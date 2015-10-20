Egzotik hava katan tropikal stil oturma odaları

Oturma odası dizaynı ile fark yaratmak ve daha davetkar bir görünüm katmak mı istiyorsunuz? Konfor sunan ve estetik değer katan tasarımlarla göz alıcı oturma odası dekorasyonu oluşturmak için farklı stil ve tarzlardan faydalanabilirsiniz. Tropikal stil uygulamayı düşünenler için doğal motifler işlenir, palmiyeler, hayvan motifleri, tropik meyve desenleri ya da doğadan sıcak renkler barındırır. Koyu ahşap rengi ve yeşilin ağırlıklı olarak kullanıldığı dekorasyonda uyum ve ahenk getiren farklı tarzlarda aksesuarları bir arada kullanabilirsiniz. Oturma odanızın bir köşesinde Afrika etkisi hissettirmek isteyebilir, ya da odanın tamamında bu stili uygulayabilirsiniz. Evde geçirdiğimiz zamanın çoğu salon ve oturma odasında geçiyor diyebiliriz. Çay ve kahve sohbetleri, yakınlarınızı ağırladığınız yaşam alanları hem göze hitap etmeli hem de işlevsel açıdan sizi memnun edecek şekilde akılcı tasarlanmalı. En sık kullandığımız odanın dekorasyonu elbette ki önemlidir. Daha sıcak ve cazibeli bir oturma odasına sahip olmak istiyorsanız, sizin için derlediğimiz tropikal stil oturma odaları modellerini inceleyebilirsiniz.
Tropikal bitkilerin ve ağaçların bulunduğu coğrafyalarda yaşam alanları doğa ile iç içe tasarlanıyor. Doğal ışıktan mis gibi yeşil bitki ve ağaçlara karşı oturmak ayrı keyif olsa gerek. İmkanlar el verdiğinde herkesin hayali olabilecek geniş pencere boşluklarından yeşile bakmak günün keyif unsuru ve en güzel detaylarından biri olabilir. Oturma odası dekorasyonunda yeşil bitkileri ve doğal ahşap aksesuarları bir arada kullanmak, aynı zamanda doğa ile iç içe yaşamı sürdüren, manzara ile uyum ve ahenk yakalayan etkenlerden bazılarıdır.
Koyu kahverengi orjinal ahşap sehpa modeli odak noktası niteliğinde oturma odasının havasını tamamen değiştiriyor. Özellikle doğal formunu koruyan sehpa modelleri tropikal stil bir oturma odası dekore etmek isteyenler için ilgi çeken tercihlerden. Dekoratif yastık modellerinde ise yeşilin ağırlıklı kullanıldığı bitki motifleri ve desenleri oturma odasına ayrı bir hava katıyor. Tropikal bitkiler, meyveler, ilgili motif ve desenler, hasır aksesuarlar, koyu renkli ahşap dokular her zaman için tropikal stil dekorasyon niteliklerini öncelikli taşır.
Ahşap tonlarının ağırlıklı kullanıldığı oturma odası dekorasyonu sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Bu sıcak kahverengi tonlarındaki atmosferi bölen yeşil manzara ve pencere boşluğu adeta bir tablo görevi görüyor. Şanslı araziler için doğaya bakan yeşil manzarası olan evlerde büyük pencere detayları ve lüks imkanlarını değerlendirmek mümkün. Öte yandan oturma odası dekorasyonu için doğal malzemelerden üretilmiş, ahşap, bambu veya hasır materyallerinden üretilen mobilya ve aksesuarlarla tropikal sitil etkiler yakalayabilirsiniz. Dekoratif bitkiler ama mümkün olduğunda doğadan birer parça ve yeşil bitkiler göz alıcı güzellikte bir oturma odası dekore etmenize yardımcı olacaktır.
İstenildiği takdirde büyük ağaç ve yeşil bitkilerin oturma odası pencere önüne ya da mevcut olan küçük bir bahçe önüne dizayn edilmesi görseldeki gibi bir manzara ile canlandırılabilir. Doğru ve ölçülü bir ışıklandırma ile yeşilin daha da vurgulandığı bir dekorasyon tarzı olarak tropikal stil, oturma odanızın farklı köşelerinde de değerlendirilebilir. Buna uyumlu dekoratif yastıklar ve aksesuarlarla doğal renkleri takip edebilir, yeşili ve sıcak renkleri öne çıkarabilirsiniz.
İçinizi açan ve ferah bir oturma odası için açık renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bir dekorasyon anlayışı. Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile oturma odası dizaynı canlandırılmış. Ahşap kütük sehpa modelleri ile dikkat çeken alan farklı desenli modeller ile ayrıca görsel etki arttırılmış. Doğal formlarıyla kütük sehpa ve tabureler oldukça işlevsel ve estetik değer katıyor. Yeşil bitkilerin eksik olmadığı oturma odası dekorasyonu, merdiven alanı ile oturma alanını ayıran şeffaf bir paravan ile bölünüyor. Küçük oturma odası dekorasyonu için şeffaf dokular oldukça ideal materyallerdendir.
