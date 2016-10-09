현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Girişi estetik ve şık olan 6 farklı ev

umit atdağ umit atdağ
Проект интерьера загородного жилого дома 250 м2, Apolonov Interiors Apolonov Interiors Minimalist Yemek Odası
Loading admin actions …

Bir evin güzelliğini ön plana taşıyan ve insanların hayran kalmasını sağlayan en önemli noktalardan biri evin ana giriş kısmı ve bütünleyici parçası olan bahçe alanıdır. Bu alanlar estetik bir şekilde dekore edildiğinde göz alıcı bir güzelliğe sahip olabilecekleri gibi kendi hallerine bırakıldığında ise kötü ve insanı kendinden iten bir görünüme sahip olurlar. Bu gün estetik  ve şık olan farklı ana girişleri inceliyoruz. Homify ev dekorasyonu sayfasında yer alan bu örneklerde tüm detayların nasıl ele alındığını ve bu detayların bir arada uyumlu bir şekilde nasıl  birleştirildiğine şahit oluyoruz. Kapı tasarımı, kapıya ulaşılan yürüyüş yolu, bahçe düzenlemesi gibi uygulamaları yakından inceleyerek evlerimizde evimizin tanıtımını yapan bu alanları istediğimiz güzellikte dekore edelim.

Doğal ve görsel girişler

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Modern Garaj / Hangar
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Evin ana girişi  bahçenin içinden geçilerek ulaşılan bir cephe de yer alıyor. Bu nedenle bahçe içinde veranda ile uyumlu olması için ahşapların kullanıldığı bir yürüyüş yolu yapılmış.  Yeşil çim alan içinde koyu kahve renk ve verandanın renkleri uyumlu bir güzellik oluşturmuş. Bu sayede evin ana girişi bir karaktere bürünmüş ve insanda tebessüm bıraktıran bir güzellieğe sahip olmuş.

Işıl ışıl girişler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir evin ana girişini muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi ışıl ışıl olmasını sağlamanız yeterli olacaktır.Evin kendisi ışıl ışıl olduğu için ana giriş bölümü de aydınlatılmalı ve resimdeki gibi yol kenarına şık aydınlatmalar yerleştirilerek bir rüya yolu olması sağlanmalıdır. Bu sayede hem görselliği ve karakteri üst düzey olan eve yakışır bir yürüyüş yolu yapılmış olur hem de ana giriş ışıl ışıl bir ana giriş haline getirilmiş olur.

Zevkli tasarımlar

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Minimalist Evler
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Evinizin ana girişini zevkli bir tasarıma sahip olacak şekilde yapmak isterseniz resimde yer alan ve Avrupai bir mimariye sahip olan tasarımı hayata geçirerek  yapabilirsiniz. Evin muhteşem mimarisinin ortasında yer alan kapı oldukça şık dizayn edilmiş, kapıya ulaşılan yol ise özel taşlardan yapılmış bir yürüyüş yolu ile evin görselliğine uyumlu hale getirilmiş.

Mimari ve aydınlatma

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir evin karakter kazanması, görsel ve insana hitap edecek bir güzelliğe sahip olması için aydınlatmalardan yararlanmak kaçınılmazdır. Resimde yer alan ve farklı mimarisi, görselliği ile insanı büyüleyen ev estetik ve ışıl ışıl yürüyüş yolu ile de zarafetini artırmıştır. Bu yürüyüş yolundan yürüyerek geçen misafirler evinize girmeden evinize hayran kalacaktır.

Taş ve betonarme

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Minimalist Evler
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Bir evin ana girişinin şık olması için hangi malzemenin kullanıldığı değil malzemelerin nasıl kullanıldığı önemlidir. Betonarme ve taş malzemesi kullanılarak yapılan estetik tasarım evin avlusunun ve araç giriş alanının uyumlu olmasını sağlamış ve aydınlatma ile muhteşem bir kontrast oluşturulmuş. Böylece taş ancak oldukça şık bir giriş alanı ortaya çıkarılmış.

Merdiven basamakları

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos Minimalist Evler
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Eviniz ile ana yol arasında kot farkı var ise resimdeki gibi basamakları kullanmak akıllıca olacaktır. Bu basamakları resimde olduğu gibi ahşap olarak yapabileceğiniz gibi doğal taşları kullanarak duygusal ve zevkli bir merdiven basamağı olarak da yapabilirsiniz. Böylece evinizin dış cephesinin görselliğini artırarak muhteşem bir ana girişe sahip olabilirsiniz.

Evinizin girişi için 15 fikir
Bu ev girişleri arasında siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler