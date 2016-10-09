Kalbinizin hızlı atmasını sağlayacak 7 ev

Günümüzde ev dekorasyonları kadar evlerin projeleri de önemli hale gelmiştir. Ev projeleri dış cepheden başlayarak evin her detayını içeren ve bir evin karakterini oluşturan ana unsurlardır. Bu gün homify ev dekorasyonlarından bir araya getirilen ve güzellikleri, doğallıkları ile insan kalbinin hızlı hızlı çarpmasına neden olan evleri inceliyoruz. Oturma odası, mutfak, teras, dış cephe, yatak odası ve mutfak gibi alanların zarif bir şekilde dekore edilmesi için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını inceliyoruz. Görsel açıdan güzel olduğu kadar zarafet dolu dekorasyonları yakından inceleyerek evlerimizde yapacağımız dekorasyonların da bu kadar görsel ve şık olmasını sağlayabiliriz.
Bir evin güzel olması kadar özgün olması da evin görselliği açısından çok önemlidir. Bu resimde yer alan özgün ve büyüleyici derece de güzel olan kırsal evin bir kısmı doğal ahşaptan bir kısmı da taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Çatısı yere kadar uzanan ve çatı üzerine doğal malzemeler yerleştirilerek yapılmış olan yalıtım evin hem görsel bir dış cephesi olmasını sağlamış hem de şık bir çatıya imza atılmış.
Bir evin dekorasyonu sırasında yapılan en büyük hata evin dış cephesinin çok klasik bir şekilde dekore edilmesidir. Klasik dekorasyonların dışında resimde yer alan ve masaldan çıkmış derece de masalsı bir güzelliğe sahip olan bu evin dış cephesi gibi bir dış cephe dekorasyonuna imza atarak evinizin büyüleyici derece de güzel olmasını sağlayabilirsiniz.
Bir evin mutfağı tüm ihtiyaçlara cevap verdiği kadar doğal ve şık bir mutfak da olmalıdır. Resimde yer alan ve her türlü ayrıntısı ahşap malzemeden yapılmış olan bu mutfak dekorasyonunun benzerini evinizde uygulayarak doğal ve insanlarda hayranlık uyandıran doğallığa sahip bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Mutfak adası ve tavan aynı malzemeden yapılarak hem renk hem de doku uyumu yakalanmış.
Evin içinde ruhunuz sıkıldığında nefes almak için balkona veya verandaya çıkabilmek ve keyifli bir zaman geçirmek için resimdeki gibi doğal güzelliği olan ve bahçe ile iç içe olan bir veranda tasarlayarak evinizin görselliğini artırabilirsiniz. Verandanın dokusal özgünlüğünü bozmamak için ahşap masa ve sandalye takımı tercih edebilirsiniz.
Standart ve klasik tasarımların dışında resimdeki gibi Amerikan ev modellerini de tercih edebilirsiniz. Bindirme beşik çatılı evleri tercih edip çatı katlarını ve evin önünde yer alan verandaları istediğiniz gibi dekore edebilir ve evinizin dış cephesinin görselliğini artırabilirsiniz. Ayrıca Amerikan tarzı evlerin bir diğer özelliği olan renkli tuğlaların görselliği ile evlerinizi daha zarif bir şekilde dekore edebilirsiniz.
Herkesin hayalinde olan ve ormanın kalbinde yer alan bu ev aynı zamanda sadece ahşaptan inşa edildiği için doğal bir yaşam fırsatı sunuyor. Evin verandası orman ile iç içe olduğu için manzarası ve havası ormanın serin ve yeşil havasına sahip. Veranda da akşam üstü çayı içmek ve ormanın muhteşem havasını koklamak için bu evi tercih etmelisiniz.
Evin salon bölümlerini dekore ederken çok titiz bir çalışma yapmalı ve olabildiğince görkemli ve muhteşem bir dekorasyona imza atmalısınız. Resimde yer alan dekorasyon her açıdan uyumlu ve bahçe manzarasına hakim olan bu salon görenlerin hayran kaldığı muhteşem bir salon olarak dekore edilmiş. Renk seçimleri ve aksesuar yerleşimleri evin muhteşem bir ev olmasına katkı sağlamış.