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Anadolu'da 5 muhteşem taş ev

nihal e. nihal e.
Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
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Kimi modern kimi geleneksel kimi ise Orta Çağ'ı andıran 5 muhteşem taş ev projesini sizler için derledik. Şimdi sırayla göz atalım.

​1- Kırmızı panjurlu taş ev

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Balkon, Veranda & Teras Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

İlk örneğimiz için Ege'nin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Ayvalık'a uzanıyoruz. Planı Mimarlık ve Teknoloji tarafından inşa edilen taş ev, içinde bulunduğu doğa ile uyumlu olarak doğal malzemelerden tasarlanmış. Titiz bir işçilikle inşa edilen ev geleneksel taş ev mimarisinin nadide bir örneğini meydana getiriyor. Kullanılan malzeme sayesinde uzun yıllar ayakta kalabilir. Son olarak binaya estetik katan ahşaptan yapılma kırmızı panjurlar evi çekici kılan özelliklerden biri.

​2- Modern taş ev

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum tarafından inşa edilen bu muhteşem taş ev geleneksel örneklerden sıyrılarak daha modern bir bina sunuyor sizlere. Ön kısmında geniş terası ile havuzu da bulunan ev yaz mevsimini geçirmek şahane bir mekan.

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Sofistike mekan 

Taş evin içi de dışı gibi lüks ve çağdaş. Taşın iç duvarlarda da kullanıldığı görülüyor resimde. Bununla birlikte hasır ve ahşap gibi farklı malzemeler de kullanılmış. Özellikle çatıda için seçilen hasır ilginç bir tercih diyebiliriz. Kullanılan aksesuar ve mobilyalar ise hem doğal malzemelerden hem de çok şık.

​Nefis manzara

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Her ne kadar ev şahane olsa da muhteşem Bodrum manzarasını hiçbir şey gölgeleyemez. Bu sebeple oturma odası tamamen pencere manzarasına göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda manzarayı bütünüyle görmek için tüm duvar camdan yapılmış. Büyük oranda beyaz renkli olan salon hasır ve ahşap dikkat çekiyor.

​3- Heybetli görünüm

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Sıvasız ve boyasız taş evlere daha etkileyici bir görünüm kazandırmak için özel ışıklandırma düzeneklerinden yararlanılabilir. Bilhassa geceleri resimdeki gibi heybetli görünecektir.

​Buğulu yatak odası

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Yatak Odası
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Taş evlerin avantajlarından biri çok fazla bakıma ihtiyaç duymadan yıllarca ayakta kalabilmeleri. Bu sayede çok masraf etmeden uzun yıllar ayakta kalabilen bir eve sahip oluyorsunuz. Taş evin otantik döşenmiş yatak odası tıpkı dışı gibi özel bir aydınlatmaya sahip. Bu loş ışık yatak odasına büyüleyici bir ambiyans sağlıyor.

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​Etnik salon

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Oturma Odası
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Taş evin salonu duvarlarının doğal dokusundan ötürü etnik bir görünüme sahip. Dekorasyonda kullanılan eşyalar da geleneksel stilleriyle eve uyum sağlıyor. Oldukça zarif döşenmiş salonda klasik eşyalarla birlikte bir de şömine bulunuyor. Ancak günümüzden uzakta değilsiniz. Salonda elektronik eşyalar da var.

​4- Çağdaş dış cephe

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Çeşme,Alaçatı,Taş ev,Restorasyon,Minimalist,Alaçatı Taşı,Teras,Reisdere,Beyaz,Ege,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Günümüzde geleneksel yöntemlerden vazgeçilip inşaatın her aşamasında beton kullanılması estetik bir mimariden çok uzaktır. Taş ev kültürünün devam ettirilmesi bu açıdan önemlidir. Çünkü doğal bir malzeme olan taş hem dayanıklıdır hem de göze hitap eder. Bu örnekte kırmızı kiremitli çatı taşa eşlik etmiş. Beyaz panjurlar ise yapıya çağdaş bir stil katmış.

​Açık planlı yaşam

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Mutfak Taş Beyaz beyaz zemin,epoksi,taş duvar,sade,ahşap tavan,alaçatı,çeşme,reisdere,minimal,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Binanın içine göz attığımız resimde ilk olarak eğimli ahşap tavan göze çarpıyor. Bunun dışında oturma odası ve mutfağın bir arada olduğu açık planlı yaşam tercih edilmiş. Bu sayede ferah ve geniş bir iç mekan elde ediliyor. Pürüzsüz yer döşemesi, geniş tezgahı ve modern mobilyaları ile mükemmel bir ev.

​5- Görkemli Stonia

Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Stonia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Son örneğimiz eski bir taş evin tadilat edilerek butik otel haline getirilmesi üzerine. Son derece etkileyici bir görünüme kavuşan taş yapı şimdilik sadece özel partiler için kapılarını misafirlerine açıyor.

​Büyüleyici Orta Çağ

Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Stonia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Salon dekorasyonunda konsept olarak Orta Çağ teması üzerinde durulmuş. Tadilat ile mekanın daha iyi aydınlatılması için cam çatı eklenmiş. Mobilya tercihi olarak döneme uygun olarak klasik eşyalar kullanılmış. Aynı zamanda tropik bitkiler kullanılarak misafirlerine tatilde oldukları hissettirilmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’8 şahane ahşap pergola örneği’ başlığına göz atabilirsiniz.

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