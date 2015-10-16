Yaşam alanlarınız için antre dekorasyon fikirleri

Antreler yaşam alanlarınızın ya da işletmelerinizin ilk izleniminin oluştuğu yerlerdir. Bu sebeple bu alanı sadece bir geçiş alanı olarak görüp önemsememezlik etmeyin. Bu derlemede antrelerin ne kadar farklı biçimde dekore edildiğini görünce bakış açınız değişecek. Bakalım sizi yansıtan detaylar hangileri?
Antre dekorasyonu evin bütününe bakıldığında her ev için önemli bir alandır. Çünkü eve ilk girdiğimizde evin ruhunu hissettiğimiz, tarzını gözlediğimiz ve eve dair ilk izlenimi veren mekanlardır. Örnek antre dekorasyon fotoğrafında çok az elemanla harikalar yaratıldığını görebiliyoruz. Tavana kadar uygulanmış portmanto ve aynı zamanda dekoratif öğelerin yerleştirildiği geniş karşılama duvarı işlevsellik anlamında alanın iyi kullanılmasını sağlıyor. Bu duvarın bir yüzeyi kara tahta boyasıyla boyanmış ve böylece çocuklarınızın da evin diğer mekanlarında istediğini çizme ve boyama olanağı sağlanmış. Eve ilk girdiğinizde gördüğünüz siyah leke duvar, antre masası ve aydınlatma elemanlarının canlı sarı rengiyle hareketli bir hale getirilmiş. Tabi ki duvardaki tuğla dokusunu ve zemindeki gri karoları unutmamak gerek. Her şey bir bütün her elemanın bu dekorasyonda ayrı bir görevi var!
Evinizde ve gündelik hayatınızda her zaman rahatlıktan yanaysanız, örnek fotoğraftaki antre dekorasyonu tam size göre. Antreniz geniş olsa da orayı bir sürü eşyayla doldurmak zorunda değilsiniz. Sadeliğin ve konforun sizin mottonuz olduğunu düşünürsek örnek dekorasyondaki askı çözümleri büyük bir antreyi bile bu şekilde dizayn etmenizi sağlayabilir. Eğer sizin de uzun bir antreniz varsa büyük portmantolarla işiniz yok demektir. İnce metal çubuklardan oluşturulmuş bir tarafı açık kutular duvarlarınızda dilediğiniz gibi kompoze edilebilecek modüler bir tasarıma sahip. Bu metal kutuları ister raf gibi kullanın, isterseniz açık raf sistemi gibi. Portmanto askıları yerine ise metal askı sistemi seçilen antre dekorasyonunda her şey bir dekoratif öğe gibi durmuyor mu? Renkli ve metal ayaklı sandalyeler askı sistemleriyle paralel bir üslubu içinde barındırıyor.
Antre dekorasyonlarında illa bir sürü eşyayı kompoze edip bir bütün yaratmak zorunda değilsiniz. Daha derli toplu ev dekorasyonlarından hoşlananlar için örnek antre tasarımı içimizi aydınlatıyor. Antredeki bir duvarın büyük bir kısmı kompakt bir mobilya tasarımıyla şahane bir çözüm olarak karşımızda. İki tarafı portmanto ve ayakkabılık olarak kullanılabilen beyaz lake dolaplar arasına bir oturma elemanı tasarlanarak divan görünümlü bir mekan elde edilmiş. İki dolap arasındaki alan aynı zamanda bir niş gibi de adlandırılabilir. Bahsettiğimiz niş gibi de tasarlanmış yerin duvarı ve dolapların bir yüzeyi mavi ile boyanarak derinlik arttırılmış. Burada dekoratif öğelerin bu alanı daha da güzelleştirmesi için kullanılan aydınlatma elemanları, pirinç konstrüksiyonla dizayn edilmiş ayna ve minderleri es geçmemek gerek. Her bir detay sizlerin beğenisine göre çeşitlendirilebilecek çözümlerle dolu.
Eklektik stile sahip antre ve koridor dekorasyonları günümüzün en ilgi çekici detaylarına sahip. Örnek antre dekorasyonunda duvarların büyük bir kısmını kaplayan tuğlalar mekana hem doku hem de renk açısından bir devinim sağlamış. Kapılardaki doğramalarla ve zemin parke uygulamasıyla ahşap malzeme tuğlanın ruhunu daha da canlandırıyor. Fazla detaylardan arındırılmış gördüğünüz antre dekorasyonu, bir kaç eşyayla mekanı yaşanılır kılmayı beceriyor. Örneğin tuğla uygulanmış duvarın karşısındaki beyaz ve hafif ayakkabılıklar hem mekanda çok yer kaplamamış hem de bütün fazlalıkları ortadan kaldırmış. Kumaş kaplı metal konstrüksiyonlu koltuk ise ziyaretçilerinizi geçirirken muhabbetinize devam edeceğiniz bir alan yaratmış. Duvarın bir kısmına sabitlenmiş ahşap ve dar raf ise anahtarlarınızı ve gözlüklerinizi koyabileceğiniz hoş bir çözüm olarak sizleri bekliyor!
MİKKAEL KREİS ARCHİTECTS isimli Meksikalı firma evin her bir kısmını bir bahçeye dönüştürmeyi başararak daha çok yeşile ihtiyacımız olduğunu bizlere fısıldıyor adeta. Firmanın örnek antre dekorasyon tasarımı az eşya ve çok bitkiyle iç açıcı bir mekan yaratmanın çok da zor olmadığını gösteriyor. Oymalı ahşap sandalye sizce de bir taht gibi durmuyor mu? Zeminde kullanılan karolar beyaz olarak seçilmiş fakat içerisindeki küçük mavi baklava şeklindeki lekeler karşıdaki duvarla bir birliktelik sağlamış. Sütün başlığını bir saksı sehpasına dönüştüren firma hem tarihi hem de estetik beğenimizi geliştireceğe benziyor. Bu detayların dışındaki her şey bitkilerin ve konumlandırıldığı yerlerin özeniyle gerçekleştirilmiş. Haydi siz de deneyin, bir duvarı farklı bir renge boyayın ve yeşille dansını seyredin!
Görmüş olduğunuz antre dekorasyonunda seçilen her bir ürün farklı bir tasarım olma iddiası taşıyor. Örneğin zeminde kullanılan siyah beyaz desenli kilim atmosferin tamamını içine alıyor. Sokak kapısında içeriye girildiğinde ilk temas ettiğiniz bu antrede tavan boyu yüksek tutulmuş. Kapıda kulpları kapının iki kanadında yer alan iki dikey metal parçadan oluşuyor. Kapı tasarımına paralel olarak sağdaki duvara yerden tavana dek kapı kulplarının ebatlarına yakın boyutlarda nişler yapılarak içine aydınlatmalar eklenmiş. Tavan yüksekliğini daha da belirgin kılan bu dikey formlar mekanın daha da yüksek ve ferah olarak algılanmasını sağlıyor. Antre küçük olsa bile bu tür çizgisellikleri kullanarak daha ferah atmosferler oluşturmak mümkün. Mekanın boşluğunu korumak için de örnekteki gibi ince aksamlı eşyalar yerleştirmeniz yeterli olacaktır.
Otellerin antre kısımları konukların beklediği ve kısa vakitler geçirdiği alanlardır. Bununla birlikte işletmenin imajını yansıtması gereken ilk izlenimlerin oluştuğu önemli mekanlardır. Özellikle butik oteller konuklar için daha özel sunumların yer aldığı ve dekorasyonun öne çıktığı işletmelerden. Bu örnekte gördüğümüz butik otelin giriş kısmı özellikle mobilya tercihleriyle ayrışıyor. Mekanın beyaz armonide düzenlenmesi daha başlangıçta tatil hissini dışa vurmakta. Klasik berjer koltuk modelinden yola çıkarak tasarlanan koltuklar üst bölümünde yarım kubbeye benzer formuyla farklı konukların birbirlerinden bağımsız kalabilecekleri bir yalıtılmışlık sunuyor. İkili olarak yerleştirilen koltukların üzerinden sarkan kafes formundaki lambalar, metal ayaklarla tamamlanan doğal ağaçtan imal edilmiş sehpalar ile ilk etkinin güçlü olduğu bu dekorasyon tasarımı ilham veriyor.
Evinizin giriş kısmında sizi karşılayan döner bir merdiven mi var? O halde dekorasyon için merdiven altında kalan boşluklar gibi bir sürü alanınız var demektir. Bu dekorasyonda merdivenin kapladığı alan zeminde siyah mermer kullanılarak oluşturulan havuz ile çerçevelenmiş. Bu havuzu tavan ile zemin arasına sabitlenen parlak krom metaller sarıyor. Bu metaller aynı zamanda merdivene tırabzan işlevini de görmekte. Böylece mekanın sınırları belirlenirken aynı zamanda merdivenin etrafında bir güvenli bölge de oluşuyor. Havuzun iç kısmında beyaz, oval taşlar var. Merdivenin sol tarafına yerleştirilen saksılar zen estetiğini imleyerek uzak doğu esintilerini antreye taşıyor. Bitkilerin önünde damla formuna benzer aydınlatmalar da diğer güzel detaylardan.
Sanat eserleri dekorasyon için oldukça önemlidir. Mekanı bir anda daha özel kılar ve benzersiz olmasını getirir. Buradaki antre dekorasyonu da biçimlerin birbiriyle ilişkisi bakımından oldukça dinamik bir yapıya sahip. Tabi bu dinamizmi getiren duvardaki magenta rengindeki sanat eserinin formu. Koyu renklerde tutulan duvarların ve birbirinin içine geçen ahşap kütlelerin üzerinde uçucu ve hareketli duran eserin diyagonal duruşu mekanı da hareketli hale getiriyor. Lokal aydınlatmaların eserin formunun üzerinde oluşturduğu etkiler çok çarpıcı. Siz de bu renklere sahip bu tür bir esere sahipseniz duvarlarınızın rengini de esere göre ayarlamalısınız. Eserin daha iyi sunumunu sağlayan başat etmenlerden biri de fonudur.
Antrenizde iskandinav estetiğini modern biçimde yansıtma için harika bir örnek. Tamamı ile ahşapla kaplanan duvarlara yalın formlarıyla eşyalar eşlik ediyor. Sadeliğiyle öne çıkan bu dekorasyona kar paletlerinin de duvara asılmasıyla kuzey ülkelerine dair imgeler mekana dahil edilerek alanın karakteri belirlenmiş. Siz de böyle bir mekan tasarlamak isterseniz ahşabın dokusunun mekanın bütünün etkisinde çok önemli olduğunu unutmayın.
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