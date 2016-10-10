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Pırıl pırıl bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Özlem K. Özlem K.
İLKO SİTESİ- ÖRNEK VİLLA , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonu hem göze hoş görünmesi açısından hem de fonksiyonelliği kusursuz bir biçimde sağlayabilmesi açısından önem taşımaktadır. Her gün saatlerimizi geçirdiğimiz bu mekan için aynı zamanda bir çalışma ortamı da diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığı zaman evin diğer odalarıyla mutfak arasındaki dev fark ortaya çıkmış oluyor. Bu nedenle mutfak dekorasyonu yaparken göz önünde bulundurulması gereken detaylar oldukça fazla ve önemlidir. Pırıl pırıl bir mutfakta yemek hazırlığı yapmak ve çoğumuzun yaptığı üzere yemek yemek bu mekanda geçirdiğimiz zamanın çok daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Hijyenik, kullanışlı ve pırıl pırıl bir mutfak oluşturabilmek için bakalım homify profesyonelleri ne gibi çalışmalar yapmışlar…

Pırıl pırıl bir mutfak için 1. kural: İyi bir aydınlatma

Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Akdeniz Oturma Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Mutfağınız ister açık renk olsun, isterse de koyu renk, ister yepyeni olsun isterse de eski, kelimenin tam anlamıyla pırıl pırıl olabilmesi için iyi bir aydınlatmaya ihtiyaç duyacaktır. Mekanın genel aydınlatması sert gölgeler oluşturmamalı, ayrıca tezgah ve yemek masası/mutfak barı için aydınlatmalar da olmalıdır. Hatta dolapların içlerine dahi aydınlatma elemanları yerleştirilerek dolap içlerinin ışıl ışıl olması hem aradığımızı bulmada kolaylık sağlayacak hem de şık bir görünüm oluşturacaktır. Tezgah aydınlatmasına ekstra özen göstermek gerekir. Bu aydınlatma genel aydınlatma nedeniyle gölgemizin yaptığımız işin üzerine düşmesini engelleyecektir, dolayısyla azami önem taşımaktadır. 

Tezgahları fazla doldurmayın

MODERN MUTFAKLAR homify Modern Mutfak Ahşap Kahverengi mutfak
homify

MODERN MUTFAKLAR

homify
homify
homify

Eğer özellikle dekoratif olarak tercihiniz değilse, mutfak tezgahlarında fazla eşya bulundurmayın. Bazılarımız çeşitli kavanozlar ve süslü mutfak eşyaları ile tezgahları ve rafları süslemeyi sever, ancak özel olarak böyle bir zevkiniz yoksa, tezgahları mümkün olduğunca boş bırakın. Bu alışkanlık hem tertemiz, pırıl pırıl bir görüntü oluşturacaktır hem de temizliği çok daha kolay hale getirecektir.

Mutfak zemini yaptırmadan önce iki kere düşünün

LBC İNŞAAT-AYDINLIKEVLER ÖRNEK DAİRE , vanetta küchen vanetta küchen Modern Mutfak
vanetta küchen

LBC İNŞAAT-AYDINLIKEVLER ÖRNEK DAİRE

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Antreler dışında evin en çok kirlenen zemini mutfak zeminidir. Yemek hazırlığı esnasında yere düşen ufak parçalar, damlayan sıvılar vs. gibi göze batmayan kirler zamanla yerleri çöplüğe çevirebilir. Bu nedenle mutfakta elimizin altında bir kürek ve faraş tutmak her zaman pratik bir çözümdür. Özellikle açık renkli ve tek renge sahip zemin karoları en ufak bir kırıntıyı bile gösterecektir. Yerleriniz her an pırıl pırıl olsun, yere dökülen en ufak bir zerrecik dahi görünsün istiyorsanız ve sürekli zemin temizliği yapmakta bir sıkıntı görmüyorsanız, yerleriniz tek renkli ve açık renklerde gönül rahatlığı ile döşeyebilirsiniz. Ancak, yere dökülen en ufak kırıntılar dahi sizi rahatsız ediyorsa ancak hayatınızı temizlik işine adamak istemiyorsanız, pratik çözüm yerleri desenli karolarla ya da mermer ile kaplamakta olabilir. 

Pırıl pırıl ahşap yüzeyler

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfak dolaplarınızın yüzeylerinin ya da varsa, ahşap mutfak tezgahınız tertemiz olmasının dışında gerekli bakımlarının da yapılması ona pırıl pırıl bir görüntü kazandıracaktır. Eğer cilalı yüzeyler kullanıyorsanız, cilaya zarar vermeyecek deterjanları tercih etmelisiniz. Eğer cilasız ahşap yüzeyler kullanıyorsanız ise de, ahşap yağı ile düzenli bakım yaparak göz alıcı ahşap yüzeylere sahip olabilirsiniz.

Mutfak aletleriniz ve lavabonuz her zaman temiz olsun

İLKO SİTESİ- ÖRNEK VİLLA , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Modern Mutfak
vanetta mutfak Çankaya

İLKO SİTESİ- ÖRNEK VİLLA

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

Lavabonuzu kirli ve lekeli bırakmamaya gayret edin; kirli bir lavabo mekanın temizliğine gölge düşürecektir. Mutfak aletlerinin temizliği ile ilgili ise ’Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?’ başlıklı yazımızı dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Biraz şatafattan zarar gelmez

Panorama villaları, F&F mimarlik F&F mimarlik Modern Mutfak Mermer Gri
F&amp;F mimarlik

Panorama villaları

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Mutfağınızı pırıl pırıl olması için iyi aydınlatılmış olmasından ve temizliğin öneminden bahsettik. Peki biraz daha pırıltı eklemek için şık dekoratif unsurlara yer vermeye ne dersiniz? Mesela, modern bir mutfağa, yemek masasının üzerine kristal bir avize ya da mümkün olduğunca boş bırakmış olan tezgahın ya da yemek masasının/mautfak barının üzerine, şık, şatafatlı bir dekoratif aksesuar mutfağınızı kesinlikle göz alıcı bir hale getirecektir.

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