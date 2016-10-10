Mutfakta konfor sağlayan 6 pratik fikir

Mutfağınızda ekstra alan kazanmak, ihtiyaca göre mutfak düzenini pratik bir şekilde değiştirmek isteyebilirsiniz. Kahvaltı ya da yemek saatlerinde pratik bir şekilde konforlu yemek alanı oluşturabilir, bunun için çok fonksiyonlu mobilya ürünlerini tercih edebilirsiniz. Duvara monte katlanır masa modellerinde olduğu gibi mutfak adasının bir uzantısı olan yemek masası tablası işlevsel açıdan ihtiyacınızı görebilir.

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