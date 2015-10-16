Yaşam alanlarınız için antre dekorasyon fikirleri

Antrenizde iskandinav estetiğini modern biçimde yansıtma için harika bir örnek. Tamamı ile ahşapla kaplanan duvarlara yalın formlarıyla eşyalar eşlik ediyor. Sadeliğiyle öne çıkan bu dekorasyona kar paletlerinin de duvara asılmasıyla kuzey ülkelerine dair imgeler mekana dahil edilerek alanın karakteri belirlenmiş. Siz de böyle bir mekan tasarlamak isterseniz ahşabın dokusunun mekanın bütünün etkisinde çok önemli olduğunu unutmayın.

Antreler için daha fazla öneriyi Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin başlıklı yazımızda da bulabilirsiniz.