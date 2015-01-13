Önce & Sonra: Bakımsız malikaneden tam bir aile evine

homify'da baştan başa elden geçirilip, eski haline hiç benzemeyen, adeta mucizevi bir değişim geçiren evleri tanıttığımız yazılar bir hayli ilgi çekiyor. Bugün de sizlere Almanya'nın Turmberg adlı kasabasında, yıllara karşı koyamayıp gitgide dökülen, eskiyen bir evin usta bir restorasyon çalışması sonucu nasıl eski görkemine kavuştuğunu göstereceğiz. Almanya'daki bir mimarlık bürosu olan nagel + braunagel, aşağıda göreceğiniz gibi çürümeye yüz tutmuş bir evi inci gibi bir konuta dönüştürmeyi başarmış. Şimdi gelin bu özenli restorasyon çalışmasına bir göz atalım.
Gelin önce, bu güzel evin iyi zamanlarına bakalım. 1955 yılında çekilen bu resimde villa, gerek etrafa tepeden bakan konumu, gerekse sıradışı görkemiyle en iyi günlerini yaşıyor.
Burada evin restorasyon çalışması başlamadan önceki halini görüyoruz. Villayı arkadan gösteren bu resimde çok belli olmasa da, çalışmanın başlamasından önce binanın her tarafını çalılar ve ağaçlar sarmış durumdaydı ve eve girmek sadece ön taraftan mümkündü.
Evin restorasyon projesinde, evsahibinin de istekleri doğrultusunda, yenilenecek olan villanın hem etrafındaki doğayla uyumlu olmasına, hem de aile dostu, sıcak bir ortam sunmasına dikkat edilmiş.
Sonraki aşamada önceleri tek bir ailenin kullanımı için düşünülmüş fazlasıyla büyük bir malikane olan tasarlanan mekân, üç farklı ailenin yaşayabileceği üç konuta bölünmüş. Bu farklı bölümler tamamen aynı şekilde değil, içinde yaşayacakların istekleri de düşünülerek farklı biçimlerde düzenlenmiş. Restorasyon çalışmasını gerçekleştiren uzmanlar, doğayla uyum ve modern bir kullanım kolaylığı için evin dış cephesini masif ahşap plakalarla kaplamayı seçmiş. Söz konusu tahtaların altında ise 16 cm. kalınlığında selüloz bir izolasyon malzemesi bulunuyor. Evin genel dış görünüşü değişmese de, eve girişlerin yeniden düzenlendiğini de ekleyelim.
Mekânın doğu tarafından görünüşü gerçekten de canlı, yaşayan bir ev izlenimi veriyor. Bu izlenimi veren en önemli etken elbette balkonlar ve pencereler. Ayrıca yapının etrafındaki doğayla ne kadar uyumlu olduğunu da bu resimde bir kez daha görüyoruz.
Villanın birinci kat balkonuna çıktığınız anda iç açıcı bir orman manzarası sizi karşılıyor. Almanya kırsalındaki bir kasabada bulunan evin yakınlarında bir kule, kayalık bir bölge ve bir gölet de bulunuyor. Özetle mekân, sessizliği, huzuru, doğayla iç içe olmayı, temiz orman havasını solumayı sevenler için ideal bir ortam sunuyor.
Evin elden geçirilmesinden önce sadece otomobillerin girişi için düzenlenen avlunun şimdiki hali ise, özellikle dışarıda oynamayı seven çocuklar için son derece davetkâr. Artık otomobil girişinin bulunmadığu avlu, güzel havalarda bütün ailenin vakit geçirebileceği bir mekân olarak yepyeni bir işlev kazanmış durumda.
Evin önceki halinde bir kış bahçesi olarak çok da işlevli olmayan bu alan, renovasyon esnasında evsahiplerinin huzur içinde dinlenebileceği küçük bir oturma odası olarak yeniden düzenlenmiş. Şömine ilavesiyle iyiden iyiye samimi bir görünüme bürünen salondaki rahat tekli kanepede oturup hayataın dertlerini unutabilir, hatta belki biraz kestirebilirsiniz de.
Evin önceki halinde de aynı işleve sahip olan oturma odası, tavana yerleştirilen halojen lambalarla son derece sıcak ve optimal bir aydınlatmaya sahip. Parlak zeminde yansıyan ışıklara, rahatlık ve şıklığın en iyi şekilde bir araya getirildiği bir dekorasyon anlayışı eşlik ediyor. Sonuç olarak da ortaya, hem modern görünümlü, hem kullanışlı, hem de sıcak ve samimi bir oturma odası çıkıyor.
Evin mutfağının yeni hali de 50'li yıllardaki halinden çok uzakta. Ahşap malzemenin ve keskin çizgilerin ağırlıklı olarak kullanıldığı mekân, modern mutfaklarda görmeye alıştığımız bir mutfak adası ve siyah, zarif bar tabureleriyle zenginleştirilmiş. Elektronik aletlerin ahşap dolaplara yerleştirilme biçimine de hem estetik, hem kullanım anlamında başarılı bir uygulama olarak değinmek gerekiyor.
Evin yenilenmiş halinde yemek odası olarak düzenlenen bölümde de villanın genelindeki samimi ve sıcak havayı hissetmek mümkün. Özellikle doğal ışığın büyüsüyle şekillenen mekânı bu kadar davetkâr kılan etkenlerden biri de tavandan gelen ışık.
Evin restorasonundan önce çatı olarak kullanılan bu bölge, şimdi ise gördüğünüz gibi ilginç bir yatak odası-banyo konseptine ev sahipliği yapıyor. Şık bir küvetle yatağın bir araya geldiği, laminant zeminle sıcaklık kazanan mekân evin de en ilginç kısımlarından biri oluyor.
Bu restorasyon çalışmasını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.