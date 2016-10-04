Bahçenizi şahane hale getirecek 15 çeşmeli duvar örneği

İster bahçenizde isterse de iç mekanda bir şelaleye sahip olmak evinize sıra dışı bir hava katar. Şelaleler mekana hem hareket, hem ışık, hem de hoş bir ses katar. Su sesi dünyadaki en dinlendirici seslerden biridir. Pek çok kültürde tedavi amaçlı da kullanılan su sesinin evinize dolması günün bütün yorgunluğunu üstünüzden alarak sizi yenileyecektir.
Bugünkü yazımızda bahçenizin ve evinizin çehresini değiştirecek 15 farklı şelale örneğinden bir seçki hazırladık. Siz de bahçenizi ve evinizi su sesiyle doldurmak istiyorsanız bu yazı tam size göre.
Şelale içeren duvarlar sirkülasyon mantığıyla çalışır. Uygun bir yere yerleştirilen motor sayesinde aynı su devir daim eder. Yani su giderleri arttı diye endişe etmeye gerek yoktur. Her kesin ihtiyacına ve zevkine göre çok çeşitli tasarımlarda şelale bulmak mümkündür.
Oasis
Şelale modellerinden biri de yüksekten dökülen şelalelerdir. Duvarı yalayarak yumuşakça akan şelalelerin aksine bu tip şelalelerde çok ses çıkar ve su sesinin tadına varabilirsiniz. Su sesi sizi dinlendirir ve evinize huzurlu bir hava katar.
Şelalelerin hepsi son derece dekoratif unsurlardır ancak şelalenize kendi zevkinizi ya da evinizin tarzını yansıtacak eklemelerde bulunabilirsiniz. Bu örnekte koyu ahşap renkli zeminin üzerine altın görünümünde bir logo eklenmiş ve şelale kişiye özel bir hale gelmiş.
Şelaleler sadece dış mekanlar için değildir. Evinizin içinde de gayet tabii hoş bir şelaleye sahip olabilirsiniz. Bu örnekte merdiven boyunca uzanan taş kaideden akan su önce taş bir tekneye daha sonra da çakıl taşlarıyla kaplanmış sığ bir havuza dökülüyor. Eminiz tüm ev su sesiyle çınlıyordur.
Şelaleler evinizin iç mekanlarıyla dış mekanları arasında bir geçiş de oluşturabilir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Evin geometrisine uygun olarak tasarlanan bu şelale evin iç ve dış mekanları arasındaki iletişimi güçlendiriyor. Taş duvar ise şelaleye otantik bir hava katıyor.
Evin içinde ya da dışında şelale kullanmak Feng Shui'ye göre yapılan dekorasyonlarda da çok kullanılan bir yöntem. Evde su sesiyle daha dingin ve pozitif enerjiyle dolu bir atmosfer yaratmak mümkün.
Evlerin dış cephesi evde yaşayanların nasıl kimseler olduğu konusunda ilk fikir veren yerdir. Bu nedenle dış cephelerin iyi dekore edilmesi önem taşır. İnsanların beğenisini kazanacak renkler kullanmak belki en önemli şeydir ama yapılabilecek tek şey de değildir. Bu örnekteki gibi şırıl şırıl oluklar evinizin dışını güzel göstermeye yardımcı olabilir.
Size uygun şelale fikirleri için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Evinizin bir duvarını şelaleye ayırabilirsiniz. Tüm duvarı özel bir şekilde dekore edip resimdeki gibi bir sonuca ulaşabilirsiniz. Su sesi odanıza huzur katar.
Şelalenizi nasıl yerleştireceğiniz tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı olarak değişir. Su doğal olanla birleşince ortaya bütünlüklü bir kompozisyon çıkar. Tıpkı bu bitkilerin arasından dökülen şelale gibi. Şelale hem görsel bir işlev görüyor, hem de suya ihtiyacı olan bitkilere can suyu oluyor.
Bahçenin küçücük bir köşesine koyacağımız bir şelale bile ortama zarafet katabilir. Çakıl taşları üstüne dökülen şelale görsel güzelliğinin yanı sıra serinlemek için de kullanılabilir.
Evinizin tarzına göre farklı şelale tercihlerinde bulunabilirsiniz. Bu örnekte modern tarzda siyah bir şelale görüyorsunuz. Zemini oluşturan duvarın beyaz rengiyle bütünlük yakalayan şelalenin etrafındaki bitkiler de ambiyansa doğallık katmış.
Bütçeniz yeterli değilse üzülmeyin. Bir musluktan ve estetik bir tekneden oluşan setler de mekanınızın su seiyle dolmasını sağlayabilir.
Merdiven boyunca uzanan alçak duvardan dökülen bu şelale sadece bu işleviyle değil, aynı zamanda çiçek tarhı olması özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Akan su insanın duygularını harekete geçiren ve bilinçaltını uyandıran sihir gibi bir atmosfer yaratıyor.