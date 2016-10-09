Geniş sosyal alanlara sahip harika bir tatil evi

Bu yatak odası ise beyaz ve mavi renklerde döşenmiş ve deniz temasına sahip. Duvarda ve kırlentte yelkenliler, duvar panosunda ise jetski görüyoruz.

Bu projeyi beğendiyseniz, ’Şık ve konforlu bir tatil evi’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.