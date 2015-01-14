Türkiye'den orijinal mutfak tezgahı modelleri

Mutfak mobilyaları ve tezgâhında genellikle beyaz renk tercih edilse de, iç mimar Esra Kazmirci tarafından tasarlanan EB House Saklıkoru projesindeki bu mutfak, siyah rengin nasıl asil bir etki yaratacağını göstermesi açısından çok anlamlı. Alt tarafı antikayı andıran klasik bir tasarıma sahip olan ada biçimindeki bu tezgâhın siyahlığı hem mutfağın geri kalanındaki endüstriyel yaklaşımın soğukluğunu dengeliyor, hem de odaya tamamen asil ve seçkin bir görünüm kazandırıyor. Tezgâh deyince aklına illâ ki açık renkler gelenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken bir örnek.

Bu mutfak tezgâhlarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.