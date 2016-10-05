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Ayakkabıları nereye koyacağım derdine son: 8 pratik çözüm

Özlem K. Özlem K.
homify Giyinme OdasıDepo
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Ayakkabı depolama işi evdeki en zor depolama çalışmalarının belki de başında geliyor. Günümüz şartlarında sayıca çokça olmalı, bir kısmı her an elimizin altında olması gerekirken epey bir kısmının ayda yılda bir giyilmesi, başka eşyalar ile karışık bir vaziyette kesinlikle depolanamaz oluşları nedeniyle ayakkabılarımız bazen de başa bela gibidir. Yine de zorlukların hiçbiri ayakkabıları kapının önünde tutup berbat bir görüntüye neden olmaya değecek zorlukta değil! 

Halkımız temiz olmakla övünen bir halk ancak böyle korkunç bir alışkanlığa da sahip: Ayakkabıları kapının önünde bırakmak. Her gün giydiğiniz terlikler dahi olsa, ayakkabılarınızı asla kapının önünde bırakmamalısınız. Bu evinizin dekorasyon anlamında başına gelecek en kötü şeydir. Hem kendiniz hem de konuklarınızın evinize geldiğinde ilk karşılaşacağı şeylerin alt alta üst üste bir yığın ayakkabı olması evin tedirgin edici bir biçimde pismiş gibi hissedilmesine neden olacaktır. Oysa tam tersine, bu alışkanlığın nedeni evin içine ayakkabu ile girmemek. Ancak görüldüğü gibi, bu ters tepen bir davranış, dolayısıyla anlamsız ve kesinlikle çok kötü bir görünüme neden oluyor. Günlük ayakkabılarınızı dolapların içinde saklamak istemiyor, her an elinizin altında olsunlar istiyorsanız, sizler için de bu derlememizde bazı örneklerimiz mevcut. Daha derli toplu bir görünüm içinse, seçenekler adeta sonsuz. Bakalım ayakkabılarımızı saklamak için bu seçenekler neler…

1) Merdiven altını değerlendirin

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Çok katlı evlerde merdiven altları genelde atıl kalan ya da efektif olarak kullanılamayan yerlerden biri. Oysaki, tıpkı yeni nesil mutfaklarda kullanılan kiler dolapları gibi, raylar üzerinde öne doğry çekilebilen bir dolap sistemi bu alanın ayakkabılar ya da herhangi bir eşya için mükemmel bir depolama alanı olmasını sağlayabilir. Eğer sizin de evinizde randımanlı bir biçimde kullanamadığınız bir merdiven altınız varsa, mutfak firmalarına özel bir tasarım yaptırabilir ve bu alanı vestiyer olarak kullanabilirsiniz.

2) Dekorasyona uygun, şık bir ayakkabı dolabı

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

Evinizin antre dekorasyonuna uygun, alt kısmı kapalı raflara sahip şık bir dolap da işinizi görecektir. Bu mobilya parçası ayakkabılar için özel olarak tasarlandığından dar yapıdadır ve fazla yer kaplamaz.

3) Tam teşekküllü bir vestiyer seti

Dielenmöbel-Komposition , Baur Versand (GmbH & Co KG) Baur Versand (GmbH & Co KG) Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Baur Versand (GmbH &amp; Co KG)

Baur Versand (GmbH & Co KG)
Baur Versand (GmbH &amp; Co KG)
Baur Versand (GmbH & Co KG)

Eğer antrenizde yeterli alana sahipseniz, giysi askısı, ayakkabılık, ayna ve puftan oluşan bir vestiyer seti de iyi bir çözümdür. Ayakkabılar için alt kısmı sandık şeklinde olan puflar sütelik çok da moda!

4) Ayakkabılık ve puf setine alternatif, banklı vestiyer

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

İki tarafı yüksek dolap, ortası ise ayakkabı giyip çıkarmak için bank şeklindetasarlanmış olan bu vestiyer ise hem çok kullanışlı hem de çok şık. Yüksek dolapların bir tanesini giysi askısı, diğerini ise ayakkabılık olarak değerlendirebilir, bankın alt kısmında ise bot ve çizmelerinizi saklayabilirsiniz.

5) Gömme dolap

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Treso İç Mimarlık

Gold Towers Konut

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Antrenizden yaklaşık 50 cm kadar bir alan ayırarak boydan boya bir dolap da yaptırabilirsiniz. İmkanınız varsa bu dolabı gömme dolap şeklinde yaptırabilir, çıkıntı yaparak kalabalık gösteren kenar ve köşe görüntülerinden de kurtulabilirsiniz. kapaklarını komple ayna yaptırarak da bu dolap tamamen gizlemek mümkün.

6) Evin dekoruna uygun olması önemli

Boot Warmer Hart Design and Construction Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

İkinci örnekte de bahsettiğimiz üzere, antrenize koyacağınız ayakkabılık evinizin genel dekoruna mutlaka uyumlu olmalı ve mekan içerisinde sırıtmamalıdır. Fotoğraftaki bu örnekte de görüldüğü üzere, ayabbaılığı dahi dekorasyonun göz alıcı bir parçası şekliden kullanmak mümkün.

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7) Giysi odanızda ayakkabı için özel dolap

Box Sistem Giyinme Odası Land Home Specialist Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Land Home Specialist

Box Sistem Giyinme Odası

Land Home Specialist
Land Home Specialist
Land Home Specialist

Eğer bir giyinme odasına sahip olan şanslı kesimdenseniz ve üstelik giyinme odanız da yeterince büyükse, ayakkabılarınız için özel olarak tasarlanmış, ufak kutucuklardan oluşan bir ayakkabaı dolabı da yaptırablirsiniz. Böylece her bir ayakkabınız gözünüzün önünde, kendi özel yerinde olur. Böyle açık bir düzeneğin dezavantajı ise olası toz.

8) Ayakkabı çekmeceleri

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Mutfak ve gardırop tasarlayıp üreten firmalar ayakkabılara özel, onların zarar görmeden düzgün bir şekilde depolanacağı çekmece türü raf modelleri de yapmaktadır. Bu tür bir ayakkabı çekmecesini ister antrenizde yer alan vestiyerinizde isterse de giyinme odanızda kullanabilirsiniz. 

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