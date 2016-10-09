Küçük olsun benim olsun: 7 ucuz ve konforlu ev

Akılcı çözümlerle tasarlanan küçük ama konforlu ve hatta daha ekonomik olan evler, özellikle şehir hayatını seçenlerin oldukça ilgisini görüyor. Günümüz şartlarına göre hem ekonomik, hem de geniş evleri aratmayacak işlevsel özellikler barındıran küçük ev modelleri farklı stil ve tarzlarda örneklendirilebilir. Rustik stil öğelerle ahşabın zarafeti, taş mimari ile gelen estetik huzur veren bir manzara oluşturuyor. İlham kaynağı olabilecek birçok farklı stilde ev projesi bulabileceğiniz gibi, kullanıcı ihtiyaçlarını muntazam karşılayan planlama ve işlevselliğin ön planda olduğu örneklerden esinlenebilirsiniz. Bu yazımızda küçük ama fonksiyonellik ve estetiğin ön planda tutulduğu 7 konforlu ev projesini derledik, ilginizi çeken fikirleri bulacağınızı umuyoruz.
Kırmızı tuğla duvar genel olarak klasik stil mimaride karşılaştığımız öğeler arasında yer alır. Modern mimaride de natürel dokular farklı renk ve dokular kullanımı tercih ediliyor. Ahşabın sıcak dokusu ile kırmızı tuğla duvarın uyumu natürel dokuların sağladığı ahenkle ortaya çıkıyor. Huzur veren bir manzara ve dinginlik sağlamak isteyenler için natürel dokuları tercih etmek etkili olacaktır.
Hayalleri süsleyen huzur veren davetkar bir ev. Birçok insanın arzuladığı huzur veren atmosferi sağlamak için peyzaj mimarisi ve giriş yönlendirmesi küçük ev projelerinde fark yaratabilir. Öyle ki büyük ve geniş evleri aratmayan huzur veren bir atmosfere sahip olabilir. Renkleri ile geleneksel dokuları ve davetkar girişi ile göz alıcı bir ev. Döşeme zemini renkleri ile doğal bitki örtüsü ve çiçekler ayrıca sıcak bir atmosfer sağlıyor. Klasik stil öğeler kullanmak isteyenler için örnek olabilecek, giriş alanında davetkar bir döner merdiven, ve ferforje korkuluklarla estetik bir görünüm sağlanıyor.
İç mekanda hacmin en doğru kullanımı kullanıcıya ve ihtiyaca göre şekillenebilir. Çatı formu ile dikkat çeken bu çalışmada rustik esintilere yer verilmiş. Beyaz duvar zemini ile sıcak renklerin bir araya geldiği küçük ev sıcak atmosferi ile sizleri karşılıyor. Giriş alanını muhafaza eden ferforje saçak ve aydınlatma aksesuarları mekana samimi bir hava katıyor.
Şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzak küçük de olsa müstakil bir evde yaşamayı birçok insan arzu eder. Özellikle dingin ve huzur veren bir atmosfer arayanlara, yine natürel dokularla gelen sıcaklık karşılıyor. Ahşabın sıcaklığının yanı sıra klasik stil öğelerle geleneksel mimariyi tercih edenlerin ilgisini çekecek. Örnek projede ahşabın kullanımının yanı sıra seramik kullanımına yer verilmiş.
Ormanlarla çevrili bu şahane ev projesi modern stil usüllere göre dizayn edilmiş. Geniş pencereler ve sürgülü cam kapı kullanımı tercih ediliyor. Doğa ile iç içe bu küçük ama şirin ev, doğal ışığı da muntazam alıyor. Birçok insanın hayallerini süsleyecek huzur veren bir atmosfere sahip.
Doğa ile iç içe geleneksel izler taşıyan bir kerpiç ev. Kerpiç evlerde standart bir pencere kullanımı zorunlu değil, yani tamamen ev sahibinin ihtiyaçlarına göre pencere ebatları ayarlanabiliyor. Planlama düzenine göre çok ışık alması gereken cephelerinde daha büyük pencereler mevcut. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz
Son projemiz Türkiye'den Ayvalık'ta göz alıcı manzarası ile muazzam bir ev. Ağaçlarla çevrili ev projesi geleneksel izler taşıyor. Kiremit çatı örtüsü ve saçakların tasarlandığı evde pencere formları dönemsel mimari izler taşıyor. Aynı zamanda natürel dokuların tercih edildiği sıcak bir atmosfere sahip.
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