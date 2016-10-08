Önce/Sonra: 5 yatak odasının muhteşem dönüşümü

Günlük rutinlerin ve stresin ardından huzur veren bir ev, dingin bir yatak odası ilaç gibi gelebilir. Yatak odası dekorasyonu karakteristik öğeler taşıyabilir ve kullanıcı bireyin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanır. Rahat ve temiz uyku çekmek için zaman zaman yatak odası dekorasyonunda değişiklikler yapmak gerekebilir. Yatak odası dekorasyonunu değiştirmek istiyor olabilir, ya da yeni bir eve taşınmak üzere olabilirsiniz. Bu yazımızda 5 yatak odasının dönüşüm öncesi ve sonrası aşamalarını derledik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
İç içe planlanan mutfak tezgahı ile yatağın bir arada olduğu alanda tek duvar dekoru ile göz karmaşası sağlanıyor. İhtiyaca göre muntazam tasarlanması gereken bu alanın özenli bir çalışma ve düzene ihtiyacı var.
Pratik ve fonksiyonel kulanım olanakları sağlayan mobilya tasarımları ile küçük alanlarda işlevselliği arttırmak mümkün. Dönüşüm sonrası temiz bir uyku çekmek ve ihtiyaç duyulduğunda özenli bir çalışma alanı sağlayacak küçük bir yatak odası.
Beyaz zemin renklerine rağmen karanlık ve kasvetli bir oda. Toparlanmaya ve temiz bir uyku çekmek için yatak odası düzeni yeniden sağlanmalı. Şu haliyle kullanışsız ve bakıma ihtiyacı olan bir görünüme sahip. Odanın sonraki haline bakarak tasarlanan büyük değişime şahit olalım. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Modern ve ferah bir esinti ile göze hitap eden bir sonuç ortaya çıkıyor. Küçük yatak odaları için açık renk tonları hem huzurlu hem de derinlik katan bir etki uyandırır. Dolayısıyla daha dingin ve huzurlu bir yatak odası atmosferi sağlanıyor. Konfor ve rahatlığı esin alan bu çalışmada beyazın zarafeti hakim.
Rustik stil mimarisi ile ahşap kirişler tavan dekoru oluşturuyor. Buna rağmen yatak odası düzeni hakkında söylenecek bir şey yok. Adeta terk edilmiş ve artık kullanışsız hale gelen bir yatak odası.
İki kanatlı açılır yeşil pencere ile beyazın zarafetinin hakim olduğu şirin bir yatak odası. Dönüşüm sonrası adeta tanınmayacak hale gelen yatak odasında dönemsel etkilerden esinlenilmiş. Bakır renk tonları ile aksesuarlar iç mekan dekoru ile uyum sağlayan şıklık katan unsurlar arasında.
Klasik stil yatak karyolası özensiz bir yatak odası düzeni ile ihmal ediliyor. İhmal edilen yatak odası düzeninde önemli ölçüde bir depolama sistemi ihtiyacı belki bir gardırop ile muntazam karşılanabilir.
Eski yatak odasında bulunan klasik stil yatak karyolası eklektik stil bir yatak odası çalışması ile değerlendiriliyor. Sıra dışı ve çarpıcı unsurlarla özgün bir yatak odası çalışması yapmak isteyenlere ilham kaynağı olabilir.
Kullanışsız ve göz yoran bir planlama ile eski bir yatak odası. Modern stil mobilyaların kullanımına rağmen eski ve kasvetli atmosferi göz yoruyor.
Eski halinden eser kalmayan yatak odası iç açıcı atmosferi ile görenleri büyülüyor. Parlak renklerin kullanımı için uygun açık renk tonlarında zemin hazırlanmış. Cesaret isteyen parlak renkler kullanmaktan çekinmeyin. Bunun için uygun açık renk tonlarında duvar zemini ya da nevresim ideal kullanım alanı oluşturacaktır. Huzur veren iç açıcı bir yatak odası.
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