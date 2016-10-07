Girişleriyle büyüleyen 14 farklı ev

Eskiler dış görünüş aldatıcıdır demiş olsalar da bu her zaman geçerli olmuyor. Evlerin güzelliği girişleriyle başlıyor. Evin giriş kapısından yola kadar uzanan yürüyüş yolları çok farklı malzemelerden yapılmış ve çok farklı estetik anlayışları yansıtabiliyor. Bugün size göz alıcı tasarımlara sahip 13 farklı giriş modeli derledik. Bu giriş modellerinin size de ilham vereceğinden eminiz. Haydi lafı fazla uzatmadan bu birbirinden güzel girişleri hep beraber görelim.
Parçalı ahşap bir giriş yoluyla karşı karşıyayız. Masif ahşaptan dörtlü paneller şeklinde uzanan yol çimenlerin üzerine yerleştirilmiş. Ahşabın güzelliği daha belirgin biçimde ortaya çıksın diye ahşap panellerin köşelerine spotlar yerleştirilmiş. Sizce de olağanüstü görünmüyor mu?
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Bu modern ve göz alıcı evin girişi de kendine hayran bıraktıracak cinsten. Farklı bir geometriye sahip olan giriş yolunun üzerindeki desenler de bir hayli dikkat çekici. Giriş yolu boyunca uzanan spotlar ise misafirler sıcak bir hoş geldin diyor.
Geometrik şekilleri farklı kullanarak tasarımlarınızda harika sonuçlar alabilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde beton bloklardan oluşan bu girişte de bunu görmek mümkün. Asimetrik olarak uygulanmış dikdörtgen bloklar basamak şeklinde yukarı çıkıyor. Her blokun etrafındaki çiçekler de evin girişine sıcaklık katıyor.
Ev tasarımında su her zaman dinginlik anlamına geliyor. Bu harika tasarımda da ahşap panellerden oluşan giriş küçük bir havuzun üstüne yerleştirilmiş. Havuzla paneller arasında bulunan spotlar panelleri harika bir şekilde aydınlatıyor. Eve her gün bu havuzun üstünden ulaşmanın tadına doyum olmasa gerek.
Aydınlatma evin girişinde çok önemli bir rol oynar. Merdivenli bir girişiniz varsa basamaklara döşeyeceğiniz LED ışıklar evinize çok estetik bir görünüm kazandırabilir. Bu evin merdivenlerindeki aydınlatma da ortaya harika bir sonuç çıkarmış.
Kimi zaman çok sade tasarımlar da çok başarılı olabilir. Üst katın düz beyaz rengiyle alt kattaki dikine çizgiler çok hoş bir kontrast oluşturmuş. Bu kompozisyonu da siyah mermer giriş tamamlamış. Dört basamak ve L şeklinde yürüyüş yolundan oluşan giriş aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor.
Beton merdivenlerin nasıl başarılı aydınlatıldığına şahit oluyoruz. Her basamağın dik bölümünün ortasına yerleştirilmiş ışık panelleri ve dolaylı biçimde bitkilerin arasına yerleştirilen ışıklar harika bir sonuç yaratmış.
LED ışıklarının birçok avantajından biri de evinizin girişini istediğiniz renkte aydınlatabilmeniz. Bu örnekte de bembeyaz binanın girişi mavi ve pembe LED ışıklarla renkli bir hal almış.
Farklı çizgilere sahip modern bir ev örneğiyle karşı karşıyayız. Farklı şekillerde blokların kompoze edildiği tasarımda çimenle kaplı bahçeden eve giriş dikdörtgen mermer bloklar sayesinde yapılıyor. Mermer bloklar asimetrik biçimde döşenmiş ve evin asimetrik kompozisyonla uyumlu bir şekilde duruyor.
Modern bir tasarıma sahip bu yapının da iki girişi bulunuyor. İlkine daha yatay beton merdivenlerle ulaşırken, ikincisine cam korkulukları olan, metal ve daha dik bir merdiven aracılığıyla çıkılıyor. Yatay merdivenler evin derinlik duygusuna hizmet ediyor.
Asimetrik biçimde üst üste geçmiş beton paneller ortaya böyle sade ama şık sonuçlar çıkarıyor. Tam ortadaki ahşap kapı, üstteki çelik yağmurluk ve beton blok merdivenler bir arada çok hoş bir kompozisyon oluşturuyor.
Her tarafı başarılı bir şekilde aydınlatılmış olan ev ve çok iyi tasarlanmış bahçe insanı içeri davet ediyor. Çimlerin üzerinde yer seviyesine yerleştirilmiş asimetrik beton bloklar, evin giriş kapısına götüren yolu oluşturuyor.
Ağaçlarla donatılmış bu evin bahçesinde zeminde bulunan çakılların üzerine ahşap bir yol yapılmış. Bu ahşap panellerden geçerken sanki bir ormandaymış hissine kapılıyorsunuz. Doğa severler için bu örnek kesinlikle kopya çekilebilecek bir örnek.