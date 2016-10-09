Girişi estetik ve şık olan 6 farklı ev

Bir evin güzelliğini ön plana taşıyan ve insanların hayran kalmasını sağlayan en önemli noktalardan biri evin ana giriş kısmı ve bütünleyici parçası olan bahçe alanıdır. Bu alanlar estetik bir şekilde dekore edildiğinde göz alıcı bir güzelliğe sahip olabilecekleri gibi kendi hallerine bırakıldığında ise kötü ve insanı kendinden iten bir görünüme sahip olurlar. Bu gün estetik ve şık olan farklı ana girişleri inceliyoruz. Homify ev dekorasyonu sayfasında yer alan bu örneklerde tüm detayların nasıl ele alındığını ve bu detayların bir arada uyumlu bir şekilde nasıl birleştirildiğine şahit oluyoruz. Kapı tasarımı, kapıya ulaşılan yürüyüş yolu, bahçe düzenlemesi gibi uygulamaları yakından inceleyerek evlerimizde evimizin tanıtımını yapan bu alanları istediğimiz güzellikte dekore edelim.
Evin ana girişi bahçenin içinden geçilerek ulaşılan bir cephe de yer alıyor. Bu nedenle bahçe içinde veranda ile uyumlu olması için ahşapların kullanıldığı bir yürüyüş yolu yapılmış. Yeşil çim alan içinde koyu kahve renk ve verandanın renkleri uyumlu bir güzellik oluşturmuş. Bu sayede evin ana girişi bir karaktere bürünmüş ve insanda tebessüm bıraktıran bir güzellieğe sahip olmuş.
Bir evin ana girişini muhteşem bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi ışıl ışıl olmasını sağlamanız yeterli olacaktır.Evin kendisi ışıl ışıl olduğu için ana giriş bölümü de aydınlatılmalı ve resimdeki gibi yol kenarına şık aydınlatmalar yerleştirilerek bir rüya yolu olması sağlanmalıdır. Bu sayede hem görselliği ve karakteri üst düzey olan eve yakışır bir yürüyüş yolu yapılmış olur hem de ana giriş ışıl ışıl bir ana giriş haline getirilmiş olur.
Evinizin ana girişini zevkli bir tasarıma sahip olacak şekilde yapmak isterseniz resimde yer alan ve Avrupai bir mimariye sahip olan tasarımı hayata geçirerek yapabilirsiniz. Evin muhteşem mimarisinin ortasında yer alan kapı oldukça şık dizayn edilmiş, kapıya ulaşılan yol ise özel taşlardan yapılmış bir yürüyüş yolu ile evin görselliğine uyumlu hale getirilmiş.
Bir evin karakter kazanması, görsel ve insana hitap edecek bir güzelliğe sahip olması için aydınlatmalardan yararlanmak kaçınılmazdır. Resimde yer alan ve farklı mimarisi, görselliği ile insanı büyüleyen ev estetik ve ışıl ışıl yürüyüş yolu ile de zarafetini artırmıştır. Bu yürüyüş yolundan yürüyerek geçen misafirler evinize girmeden evinize hayran kalacaktır.
Bir evin ana girişinin şık olması için hangi malzemenin kullanıldığı değil malzemelerin nasıl kullanıldığı önemlidir. Betonarme ve taş malzemesi kullanılarak yapılan estetik tasarım evin avlusunun ve araç giriş alanının uyumlu olmasını sağlamış ve aydınlatma ile muhteşem bir kontrast oluşturulmuş. Böylece taş ancak oldukça şık bir giriş alanı ortaya çıkarılmış.
Eviniz ile ana yol arasında kot farkı var ise resimdeki gibi basamakları kullanmak akıllıca olacaktır. Bu basamakları resimde olduğu gibi ahşap olarak yapabileceğiniz gibi doğal taşları kullanarak duygusal ve zevkli bir merdiven basamağı olarak da yapabilirsiniz. Böylece evinizin dış cephesinin görselliğini artırarak muhteşem bir ana girişe sahip olabilirsiniz.