Evinizin girişi için 15 fikir

Hayatımızın her alanı için doğru olan ve her zaman önemsememiz gereken bir kural var: İlk izlenim için ikinci bir şans yok. Bu kural elbette mekânlar için de geçerlidir ve misafirlerimizin evlerimizle ilgili edindiği ilk izlenim, genel fikirlerini oluşturmalarında oldukça büyük bir rol oynar. Hal böyleyken eğer evlerimize gelen konuklar ve çevremizde yaşayan komşularımız üzerinde iyi bir izlenim yaratmak ve onlara tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtmak istiyorsak yaşam alanlarımızın dekorasyonları kadar evlerimizin girişini de özenle ve ilgiyle dizayn etmeliyiz. Daha önce homify sayfalarında Evinizin giriş holünü dekore etmek için 7 yaratıcı fikir başlıklı yazımızla dış kapıdan içeri girdiğimiz anda etkili bir estetik oluşturan şık örnekleri değerlendirmiştik. Beki dış kapının önünde nasıl bir görünüm olmalı? İşte kendi evinizin girişini dizayn ederken kopya çekebileceğiniz birbirinden güzel dekorasyon örnekleri…