Kahverenginin özellikle doğal bir materyal olan ahşapla oturma odaları mobilya ve aksesuarlarla dekorasyonda sıcak etkiler kattığını söylemeliyiz. Yine kahverengi ve bejin yarattığı uyum ve ahenk bir oturma odası dizaynı için göz yormayan bir dekorasyon anlayışı izler. Özellikle doğal renklerin uyumu ve yeşille iç içe olması göze tropikal stil ahenk sağlayabilir. Afrika esintileri yaratacak aksesuar ve detaylarla oturma odasında bambaşka bir etki yaratabilir, duvar dekorlarınızı yeniden dizayn edebilirsiniz.
İsterseniz oturma odası dekorasyonu için kullanılan alanın tamamını ya da bir kısmını tropikal stil detaylarla canlandırabilir, bambaşka etkiler yaratabilirsiniz. Modern ve işlevsel koltuk tercihleri ile döşenen oturma odası modelinde farklı tonlarda kahverengi ahşap sehpalar kullanılmış. Ahşap sehpaların doğal formlarda taşıyıcı ayak detayları ve doğal dokuları dikkat çekiyor. Mavi ve beyaz detaylarla birbirinden farklı ve uyumlu koltuk modelleri şık dekoratif yastıklarla süslenmiş. Yeşil bitkilerin ve çiçeklerin eksik olmadığı tropikal stil göz alıcı detayları ile otur odası dekorasyonunun atmosferini değiştiriyor.
Doğadan izler taşıyan tropikal stil oturma odası dekorasyonu kontrast renklerin uyumu ile dikkat çekiyor. Kontrast renklerin uyumu ve oturma odalarına kattığı canlılık ve enerji göz alıcı bir dekorasyon elde etmenizde önemli rol oynar. Çok fazla renge gerek kalmadan zebra desenleri dekoratif duvar kağıdı ve mobilya detaylarında rahatlıkla kullanılmış. Elbette ki yeşilin eksik olmayacağı ağaçlar mekana sıcak etkiler katmış. Dekoratif yastık modellerinde, abajur ve aksesuarlarda yeşil bitki motiflerinin detaylarda kullanıldığını görebilirsiniz. Yine ahşap dokuların doğal etkiyi bozmayacağı gibi, yer döşemesi zemini, mobilya ve sehpa detaylarında ahşap doku ve kaplamalar kullanılmıştır.
Doğal renk tonlarının tercih edildiği duvar dekoru hem Afrika esintileri içeriyor, hem de kazılarda bulunan kalıntılardan esinlenilerek dizayn ediliyor. Özellikle sade ve göz yormayan bir oturma odası dekorasyonuna sahipseniz duvar dekorlarınızda doğal renklerin ağırlıklı kullanıldığı illustrasyonlarla şahane bir duvar dekoru elde edebilirsiniz. Gerek duyulduğunda tüm oturma odasını tropikal stil etkilerle dekora edebileceğiniz gibi, sadece bir duvar Afrika esintileri ile dekore etmek de görsel de görüldüğü gibi mümkün.
Kahverengi tonlarının kullanıldığı iki koltuğun kullanıldığı köşede, keyifli saatler geçirmek üzere ilgi çekici bir şömine detayı dizayn edilmiş. Şömine üzeri duvar dekoru olarak doğal ve doğadan formlar tercih edilebilir. Geyik boynuzu duvar dekoru olarak mekanın havası bambaşka hale getirebilirken, çeşitli kazılarda bulunan aksesuar detayları veya dekoratif objelerle rafları süsleyebilirsiniz.
Palmiye ağaçları deyince akla tropikal stil öğeler gelirken hem manzarası hem de özgün dekorasyon stili ile ilgi çeken bir oturma odası dizaynı. Canlı ve sıcak renklerin mekana kattığı canlılık göz alıcı. Öte yandan ahşabın doğal dokusu mobilya detayları, duvar dekoru ve tavan detaylarında kullanılmış. Sıcak iklimlerin göz alıcı atmosferini yansıtan örneğimiz, keyif ve konfor sunan tropikal stil oturma odası dekorasyonu ile göz alıcı bir model teşkil ediyor. Gördüğünüz sıcak etkilerle dekore edilen tropikal stil oturma odası, Meksika'da bulunan BR ARQUITECTOS tarafından dizayn edilmiş.
Ayrıca farklı stillerde daha fazla fikir edinmek için ’Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı?’ yazımızı okumanızı öneririz.