Kendi kendinize inşa edebileceğiniz 6 farklı bahçe kulübesi

Bahçe düzenlemeleri sadece yeşil alanların düzenlemesinden ibaret olmayan, bahçe içinde yer alan tüm unsurları kapsayan düzenlemelerdir. Bahçe oturum alanı, kamelya ve en önemlisi bahçe içinde yer alan kulübe peyzaj sonrası bahçenin görselliğini ortaya koyan bahçe unsurlarıdır. Bu nedenle bahçe içinde bulunan kulübeler ve oturum alanları özenle yapılmalıdır. Bahçe kulübelerini hazır olarak tedarik edebileceğiniz gibi kendinizde yapabilirsiniz. Uygulaması oldukça kolay olan bahçe kulübe modelleri olduğu gibi uygulaması zaman ve emek isteyen bahçe kulübe modelleri de vardır.Bu gün kend kendinize yapabileceğiniz homify bahçe kulübe modellerini inceliyoruz. Bu modelleri minimal bütçelere kendi bahçelerinizde kolayca yapabilir ve bahçenizi süslediğiniz gibi bahçe için gerekli araç ve gereçleri muhafaza edebileceğiniz bir alana kavuşmuş olursunuz.
Bir bahçe kulübesi yapmak için öncelikle plan ve proje hazırlamanız gereklidir. Elinizde bir proje olmadan kulğbe yapımına başlayamazsınız. Bu nedenle önce projelendirip sonrasında uygulamaya geçmelisiniz. Resimde yer alan kulübeyi hayata geçirmek için Dört ana kolona ihtiyacınız var. Bu taşıyıcı kolonları sağladıktan sonra etrafını titiz bir çalışma ile istediğiniz gibi kapatabilir veya yarı açık bırakarak şık bir mimariye sahip estetik bir bahçe kulübesine sahip olabilirsiniz.
BAhçe kulübesi denildiğinde akla ilk gelen klasik standart bahçe kulübe modeli oluyor. Ancak bu standart modelin dışında hem görsel hem de göze hitap eden muhteşem bahçe kulübeleri vardır. Resimde yer alan bir kısmı ahşap bir kısmı ise cam malzeme ile kapatılmış, çatısı ve kapısı ile bir evi andıran bu kulübe bahçenin zarafet,ine katkı sağlayacak ve istenildiğinde bahçe de yaşamaya izin verecek bir kulübe modeli olarak insanı mest eden güzelliğe sahip.
Tamamen kapalı dört duvara sahip bahçe kulübesi gibi resimde yer alan ve bir kısmı kapalı bir kısmı da yarı açık veranda şeklinde dekore edilmiş olan bahçe kulübesi modeli de tercih edilebilir. Özellikle yağmurlu veya çok sıcak günlerde veranda keyfi yapmak istiyorsanız bahçenize resimdeki gibi görsel ve aydınlatması ile ışıl ışıl bir bahçe kulübesi yapabilirsiniz.
Devasa kulübeler için zaman harcamak istemiyorsanız yapmanız gereken resimdeki gibi küçük bir kulübe inşa etmek ve yan tarafını oturum alanı olarak düzenlemektir. Bu sayede hem bahçe içinde istemiş olduğunuz kulübeye sahip olabilir hem de oturum alanı olarak ihtiyacınızı görebileceğiniz bir alanı kulübe ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmiş olursunuz. Masa ve sandalyeler ile süsleyeceğiniz bu alan bahçenizin en güzel alanı olacaktır.
Kulübe tasarımları tamamen hayal gücünüze dayanan ve tarzınızın bir yansıması olan tasarımlardır. Resimde yer alan kulübe tasarımı duvarlarının yarısı tereke şeklinde estetik bir şekilde yapılmış ve çatısı ise yine yarısı kapatılacak şekilde düşünülerek yarı açık bir kulübe halinde uygulanmıştır. Bu tasarımı birebir olarak bahçenizi kolaylıkla uygulayabileceğiniz gibi istediğiniz gibi tasarımı revize edip uygulayabilirsiniz.
Modern kulübeler artık tamamen ev konseptinde uygulanan kulübeler haline gelmiştir. Resimde yer alan ve her tarafı katlanabilir kapılardan oluşan ve istenildiğinde açılabilin istenildiğinde kapanabilen kulübeler bahçenizde mini bir ev modeli olarak uygulanabilir. Bu kulübeyi uygularken malzeme tedariki dışında sizin zamanınızı alacak bir nokta olmadığı için kolayca kurulum yapabilir ve modern bir kulübeye sahip olabilirsiniz.