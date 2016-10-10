Kusursuz bahçeler için 10 harika ahşap çit örneği

Evlerimizde yer alan bazı mimari unsurların yalnızca belli başlı amaçlara hizmet ettiğini düşünürüz; örneğin kapılar, duvarlar ve tavanlar yaşam alanlarımızın sınırlarını belirlemek için varlar. Bu kanı elbette son derece doğru, ancak bu, bu gibi tasarım unsurlarını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanmamız gerektiği ve onlardan estetik olarak da faydalanamayacağımız anlamına gelmiyor pek tabii ki. Hatta bu tür işlevsel unsurları dekoratif amaçlarla da kullandığımızda evimize çok daha sıra dışı ve farklı bir karakter kattığımız da kesin. Bahçe çitleri de bu saydığımız unsurlar gibi işlev odaklı ögeler. Bu yüzden de bahçemizin sınırlarını belirlemede, bahçe içindeki alanımızın mahremiyetini sağlamada, evcil hayvanlarımızın uzaklaşmalarını önlemede etkili rol oynayan çitler genellikle hep birkaç modelden oluşur. Oysa farklı tasarımlı çitler her zaman göz alıcı ve çarpıcı bahçe dizaynları oluşturuyor. Konu bahçe gibi doğal bir alan olduğundaysa ahşap malzeme tabii ki öne çıkıyor. Her ne kadar bahçe çiti olarak genellikle sert plastik, metal, demir ve taş gibi malzemeler tercih edilse de ahşap çitler estetik ve doğallık açısından benzersiz bir doku ortaya koyuyorlar. İşte en güzel ahşap çit örnekleri…