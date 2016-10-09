현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizin girişi için 15 fikir

Homify TR Homify TR
Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler Pembe
Loading admin actions …

Hayatımızın her alanı için doğru olan ve her zaman önemsememiz gereken bir kural var: İlk izlenim için ikinci bir şans yok. Bu kural elbette mekânlar için de geçerlidir ve misafirlerimizin evlerimizle ilgili edindiği ilk izlenim, genel fikirlerini oluşturmalarında oldukça büyük bir rol oynar. Hal böyleyken eğer evlerimize gelen konuklar ve çevremizde yaşayan komşularımız üzerinde iyi bir izlenim yaratmak ve onlara tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtmak istiyorsak yaşam alanlarımızın dekorasyonları kadar evlerimizin girişini de özenle ve ilgiyle dizayn etmeliyiz. Daha önce homify sayfalarında Evinizin giriş holünü dekore etmek için 7 yaratıcı fikir başlıklı yazımızla dış kapıdan içeri girdiğimiz anda etkili bir estetik oluşturan şık örnekleri değerlendirmiştik. Beki dış kapının önünde nasıl bir görünüm olmalı? İşte kendi evinizin girişini dizayn ederken kopya çekebileceğiniz birbirinden güzel dekorasyon örnekleri…

1- Düzenli ve bakımlı çimler

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bahçeli evlerde evlerin girişlerinin güzel ve çekici mi yoksa sıradan, dağınık ve pasaklı mı olduğunu belirleyen en önemli unsur pek tabii ki bahçe düzenidir. Düzenli ve bakımlı çimler evinizin girişini her zaman daha çekici kıldığı gibi, düzensiz ve ot bürümüş bir bahçe de son derece itici bir görünüm oluşturabilir.

2- Dış cepheye uygun peyzaj

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Eğer bu örnekteki gibi harika bir dış cephe tasarımına sahip bir müstakil evde yaşıyorsanız, o halde işiniz nispeten daha kolay demektir. Ancak yine de evin dış cephesinde hakim olan tarz ve estetiğe uygun bir tasarım oluşturmanız gerekecektir. Şık merdivenler bunun birinci adımı elbette; ikinci adımı ise evin önünü canlandıracak ve ferah bir görünüme kavuşturacak çiçeklerle renklerdirmek.

3- Zeminde farklılık yaratmak

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Pencere & Kapılar Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Evinizin giriş kapısına giden yolun zemini her zaman fark yaratan ve giriş alanının ana karakterini belirleyen unsurlardan biridir. Çakıl taşları ve ahşabın birleşiminden oluşan bu göz kamaştırıcı zemin de bunun en başarılı kanıtlarından biri. 

4- Giriş kapısının rengi

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Apartman daireleri için de müstakil evler için de giriş kısmının havasının değiştiren, evinizin önünü canlandıran ve sıradanlıktan kurtaran en önemli unsurlardan biri de dış kapınızın rengidir.

5- Aydınlatmalı paneller

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Giriş kapısının üzerine doğru uzanan gölgelik tarzı aydınlatmalı paneller son yıllarda giriş dekorasyonlarını süsleyen yeni nesil trendlerden biri ve oldukça şık, vurgulayıcı ve estetik bir görünüm ortaya koyuyorlar.

6- Zen bahçeleri

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Balkon, Veranda & Teras
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

Zen rahipleri tarafından meditasyon amacıyla kullanılan Japonya kökenli Zen bahçeleri, kum, çakıl ve kayalarla oluşturulan bahçeleri tanımlıyor. Zen bahçelerinin en önemli özellikleri huzur verici ve dinlendirici bir yapıya sahip olmaları ve ayrıca bitkilerin toprak gibi uğraştırıcı ve hava koşullarına göre özel bakım isteyen bir zeminde yaşamaması. Evinizin girişinde küçük bir Zen bahçesi oluşturma fikri kesinlikle komşularınızı ve konuklarınızı büyüleyecek kadar çarpıcı bir dizayn fikri.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7- Ev ağaçları

homify Ön kapılar
homify

homify
homify
homify

Tabii kapınızın önünü canlandırmanın ve çiçeklendirmenin tek yolu Zen bahçeleri değil. Hem apartman dairelerinde hem de müstakil evlerde girişinize estetik katmanın en kolay yollarından biri de pek tabii ki büyük saksılardaki ev ağaçları ve bitkilerdir.

8- Sanat eserleri

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Pencere & Kapılar
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Sanat her zaman tarzınızı ve farkınızı ortaya koymak için en ideal yoldur. Evinizin girişine yerleştireceğiniz sanatsal değeriyle göz dolduran bir heykel estetik olarak evinize sofistike bir katkıda bulunacaktır.

9- Sıcak renkler ve hareketli tasarımlar

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Pencere & Kapılar
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Sıra dışı bir giriş yaratmak ve konuklarınızı ve komşularınızı hem şaşırtmak hem de canlandırmak istiyorsanız canlı renkler ve modern tasarımları devreye sokmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Sıcak renkli ve hareketli tasarımların her zaman öne çıktığını unutmayın.

10- Özel tasarımlı sıra dışı kapılar

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Modern Pencere & Kapılar
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Belki biraz pahalı bir seçenek ama kesinlikle değer: Özel tasarımlı kapılarla benzersiz girişler ortaya çıkarmak çok kolay. Bu örnekte ise döner kapı şeklinde açılan ve tasarımıyla büyüleyen ahşap bir kapıyla karşılaşıyoruz.

11- Işıklandırma

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto Ön kapılar
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

Kapı girişlerindeki en önemli dekorasyon kuralı kapınızın önünün hiçbir zaman karanlık ya da loş olmamasıdır. Dış kapının etrafına yerleştireceğiniz şık ışıklandırma üniteleri girişi vurgulayan çarpıcı bir estetik ortaya çıkaracaktır.

12- Temiz ve düzgün dış cephe badanası

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

İlk izlenimin ikinci şansı olmaz derken elbette yalnızca kapı önü tasarımlarından bahsetmiyoruz; binanızın dış cephe badanasının düzgün ve temiz olması da konuklarınızın edineceği izlenimde büyük bir rol oynuyor.

13- Mermer sağlamlığı

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Evler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Mermer her zaman bulunduğu ortama gösteriş ve zarafet katan bir tasarım unsurudur. Bu örnekte ise giriş kapısını süsleyen geniş mermer panel giriş alanının baş rolünde.

14- Sıra dışı basamak tasarımları

Casa del Cabo, Remy Arquitectos Remy Arquitectos Modern Evler
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

Bahçeli evlerde yer alan ve evin giriş kapısına uzanan basamak ya da yürüyüş yolları her zaman evin genelinde hakim olan karakteri yansıtan vurgulayıcı tasarım elemanlarıdır. Bu şahane evdeki gibi sıra dışı ve yenilikçi tasarımlarsa ezber bozan ve öne çıkan projelerin vurgulayıcı elemanları.

15- Fransız kapılar

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Kırsal Pencere & Kapılar
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

İki yana açılan çift kanatlı Fransız model kapılar girişinizi güzelleştirmeye tek başına yetecek kadar kuvvetli ve ikonik modelleri oluşturuyorlar. Hem klasik tarzın gösterişini, hem gelenekselin nostaljik estetiğini, hem de modern tarzı bir arada yansıtan Fransız kapılar hem apartman daireleri hem de bahçeli evler için farklı seçeneklere sahip geniş bir model yelpazesine de sahip.

Küçük olsun benim olsun: 7 ucuz ve konforlu ev
Bu giriş kısımları arasında siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler