Önce/Sonra: 5 yatak odasının muhteşem dönüşümü

Modern ve ferah bir esinti ile göze hitap eden bir sonuç ortaya çıkıyor. Küçük yatak odaları için açık renk tonları hem huzurlu hem de derinlik katan bir etki uyandırır. Dolayısıyla daha dingin ve huzurlu bir yatak odası atmosferi sağlanıyor. Konfor ve rahatlığı esin alan bu çalışmada beyazın zarafeti hakim.