Ayakkabıları nereye koyacağım derdine son: 8 pratik çözüm

Ayakkabı depolama işi evdeki en zor depolama çalışmalarının belki de başında geliyor. Günümüz şartlarında sayıca çokça olmalı, bir kısmı her an elimizin altında olması gerekirken epey bir kısmının ayda yılda bir giyilmesi, başka eşyalar ile karışık bir vaziyette kesinlikle depolanamaz oluşları nedeniyle ayakkabılarımız bazen de başa bela gibidir. Yine de zorlukların hiçbiri ayakkabıları kapının önünde tutup berbat bir görüntüye neden olmaya değecek zorlukta değil!
Halkımız temiz olmakla övünen bir halk ancak böyle korkunç bir alışkanlığa da sahip: Ayakkabıları kapının önünde bırakmak. Her gün giydiğiniz terlikler dahi olsa, ayakkabılarınızı asla kapının önünde bırakmamalısınız. Bu evinizin dekorasyon anlamında başına gelecek en kötü şeydir. Hem kendiniz hem de konuklarınızın evinize geldiğinde ilk karşılaşacağı şeylerin alt alta üst üste bir yığın ayakkabı olması evin tedirgin edici bir biçimde pismiş gibi hissedilmesine neden olacaktır. Oysa tam tersine, bu alışkanlığın nedeni evin içine ayakkabu ile girmemek. Ancak görüldüğü gibi, bu ters tepen bir davranış, dolayısıyla anlamsız ve kesinlikle çok kötü bir görünüme neden oluyor. Günlük ayakkabılarınızı dolapların içinde saklamak istemiyor, her an elinizin altında olsunlar istiyorsanız, sizler için de bu derlememizde bazı örneklerimiz mevcut. Daha derli toplu bir görünüm içinse, seçenekler adeta sonsuz. Bakalım ayakkabılarımızı saklamak için bu seçenekler neler…
Çok katlı evlerde merdiven altları genelde atıl kalan ya da efektif olarak kullanılamayan yerlerden biri. Oysaki, tıpkı yeni nesil mutfaklarda kullanılan kiler dolapları gibi, raylar üzerinde öne doğry çekilebilen bir dolap sistemi bu alanın ayakkabılar ya da herhangi bir eşya için mükemmel bir depolama alanı olmasını sağlayabilir. Eğer sizin de evinizde randımanlı bir biçimde kullanamadığınız bir merdiven altınız varsa, mutfak firmalarına özel bir tasarım yaptırabilir ve bu alanı vestiyer olarak kullanabilirsiniz.
Evinizin antre dekorasyonuna uygun, alt kısmı kapalı raflara sahip şık bir dolap da işinizi görecektir. Bu mobilya parçası ayakkabılar için özel olarak tasarlandığından dar yapıdadır ve fazla yer kaplamaz.
Eğer antrenizde yeterli alana sahipseniz, giysi askısı, ayakkabılık, ayna ve puftan oluşan bir vestiyer seti de iyi bir çözümdür. Ayakkabılar için alt kısmı sandık şeklinde olan puflar sütelik çok da moda!
İki tarafı yüksek dolap, ortası ise ayakkabı giyip çıkarmak için bank şeklindetasarlanmış olan bu vestiyer ise hem çok kullanışlı hem de çok şık. Yüksek dolapların bir tanesini giysi askısı, diğerini ise ayakkabılık olarak değerlendirebilir, bankın alt kısmında ise bot ve çizmelerinizi saklayabilirsiniz.
Antrenizden yaklaşık 50 cm kadar bir alan ayırarak boydan boya bir dolap da yaptırabilirsiniz. İmkanınız varsa bu dolabı gömme dolap şeklinde yaptırabilir, çıkıntı yaparak kalabalık gösteren kenar ve köşe görüntülerinden de kurtulabilirsiniz. kapaklarını komple ayna yaptırarak da bu dolap tamamen gizlemek mümkün.
İkinci örnekte de bahsettiğimiz üzere, antrenize koyacağınız ayakkabılık evinizin genel dekoruna mutlaka uyumlu olmalı ve mekan içerisinde sırıtmamalıdır. Fotoğraftaki bu örnekte de görüldüğü üzere, ayabbaılığı dahi dekorasyonun göz alıcı bir parçası şekliden kullanmak mümkün.
Eğer bir giyinme odasına sahip olan şanslı kesimdenseniz ve üstelik giyinme odanız da yeterince büyükse, ayakkabılarınız için özel olarak tasarlanmış, ufak kutucuklardan oluşan bir ayakkabaı dolabı da yaptırablirsiniz. Böylece her bir ayakkabınız gözünüzün önünde, kendi özel yerinde olur. Böyle açık bir düzeneğin dezavantajı ise olası toz.
Mutfak ve gardırop tasarlayıp üreten firmalar ayakkabılara özel, onların zarar görmeden düzgün bir şekilde depolanacağı çekmece türü raf modelleri de yapmaktadır. Bu tür bir ayakkabı çekmecesini ister antrenizde yer alan vestiyerinizde isterse de giyinme odanızda kullanabilirsiniz.
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