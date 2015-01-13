Hem modüler hem renkli bir daire

Bir evi döşerken renkli ve modern çizgiye sahip mobilyaları kullanmak işinizi son derece kolaylaştıracaktır. Ancak bu işlemi yaparken aşırıya kaçmanız olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Doğru formülasyonu tutturmak ve gözü yormayacak şekilde eşyaları yerleştirmek ustalık istiyor.
Girne merkezli bir firma olan Şölen Coşar İç Mimarlık, işte tam bu konudaki uzmanlığıyla fark yaratıyor. Bugün firmanın yavru vatan Kıbrıs'ta yaptığı şık bir iç mekan tasarımıyla karşınıza çıkıyoruz. Bu evde keskin hatlara sahip modern mobilyalar, klasik unsurlarla harmanlanarak ustalıklı bir karışım ortaya konmuş. Netice itibariyle de ortaya şıklığı ve kullanışlığını aynı anda barındıran bir tasarım çıkmış. Modüler unsurların da sıkça kullanıldığı bu iç mekan tasarımını daha yakından tanımak için çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
Evin geniş salonuna girdiğimizde dikkatimizi çeken ilk şey farklı panellerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan televizyon ünitesi oluyor. Ahşap rengi, siyah ve beyaz panellerin monte edilmesiyle oluşturulan bu dolaplı ünite, odanın tasarımında benimsenen tarzı da özetliyor. Koyu renkli yer döşemesi, ünitenin ahşap bölümleriyle uyum gösterirken beyaz oturma grubu da televizyonun altındaki dolap bölümüyle harmoni yakalıyor. Eklektik ve kontrastlar üzerinden ilerleyen bu tasarım, duvardaki tabloyla da hareket kazanıyor.
Salonun diğer bir köşesinden baktığımızda odanın asli unsuru olan oturma grubunu rahatlıkla görebiliyoruz. İki duvar boyunca uzanan beyaz renkli bu şık köşe takımı, tasarımın sadeliğini pekiştiriyor. Ortadaki şık sehpa ise televizyon ünitesinin eklektik yapısını devam ettiriyor. Ahşap rengi alt bölmenin üstündeki beyaz panel, duvarlarla ve koltuk takımıyla uyum gösteriyor.
Geniş bir doğrultuda uzanan salon, iki oturma odasının birleşimi gibi bir hava taşıyor. Odanın karşı yakasında da renkli ve eklektik tarzın devam ettiğini görüyoruz. Bu bölümdeki beyaz koltuk takımı, farklı renkteki kırlentlerle hareketlendirilmiş. Bu kırlentlerle uyumu ortadaki geniş siyah sehpa ve kolun üstündeki kırmızı kaplama devam ettiriyor.
Odanın yıldızı ise kesinlikle taş kaplı bölmenin altında yer alan şömine oluyor. Son derece şık ve otantik bir görünüme sahip olan bu şömine, fonksiyonel amacının yanı sıra göz alıcı tasarımıyla da dikkat çekiyor.
Modüler mobilyaların salonun ortasında kullanılması alışılmışın dışında bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkıyor. Metal boruların etrafına yerleştirilen ahşap kutular, dolap işlevi görerek odanın derli toplu görünmesine yardımcı oluyorlar. Mat cila kaplı bu dolapların üzerinden geçen siyah kuşak da tasarımı hareketlendiriyor. Yer döşemesiyle uyumlu bu dolaplar, hem kullanışlı, hem de şık bir tasarım unsuru olmayı başarıyorlar.
Evin geneline hakim olan kontrast yaratma arayışı mutfakta da kendisine yer buluyor. Uzun bir tezgahın egemen olduğu mutfağa siyah ve beyazın hakimiyeti damgasını vuruyor. Beyaz tezgahın altındaki ve arkasındaki dolap bölümünde kullanılan siyah renk, bar sandalyelerinde de kendine yer buluyor. Odanın diğer bölümünde de oturma grubu siyah seçilmiş.
Bu bölümün yıldızı ise modüler tarzı devam ettiren masa oluyor. Kapalı haliyle şık bir kahve sehpası olan bu masa, çekilip açılarak yemekler için ideal bir hale bürünebiliyor. Böylece evin genelindeki bütünlük yalnızca renklerle değil fonksiyonellikle de korunuyor.