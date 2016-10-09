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​8 şahane ahşap pergola örneği

nihal e. nihal e.
Gazebo con teli, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto Modern Bahçe
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Ev dekorasyonunda en sık rastladığımız malzemelerden biri olan ahşap, gerek mobilyalarda gerekse bina yapımında kullanıldığı için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Diğer yapı malzemelerine nazaran daha geniş bir kullanım yelpazesi sunması bir diğer artısı. Bunun dışında hem dayanıklı olması hem de kolay işlenebilirliği ahşabı güvenilir kılmaya devam ediyor. Ahşap teras veranda gibi açık alan yapımında da sıkça kullanılır. Yağmura ve neme karşı teknolojik işlemlerle güçlendirildiği için herhangi bir sorun yaşanmaz. Bugünkü yazımızda avlu, veranda ve teras gibi yerlerde tercih edilen ahşap pergola örneklerine göz atacağız. Kış gelmeden önce son sıcakları yaşadığımız şu günlerde açık havanın tadını çıkarmak için ideal bir seçim.

​Taş ev verandası

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME Sundurma çatı
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

İlk örneğimiz doğal taşlardan yapılma şahane bir yazlık evden. Geniş cam kapıları gün ışığından yararlanmak için elverişli görünüyor. Veranda oldukça büyük olduğundan çatı ihtiyacı ahşap pergola ile sağlanmış. Bu sayede yakıcı sıcaklarda bunalmadan verandada oturmak mümkün hale geliyor. Çatıya asılmış lambalar sayesinde geceleri de verandada vakit geçirilebilir.

​Tamamen ahşap

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME Sundurma çatı
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

Sırada tamamen ahşaptan yapılma bir örneği var. İki katlı evin büyük üçgen çatısı göz kamaştırıcı. Bu ev de sıcak iklimli bir yerde alıyor, bunu geniş camlı kapılarından anlıyoruz. Pergola ahşap evin avlusunda yer alıyor. Buraya aynı zamanda çok sayıda plastik yemek masası eklenmiş. Öğleden sonraları keyif yapmak için ideal görünüyor.

​Manzaraya karşı

Gazebo con teli, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto Modern Bahçe
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

Bu defa  diğer iki örnekten farklı olarak çatı terası görüyoruz. Uzun ve açık terasın kare şeklinde küçük bir uzantısı var. O bölüm beyaza boyalı ahşap pergola ile kaplanmış. Güneş alan aralıkları ince tutularak daha fazla gölgelik sağlaması amaçlanmış.

​Eğimli çatı

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Resimdeki örnekte eğimli bir pergola çalışması görüyoruz. Bina önüne yapılan çatı bahçe yerine sokağa baktığından dükkan önlerini andırırcasına eğimli bir çatı tercih edilmiş. Aslında beyaz aralıklı perdeleri yaz mevsimine daha uygun olmakla birlikte daha soğuk havalar için üzerine tente eklenmiş. Mobilya olarak ise yine ahşaptan yapılma iki adet bank bulunuyor.

​Lüks taş ev

Deck piscine et cuisine d'extérieur, INSIDE Création INSIDE Création Modern Balkon, Veranda & Teras
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

Bir taş ev örneği daha. Ancak bu defa çok daha lüks. Hem şahane bir orman manzarasına bakıyor hem de havuzu var. Son derece geniş bir bahçesi olan evde havuza girip nefis manzaranın tadını çıkarırken yemek pişirmeden olmaz. Bu sebeple açık alanda büyük bir mutfak yapılmış. İşte pergola çatı mutfağın olduğu bölümde bulunuyor.

​Huzur dolu

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Eklektik Bahçe
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Sıradaki örnek oldukça güzel. Bir göl kıyısına inşa edilmiş teras çok romantik döşenmiş. Siyah beyaz çizgili  minderleri olan yuvarlak hasır koltuk çok sevimli. Aynı zamanda çiçekler ve işlemeli biblolarla görsellik daha da desteklenmiş. Bu huzur verici atmosferi tamamlanmak için pergolaya tül perdeler eklenmiş. Perdelerin bir işlevi daha var elbette. Göl kıyısında olmasından ötürü etraftaki sineklerden korunma amaçlı düşünülmüş. Çatı da unutulmayarak ahşap aralıklar sineklikle kaplanmış.

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​Zarif ve modern

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları homify Düz çatı bahçe dekorasyonu,peyzaj
homify

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları

homify
homify
homify

Sırada yine bir teras örneği var. Ancak bu defa tüm terası kaplayan bir pergola çalışması yapılmış. Harika şehir manzarasına bakan terasın için de tamamen ahşaptan yapılma. Bununla birlikte son derece modern ve konforlu bir şekilde dekore edilmiş. Ön tarafta göz alıcı kırmızı  koltukla çok şık bir şömine masa bulunuyor. Daha az görünen arkada ise açık hava mutfağı var.

​Akdeniz stili

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz Akdeniz stiline göre tasarlanmış mükemmel bir veranda. Geniş aralıklı pergola çatı beyaz duvarla şık bir görsellik meydana getiriyor. Hasır oturma grubunu tamamlayan heykel ve vazo gibi aksesuarlar ise mekana ruhunu veriyor.

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