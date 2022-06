Ayakkabıları nereye koyacağım derdine son: 8 pratik çözüm

Ayakkabı depolama işi evdeki en zor depolama çalışmalarının belki de başında geliyor. Günümüz şartlarında sayıca çokça olmalı, bir kısmı her an elimizin altında olması gerekirken epey bir kısmının ayda yılda bir giyilmesi, başka eşyalar ile karışık bir vaziyette kesinlikle depolanamaz oluşları nedeniyle ayakkabılarımız bazen de başa bela gibidir. Yine de zorlukların hiçbiri ayakkabıları kapının önünde tutup berbat bir görüntüye neden olmaya değecek zorlukta değil!

Halkımız temiz olmakla övünen bir halk ancak böyle korkunç bir alışkanlığa da sahip: Ayakkabıları kapının önünde bırakmak. Her gün giydiğiniz terlikler dahi olsa, ayakkabılarınızı asla kapının önünde bırakmamalısınız. Bu evinizin dekorasyon anlamında başına gelecek en kötü şeydir. Hem kendiniz hem de konuklarınızın evinize geldiğinde ilk karşılaşacağı şeylerin alt alta üst üste bir yığın ayakkabı olması evin tedirgin edici bir biçimde pismiş gibi hissedilmesine neden olacaktır. Oysa tam tersine, bu alışkanlığın nedeni evin içine ayakkabu ile girmemek. Ancak görüldüğü gibi, bu ters tepen bir davranış, dolayısıyla anlamsız ve kesinlikle çok kötü bir görünüme neden oluyor. Günlük ayakkabılarınızı dolapların içinde saklamak istemiyor, her an elinizin altında olsunlar istiyorsanız, sizler için de bu derlememizde bazı örneklerimiz mevcut. Daha derli toplu bir görünüm içinse, seçenekler adeta sonsuz. Bakalım ayakkabılarımızı saklamak için bu seçenekler neler…