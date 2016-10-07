현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Girişleriyle büyüleyen 14 farklı ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Modern Evler
Loading admin actions …

Eskiler dış görünüş aldatıcıdır demiş olsalar da bu her zaman geçerli olmuyor. Evlerin güzelliği girişleriyle başlıyor. Evin giriş kapısından yola kadar uzanan yürüyüş yolları çok farklı malzemelerden yapılmış ve çok farklı estetik anlayışları yansıtabiliyor. Bugün size göz alıcı tasarımlara sahip 13 farklı giriş modeli derledik. Bu giriş modellerinin size de ilham vereceğinden eminiz. Haydi lafı fazla uzatmadan bu birbirinden güzel girişleri hep beraber görelim. 

1 Ahşap giriş yolu

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Modern Garaj / Hangar
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

Parçalı ahşap bir giriş yoluyla karşı karşıyayız. Masif ahşaptan dörtlü paneller şeklinde uzanan yol çimenlerin üzerine yerleştirilmiş. Ahşabın güzelliği daha belirgin biçimde ortaya çıksın diye ahşap panellerin köşelerine spotlar yerleştirilmiş. Sizce de olağanüstü görünmüyor mu?

Sadece giriş yolunuzu değil, tüm bahçenizin tasarımı için bir profesyonel arıyorsanız tıklayın.

2. Göz alıcı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu modern ve göz alıcı evin girişi de kendine hayran bıraktıracak cinsten. Farklı bir geometriye sahip olan giriş yolunun üzerindeki desenler de bir hayli dikkat çekici. Giriş yolu boyunca uzanan spotlar ise misafirler sıcak bir hoş geldin diyor. 

3. Geometrik fikirler

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Minimalist Evler
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Geometrik şekilleri farklı kullanarak tasarımlarınızda harika sonuçlar alabilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde beton bloklardan oluşan bu girişte de bunu görmek mümkün. Asimetrik olarak uygulanmış dikdörtgen bloklar basamak şeklinde yukarı çıkıyor. Her blokun etrafındaki çiçekler de evin girişine sıcaklık katıyor. 

4. Suyun dinginliği

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ev tasarımında su her zaman dinginlik anlamına geliyor. Bu harika tasarımda da ahşap panellerden oluşan giriş küçük bir havuzun üstüne yerleştirilmiş. Havuzla paneller arasında bulunan spotlar panelleri harika bir şekilde aydınlatıyor. Eve her gün bu havuzun üstünden ulaşmanın tadına doyum olmasa gerek.

5. Işıklandırmanın önemi

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects Minimalist Evler
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

Aydınlatma evin girişinde çok önemli bir rol oynar. Merdivenli bir girişiniz varsa basamaklara döşeyeceğiniz LED ışıklar evinize çok estetik bir görünüm kazandırabilir. Bu evin merdivenlerindeki aydınlatma da ortaya harika bir sonuç çıkarmış.

6. Sade ve zarif

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos Minimalist Evler
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Kimi zaman çok sade tasarımlar da çok başarılı olabilir. Üst katın düz beyaz rengiyle alt kattaki dikine çizgiler çok hoş bir kontrast oluşturmuş. Bu kompozisyonu da siyah mermer giriş tamamlamış. Dört basamak ve L şeklinde yürüyüş yolundan oluşan giriş aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Modern detaylar

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos Modern Evler
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

Beton merdivenlerin nasıl başarılı aydınlatıldığına şahit oluyoruz. Her basamağın dik bölümünün ortasına yerleştirilmiş ışık panelleri ve dolaylı biçimde bitkilerin arasına yerleştirilen ışıklar harika bir sonuç yaratmış.

8. Renkli

Casa Az, 21arquitectos 21arquitectos Minimalist Evler
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

LED ışıklarının birçok avantajından biri de evinizin girişini istediğiniz renkte aydınlatabilmeniz. Bu örnekte de bembeyaz binanın girişi mavi ve pembe LED ışıklarla renkli bir hal almış.

9. Modern

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki Modern Evler
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

Farklı çizgilere sahip modern bir ev örneğiyle karşı karşıyayız. Farklı şekillerde blokların kompoze edildiği tasarımda çimenle kaplı bahçeden eve giriş dikdörtgen mermer bloklar sayesinde yapılıyor. Mermer bloklar asimetrik biçimde döşenmiş ve evin asimetrik kompozisyonla uyumlu bir şekilde duruyor.

10. Merdivenler

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Evler
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Modern bir tasarıma sahip bu yapının da iki girişi bulunuyor. İlkine daha yatay beton merdivenlerle ulaşırken, ikincisine cam korkulukları olan, metal ve daha dik bir merdiven aracılığıyla çıkılıyor. Yatay merdivenler evin derinlik duygusuna hizmet ediyor.

11. Sade ama şık

Casa Suárez, AParquitectos AParquitectos Kırsal Evler
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Asimetrik biçimde üst üste geçmiş beton paneller ortaya böyle sade ama şık sonuçlar çıkarıyor. Tam ortadaki ahşap kapı, üstteki çelik yağmurluk ve beton blok merdivenler bir arada çok hoş bir kompozisyon oluşturuyor.

12. Olağanüstü bir bahçe

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Modern Evler
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Her tarafı başarılı bir şekilde aydınlatılmış olan ev ve çok iyi tasarlanmış bahçe insanı içeri davet ediyor. Çimlerin üzerinde yer seviyesine yerleştirilmiş asimetrik beton bloklar, evin giriş kapısına götüren yolu oluşturuyor.

13. Doğal

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Rustik Pencere & Kapılar
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Ağaçlarla donatılmış bu evin bahçesinde zeminde bulunan çakılların üzerine ahşap bir yol yapılmış. Bu ahşap panellerden geçerken sanki bir ormandaymış hissine kapılıyorsunuz. Doğa severler için bu örnek kesinlikle kopya çekilebilecek bir örnek.

14. Çizgisel ve dairesel

CASA MG, RAYTRACE RAYTRACE Modern Evler
RAYTRACE

RAYTRACE
RAYTRACE
RAYTRACE

Tasarımlarda çizgisel ve dairesel hatları bir arada kullanmak ortaya çok iyi sonuçlar çıkarır. Burada düz giriş yolunun yanında dairesel bir alan bulunuyor. Bu kontrastın sonucu da dikkat çekici oluyor.

Daha fazla giriş fikri için tıklayın.

Küçük evler için 19 farklı gardırop ve giyinme odası örneği
Bu ev girişlerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler