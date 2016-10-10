현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfakta konfor sağlayan 6 pratik fikir

Meral Eser Meral Eser
CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN MutfakLavabo & Armatürler
Loading admin actions …

Mutfak dekorasyonu, evin diğer alanlarına göre daha az yer kapladığından fonksiyonellik ve konfor sağlanması açısından önemlidir. Birçok mutfak aleti ve eşyanın depolandığı mutfaklar, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük ve dar alanlara sahip olabilirler. Mutfak alanını daha işlevsel kullanmak, akış planını akılcı çözümlemek mümkün. Bu sayede özellikle küçük mutfaklar büyük alanları aratmayacak şekilde planlanabilir, çok fonksiyonlu planlama sistemi ile konfor ve rahatlık sağlanabilir. Mutfakta konfor ve işlevselliğin ön planda olmasını sağlayacak bazı başlıklar derledik, ilham veren pratik fikirler bulabilirsiniz.

1. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurlarına dikkat edin

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Modern Mutfak
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Mutfakta kullanıcı ihtiyacını muntazam karşılayacak ışıklandırma unsurlarına dikkat etmek gerekir. Özellikle doğru ve ölçülü tasarlanan ışıklandırma unsurları kullanım rahatlığı ve işlevselliği arttırabilir. Pişirme alanı için ihtiyaç duyulan ışıklandırmanın yanı sıra, hazırlama esnasında ihtiyacı karşılayacak bölgesel aydınlatma ve beyaz ışık muntazam bir sonuç verecektir. Özellikle mutfakta çalışma ihtiyacını karşılayan alanlarda beyaz ışığı tercih edebilir, oturma ve dinlenme alanına ayrılan bölümde sarı ışık kullanılabilir.

2. Küçük mutfaklar için kasvetli hava oluşturacak koyu renkleri kullanmaktan kaçının

homify Minimalist Mutfak Beyaz
homify

homify
homify
homify

Az çoktur. Günümüz mimarisinde minimalist etkilerle dekore edilen evler, doğru planlama ile fark yaratıyor. Her zaman en beğenilen eşyaların bir araya gelmesi demek güzel bir sonuç ortaya çıkarmaya yetmez. Belirli bir düzen sağlanmadıkça ve planlama olmadıkça renklerin ve eşyaların oluşturacağı karmaşa göz yorar. Akılcı çözümlerle yalın ve sade çizgilerle tasarlanan mutfaklar, sanıldığından büyük fark yaratabilir. Beyazlara bürünen bu mutfak örneğinde minimalist çizgiler ön planda ve  bölgesel ışıklandırma unsurlarına dikkat edilmiş.

3. Yemek alanı ile mutfak ilişkisini unutmayın

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN MutfakLavabo & Armatürler
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Elbette mutfak dekorasyonu denildiğinde akla yemek alanı ile ilişkisi gelecektir. Hazırlama, pişirme ve sunma aşamalarını takip eden mutfak akışı belirli bir düzen ve plana oturtulmalıdır. Eğer büyük ve çok yer kaplayacak yemek masası takımı kullanmayı tercih ediyorsanız, yemek alanını mutfaktan ayırabilirsiniz. Sunum kolaylığı sağlaması açısından servis penceresi burada işlevsel bir görev görecektir.  homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak örnekleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

4. Depolamanın önemini küçümsemeyin

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Yemek OdasıBar & Büfeler
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Mutfağımız diğer mekanlara göre daha küçük ya da dar alanlara sahiptir. Buna rağmen birçok mutfak eşyası, alet ve ıvır zıvırı orada depolamamız gerekir. Depolama sistemlerinin akılcı çözümlerle tasarlanması mutfak konforunu arttırır, ve daha işlevsel bir kullanım alanı tasarlamanıza yardımcı olur. Eğer mümkünse bir mutfak kileri büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, depolama ihtiyacını karşılayacak dolap ve raflar da mutfak düzeni oluşturmada etkili olacaktır.

5. Malzeme seçimine önem gösterin

Attico privato a Udine, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design Modern Mutfak
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

Mutfak dekorasyonu yapılırken temizlenmesi ve silinmesi kolay, göze hitap edecek materyaller oldukça kullanışlıdır. Estetiği ön plana çıkaran renkler ve dokular arasında bir uyum ve ahenk sağlayabilirsiniz. Modern stil dizayn edilen mutfak örneğinde görüldüğü gibi soğuk renklerle sıcak renk ve dokuları bir arada kullanarak denge unsuru sağlayabilirsiniz.

6. Çok fonksiyonlu planlamaya odaklanı

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızda ekstra alan kazanmak, ihtiyaca göre mutfak düzenini pratik bir şekilde değiştirmek isteyebilirsiniz. Kahvaltı ya da yemek saatlerinde pratik bir şekilde konforlu yemek alanı oluşturabilir, bunun için çok fonksiyonlu mobilya ürünlerini tercih edebilirsiniz. Duvara monte katlanır masa modellerinde olduğu gibi mutfak adasının bir uzantısı olan yemek masası tablası işlevsel açıdan ihtiyacınızı görebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Öncesi ve sonrası ile akıllara kazınacak 5 mutfak!' yazımız da ilginizi çekebilir.

Kusursuz bahçeler için 10 harika ahşap çit örneği
Bu pratik mutfak fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler