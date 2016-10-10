Anadolu'da 5 muhteşem taş ev

Kimi modern kimi geleneksel kimi ise Orta Çağ'ı andıran 5 muhteşem taş ev projesini sizler için derledik. Şimdi sırayla göz atalım.
İlk örneğimiz için Ege'nin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Ayvalık'a uzanıyoruz. Planı Mimarlık ve Teknoloji tarafından inşa edilen taş ev, içinde bulunduğu doğa ile uyumlu olarak doğal malzemelerden tasarlanmış. Titiz bir işçilikle inşa edilen ev geleneksel taş ev mimarisinin nadide bir örneğini meydana getiriyor. Kullanılan malzeme sayesinde uzun yıllar ayakta kalabilir. Son olarak binaya estetik katan ahşaptan yapılma kırmızı panjurlar evi çekici kılan özelliklerden biri.
Engel & Völkers Bodrum tarafından inşa edilen bu muhteşem taş ev geleneksel örneklerden sıyrılarak daha modern bir bina sunuyor sizlere. Ön kısmında geniş terası ile havuzu da bulunan ev yaz mevsimini geçirmek şahane bir mekan.
Sofistike mekan
Taş evin içi de dışı gibi lüks ve çağdaş. Taşın iç duvarlarda da kullanıldığı görülüyor resimde. Bununla birlikte hasır ve ahşap gibi farklı malzemeler de kullanılmış. Özellikle çatıda için seçilen hasır ilginç bir tercih diyebiliriz. Kullanılan aksesuar ve mobilyalar ise hem doğal malzemelerden hem de çok şık.
Her ne kadar ev şahane olsa da muhteşem Bodrum manzarasını hiçbir şey gölgeleyemez. Bu sebeple oturma odası tamamen pencere manzarasına göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda manzarayı bütünüyle görmek için tüm duvar camdan yapılmış. Büyük oranda beyaz renkli olan salon hasır ve ahşap dikkat çekiyor.
Sıvasız ve boyasız taş evlere daha etkileyici bir görünüm kazandırmak için özel ışıklandırma düzeneklerinden yararlanılabilir. Bilhassa geceleri resimdeki gibi heybetli görünecektir.
Taş evlerin avantajlarından biri çok fazla bakıma ihtiyaç duymadan yıllarca ayakta kalabilmeleri. Bu sayede çok masraf etmeden uzun yıllar ayakta kalabilen bir eve sahip oluyorsunuz. Taş evin otantik döşenmiş yatak odası tıpkı dışı gibi özel bir aydınlatmaya sahip. Bu loş ışık yatak odasına büyüleyici bir ambiyans sağlıyor.
Taş evin salonu duvarlarının doğal dokusundan ötürü etnik bir görünüme sahip. Dekorasyonda kullanılan eşyalar da geleneksel stilleriyle eve uyum sağlıyor. Oldukça zarif döşenmiş salonda klasik eşyalarla birlikte bir de şömine bulunuyor. Ancak günümüzden uzakta değilsiniz. Salonda elektronik eşyalar da var.
Günümüzde geleneksel yöntemlerden vazgeçilip inşaatın her aşamasında beton kullanılması estetik bir mimariden çok uzaktır. Taş ev kültürünün devam ettirilmesi bu açıdan önemlidir. Çünkü doğal bir malzeme olan taş hem dayanıklıdır hem de göze hitap eder. Bu örnekte kırmızı kiremitli çatı taşa eşlik etmiş. Beyaz panjurlar ise yapıya çağdaş bir stil katmış.
Binanın içine göz attığımız resimde ilk olarak eğimli ahşap tavan göze çarpıyor. Bunun dışında oturma odası ve mutfağın bir arada olduğu açık planlı yaşam tercih edilmiş. Bu sayede ferah ve geniş bir iç mekan elde ediliyor. Pürüzsüz yer döşemesi, geniş tezgahı ve modern mobilyaları ile mükemmel bir ev.
Son örneğimiz eski bir taş evin tadilat edilerek butik otel haline getirilmesi üzerine. Son derece etkileyici bir görünüme kavuşan taş yapı şimdilik sadece özel partiler için kapılarını misafirlerine açıyor.
Salon dekorasyonunda konsept olarak Orta Çağ teması üzerinde durulmuş. Tadilat ile mekanın daha iyi aydınlatılması için cam çatı eklenmiş. Mobilya tercihi olarak döneme uygun olarak klasik eşyalar kullanılmış. Aynı zamanda tropik bitkiler kullanılarak misafirlerine tatilde oldukları hissettirilmiş.
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