Küçük evler için 19 farklı gardırop ve giyinme odası örneği

Giysileri düzenli tutmak için yeterli depolama alanına sahip olmak son derece önemlidir. Özellikle çok giysiye sahip olan gençler için bu gereklilik daha da büyüktür. Yeterli miktarda çekmece, raf ve askılığa sahip olmak odanın da düzenli olmasına yardımcı olur.
Bu yazıda size küçük evlere uygun bir çok gardırop ve giyinme odası göstereceğiz. Bu yazıda göreceğiniz modeller size de eviniz için ilham verecektir diye düşünüyoruz. Tasarım, sadelik, modenlik, tarz. Hepsini bu yazıda bulabilirsiniz.
Bu örnekte çalışma odası ve giyinme odası bir arada kullanılarak yerden tasarruf edilmiş. Bembeyaz odanın aydınlatması da odanın estetiğine ciddi katkıda bulunmuş.
Enine yeriniz darsa alanı dikine de kullanabilirsiniz. Tavana kadar uzanan bir gardırop çok daha fazla miktarda giysi alabilir.
Stüdyo daireniz varsa yatak odasında gardıroba yetecek kadar yer olmayabilir. Bu durumda oturma odasına bir gardırop yaptırabilirsiniz. Ancak bu durumda gardırobun oturma odasını yatak odası gibi göstermemesine dikkat etmelisiniz. Stüdyolar için gardırop fikirlerini uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Düzenine çok düşkün gençler için her ayrıntısı düşünülmüş bir gardırop. Koyu ve açık renklerin bir arada kullanımıyla son derece de estetik.
Odanızda gardırop için yer yoksa deneyebileceğiniz yollardan biri de çatı altını gardıroba dönüştürmektir. Tıpkı bu örnekte görüldüğü gibi.
Odada yer yoksa bir diğer yolda evin kolon kiriş girintilerini gardırop olarak değerlendirmektir. Böylece yerden tasarruf sağlayabilirsiniz.
Küçük bir genç odası için yatağı yükseğe kurup altını depolama alanı olarak kullanmak son derece uygun. Küçük alanlar için dikine kullanımlar her zaman ideal sonuçlar verir.
Günümüz trendlerinden biri de gardıroplarda sap bulunmaması. Bu durum sanki ortada gardırop yokmuş havası yaratıyor ve evin genel estetiğiyle uyum sağlanmış oluyor.
İşte size hem akılcı hem de şık bir tasarım. Yer sıkıntınız varsa dekoratif askılarla duvarları da gardırobun bir parçası haline getirebilirsiniz.
Bazı durumlarda gardırobu oturma odasına koymak zorunda kalabilirsiniz. Böyle durumlarda duvarları gardıropla aynı renge boyarsanız, gardırobunuz sırıtmayacaktır.
Gardırobunuzun aydınlık olması kıyafet ararken size her zaman fayda sağlar. Bazı gardıropların içlerinde spotlar bulunur ama sizinkinde yoksa gardırobunuzu aydınlık bir yere yerleştirmeye çalışın.
Hareket edebilen elbise askıları çok büyük kolaylık sağlar. Bunu kim icat ettiyse ne kadar teşekkür etsek azdır.
Gardırobun rengi gibi üzerindeki doku da önem taşır. Üzerinde bu çeşit desenler olan bir gardıropla evinizi güzelleştirmeye ne dersiniz?
Daha önce çatı altlarının, kiriş kolon boşluklarının gardırop olarak kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Buna merdiven altlarını eklemek de gerekli. Bu örnekte merdiven altı gardırop olarak kullanılarak yerden tasarruf edilmiş.
Gardırobunuzun kişisel zevklerinizi yansıtması çok önemli. Gardıropta renk ve ışık kullanmaktan kaçınmayın.
Odanız bir çatı katındaysa ya da duvarları arasında bir asimetri varsa endişe etmeyin. Böyle durumlarda her zaman bir çözüm vardır.
Yeriniz kapı yapmaya uygun değilse, dekoratif bir perde de işinizi görebilir. Örnekte giyinme bölümüyle oda bir perde vasıtasıyla ayrılmış.
Gardırobunuzun çevresini çeşitli aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Bu gardırobunuza estetik katar. En önemli aksesuar ise aynadır. Nasıl göründüğünüzü görmek için ihtiyacınıza uygun bir ayna önem arz eder.
Gardırobunuzda sadelik de önem taşır. Beyaz duvarları olan bir odada beyaz bir gardırop ilk bakışta pek de onaylanacak bir fikir gibi gelmeyebilir ama bakın resimdeki sonuç nasıl başarılı.
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