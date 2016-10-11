Küçük bir oturma odası için 9 güzel fikir

Kanepe ve koltuk modelleri oturma alanını merkez alan bir planlama ile dizayn edilir. Buna rağmen küçük oturma odası dekorasyonunda işlevselliği arttırmak ve ekstra alan kazanmak için gerektiğinde duvara bitişik oturma alanı dizayn edilebilir.

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