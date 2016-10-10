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Kusursuz bahçeler için 10 harika ahşap çit örneği

Homify TR Homify TR
homify Modern Bahçe
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Evlerimizde yer alan bazı mimari unsurların yalnızca belli başlı amaçlara hizmet ettiğini düşünürüz; örneğin kapılar, duvarlar ve tavanlar yaşam alanlarımızın sınırlarını belirlemek için varlar. Bu kanı elbette son derece doğru, ancak bu, bu gibi tasarım unsurlarını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanmamız gerektiği ve onlardan estetik olarak da faydalanamayacağımız anlamına gelmiyor pek tabii ki. Hatta bu tür işlevsel unsurları dekoratif amaçlarla da kullandığımızda evimize çok daha sıra dışı ve farklı bir karakter kattığımız da kesin. Bahçe çitleri de bu saydığımız unsurlar gibi işlev odaklı ögeler. Bu yüzden de bahçemizin sınırlarını belirlemede, bahçe içindeki alanımızın mahremiyetini sağlamada, evcil hayvanlarımızın uzaklaşmalarını önlemede etkili rol oynayan çitler genellikle hep birkaç modelden oluşur. Oysa farklı tasarımlı çitler her zaman göz alıcı ve çarpıcı bahçe dizaynları oluşturuyor. Konu bahçe gibi doğal bir alan olduğundaysa ahşap malzeme tabii ki öne çıkıyor. Her ne kadar bahçe çiti olarak genellikle sert plastik, metal, demir ve taş gibi malzemeler tercih edilse de ahşap çitler estetik ve doğallık açısından benzersiz bir doku ortaya koyuyorlar. İşte en güzel ahşap çit örnekleri…

1- Bambu

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions BahçeÇit & Duvarlar
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Bambu, son yıllarda dekorasyon ve tasarımlarda giderek daha da çok kullanılan, özellikle Akdeniz stili ya da tropikal tarzlı dekorasyonlardan hoşlananlar için eşsiz bir seçenek olan doğal malzemelerden biri. Bambu hem doğada hem de her türlü yapı marketinde bulunması oldukça kolay bir malzeme olmasıyla da öne çıkıyor. Bambu mobilyalar özellikle yazlık bölgelerde her geçen gün artsa da bahçelerde bambu çitlere pek rastlamıyoruz. Oysa harika görünüyorlar değil mi? Üstelik bu tarz çitleri kendiniz de yapabilirsiniz! Pratik, şık, doğal ve modern…

2- Yalın ve doğal güzellik

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de BahçeÇit & Duvarlar
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Ahşap malzemenin en güzel özelliği şüphesiz ki en basit haliyle harikalar yaratabilmesidir. Eğer bahçenizi çitle çevirmek için yeterli bütçeniz yoksa üzülmeyin, çünkü masif ahşap malzemeden kolaylıkla yapabileceğiniz çitler pahalı çitlerden çok daha estetik ve sıra dışı bir görünüm yaratacaktır.

3- Kütük

Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH BahçeÇit & Duvarlar Taş Siyah
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Ahşabın en işlenmemiş hallerinden biri olan kütük malzemelerin ne kadar estetik bir ortam yarattığını hepimiz biliyoruz. Daha önce homify sayfalarında Muhteşem bir kütük ev başlıklı yazımızda da kütük malzemenin nasıl harikalar yarattığına değinmiştik. Büyüleyici evler ortaya çıkarabilen kütükler neden bahçelerde de etkileyici çitler oluşturmasın ki?

4- Kapalı çitler

Ogród w pigułce, GREENERIA GREENERIA BahçeÇit & Duvarlar
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

Bahçe telinden oluşan çitler ne kadar sağlam olurlarsa olsunlar yapıları gereği bahçenizde mahremiyeti sağlayamazlar. Eğer evinizin bahçesinin komşularınız tarafından açıkça görülmesinden hoşlanmıyorsanız bunun en basit çözümü plakalar halinde üretilen ahşap çitler! Üstelik doğal dokularıyla bahçenize de kolaylıkla uyum sağlayabilirler.

5- Kaplamalarla farklı etki

Deluxe Betonzäune, Morganland Morganland BahçeÇit & Duvarlar
Morganland

Morganland
Morganland
Morganland

Yer döşemeleri için kullanılan süslemeler artık çitlerde de kullanılmaya başlandı ve sonuç harika! Bu resimdeki sağlam ve şık görünümlü çitler tamamen ahşap ancak ahşap malzeme taş görünümlü kaplamalarla desteklenmiş.

6- Dikey bahçe çitleri

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 BahçeÇit & Duvarlar
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Özellikle eğer küçük bir bahçeniz varsa dikey bahçeler oluşturmak bahçenizi maksimum verimlilikle kullanmak ve bu sırada da şahane bir estetik yapıya kavuşturmak için en ideal seçeneklerden biri. Dikey bahçeler için özel tasarlanmış ahşap çit üniteleri de saksı asma yerleri ve naturel dokularıyla öne çıkan ürünlerden biri.

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7- Ahşap plakalar

Murs de séparation, SO GARDEN SO GARDEN BahçeÇit & Duvarlar
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Büyük sütunları andıran geniş ahşap plakaların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bu çit modeli de sık sık karşımıza çıkan modellerden biri değil; ancak benzersiz ve çarpıcı bir etkiye sahip olduğu kesin.

8- Izgara tarzı

Slim & Subtle Rear Garden homify Modern Bahçe
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Izgara tarzındaki ahşap çitler en popüler modern çit modellerinden birini oluşturuyor. Sade ve minimal dokusuyla doğallığı ve huzuru arayanlar için ideal olan bu çit ünitesinde beyaz renk de en sık tercih edilen renklerden biri.

9- Seperatör çitler

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bu ahşap plakalarsa tüm yapı marketlerde en kolay bulabileceğiniz modellerden birisi. Üstelik tek yapmanız gereken bu seperatör işlevi gören ahşap plakaları yan yana birleştirmek…

10- Çitki bitkileri

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers Modern Bahçe
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

Çalı bitkilerini çit olarak kullanmak, bir miktar budama ve bakım emeği istese de en etkili yöntemlerden biri. Ahşabın canlı canlı kullanıldığı bu yöntemde kapı ve gizli sütunların da ahşap olması dokuyu tamamlayan özelliklerden.

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