Yaşam alanlarınız için antre dekorasyon fikirleri

Antre dekorasyonu evin bütününe bakıldığında her ev için önemli bir alandır. Çünkü eve ilk girdiğimizde evin ruhunu hissettiğimiz, tarzını gözlediğimiz ve eve dair ilk izlenimi veren mekanlardır. Örnek antre dekorasyon fotoğrafında çok az elemanla harikalar yaratıldığını görebiliyoruz. Tavana kadar uygulanmış portmanto ve aynı zamanda dekoratif öğelerin yerleştirildiği geniş karşılama duvarı işlevsellik anlamında alanın iyi kullanılmasını sağlıyor. Bu duvarın bir yüzeyi kara tahta boyasıyla boyanmış ve böylece çocuklarınızın da evin diğer mekanlarında istediğini çizme ve boyama olanağı sağlanmış. Eve ilk girdiğinizde gördüğünüz siyah leke duvar, antre masası ve aydınlatma elemanlarının canlı sarı rengiyle hareketli bir hale getirilmiş. Tabi ki duvardaki tuğla dokusunu ve zemindeki gri karoları unutmamak gerek. Her şey bir bütün her elemanın bu dekorasyonda ayrı bir görevi var!