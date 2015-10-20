Egzotik hava katan tropikal stil oturma odaları

Palmiye ağaçları deyince akla tropikal stil öğeler gelirken hem manzarası hem de özgün dekorasyon stili ile ilgi çeken bir oturma odası dizaynı. Canlı ve sıcak renklerin mekana kattığı canlılık göz alıcı. Öte yandan ahşabın doğal dokusu mobilya detayları, duvar dekoru ve tavan detaylarında kullanılmış. Sıcak iklimlerin göz alıcı atmosferini yansıtan örneğimiz, keyif ve konfor sunan tropikal stil oturma odası dekorasyonu ile göz alıcı bir model teşkil ediyor. Gördüğünüz sıcak etkilerle dekore edilen tropikal stil oturma odası, Meksika'da bulunan BR ARQUITECTOS tarafından dizayn edilmiş.

Ayrıca farklı stillerde daha fazla fikir edinmek için ’Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı?’ yazımızı okumanızı öneririz.