Anadolu'da 5 muhteşem taş ev

Sofistike mekan

Taş evin içi de dışı gibi lüks ve çağdaş. Taşın iç duvarlarda da kullanıldığı görülüyor resimde. Bununla birlikte hasır ve ahşap gibi farklı malzemeler de kullanılmış. Özellikle çatıda için seçilen hasır ilginç bir tercih diyebiliriz. Kullanılan aksesuar ve mobilyalar ise hem doğal malzemelerden hem de çok şık.