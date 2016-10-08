28 metrekarelik bir depodan imrenilecek bir eve

Ve son olarak, işte banyo. 3 metrekarelik küçücük bir banyodan söz ediyoruz. Ancak küçük boyutuna rağmen ihtiyaç duyulabilecek her şey mevcut. 90X80 cm boyutlarındaki duş alanı cam kapılarıyla daha da derin ve ferah görünüyor.

Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa bu yazı da size göre.