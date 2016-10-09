Girişi estetik ve şık olan 6 farklı ev

Bir evin güzelliğini ön plana taşıyan ve insanların hayran kalmasını sağlayan en önemli noktalardan biri evin ana giriş kısmı ve bütünleyici parçası olan bahçe alanıdır. Bu alanlar estetik bir şekilde dekore edildiğinde göz alıcı bir güzelliğe sahip olabilecekleri gibi kendi hallerine bırakıldığında ise kötü ve insanı kendinden iten bir görünüme sahip olurlar. Bu gün estetik ve şık olan farklı ana girişleri inceliyoruz. Homify ev dekorasyonu sayfasında yer alan bu örneklerde tüm detayların nasıl ele alındığını ve bu detayların bir arada uyumlu bir şekilde nasıl birleştirildiğine şahit oluyoruz. Kapı tasarımı, kapıya ulaşılan yürüyüş yolu, bahçe düzenlemesi gibi uygulamaları yakından inceleyerek evlerimizde evimizin tanıtımını yapan bu alanları istediğimiz güzellikte dekore edelim.