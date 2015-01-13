Hem modüler hem renkli bir daire

Geniş bir doğrultuda uzanan salon, iki oturma odasının birleşimi gibi bir hava taşıyor. Odanın karşı yakasında da renkli ve eklektik tarzın devam ettiğini görüyoruz. Bu bölümdeki beyaz koltuk takımı, farklı renkteki kırlentlerle hareketlendirilmiş. Bu kırlentlerle uyumu ortadaki geniş siyah sehpa ve kolun üstündeki kırmızı kaplama devam ettiriyor.

Odanın yıldızı ise kesinlikle taş kaplı bölmenin altında yer alan şömine oluyor. Son derece şık ve otantik bir görünüme sahip olan bu şömine, fonksiyonel amacının yanı sıra göz alıcı tasarımıyla da dikkat çekiyor.