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Kalbinizin hızlı atmasını sağlayacak 7 ev

umit atdağ umit atdağ
Casa Laje de Pedra, Finkelstein Arquitetos Finkelstein Arquitetos Rustik Oturma Odası
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Günümüzde ev dekorasyonları kadar evlerin projeleri de önemli hale gelmiştir. Ev projeleri dış cepheden başlayarak evin her detayını içeren ve  bir evin karakterini oluşturan ana unsurlardır. Bu gün homify ev dekorasyonlarından bir araya getirilen ve güzellikleri, doğallıkları ile insan kalbinin hızlı hızlı çarpmasına neden olan evleri inceliyoruz. Oturma odası, mutfak, teras, dış cephe, yatak odası ve mutfak  gibi alanların zarif bir şekilde dekore edilmesi için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını inceliyoruz. Görsel açıdan güzel olduğu kadar zarafet dolu dekorasyonları yakından inceleyerek evlerimizde yapacağımız dekorasyonların da bu kadar görsel ve şık olmasını sağlayabiliriz. 

Büyüleyici güzellik

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Bir evin güzel olması kadar özgün olması da evin görselliği açısından çok önemlidir. Bu resimde yer alan özgün ve büyüleyici derece de güzel olan kırsal evin bir kısmı doğal ahşaptan bir kısmı da taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.  Çatısı yere kadar uzanan ve çatı üzerine doğal malzemeler yerleştirilerek yapılmış olan yalıtım evin hem görsel bir dış cephesi olmasını sağlamış hem de şık bir çatıya imza atılmış.

Masalsı evler

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Rustik Evler Tuğla Beyaz
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Bir evin dekorasyonu sırasında yapılan  en büyük hata evin dış cephesinin çok klasik bir şekilde dekore edilmesidir. Klasik dekorasyonların dışında resimde yer alan ve masaldan çıkmış derece de masalsı bir güzelliğe sahip olan  bu evin dış cephesi gibi bir dış cephe dekorasyonuna imza atarak evinizin büyüleyici derece de güzel olmasını sağlayabilirsiniz.

Ahşap mutfak

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Rustik Mutfak
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Bir evin mutfağı tüm ihtiyaçlara cevap verdiği kadar doğal ve şık bir mutfak da olmalıdır. Resimde yer alan ve her türlü ayrıntısı ahşap malzemeden yapılmış olan bu mutfak dekorasyonunun benzerini evinizde uygulayarak doğal ve insanlarda hayranlık uyandıran doğallığa sahip bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Mutfak adası ve tavan aynı malzemeden yapılarak hem renk hem de doku uyumu yakalanmış.

Balkon ve veranda

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Evin içinde ruhunuz sıkıldığında nefes almak için  balkona veya verandaya çıkabilmek ve keyifli bir zaman geçirmek için resimdeki gibi  doğal güzelliği olan ve bahçe ile iç içe olan bir veranda tasarlayarak evinizin görselliğini artırabilirsiniz. Verandanın dokusal özgünlüğünü bozmamak için ahşap masa ve sandalye takımı tercih edebilirsiniz.

Amerikan tarzı evler

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Rustik Evler
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Standart ve klasik tasarımların dışında resimdeki gibi Amerikan ev modellerini de tercih edebilirsiniz. Bindirme beşik çatılı evleri tercih edip çatı katlarını ve evin önünde yer alan verandaları istediğiniz gibi dekore edebilir ve evinizin dış cephesinin görselliğini artırabilirsiniz. Ayrıca Amerikan tarzı evlerin bir diğer özelliği olan  renkli  tuğlaların görselliği ile evlerinizi daha zarif bir şekilde dekore edebilirsiniz.

Ormanın kalbinde bir ev

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Herkesin hayalinde olan  ve ormanın kalbinde yer alan bu ev aynı zamanda sadece ahşaptan inşa edildiği için  doğal bir yaşam fırsatı sunuyor.  Evin verandası orman ile iç içe olduğu için manzarası ve havası ormanın serin ve yeşil havasına sahip. Veranda da akşam üstü çayı içmek ve ormanın muhteşem havasını koklamak için bu evi tercih etmelisiniz.

Görkemli bir salon

Casa Laje de Pedra, Finkelstein Arquitetos Finkelstein Arquitetos Rustik Oturma Odası
Finkelstein Arquitetos

Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos

Evin salon bölümlerini dekore ederken  çok titiz bir çalışma yapmalı ve olabildiğince görkemli ve muhteşem bir dekorasyona imza atmalısınız. Resimde yer alan dekorasyon   her açıdan uyumlu ve bahçe manzarasına hakim olan bu salon görenlerin hayran kaldığı muhteşem bir salon olarak dekore edilmiş. Renk seçimleri ve aksesuar yerleşimleri evin muhteşem bir ev olmasına katkı sağlamış.

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