Yeni model koltuk takımları ile güzelleşen salonlar

Oturma odalarının direği koltuklar için pek çok seçenek bulunduğundan yeni model koltuk takımları zengin bir yelpazeye sahip. Evlere yepyeni görünüm kazandıran koltuk takımları yazısında örneklerini sunduğumuz koltuk modelleri her tür dekorasyona uyum sağlayabilecek sayısız alternatif barındırıyor. Geriye ise sadece örnekler arasında dolanarak karar vermek kalıyor.
Açıkla mutfakla birleşik bir salon dekorasyonu görüyoruz örneğimizde. Deri kumaş, yeni model koltuk takımlarında oldukça yaygın kullanılan bir malzeme. Bu örnekte ise modern bir dizayna sahip siyah deri kaplama bir koltuk görüyoruz. Koltuğu ilginç yapan yalnızca deri kaplama olması değil elbette. Kolsuz olarak tasarlanmış olması başlı başına parçayı özel hale getiriyor. Deri koltuğu, balkon sandalyelerine benzer bir mobilya ile tamamlamaksa gayet trend durmuş. Bu özel ürünler Reis Ceramics imzalı.
Yeni model koltuk takımlarında ilk örneğimiz sıra dışı bir tasarım. Bu koltuğun alışageldik bir iskeleti yok. Onun yerine beyaz kalın bir tabakanın üzerine minderler serpiştirilmiş gibi duruyor. Her iki parçanın kendi başına duruşu çarpıcı bir görünüm meydana getirmiş. Alttaki tabakanın yanına bir parça pay bırakılmış. Böylece sehpa işlevi görmesi de sağlanarak fonksiyonel bir ürün tasarlanmış.
Modern ve minimalist dekorasyonların vazgeçilmezi beyaz renk, yeni model koltuk takımlarında da ağırlığını koruyor. İkili kanepe ile tekli koltuktan oluşan takım, trend bir tasarıma sahip. Bilhassa tekli koltuğun yuvarlak minderleri dikkat çekici duruyor. Sade görünümlü ikili koltuk ise ilk bakışta sıradan dursa da; biri dik, diğeri yatay kollarıyla farkını ortaya koymuş.
Kırçıllı bej kumaştan yapılma yeni model koltuk takımı birleşik olarak kullanılabildiği gibi ayrı ayrı da kullanılabiliyor. Bu özelliğiyle oldukça işlevsel. Modern olmakla birlikte sade bir tasarıma sahip olduğu için takımı olduğundan daha zengin gösteren iddialı lamba modelleri kullanılmış. Şayet koltuk takımınız dikkat çekmeyen mobilyalardan oluşuyorsa bu tür aksesuarlarla değerlendirmek akıllıca bir fikir.
Klasik görünümlü koltuklar da modern yorumlarıyla yeni model koltuk takımları arasında yerini alıyor. Biri L şeklinde büyük koltuk, iki adet tekli koltuğuyla renkli ve iç açıcı bir takım. Kadife ve kapitonenin hoş uyumu ve pastel renkleriyle sofistike bir dizayn. Takımın bir diğer özelliği ise tekli koltukların pembe olup büyük koltuğun koyu turkuazdan olması.
Bir önceki oturma odasının kitaplık kısmına bakıyoruz. Burada da yeni model koltuk takımlarından parçalar kullanılmış. Kitaplıkların vazgeçilmezi tekli deri koltuk unutulmamış. Ancak o haliyle alan boş kalacağından iki adet geniş puf koltuk kullanılmış. Gerek renk seçimiyle gerek ihtişamlı avizesiyle dekorasyonu güçlendiren öğeler haline gelmiş hepsi. Klasik ve modernizm bir arada.
Yeni model koltuk takımlarında büyük ve tek parça koltuklarla birlikte, odanın hacmine göre tekli koltuklar da sıkça bir arada kullanılıyor. Örnekte arkadan gördüğümüz geniş koltuk takımı televizyona yakın tutularak kendi başına bir bölme haline gelmiş. Arka kısmında ise kırık beyazla kontrast oluşturan siyah deri tekli koltuklar tercih edilmiş. Modern lamba tasarımına dikkat.
Yeni model koltuk takımlarının bir diğer özelliği kullanılan malzemenin bazen tasarımın ağır topu haline gelmesi. Mesela bu koltuk takımında belirgin olarak çarpıcı ayak tasarımı tercih edilmiş. Koyu renkli üst kısmına karşıt olarak ham görünüşü ahşap ayaklar ilk bakışta tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sehpa kısmında da aynı ahşap malzeme kullanılarak tahtanın çiğ görünümü dengelenmiş.
