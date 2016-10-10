Kusursuz bahçeler için 10 harika ahşap çit örneği

Evlerimizde yer alan bazı mimari unsurların yalnızca belli başlı amaçlara hizmet ettiğini düşünürüz; örneğin kapılar, duvarlar ve tavanlar yaşam alanlarımızın sınırlarını belirlemek için varlar. Bu kanı elbette son derece doğru, ancak bu, bu gibi tasarım unsurlarını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanmamız gerektiği ve onlardan estetik olarak da faydalanamayacağımız anlamına gelmiyor pek tabii ki. Hatta bu tür işlevsel unsurları dekoratif amaçlarla da kullandığımızda evimize çok daha sıra dışı ve farklı bir karakter kattığımız da kesin. Bahçe çitleri de bu saydığımız unsurlar gibi işlev odaklı ögeler. Bu yüzden de bahçemizin sınırlarını belirlemede, bahçe içindeki alanımızın mahremiyetini sağlamada, evcil hayvanlarımızın uzaklaşmalarını önlemede etkili rol oynayan çitler genellikle hep birkaç modelden oluşur. Oysa farklı tasarımlı çitler her zaman göz alıcı ve çarpıcı bahçe dizaynları oluşturuyor. Konu bahçe gibi doğal bir alan olduğundaysa ahşap malzeme tabii ki öne çıkıyor. Her ne kadar bahçe çiti olarak genellikle sert plastik, metal, demir ve taş gibi malzemeler tercih edilse de ahşap çitler estetik ve doğallık açısından benzersiz bir doku ortaya koyuyorlar. İşte en güzel ahşap çit örnekleri…
Bambu, son yıllarda dekorasyon ve tasarımlarda giderek daha da çok kullanılan, özellikle Akdeniz stili ya da tropikal tarzlı dekorasyonlardan hoşlananlar için eşsiz bir seçenek olan doğal malzemelerden biri. Bambu hem doğada hem de her türlü yapı marketinde bulunması oldukça kolay bir malzeme olmasıyla da öne çıkıyor. Bambu mobilyalar özellikle yazlık bölgelerde her geçen gün artsa da bahçelerde bambu çitlere pek rastlamıyoruz. Oysa harika görünüyorlar değil mi? Üstelik bu tarz çitleri kendiniz de yapabilirsiniz! Pratik, şık, doğal ve modern…
Ahşap malzemenin en güzel özelliği şüphesiz ki en basit haliyle harikalar yaratabilmesidir. Eğer bahçenizi çitle çevirmek için yeterli bütçeniz yoksa üzülmeyin, çünkü masif ahşap malzemeden kolaylıkla yapabileceğiniz çitler pahalı çitlerden çok daha estetik ve sıra dışı bir görünüm yaratacaktır.
Ahşabın en işlenmemiş hallerinden biri olan kütük malzemelerin ne kadar estetik bir ortam yarattığını hepimiz biliyoruz. Daha önce homify sayfalarında Muhteşem bir kütük ev başlıklı yazımızda da kütük malzemenin nasıl harikalar yarattığına değinmiştik. Büyüleyici evler ortaya çıkarabilen kütükler neden bahçelerde de etkileyici çitler oluşturmasın ki?
Bahçe telinden oluşan çitler ne kadar sağlam olurlarsa olsunlar yapıları gereği bahçenizde mahremiyeti sağlayamazlar. Eğer evinizin bahçesinin komşularınız tarafından açıkça görülmesinden hoşlanmıyorsanız bunun en basit çözümü plakalar halinde üretilen ahşap çitler! Üstelik doğal dokularıyla bahçenize de kolaylıkla uyum sağlayabilirler.
Yer döşemeleri için kullanılan süslemeler artık çitlerde de kullanılmaya başlandı ve sonuç harika! Bu resimdeki sağlam ve şık görünümlü çitler tamamen ahşap ancak ahşap malzeme taş görünümlü kaplamalarla desteklenmiş.
Özellikle eğer küçük bir bahçeniz varsa dikey bahçeler oluşturmak bahçenizi maksimum verimlilikle kullanmak ve bu sırada da şahane bir estetik yapıya kavuşturmak için en ideal seçeneklerden biri. Dikey bahçeler için özel tasarlanmış ahşap çit üniteleri de saksı asma yerleri ve naturel dokularıyla öne çıkan ürünlerden biri.
Büyük sütunları andıran geniş ahşap plakaların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bu çit modeli de sık sık karşımıza çıkan modellerden biri değil; ancak benzersiz ve çarpıcı bir etkiye sahip olduğu kesin.
Izgara tarzındaki ahşap çitler en popüler modern çit modellerinden birini oluşturuyor. Sade ve minimal dokusuyla doğallığı ve huzuru arayanlar için ideal olan bu çit ünitesinde beyaz renk de en sık tercih edilen renklerden biri.
Bu ahşap plakalarsa tüm yapı marketlerde en kolay bulabileceğiniz modellerden birisi. Üstelik tek yapmanız gereken bu seperatör işlevi gören ahşap plakaları yan yana birleştirmek…
Çalı bitkilerini çit olarak kullanmak, bir miktar budama ve bakım emeği istese de en etkili yöntemlerden biri. Ahşabın canlı canlı kullanıldığı bu yöntemde kapı ve gizli sütunların da ahşap olması dokuyu tamamlayan özelliklerden.