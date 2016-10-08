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Küçük ama kullanışlı bir ev

umit atdağ umit atdağ
RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Mutfak
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Küçük ev dekorasyonları için bu gün İtalya'nın küçük bir kasabasında hayata geçirilmiş bir projeye konuk oluyoruz. Basit malzeme seçimi, ekonomik kullanışlı bir dizayn inanılmaz görsel dekorasyon, porselen ve karoların ışıl ışıl yerleştirilmiş olması eve farklı bir özellik kattığı gibi muhteşem ve modern bir ev olmasını da sağlamış. Özellikle seçilen beyaz renk küçük dairenin muhteşem görünmesini sağladığı  geniş bir daire gibi görünmesini de sağlamış. Evin baştan aşağı yenilenmesi ve her detayının özel olarak düşünülmüş olması,i dekorasyonun titiz bir şekilde hayata geçirilmiş olması evin küçük olmasına rağmen rüya gibi bir ev olmasını sağlamış. Homify küçük ev dekorasyonu sayfasında yer alan bu projeyi yakından inceleyerek küçük bir evin nasıl rüya gibi modern bir ev haline getirildiğine şahit olalım.

Cephenin sadeliği

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Evler
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Evin cephesine baktığınızda sade ve küçük bir  ev olduğunu hemen anlıyorsunuz. Oldukça sade bir şekilde dekore edilen dış cephe sarı renk ile renklendirilmiş, iki küçük siyah pencere ve cam kapı ile muhteşem bir görsellik ortay çıkarılmış. Yeşil bahçe ve çim alan sarı dış cephe ile uyumlu bir kontrast oluşturmuş.

Özel niş alan

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Oturma Odası
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Evin içine girdiğinizde küçük alanın oldukça fonksiyonel bir şekilde dekore edildiğini görüyorsunuz. Özel olarak oluşturulmuş niş alan bir bölme görevi görüyor. Ara bölme için kullanılan ahşap kitaplık aynı zamanda evin bir mobilyası görevi görüyor.Beyaz ve açık yeşil renkler evin içinde çok estetik bir uyum oluşturmuş ve muhteşem bir görselliğe imza atılmış.

Işıl ışıl oda

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Oturma Odası
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Oda beyaz renk ağırlığında dekore dilmiş ve aydınlık ferah bir iç ortama sahip olan bir oda ortaya çıkarılmış. Aydınlatma tasarımı bu renklere uygun bir şekilde yapılarak tavan içine gömülmüş led aydınlatmalar ile  şekilli ve ekonomik bir aydınlatma sağlanmış. Led ışıklar odanın içinde ışıl ışıl bir aydınlık oluşturduğu gibi beyaz renkli duvarların estetiğini de bozmamış.

Açık mutfak

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Mutfak
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Ev küçük olduğu için mutfak resimde görüldüğü üzere açık bir mutfak şeklinde dekore edilmiş. Evin kullanılmayan bir alanı mutfak şeklinde dekore edilmiş hem yarı açık bir mutfak yapılmış hem de ölü alanlar kullanılarak evin tüm alanları fonksiyonel olarak kullanılmış. Tavan ortasında tek sıra halinde yerleştirilmiş olan led aydınlatmalar diğer odalar gibi mutfağı da ışıl ışıl bir alan haline getirilmiş.

Mutfağın estetiği

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Mutfak
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Mutfağa dışarıdan bakıldığında ne kadar işlevsel bir dekorasyona sahip olduğu görülüyor. Mutfak adası hem yemek masası hem de mutfak adası şeklinde düşünülmüş. İki tabure ile yemek masası görevini görüyor. Mutfağın tamamı beyaz renki olduğu için aspiratörde beyaz renklerde tercih edilerek uyum bozulmamış.

Yemek odası

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Yemek Odası
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Ev küçük olmasına karşın kullanılmayan alan bir yemek odası şeklinde dekore edilmiş. Niş alan olarak bulunan bu bölüm kahverengi duvar kağıdı ile kaplanmış, beyaz renkli yemek masası ve yeşil beyaz sandalyeler ile mutfağın dışında özel bir alan yemek odası şeklinde dekore edilmiş. Özel bir sarkıtma aydınlatma yapılarak görsellik ve aydınlık ön plana çıkarılmış olup mutfak gibi yemek odası da insanı mest eden bir güzelliğe kavuşmuş.

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