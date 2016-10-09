Evinizin girişi için 15 fikir

Hayatımızın her alanı için doğru olan ve her zaman önemsememiz gereken bir kural var: İlk izlenim için ikinci bir şans yok. Bu kural elbette mekânlar için de geçerlidir ve misafirlerimizin evlerimizle ilgili edindiği ilk izlenim, genel fikirlerini oluşturmalarında oldukça büyük bir rol oynar. Hal böyleyken eğer evlerimize gelen konuklar ve çevremizde yaşayan komşularımız üzerinde iyi bir izlenim yaratmak ve onlara tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtmak istiyorsak yaşam alanlarımızın dekorasyonları kadar evlerimizin girişini de özenle ve ilgiyle dizayn etmeliyiz. Daha önce homify sayfalarında Evinizin giriş holünü dekore etmek için 7 yaratıcı fikir başlıklı yazımızla dış kapıdan içeri girdiğimiz anda etkili bir estetik oluşturan şık örnekleri değerlendirmiştik. Beki dış kapının önünde nasıl bir görünüm olmalı? İşte kendi evinizin girişini dizayn ederken kopya çekebileceğiniz birbirinden güzel dekorasyon örnekleri…
Bahçeli evlerde evlerin girişlerinin güzel ve çekici mi yoksa sıradan, dağınık ve pasaklı mı olduğunu belirleyen en önemli unsur pek tabii ki bahçe düzenidir. Düzenli ve bakımlı çimler evinizin girişini her zaman daha çekici kıldığı gibi, düzensiz ve ot bürümüş bir bahçe de son derece itici bir görünüm oluşturabilir.
Eğer bu örnekteki gibi harika bir dış cephe tasarımına sahip bir müstakil evde yaşıyorsanız, o halde işiniz nispeten daha kolay demektir. Ancak yine de evin dış cephesinde hakim olan tarz ve estetiğe uygun bir tasarım oluşturmanız gerekecektir. Şık merdivenler bunun birinci adımı elbette; ikinci adımı ise evin önünü canlandıracak ve ferah bir görünüme kavuşturacak çiçeklerle renklerdirmek.
Evinizin giriş kapısına giden yolun zemini her zaman fark yaratan ve giriş alanının ana karakterini belirleyen unsurlardan biridir. Çakıl taşları ve ahşabın birleşiminden oluşan bu göz kamaştırıcı zemin de bunun en başarılı kanıtlarından biri.
Apartman daireleri için de müstakil evler için de giriş kısmının havasının değiştiren, evinizin önünü canlandıran ve sıradanlıktan kurtaran en önemli unsurlardan biri de dış kapınızın rengidir.
Giriş kapısının üzerine doğru uzanan gölgelik tarzı aydınlatmalı paneller son yıllarda giriş dekorasyonlarını süsleyen yeni nesil trendlerden biri ve oldukça şık, vurgulayıcı ve estetik bir görünüm ortaya koyuyorlar.
Zen rahipleri tarafından meditasyon amacıyla kullanılan Japonya kökenli Zen bahçeleri, kum, çakıl ve kayalarla oluşturulan bahçeleri tanımlıyor. Zen bahçelerinin en önemli özellikleri huzur verici ve dinlendirici bir yapıya sahip olmaları ve ayrıca bitkilerin toprak gibi uğraştırıcı ve hava koşullarına göre özel bakım isteyen bir zeminde yaşamaması. Evinizin girişinde küçük bir Zen bahçesi oluşturma fikri kesinlikle komşularınızı ve konuklarınızı büyüleyecek kadar çarpıcı bir dizayn fikri.
Tabii kapınızın önünü canlandırmanın ve çiçeklendirmenin tek yolu Zen bahçeleri değil. Hem apartman dairelerinde hem de müstakil evlerde girişinize estetik katmanın en kolay yollarından biri de pek tabii ki büyük saksılardaki ev ağaçları ve bitkilerdir.
Sanat her zaman tarzınızı ve farkınızı ortaya koymak için en ideal yoldur. Evinizin girişine yerleştireceğiniz sanatsal değeriyle göz dolduran bir heykel estetik olarak evinize sofistike bir katkıda bulunacaktır.
Sıra dışı bir giriş yaratmak ve konuklarınızı ve komşularınızı hem şaşırtmak hem de canlandırmak istiyorsanız canlı renkler ve modern tasarımları devreye sokmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Sıcak renkli ve hareketli tasarımların her zaman öne çıktığını unutmayın.
Belki biraz pahalı bir seçenek ama kesinlikle değer: Özel tasarımlı kapılarla benzersiz girişler ortaya çıkarmak çok kolay. Bu örnekte ise döner kapı şeklinde açılan ve tasarımıyla büyüleyen ahşap bir kapıyla karşılaşıyoruz.
Kapı girişlerindeki en önemli dekorasyon kuralı kapınızın önünün hiçbir zaman karanlık ya da loş olmamasıdır. Dış kapının etrafına yerleştireceğiniz şık ışıklandırma üniteleri girişi vurgulayan çarpıcı bir estetik ortaya çıkaracaktır.
İlk izlenimin ikinci şansı olmaz derken elbette yalnızca kapı önü tasarımlarından bahsetmiyoruz; binanızın dış cephe badanasının düzgün ve temiz olması da konuklarınızın edineceği izlenimde büyük bir rol oynuyor.
Mermer her zaman bulunduğu ortama gösteriş ve zarafet katan bir tasarım unsurudur. Bu örnekte ise giriş kapısını süsleyen geniş mermer panel giriş alanının baş rolünde.
Bahçeli evlerde yer alan ve evin giriş kapısına uzanan basamak ya da yürüyüş yolları her zaman evin genelinde hakim olan karakteri yansıtan vurgulayıcı tasarım elemanlarıdır. Bu şahane evdeki gibi sıra dışı ve yenilikçi tasarımlarsa ezber bozan ve öne çıkan projelerin vurgulayıcı elemanları.
İki yana açılan çift kanatlı Fransız model kapılar girişinizi güzelleştirmeye tek başına yetecek kadar kuvvetli ve ikonik modelleri oluşturuyorlar. Hem klasik tarzın gösterişini, hem gelenekselin nostaljik estetiğini, hem de modern tarzı bir arada yansıtan Fransız kapılar hem apartman daireleri hem de bahçeli evler için farklı seçeneklere sahip geniş bir model yelpazesine de sahip.