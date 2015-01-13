Önce & Sonra: Bakımsız malikaneden tam bir aile evine

Evin restorasyon projesinde, evsahibinin de istekleri doğrultusunda, yenilenecek olan villanın hem etrafındaki doğayla uyumlu olmasına, hem de aile dostu, sıcak bir ortam sunmasına dikkat edilmiş.

Sonraki aşamada önceleri tek bir ailenin kullanımı için düşünülmüş fazlasıyla büyük bir malikane olan tasarlanan mekân, üç farklı ailenin yaşayabileceği üç konuta bölünmüş. Bu farklı bölümler tamamen aynı şekilde değil, içinde yaşayacakların istekleri de düşünülerek farklı biçimlerde düzenlenmiş. Restorasyon çalışmasını gerçekleştiren uzmanlar, doğayla uyum ve modern bir kullanım kolaylığı için evin dış cephesini masif ahşap plakalarla kaplamayı seçmiş. Söz konusu tahtaların altında ise 16 cm. kalınlığında selüloz bir izolasyon malzemesi bulunuyor. Evin genel dış görünüşü değişmese de, eve girişlerin yeniden düzenlendiğini de ekleyelim.