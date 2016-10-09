​8 şahane ahşap pergola örneği

Ev dekorasyonunda en sık rastladığımız malzemelerden biri olan ahşap, gerek mobilyalarda gerekse bina yapımında kullanıldığı için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Diğer yapı malzemelerine nazaran daha geniş bir kullanım yelpazesi sunması bir diğer artısı. Bunun dışında hem dayanıklı olması hem de kolay işlenebilirliği ahşabı güvenilir kılmaya devam ediyor. Ahşap teras veranda gibi açık alan yapımında da sıkça kullanılır. Yağmura ve neme karşı teknolojik işlemlerle güçlendirildiği için herhangi bir sorun yaşanmaz. Bugünkü yazımızda avlu, veranda ve teras gibi yerlerde tercih edilen ahşap pergola örneklerine göz atacağız. Kış gelmeden önce son sıcakları yaşadığımız şu günlerde açık havanın tadını çıkarmak için ideal bir seçim.