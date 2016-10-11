Küçük bir oturma odası için 9 güzel fikir

Evlerimizde kuşkusuz en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biri oturma odalarıdır. Evin çehresi olan oturma odaları, konfor, işlevsellik, estetik gibi unsurlarla döşenir. Konukların ağırlandığı özenle dekore edilen oturma odaları, öncelikli yaşamsal konforu açısından bizi tatmin eden bir planlamaya sahip olmalıdır. Uygulanacak stil, tarz ve bizi yansıtan karakteristik özellikler dekor fikirleri oluşturulurken değerlendirilebilir. Büyük ve geniş alanlara oranla küçük oturma odalarında daha fonksiyonel çözümler gerekebilir. Alternatif çözümlerle küçük oturma odası dekor fikirleri oluşturmak üzere bazı başlıklar derledik, ilham veren örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Küçük ve dar alanlarda koyu ve alacalı renkler kasvetli bir atmosfer oluşturabilir. Dolayısıyla özellikle dar ve küçük alanlar için doğru ışıklandırma esasları, açık renk tonlarındaki zemin tercihleri iç mekanda ferahlık etkisi oluşturacak, derinlik katan bir görünüm kazandıracaktır. Beyaz duvar ve tavan zemini, beyaz L koltuk modeli sayesinde istenilen renk paleti aksesuarlar, halı unsuru ön plana çıkarılıyor.
Renklerin ahengi ve büyüsü oturma odasının havasını bir anda değiştirebilir. Özellikle doğru ve ölçülü ışıklandırma ile desteklenirse, huzur ve keyif veren bir alan oluşturmanın yanı sıra, oturma odası dekorasyonu ile fark yaratabilirsiniz. Kayısı ve bal rengi tonlarından oluşan renk paleti ile dekore edilen şahane oturma odası dekorasyonu ilham verebilir.
Özellikle küçük oturma odası dekore edecekler için döşeme zemini alanından yer kazanmak bir hayli önemlidir. Oturma odasını daha güzel hale getirmek için aksesuar ve objelerinizi duvar dekorlarına taşıyarak ekstra alan kazanabilirsiniz. Dekoratif açık duvar rafları estetik açıdan sunum alanı oluştururken işlevsel özellikler taşır.
Döşeme zemini alanından ekstra yer kazanmak için zemin alanı yerine duvar alanını değerlendirebilir, eşya ve objelerinizi zemin alanında yer kaplamadan duvar aksesuarları ile taşıtabilirsiniz. Tv ünitesi ahşabın sıcak dokusunu öne çıkaran bir duvar paneli ile taşınarak işlevsel hale getirilebilir.
Okuma alanı ya da dinlenme alanı ihtiyacına göre ışıklandırma unsurları değişebilir. Çalışma motivasyonunu arttıracak beyaz ışık ihtiyaca göre kullanılabilirken, dinlenme ihtiyacını karşılayan oturma alanları için doğal ışığa en yakın sarı ışık tonu tercih edilmelidir.
İç mekanda dekoratif aksesuarlarla estetik bir görünüm kazandırmak isteyebilir, bunu küçük oturma odası dekorasyonuna alan kaybetmeden dahil edebilirsiniz. Aksesuar detaylarına odaklanın, duvara monte ya da tavana askılı aksesuar modellerini kullanarak döşeme zemini alanından yer kazanın.
Dekoratif açık raf modelleri birçok stil ve tarza uygun tasarlanabilir. Özgün tasarım fikirleri ile fark yaratabilirsiniz. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Duvar nişleri hem sunum objelerini değerlendirmek açısından estetik birer çözüm olanağı tanır, hem de işlevsel amaçlıdır. Dekoratif aynalar derinlik katar ve estetik duvar dekorları oluşturmanıza yardımcı olur.
Kanepe ve koltuk modelleri oturma alanını merkez alan bir planlama ile dizayn edilir. Buna rağmen küçük oturma odası dekorasyonunda işlevselliği arttırmak ve ekstra alan kazanmak için gerektiğinde duvara bitişik oturma alanı dizayn edilebilir.
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