Endüstriyel stilin farklı malzemeleri bir arada kullanma zenginliğini, çok sayıda aksesuar kullanarak daha da ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Örnekteki dekorasyon da bu tarife uyan bir oda. Çok fazla detay barındırdığı için nispeten karanlık bir ambiyans tercih edilen dekorasyonda, deri koltuk takımını tamamlayan tekli koltukların bayrak desenleri odanın yıldızı haline gelmiş denilebilir.
Resimdeki gibi kocaman kütüphanesi olan bir oturma odanız varsa koltuk takımı kadar bu takımlara eşlik eden tekli koltuklar önemli hale gelir. Oturma odası içinde siyah deri koltuklar kullanıldığından kitaplık önündeki koltukta da aynı kumaş tercih edilmiş. Ancak göz alıcı kırmızıdan tercih yapılarak şıklık zirveye taşınmış. Özellikle de kitaplarını uzanarak okumayı sevenler için şahane bir seçenek.
Yeni model koltuk takımları heybetli parçalardan oluşabildiği gibi bilhassa küçük odalar için tasarlanmış modellerde büyük koltuklar sandalyeler ile tamamlanabilir. Oturma minderleri şişkin ve yüksek diğer kısımları alçak ikili koltuk son derece konforlu görünüyor. Onu tamamlayan sandalyeler ise modern dizaynıyla ön plana çıkıyor. Özellikle oturma bölümünün yukarı doğru yükselen kısımları dikkat çekici.
İçinde bir kadın oturacağı düşünülerek tasarlanmış apartman dairesinde, yeni model koltuk takımlarından şeker pembesi bir model seçilmiş. L şeklinde olan ve köşeye yerleşen koltuk, rengi kadar konforlu pofuduk minderleriyle de dikkat çekiyor. Koltuğun bir diğer özelliği ise alt kısmındaki ahşap tabakanın uzatılarak masa işlevi görmesi. Önündeki ilginç sehpa takımıyla tamamlanan örnek son derece trend bir dekorasyon.
Yeni model koltuk takımları kimi zaman malzemesiyle öne çıktığı gibi kimi zaman da deseniyle dikkat çekiyor. Bu örnekte pek çok çizgi bir arada kullanılmış. Duvarla uyumlu hale gelen gri koltuğun bir minderi de duvarla aynı çizgilere sahip. Daha klasik görünümlü tekli koltuk ise farklı renklerde ve farklı çizgilerde bir tasarım. Ancak minik detay uyumuyla her iki koltuk bir arada estetik durabiliyor. Yeter ki yakıştırmasını bilin.
Modern bir oturma odası dekorasyonu gördüğümüz örnekte yeni model koltuk takımlarında kullanılan pek çok trend fikir bir arada kullanılmış. Mesela iki koltuk arasında kumaş farkı var. Aynı zamanda koltukların biri sadeyken diğeri alabildiğine desenli. İki koltuğu birleştiren bank koltuk ise siyah deriden. Bu üç farklı parça üstelik beyaz bir orta sehpayla uyum içinde bulunabiliyor. Zira takımın bir parçası hareketliyken diğerlerinin sade olması dekorasyonda dengeyi sağlayan bir unsur.
Yeni model koltuk takımları içinde çağdaş görünümüyle sofistike hale gelen bir başka tasarım. Hiçbir sert ve keskin çizgisi olmayan ikili beyaz koltuk son derece rahat görünüyor. Önünde uzanan siyah beyaz halının sonunda ise bal rengi bir tekli koltuk bulunuyor. Bu koltuk ise ayak uzatma kısmı ile birlikte diğeri gibi gayet konforlu bir model. Her iki koltuk da modern tasarımlarından ötürü ahenk içinde.
Yeni model koltuk takımlarının bir parçası olan tekli koltuklar sıra dışı tasarımlarıyla takımın yıldızı haline gelebilirler. Bu takım da tarife uyan bir model. Dilimlenmiş gibi duran büyük koltuğu iki adet desenli tekli koltuk tamamlıyor. Bu koltuk takımına bir de mavi plastik sandalye eklenmiş. Her biri farklı telden çalıyor gibi dursa da mobilyalar bir arada estetik görünüyor çünkü renk uyumuna özen gösterilmiş.