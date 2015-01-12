homify 360°: Doğu'nun modern şıklığı

Bodrum'un birbirinden şık villalarına homify sayfalarında sıkça yer verdik. Mimari açıdan tasarımcıların gözdesi olan Bodrum'da, modernliğin ve klasik Doğu tarzının bir arada bulunduğu bir başka villayla karşınıza çıkacağız bugün. H2C Interior Design isimli İstanbul merkezli stüdyonun elinden çıkan Mandarin Oriental, hem dış görünüşü hem de iç mekanlarındaki tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.
En son moda aksesuarların geleneksel bir tarz oluşturacak şekilde yerleştirildiği bu villa, Bodrum'un en gözde konutlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Eşsiz manzarası, duvarlarını süsleyen modern sanat eserleri ve vaat ettiği eşsiz konforla bu villayı daha yakından tanımak için bize katılın.
Mandarin Oriental'in girişinde dikkatimizi çeken en önemli şey kuşkusuz masmavi uzanan Bodrum manzarası oluyor. İnsanın içine yaşama sevinci veren bu çarpıcı manzaradan en iyi şekilde yararlanmanız için tasarımcılar çok şık bir bahçe takımını evin girişine yerleştirmişler. Açık gri tonlarındaki, metal aksamlı bu oturma grubu çevresiyle son derece uyumlu biçimde eşsiz bir konfor vaat ediyor. Bu oturma grubuna oturup, günün yorgunluğunu çarpıcı manzaraya karşı çıkarmaktan daha keyifli ne olabilir ki?
Evin çarpıcı manzarası, salona da hakim oluyor. Bu manzaranın sağladığı mavi rengin ağırlığı, salon dekorasyonuna da damgasını vuruyor. Açık renkli mobilyalar, duvarlarla ve yer döşemesiyle uyum gösteriyor. Duvarlara yerleştirilen mavi rengin ağırlıkta olduğu tablolar da insanın içini açıyor. Geniş, panoramik pencereler de bu tasarım harikasının daha iyi görülmesine olanak sağlıyor.
Eve modern bir tasarım tarzı hakim olsa da farklı köşelerine yerleştirilen Doğu detaylarıyla şık bir kültür kesişimi yakalanmış. Yemek odasının hemen yanındaki bu oturma grubunda da bu detaylardan birini görüyoruz. Tavandan sarkan eklektik avize ve kıvrak hatlara sahip sandalyeler ne kadar modernse; arkadaki bahçe bölümüne yerleştirilen Buda heykeli de o kadar oryantal bir hava katıyor ortama.
Evin her alanında sanata dair bir şeyler görmek mümkün. Buna merdiven altları da dahil! Bu fotoğrafla tasarımcıların en ufak bir boşluğu bile gözden kaçırmadığına tanık oluyoruz. Mermer yer döşemesinden yükselen kaidenin üstüne mumlar ve siyah renkli kiraz figürleri yerleştirilmiş. Böylece hem bütünlük korunmuş, hem de üst kata çıkış yapılan bu alana neşeli bir hava katılmış.
Evin alt katında salon ve mutfak yer alırken yatak odalarına üst kat ev sahipliği yapıyor. Ancak tasarımcılar bu iki bölüm arasında tasarım açısından bir bütünlük sağlamaya çalışmışlar. Alt katta manzaranın etkisiyle hakim olan mavi rengin ağırlığını bu yatak odasında da görüyoruz. Ahşap yer döşemesi, Amerikan kapılarla uyum sağlarken; yatak örtüsünde ve yatağın üstündeki tabloda mavi rengin hakimiyeti mevcut. Böylece dinlendirici ve sakinleştirici bir etki yakalanmış. Bir yatak odası için de bundan başka bir şey istenemezdi herhalde?
Binanın dış cephesinin en çok dikkat çeken bölümü klasik Bodrum evlerini anıştıran taş döşemeye sahip olması. Enfes bir beyaz tonuyla kaplanan dış cepheyi, pencere ve kapılarda kullanılan ahşap çerçeveler tamamlıyor. Arka bahçeye açılan bu kapı da ahşap şıklığının taş döşemeyle uyumunu gözler önüne seriyor. Aynı zamandak apının yanına yerleştirilen iki büyük vazo da evin içindeki oryantal detayların bahçeye taşınmasını sağlıyorlar. Çevresiyle uyumlu bir tasarıma sahip bu kapı, ferah bir arka bahçeye açılıyor.
Arka bahçeden ilerlediğinizde evin alamet-i fârikalarından biri olan havuzu görüyorsunuz. Etrafı ve üzerindeki çardak benzeri bölümü ahşaptan yapılan bu havuzun başında oldukça şık oturma grupları yer alıyor. Füme rengindeki şezlong ve koltuklar, sundukları eşsiz konforun yanında göz zevkine de hitap ediyorlar. Havuzun taşları da sıradışı ve benzersiz bir renk taşıyor. Koyu turkuaza benzeyen göz alıcı bir mavi tonuna sahip olan bu havuz, binanın çevresiyle olan uyumunu da pekiştiriyor.