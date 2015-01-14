Türkiye'den orijinal mutfak tezgahı modelleri

Açık mutfaklar, ada biçimindeki tezgâhlar ya da başka türlü yenilikler sayesinde dünyanın her yerinde mutfaklar eksisinde göre çok daha ferah, göz alıcı ve davetkâr mekânlar haline gelmiş durumda. Bu durum yemek yapmanın ve yemenin çok önemli bir kültürel işleve sahip olduğu Türkiye'de daha da net biçimde gözlenebiliyor. Eskisinden çok daha fazla özen gösterilen bu yeni mutfakların en önemli parçalarından biri de elbette mutfak tezgâhı. Özellikle sık yemek yapılan mutfaklarda en çok vakit geçirilen kısım olan tezgâh, malzemesi ve tasarımı itibarıyla hem evsahibine kullanım kolaylığı sunmalı, hem de mutfağa girince ilk göze çarpan unsurlardan biri olarak estetik çekiciliğe sahip olmalı. İşte bu yazıda hepsi de Türkiye'de yer alan mutfaklardan seçtiğimiz enteresan mutfak tezgâhı modellerini tanıtarak, size bu alandaki sayısız seçenek konusunda az da olsa bilgi vermeye çalıştık. İşte Türk tasarımcıların elinden çıkma orijinal mutfak tezgâhları:
Mutfak tezgâhlarında son yılların en dikkat çekici trendlerinden biri elbette ada şeklinde düzenlenip mutfağın ortasına yerleştirilen tezgâhlar. Bodrum'daki bir evden seçtiğimiz Escape From Sofa tasarımı bu mutfak da söz konusu ada uygulamasının en şık örneklerinden biri olarak göze çarpıyor. Mutfağın ana renk skalasına uygun olarak beyaz rengin tercih edildiği tezgâh yemek masası olarak da kullanılacak şekilde düşünülmüş. Duvara dayalı olan lavabonun bulunduğu tezgâhla birleşince yemek yaparken dağılmaktan hoşlananlar için de yeteri kadar çalışma alanı sunuyor.
Modern mutfaklar galebe çalmış olabilir ama klasikten şaşmayanlar için de birçok güzel tezgâh örneği mevcut. Tasarımı Hakan Helvacıoğlu / H2C'ye ait olan Ankara'daki bu dairenin mutfağında gördüğünüz gibi. Burada yine ada biçiminde tasarlanmış olan tezgâh, ahşap malzemesi, kolay temizlenebilir parlak yüzeyi ve tabii ki dolap tutamaklarından tezgâh adasının dört yanındaki sütunlara kadar her biri özenle seçilmiş klasik ve zevkli dekorasyon unsurlarıyla dikkat çekiyor.
Yukarıda da söylediğimiz gibi açık ve ferah mutfaklar son yıllarda birçok evde tercih ediliyor. Şölen Coşar İç Mimarlık'a ait Kıbrıs'taki bu daire, hem alışılmışın dışındaki tezgâh şekliyle, hem de Türk mutfağının vazgeçilmezleirnden biri olan köşe takımına getirdiği yeni boyutla dikkat çekiyor. Siyah-beyaz renk skalasına yer verilen mutfaktaki beyaz plastik tezgâh, aynı zamanda ayak üstü bir şeyler atıştırabileceğiniz bir mutfak masası olarak da kullanılabilir. Tabii bu tezgâhın en önemli özelliği alışılmış dikdörtgen şekil yerine, çok daha geniş bir yüzeyin kullanılabilir olduğu kareyi andıran şekli. Yemek yapmayı sevenler için ideal.
İşte yine mutfak dünyasındaki trendleri yansıtan bir örnek. Aykuthall Architectural Interiors adlı şirket tarafından tasarlanan bu açık mutfak, gerek ada tezgâhı, gerek tabureleri, gerekse de arka plandaki klasik köşe takımıyla birçok evsahibinin imreneceği türden bir örnek. Bu tezgâhı özel kılan unsur ise ocağı da içine alacak geniş bir ada biçiminde tasarlanmış olması ve zarif kırmızı ayaklarıyla bir yemek masası işlevi de üstlenebiliyor oluşu. Beyaz parlak yüzeyi sayesinde kullanım ve temizlik açısından sorun çıkarmayacak olan tezgâhı ve mutfağın genel şıklığını, yukarıdan sallanan lambalar kusursuz biçimde tamamlıyor ve ortaya iç açıcı ve estetik bakımdan doyurucu bir manzara çıkıyor.
Mutfak mobilyaları ve tezgâhında genellikle beyaz renk tercih edilse de, iç mimar Esra Kazmirci tarafından tasarlanan EB House Saklıkoru projesindeki bu mutfak, siyah rengin nasıl asil bir etki yaratacağını göstermesi açısından çok anlamlı. Alt tarafı antikayı andıran klasik bir tasarıma sahip olan ada biçimindeki bu tezgâhın siyahlığı hem mutfağın geri kalanındaki endüstriyel yaklaşımın soğukluğunu dengeliyor, hem de odaya tamamen asil ve seçkin bir görünüm kazandırıyor. Tezgâh deyince aklına illâ ki açık renkler gelenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken bir örnek.
Bu mutfak tezgâhlarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.