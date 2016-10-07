현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük evler için 19 farklı gardırop ve giyinme odası örneği

Aydin Sanli Aydin Sanli
Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Giyinme Odası
Loading admin actions …

Giysileri düzenli tutmak için yeterli depolama alanına sahip olmak son derece önemlidir. Özellikle çok giysiye sahip olan gençler için bu gereklilik daha da büyüktür. Yeterli miktarda çekmece, raf ve askılığa sahip olmak odanın da düzenli olmasına yardımcı olur.

Bu yazıda size küçük evlere uygun bir çok gardırop ve giyinme odası göstereceğiz. Bu yazıda göreceğiniz modeller size de eviniz için ilham verecektir diye düşünüyoruz. Tasarım, sadelik, modenlik, tarz. Hepsini bu yazıda bulabilirsiniz.

1. Çalışma odası içinde giyinme odası

homify İskandinav Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bu örnekte çalışma odası ve giyinme odası bir arada kullanılarak yerden tasarruf edilmiş. Bembeyaz odanın aydınlatması da odanın estetiğine ciddi katkıda bulunmuş.

2. Tavana kadar

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design Minimalist Giyinme Odası İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

Enine yeriniz darsa alanı dikine de kullanabilirsiniz. Tavana kadar uzanan bir gardırop çok daha fazla miktarda giysi alabilir.

3. Stüdyoya uygun

homify Minimalist Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Stüdyo daireniz varsa yatak odasında gardıroba yetecek kadar yer olmayabilir. Bu durumda oturma odasına bir gardırop yaptırabilirsiniz. Ancak bu durumda gardırobun oturma odasını yatak odası gibi göstermemesine dikkat etmelisiniz. Stüdyolar için gardırop fikirlerini uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

4. Son derece düzenli

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Düzenine çok düşkün gençler için her ayrıntısı düşünülmüş bir gardırop. Koyu ve açık renklerin bir arada kullanımıyla son derece de estetik.

5. Dressing in-situ

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Giyinme Odası
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Odanızda gardırop için yer yoksa deneyebileceğiniz yollardan biri de çatı altını gardıroba dönüştürmektir. Tıpkı bu örnekte görüldüğü gibi.

6. Duvara gömülü

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Giyinme Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Odada yer yoksa bir diğer yolda evin kolon kiriş girintilerini gardırop olarak değerlendirmektir. Böylece yerden tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Küçük odalar için ideal

homify Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Küçük bir genç odası için yatağı yükseğe kurup altını depolama alanı olarak kullanmak son derece uygun. Küçük alanlar için dikine kullanımlar her zaman ideal sonuçlar verir.

8. Görünmez

homify Minimalist Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Günümüz trendlerinden biri de gardıroplarda sap bulunmaması. Bu durum sanki ortada gardırop yokmuş havası yaratıyor ve evin genel estetiğiyle uyum sağlanmış oluyor.

10. Duvarları da kullanın

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz Modern Giyinme Odası
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

İşte size hem akılcı hem de şık bir tasarım. Yer sıkıntınız varsa dekoratif askılarla duvarları da gardırobun bir parçası haline getirebilirsiniz.

11. Entegre

homify Akdeniz Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Bazı durumlarda gardırobu oturma odasına koymak zorunda kalabilirsiniz. Böyle durumlarda duvarları gardıropla aynı renge boyarsanız, gardırobunuz sırıtmayacaktır.

12. Işık ve renk

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI Modern Giyinme Odası
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

Gardırobunuzun aydınlık olması kıyafet ararken size her zaman fayda sağlar. Bazı gardıropların içlerinde spotlar bulunur ama sizinkinde yoksa gardırobunuzu aydınlık bir yere yerleştirmeye çalışın.

13. Fonksiyonlu

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Modern Giyinme Odası
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

Hareket edebilen elbise askıları çok büyük kolaylık sağlar. Bunu kim icat ettiyse ne kadar teşekkür etsek azdır.

14. Dokular

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Gardırobun rengi gibi üzerindeki doku da önem taşır. Üzerinde bu çeşit desenler olan bir gardıropla evinizi güzelleştirmeye ne dersiniz?

15. Tüm köşeleri kullanın

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros Modern Koridor, Hol & Merdivenler
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

Daha önce çatı altlarının, kiriş kolon boşluklarının gardırop olarak kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Buna merdiven altlarını eklemek de gerekli. Bu örnekte merdiven altı gardırop olarak kullanılarak yerden tasarruf edilmiş.

16. Şık tasarım

dressing room, Your royal design Your royal design Eklektik Giyinme Odası
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Gardırobunuzun kişisel zevklerinizi yansıtması çok önemli. Gardıropta renk ve ışık kullanmaktan kaçınmayın.

17. Mekana uyum

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Odanız bir çatı katındaysa ya da duvarları arasında bir asimetri varsa endişe etmeyin. Böyle durumlarda her zaman bir çözüm vardır. 

18. Perde kapılar

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Eklektik Giyinme Odası
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Yeriniz kapı yapmaya uygun değilse, dekoratif bir perde de işinizi görebilir. Örnekte giyinme bölümüyle oda bir perde vasıtasıyla ayrılmış.

19. Aksesuarlar

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

Gardırobunuzun çevresini çeşitli aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Bu gardırobunuza estetik katar. En önemli aksesuar ise aynadır. Nasıl göründüğünüzü görmek için ihtiyacınıza uygun bir ayna önem arz eder.

20. Sadelik

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home Modern Giyinme Odası
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

Gardırobunuzda sadelik de önem taşır. Beyaz duvarları olan bir odada beyaz bir gardırop ilk bakışta pek de onaylanacak bir fikir gibi gelmeyebilir ama bakın resimdeki sonuç nasıl başarılı.

Daha fazla gardırop fikri için tıklayın.

Ekonomik ve estetik: Kutu gibi bir ev
Bu gardırop ve giyinme odası modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler