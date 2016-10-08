28 metrekarelik bir depodan imrenilecek bir eve

Bazı dönüşüm projelerinin inanılmaz sonuçları ortaya çıkınca insan hayrete düşmekten kendini alamıyor. Bugün size bu cinsten bir projeyi tanıtacağız. Sadece 28 metrekare genişliğinde terk edilmiş, rutubetli bir depo modern ve harika bir stüdyoya dönüştürülmüş. Tasarımcının kendisinin aldığı garaj rutubet sorunları olan 5 metrekarelik bir mahzene sahip. Çok kısa zamanda bambaşka bir çehreye kavuşturulan garaj 10.000 eurosu tadilat işlerine ayrılmak üzere toplam 45.000 euroya mal olmuş. Gelin bu akıl almaz dönüşüme hep birlikte şahit olalım.
Bu resimde dönüşümden önce garajın kapısının nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Kapının kepenginin yarısı bakımsızlıktan paslanmış. Kepenk ve pencerenin metal panjuru hiç davetkar görünmüyor. Bu girişin göz kamaştıran bir stüdyonun girişine dönüşeceğini düşünebiliyor musunuz?
Özellikle bodrum katlarda ve mahzenlerde rutubet çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu garajın mahzeninde de rutubet sorunu bulunuyor. Bu sorunla başa çıkmak için yapı endüstrisi yeni malzemeler çıkarıyor. Bunlardan biri de burada kullanılan yalıtkan sentetik bloklar.
5.2 x 5.48 x 3.8 m ölçülerine sahip garajda yer kazanmanın en akılcı yolu bir asma kat yapmak. Burada da ahşabın temel malzeme olarak kullanıldığı bir asma kat yapılmaya başlanmış. Ahşap asma katlar konusunda uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Banyo daha önce, ilk resimde gördüğümüz demir panjurlu pencerenin sol tarafındaydı ama renovasyon çalışması sırasında yeri daha verimli kullanmak için sağ tarafa kaydırılmış.
Mutfak daha önce banyonun olduğu yere kuruluyor. Mutfak zemini 10 santimetre kalınlığında diyagonal yer karolarıyla kaplanıyor. Ortaya çıkacak mutfağın modern bir mutfak olacağı şimdiden belli.
İşte girişin yeni hali. Kepenkli büyük kapı duvarla örülerek, bir daire kapısı büyüklüğünü aşmayan bir kapı eklenmiş. Pencere panjurundan kurtulunmuş ve pencereye estetik korkuluklar takılmış. Kapının koyu rengi ve dış cephenin pembe tonları hoş bir kontrast oluşturmuş.
Nihayet evin bitmiş halini görüyoruz. Arka plandaki doğal taş duvar ortama çok sıcak bir hava katmış. Bu taş duvarın binanın orijinalinde olduğunu biliyor muydunuz? 60'lı yıllarda taşla örülen duvarlar daha sonraki bakım çalışmalarında sıva ve boyayla kaplanmış.
Az önceki resimde gördüğünüz merdiven asma kata çıkıyordu. Burada uyku bölümünü buluyoruz. Çok genş olmayan alana bir yatağa dönüştürülebilir kanepe sığmış. Kanepe toplanarak bu alan daha geniş bir görüntüye kavuşabiliyor.
İşte bu da mutfağın bitmiş hali. Küçücük bir mutfak olmasına rağmen bir mutfak adasına bile sahip. Mutfak tezgahının dikine yerleştirilen ada aslında daha çok bir yarımada. Mutfakta kullanılan döşeme malzemesiyle duvarların rengi son derece uyumlu. Spot ışıklar ise mutfağa sıcak bir hava katıyor.
Ve son olarak, işte banyo. 3 metrekarelik küçücük bir banyodan söz ediyoruz. Ancak küçük boyutuna rağmen ihtiyaç duyulabilecek her şey mevcut. 90X80 cm boyutlarındaki duş alanı cam kapılarıyla daha da derin ve ferah görünüyor.
Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa bu yazı da size göre.