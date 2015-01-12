homify 360°: Doğu'nun modern şıklığı

Bodrum'un birbirinden şık villalarına homify sayfalarında sıkça yer verdik. Mimari açıdan tasarımcıların gözdesi olan Bodrum'da, modernliğin ve klasik Doğu tarzının bir arada bulunduğu bir başka villayla karşınıza çıkacağız bugün. H2C Interior Design isimli İstanbul merkezli stüdyonun elinden çıkan Mandarin Oriental, hem dış görünüşü hem de iç mekanlarındaki tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

En son moda aksesuarların geleneksel bir tarz oluşturacak şekilde yerleştirildiği bu villa, Bodrum'un en gözde konutlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Eşsiz manzarası, duvarlarını süsleyen modern sanat eserleri ve vaat ettiği eşsiz konforla bu villayı daha yakından tanımak için bize katılın.