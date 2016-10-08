Küçük ama kullanışlı bir ev

Küçük ev dekorasyonları için bu gün İtalya'nın küçük bir kasabasında hayata geçirilmiş bir projeye konuk oluyoruz. Basit malzeme seçimi, ekonomik kullanışlı bir dizayn inanılmaz görsel dekorasyon, porselen ve karoların ışıl ışıl yerleştirilmiş olması eve farklı bir özellik kattığı gibi muhteşem ve modern bir ev olmasını da sağlamış. Özellikle seçilen beyaz renk küçük dairenin muhteşem görünmesini sağladığı geniş bir daire gibi görünmesini de sağlamış. Evin baştan aşağı yenilenmesi ve her detayının özel olarak düşünülmüş olması,i dekorasyonun titiz bir şekilde hayata geçirilmiş olması evin küçük olmasına rağmen rüya gibi bir ev olmasını sağlamış. Homify küçük ev dekorasyonu sayfasında yer alan bu projeyi yakından inceleyerek küçük bir evin nasıl rüya gibi modern bir ev haline getirildiğine şahit olalım.