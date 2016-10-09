Geniş sosyal alanlara sahip harika bir tatil evi

Muhteşem bir bitki örtüsünün altında yer alan bu tatil evi Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin başkenti olan Tamandaré'de konumlanmış. Okyanus kenarında yer alan ve plajlarıyla ünlü olan Tamandaré şehri tatilcilerin de bir numaralı adreslerinden biri. Bugün konuğu olacağımız ev, mimarlık firması tarafından kalabalık bir aile için özel olarak düzenlenmiş; bol bol yatak odasına, her yatak odasında bol bol yatağa ve herkesin gönlüne göre zaman geçirebileceği birçok ortak alana sahip. Geniş bahçesi, çeşitli terasları ve kocaman da bir yüzme havuzu barındıran bu konut bölgeye has muhteşem bitki örtüsü ile de birleşince son derece davetkar br havaya bürünmüş. Bu çok odalı evin içini ve dışını gelin daha yakından inceleyelim.
Konut bölgenin geleneksel plaj evi mimarisinin özelliklerini taşıyor. Açık renkli dış cephe badanası, ahşap doğramalar ve kızıl kiremit çatısıyla, ülkemizin Akdeniz ve özellikle de Ege kıyılarında görmeye alışık olduğumuz plan evi mimari kendini ortaya koyuyor.
Konut aslında fazla büyük değil ancak kalabalık ve misafirperver bir aileye ait olduğu için ufak ufak da olsa birçok yatak odasına ev sahipliği yapıyor. Evdeki zamanın çoğu ise konutun bünyesindeki sosyla ortak alanlarda geçiyor.
Konut plaja oldukça yakın olmanın avantajını zaten yaşarken, bir de büyükçe bir yüzme havuzuna da ev sahipliği yapıyor. Havuzun çevresinde güneşlenme alanları ve bahçe yer alıyor. Konutun kendi terasının dışında, evden daha da ileri çıkıntı yapacak şekilde, bir kameriyeye benzer, çatılı, ikinci bir teras bulunuyor.
Konut oldukça kalabalık bir aileye ait ancak çeşitli geniş açık alanlar sayesinde herkes özgürce, istediği gibi zaman geçirebiliyor.
Konutun en güzel özelliklerinden bir diğeri ise sahip olduğu geniş bahçe. Plaj evlerinin çoğunda bu tür büyük bahçelere rastlamıyoruz. Tropik bitki örtüsü sayesinde çeşitli ağaçlar barındıran, yemyeşil çim ile kaplı bu bahçe evin favori ortak alanlarından biri.
Konutun dekorasyonu yapılırken önem verilen bir numaralı şey kolay başa çıkılıabilir olması. Kısacası, tatil için kullanılan ve çok kalabalık bir aileye ait olan evin kolay kolay kirlenmeyecek, dağılmayacak, temizliği zorlamayacak şekilde olması planlanmış. Bu nedenle de özellikle ortak alanlarda son derece sade mobilya seçimlerine yönelinmiş.
Konutun iç mekanda yer alan yemek odasında on kişilik, devasa bir yemek masası bulunuyor. Mermerden yapılma olan masa ahşap sandalyeler ile kombine edilmiş. Yelken resimli duvar kağıdı ise plaj evi için harika bir seçim!
Evin tüm yatak odalarında farklı bir renk skalası ve konsept kullanılmış. Dört kişinin uyuyabileceği bu oada mor ve pembe renkleri ağılıklı ve duvarlardan birini de kelebekler süslüyor.
Bir diğer yatalk odasında ise kızıl tonlarındaki sonbahar yapraklarını simgeleyen çizimler kullanılmış. Vu duvar kağıdına kırmızı yastıklar ve yine yaprak desenli kırlentler eşlik ediyor. Bu yatak odasında bir adet iki kişilik yatak, bir adet de çocuk yatağı bulunuyor.
Bu yatak odasının teması ise balıklar. Mavi ve kırmızı renklerinin beyaz yüzey üzerinde kullanıldığı dekora sahip odada yine bir iki kişilik yatak ve bir de açılarak iki kişinin yatmasına elverişli olan başka bir yatak bulunuyor.
Bu yatak odası ise beyaz ve mavi renklerde döşenmiş ve deniz temasına sahip. Duvarda ve kırlentte yelkenliler, duvar panosunda ise jetski görüyoruz.
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