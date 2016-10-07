Girişleriyle büyüleyen 14 farklı ev

Eskiler dış görünüş aldatıcıdır demiş olsalar da bu her zaman geçerli olmuyor. Evlerin güzelliği girişleriyle başlıyor. Evin giriş kapısından yola kadar uzanan yürüyüş yolları çok farklı malzemelerden yapılmış ve çok farklı estetik anlayışları yansıtabiliyor. Bugün size göz alıcı tasarımlara sahip 13 farklı giriş modeli derledik. Bu giriş modellerinin size de ilham vereceğinden eminiz. Haydi lafı fazla uzatmadan bu birbirinden güzel girişleri hep beraber görelim.