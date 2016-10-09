Kalbinizin hızlı atmasını sağlayacak 7 ev

Günümüzde ev dekorasyonları kadar evlerin projeleri de önemli hale gelmiştir. Ev projeleri dış cepheden başlayarak evin her detayını içeren ve bir evin karakterini oluşturan ana unsurlardır. Bu gün homify ev dekorasyonlarından bir araya getirilen ve güzellikleri, doğallıkları ile insan kalbinin hızlı hızlı çarpmasına neden olan evleri inceliyoruz. Oturma odası, mutfak, teras, dış cephe, yatak odası ve mutfak gibi alanların zarif bir şekilde dekore edilmesi için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını inceliyoruz. Görsel açıdan güzel olduğu kadar zarafet dolu dekorasyonları yakından inceleyerek evlerimizde yapacağımız dekorasyonların da bu kadar görsel ve şık olmasını sağlayabiliriz.