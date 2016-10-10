Mutfakta konfor sağlayan 6 pratik fikir

Mutfak dekorasyonu, evin diğer alanlarına göre daha az yer kapladığından fonksiyonellik ve konfor sağlanması açısından önemlidir. Birçok mutfak aleti ve eşyanın depolandığı mutfaklar, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük ve dar alanlara sahip olabilirler. Mutfak alanını daha işlevsel kullanmak, akış planını akılcı çözümlemek mümkün. Bu sayede özellikle küçük mutfaklar büyük alanları aratmayacak şekilde planlanabilir, çok fonksiyonlu planlama sistemi ile konfor ve rahatlık sağlanabilir. Mutfakta konfor ve işlevselliğin ön planda olmasını sağlayacak bazı başlıklar derledik, ilham veren pratik fikirler bulabilirsiniz.
Mutfakta kullanıcı ihtiyacını muntazam karşılayacak ışıklandırma unsurlarına dikkat etmek gerekir. Özellikle doğru ve ölçülü tasarlanan ışıklandırma unsurları kullanım rahatlığı ve işlevselliği arttırabilir. Pişirme alanı için ihtiyaç duyulan ışıklandırmanın yanı sıra, hazırlama esnasında ihtiyacı karşılayacak bölgesel aydınlatma ve beyaz ışık muntazam bir sonuç verecektir. Özellikle mutfakta çalışma ihtiyacını karşılayan alanlarda beyaz ışığı tercih edebilir, oturma ve dinlenme alanına ayrılan bölümde sarı ışık kullanılabilir.
Az çoktur. Günümüz mimarisinde minimalist etkilerle dekore edilen evler, doğru planlama ile fark yaratıyor. Her zaman en beğenilen eşyaların bir araya gelmesi demek güzel bir sonuç ortaya çıkarmaya yetmez. Belirli bir düzen sağlanmadıkça ve planlama olmadıkça renklerin ve eşyaların oluşturacağı karmaşa göz yorar. Akılcı çözümlerle yalın ve sade çizgilerle tasarlanan mutfaklar, sanıldığından büyük fark yaratabilir. Beyazlara bürünen bu mutfak örneğinde minimalist çizgiler ön planda ve bölgesel ışıklandırma unsurlarına dikkat edilmiş.
Elbette mutfak dekorasyonu denildiğinde akla yemek alanı ile ilişkisi gelecektir. Hazırlama, pişirme ve sunma aşamalarını takip eden mutfak akışı belirli bir düzen ve plana oturtulmalıdır. Eğer büyük ve çok yer kaplayacak yemek masası takımı kullanmayı tercih ediyorsanız, yemek alanını mutfaktan ayırabilirsiniz. Sunum kolaylığı sağlaması açısından servis penceresi burada işlevsel bir görev görecektir. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak örnekleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Mutfağımız diğer mekanlara göre daha küçük ya da dar alanlara sahiptir. Buna rağmen birçok mutfak eşyası, alet ve ıvır zıvırı orada depolamamız gerekir. Depolama sistemlerinin akılcı çözümlerle tasarlanması mutfak konforunu arttırır, ve daha işlevsel bir kullanım alanı tasarlamanıza yardımcı olur. Eğer mümkünse bir mutfak kileri büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, depolama ihtiyacını karşılayacak dolap ve raflar da mutfak düzeni oluşturmada etkili olacaktır.
Mutfak dekorasyonu yapılırken temizlenmesi ve silinmesi kolay, göze hitap edecek materyaller oldukça kullanışlıdır. Estetiği ön plana çıkaran renkler ve dokular arasında bir uyum ve ahenk sağlayabilirsiniz. Modern stil dizayn edilen mutfak örneğinde görüldüğü gibi soğuk renklerle sıcak renk ve dokuları bir arada kullanarak denge unsuru sağlayabilirsiniz.
Mutfağınızda ekstra alan kazanmak, ihtiyaca göre mutfak düzenini pratik bir şekilde değiştirmek isteyebilirsiniz. Kahvaltı ya da yemek saatlerinde pratik bir şekilde konforlu yemek alanı oluşturabilir, bunun için çok fonksiyonlu mobilya ürünlerini tercih edebilirsiniz. Duvara monte katlanır masa modellerinde olduğu gibi mutfak adasının bir uzantısı olan yemek masası tablası işlevsel açıdan ihtiyacınızı görebilir.
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