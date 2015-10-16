Yeni model koltuk takımları ile güzelleşen salonlar

Yeni model koltuk takımları kimi zaman malzemesiyle öne çıktığı gibi kimi zaman da deseniyle dikkat çekiyor. Bu örnekte pek çok çizgi bir arada kullanılmış. Duvarla uyumlu hale gelen gri koltuğun bir minderi de duvarla aynı çizgilere sahip. Daha klasik görünümlü tekli koltuk ise farklı renklerde ve farklı çizgilerde bir tasarım. Ancak minik detay uyumuyla her iki koltuk bir arada estetik durabiliyor. Yeter ki yakıştırmasını bilin.