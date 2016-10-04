Bahçenizi şahane hale getirecek 15 çeşmeli duvar örneği

İster bahçenizde isterse de iç mekanda bir şelaleye sahip olmak evinize sıra dışı bir hava katar. Şelaleler mekana hem hareket, hem ışık, hem de hoş bir ses katar. Su sesi dünyadaki en dinlendirici seslerden biridir. Pek çok kültürde tedavi amaçlı da kullanılan su sesinin evinize dolması günün bütün yorgunluğunu üstünüzden alarak sizi yenileyecektir.

Bugünkü yazımızda bahçenizin ve evinizin çehresini değiştirecek 15 farklı şelale örneğinden bir seçki hazırladık. Siz de bahçenizi ve evinizi su sesiyle doldurmak istiyorsanız bu yazı tam size göre.