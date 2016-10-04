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Bahçenizi şahane hale getirecek 15 çeşmeli duvar örneği

Aydin Sanli Aydin Sanli
A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design Modern Bahçe
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İster bahçenizde isterse de iç mekanda bir şelaleye sahip olmak evinize sıra dışı bir hava katar. Şelaleler mekana hem hareket, hem ışık, hem de hoş bir ses katar. Su sesi dünyadaki en dinlendirici seslerden biridir. Pek çok kültürde tedavi amaçlı da kullanılan su sesinin evinize dolması günün bütün yorgunluğunu üstünüzden alarak sizi yenileyecektir. 

Bugünkü yazımızda bahçenizin ve evinizin çehresini değiştirecek 15 farklı şelale örneğinden bir seçki hazırladık. Siz de bahçenizi ve evinizi su sesiyle doldurmak istiyorsanız bu yazı tam size göre.

1. Şelaleler nasıl çalışır?

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Şelale içeren duvarlar sirkülasyon mantığıyla çalışır. Uygun bir yere yerleştirilen motor sayesinde aynı su devir daim eder. Yani su giderleri arttı diye endişe etmeye gerek yoktur. Her kesin ihtiyacına ve zevkine göre çok çeşitli tasarımlarda şelale bulmak mümkündür.

2. Suyun dökülüş şekli

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design Modern Bahçe
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

Şelale modellerinden biri de yüksekten dökülen şelalelerdir. Duvarı yalayarak yumuşakça akan şelalelerin aksine bu tip şelalelerde çok ses çıkar ve su sesinin tadına varabilirsiniz. Su sesi sizi dinlendirir ve evinize huzurlu bir hava katar.

3. Dekoratif

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

Şelalelerin hepsi son derece dekoratif unsurlardır ancak şelalenize kendi zevkinizi ya da evinizin tarzını yansıtacak eklemelerde bulunabilirsiniz. Bu örnekte koyu ahşap renkli zeminin üzerine altın görünümünde bir logo eklenmiş ve şelale kişiye özel bir hale gelmiş.

4. Anıtsal bir merdiven

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Şelaleler sadece dış mekanlar için değildir. Evinizin içinde de gayet tabii hoş bir şelaleye sahip olabilirsiniz. Bu örnekte merdiven boyunca uzanan taş kaideden akan su önce taş bir tekneye daha sonra da çakıl taşlarıyla kaplanmış sığ bir havuza dökülüyor. Eminiz tüm ev su sesiyle çınlıyordur.

5. Zarafet

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects BahçeHavuz & Göletler
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Şelaleler evinizin iç mekanlarıyla dış mekanları arasında bir geçiş de oluşturabilir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Evin geometrisine uygun olarak tasarlanan bu şelale evin iç ve dış mekanları arasındaki iletişimi güçlendiriyor. Taş duvar ise şelaleye otantik bir hava katıyor.

6. Evdeki uyum

Su Perdesi homify İç Dekorasyon
homify

Su Perdesi

homify
homify
homify

Evin içinde ya da dışında şelale kullanmak Feng Shui'ye göre yapılan dekorasyonlarda da çok kullanılan bir yöntem. Evde su sesiyle daha dingin ve pozitif enerjiyle dolu bir atmosfer yaratmak mümkün.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Dış cephe

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Kolonyal Pencere & Kapılar
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Evlerin dış cephesi evde yaşayanların nasıl kimseler olduğu konusunda ilk fikir veren yerdir. Bu nedenle dış cephelerin iyi dekore edilmesi önem taşır. İnsanların beğenisini kazanacak renkler kullanmak belki en önemli şeydir ama yapılabilecek tek şey de değildir. Bu örnekteki gibi şırıl şırıl oluklar evinizin dışını güzel göstermeye yardımcı olabilir.

Size uygun şelale fikirleri için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

8. Hem görsel hem dinlendirici

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura Modern Bahçe Ahşap Ahşap rengi
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

Evinizin bir duvarını şelaleye ayırabilirsiniz. Tüm duvarı özel bir şekilde dekore edip resimdeki gibi bir sonuca ulaşabilirsiniz. Su sesi odanıza huzur katar.

9. Yeşillikler arasında

DUCHA VEGETAL, PhytoKinetic S.L. PhytoKinetic S.L. Eklektik Bahçe
PhytoKinetic S.L.

PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.

Şelalenizi nasıl yerleştireceğiniz tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı olarak değişir. Su doğal olanla birleşince ortaya bütünlüklü bir kompozisyon çıkar. Tıpkı bu bitkilerin arasından dökülen şelale gibi. Şelale hem görsel bir işlev görüyor, hem de suya ihtiyacı olan bitkilere can suyu oluyor.

10. Bahçenin bir köşesinde

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Modern Bahçe
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Bahçenin küçücük bir köşesine koyacağımız bir şelale bile ortama zarafet katabilir. Çakıl taşları üstüne dökülen şelale görsel güzelliğinin yanı sıra serinlemek için de kullanılabilir.

11. Şık ve modern

Terraza en Madrid con Pérgola, La Habitación Verde La Habitación Verde Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
La Habitación Verde

La Habitación Verde
La Habitación Verde
La Habitación Verde

Evinizin tarzına göre farklı şelale tercihlerinde bulunabilirsiniz. Bu örnekte modern tarzda siyah bir şelale görüyorsunuz. Zemini oluşturan duvarın beyaz rengiyle bütünlük yakalayan şelalenin etrafındaki bitkiler de ambiyansa doğallık katmış.

12. Bütçenize uygun

子供達の庭, Gokansha/ゴカンシャ Gokansha/ゴカンシャ BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Gokansha/ゴカンシャ

Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ

Bütçeniz yeterli değilse üzülmeyin. Bir musluktan ve estetik bir tekneden oluşan setler de mekanınızın su seiyle dolmasını sağlayabilir.

13.Hem tarh hem şelale

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo Modern Bahçe
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

Merdiven boyunca uzanan alçak duvardan dökülen bu şelale sadece bu işleviyle değil, aynı zamanda çiçek tarhı olması özelliğiyle de dikkat çekiyor.

14. Sihir gibi

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Akan su insanın duygularını harekete geçiren ve bilinçaltını uyandıran sihir gibi bir atmosfer yaratıyor.

15. Orijinal

homify BahçeHavuz & Göletler
homify

homify
homify
homify

Dediğimiz gibi şelale için yaratıcılığın sınırları yok. Burada da eski bir bakır kap, şelalenin ana unsuru olarak kullanılmış. Çok hoş mozaik zeminde asılı duran kaptan dökülen su alttaki tekneyi dolduruyor.

Dekoratif havuz fikirleri için tıklayın.

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