현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

28 metrekarelik bir depodan imrenilecek bir eve

Aydin Sanli Aydin Sanli
Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Loading admin actions …

Bazı dönüşüm projelerinin inanılmaz sonuçları ortaya çıkınca insan hayrete düşmekten kendini alamıyor. Bugün size bu cinsten bir projeyi tanıtacağız. Sadece 28 metrekare genişliğinde terk edilmiş, rutubetli bir depo modern ve harika bir stüdyoya dönüştürülmüş. Tasarımcının kendisinin aldığı garaj rutubet sorunları olan 5 metrekarelik bir mahzene sahip. Çok kısa zamanda bambaşka bir çehreye kavuşturulan garaj 10.000 eurosu tadilat işlerine ayrılmak üzere toplam 45.000 euroya mal olmuş. Gelin bu akıl almaz dönüşüme hep birlikte şahit olalım.

Eski giriş

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Bu resimde dönüşümden önce garajın kapısının nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Kapının kepenginin yarısı bakımsızlıktan paslanmış. Kepenk ve pencerenin metal panjuru hiç davetkar görünmüyor. Bu girişin göz kamaştıran bir stüdyonun girişine dönüşeceğini düşünebiliyor musunuz?

Rutubet

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Özellikle bodrum katlarda ve mahzenlerde rutubet çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu garajın mahzeninde de rutubet sorunu bulunuyor. Bu sorunla başa çıkmak için yapı endüstrisi yeni malzemeler çıkarıyor. Bunlardan biri de burada kullanılan yalıtkan sentetik bloklar.

Asma kat

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

5.2 x 5.48 x 3.8 m ölçülerine sahip garajda yer kazanmanın en akılcı yolu bir asma kat yapmak. Burada da ahşabın temel malzeme olarak kullanıldığı bir asma kat yapılmaya başlanmış. Ahşap asma katlar konusunda uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Yeni banyo

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Banyo daha önce, ilk resimde gördüğümüz demir panjurlu pencerenin sol tarafındaydı ama renovasyon çalışması sırasında yeri daha verimli kullanmak için sağ tarafa kaydırılmış. 

Entegre mutfak

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Mutfak daha önce banyonun olduğu yere kuruluyor. Mutfak zemini 10 santimetre kalınlığında diyagonal yer karolarıyla kaplanıyor. Ortaya çıkacak mutfağın modern bir mutfak olacağı şimdiden belli.

Yeni giriş

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

İşte girişin yeni hali. Kepenkli büyük kapı duvarla örülerek, bir daire kapısı büyüklüğünü aşmayan bir kapı eklenmiş. Pencere panjurundan kurtulunmuş ve pencereye estetik korkuluklar takılmış. Kapının koyu rengi ve dış cephenin pembe tonları hoş bir kontrast oluşturmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

İçerinin yeni hali

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Nihayet evin bitmiş halini görüyoruz. Arka plandaki doğal taş duvar ortama çok sıcak bir hava katmış. Bu taş duvarın binanın orijinalinde olduğunu biliyor muydunuz? 60'lı yıllarda taşla örülen duvarlar daha sonraki bakım çalışmalarında sıva ve boyayla kaplanmış.

Yatak odası

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Az önceki resimde gördüğünüz merdiven asma kata çıkıyordu. Burada uyku bölümünü buluyoruz. Çok genş olmayan alana bir yatağa dönüştürülebilir kanepe sığmış. Kanepe toplanarak bu alan daha geniş bir görüntüye kavuşabiliyor.

Mutfak

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

İşte bu da mutfağın bitmiş hali. Küçücük bir mutfak olmasına rağmen bir mutfak adasına bile sahip. Mutfak tezgahının dikine yerleştirilen ada aslında daha çok bir yarımada. Mutfakta kullanılan döşeme malzemesiyle duvarların rengi son derece uyumlu. Spot ışıklar ise mutfağa sıcak bir hava katıyor.

The bathroom

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

Ve son olarak, işte banyo. 3 metrekarelik küçücük bir banyodan söz ediyoruz. Ancak küçük boyutuna rağmen ihtiyaç duyulabilecek her şey mevcut. 90X80 cm boyutlarındaki duş alanı cam kapılarıyla daha da derin ve ferah görünüyor.

Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa bu yazı da size göre.

Önce/Sonra: 5 yatak odasının muhteşem dönüşümü
Bu tadilat projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler