küçük olsun benim olsun: 7 ucuz ve konforlu ev

Hayalleri süsleyen huzur veren davetkar bir ev. Birçok insanın arzuladığı huzur veren atmosferi sağlamak için peyzaj mimarisi ve giriş yönlendirmesi küçük ev projelerinde fark yaratabilir. Öyle ki büyük ve geniş evleri aratmayan huzur veren bir atmosfere sahip olabilir. Renkleri ile geleneksel dokuları ve davetkar girişi ile göz alıcı bir ev. Döşeme zemini renkleri ile doğal bitki örtüsü ve çiçekler ayrıca sıcak bir atmosfer sağlıyor. Klasik stil öğeler kullanmak isteyenler için örnek olabilecek, giriş alanında davetkar bir döner merdiven, ve ferforje korkuluklarla estetik bir görünüm sağlanıyor.