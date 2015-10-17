Kendinizin yapabileceği (DIY) başlıklara sahip yatak odası takımı modelleri

Yatak odalarımız evin en özel, sahibinden başka kimsenin gerekmedikçe girmediği, kişisel zevklerimizi yansıtan ve nasıl bir insan olduğumuzu, nelerden hoşlandığımızı epey bir miktar belli eden mekanlarıdır. Evin diğer alanlarını dekore ederken diğer aile bireylerini ve hatta, doğal olarak, eve gelen konuklarımızı da hesaba katarız. Örneğin çocuklu bir aileysek, tasarımda göz önünde bulundurduğumuz detaylar farklıdır, sert köşeli takımları tercih etmeyiz, kolay erişilebilir yerlerde dekoratif objeler koymayız vs. Ya da sık sık misafir ağırlayan bir aileysek daha çok koltuk ve kanepeye ihtiyaç duyarız. Akşamları ailece televizyon karşısında geçiriyorsak tüm koltuk takımımız televizyon odaklı olur. Örnekler sonsuz… Ancak iş yatak odasına gelince yalnızca ve yalnızca kendimiz (ve varsa eşimiz-sevgilimiz) için bir dekorasyon yaparız. Bu durumda kendi zevklerimizi daha iyi yansıtma imkanı ortaya çıkar. Bizden başka kimsenin ihtiyaçlarını ve beğenilerini değerlendirmek zorunda kalmayınca da daha kişiselleştirilmiş, zevklerimize daha çok hitap eden ve bunların sonucunda da bizi daha iyi ifade eden mekanlar yaratmış oluruz.
Bu yazımızda da aradığını mağazalarda bulamayan, yaratıcılıklarını ve becerilerini kullanarak kendine özel, başka hiçbir yerde bulunmayacak parçalar üretmekten hoşlanan ya da farklı amaçla yapılmış parçaları ihtiyaçları ve zevkleri doğrultusunda değiştirerek, yani geri dönüştürerek yeni parçalar yaratmayı seven okuyucularımız için, örnek oluşturması ve ilham vermesi açısından katkıda bulunacağını düşündüğümüz yatak başı modellerini derledik. Seçtiğimiz örneklerden bazıları için
İşte tam aradığım şey! diyebilir, bazılarından ise hiç hoşlanmayabilirsiniz. Önemli olan bu örneklerde yola çıkarak yaratıcılığınızı kullanmanız ve en çok hoşunuza gidecek yatak başını ister sıfır malzeme ile, ister geri dönüştürerek kendiniz yaratmanız.
Bu arada, homify sayfalarında da sıkça gördüğünüz bir kavramdan bahsedelim: DIY. Açılımı Do It Yourself, yani
Kendin Yap olan bu kavram ülkemizde de aslında son derece yaygın. El işi örtülerden kendi yatağını yapmaya kadar bin bir şekli olan DIY projeler, hem yaratıcılığımızı ve becerilerimizi ortaya koyabileceğimiz hem gönlümüze göre bize en çok hitap edecek ürünler çıkarabileceğimiz hem de geri dönüşüm yaparak çevre dostu bir yaklaşımla ev ekonomisine katkıda bulunabileceğimiz çalışmaların ortak adıdır.
İlk örneğimizi görece basit bir çalışma oluşturuyor. Sanayide kullanılan ahşap paletler günümüzde ev dekorasyonunda da oldukça yaygınlaşmaya başladı. Öyle ki, yalnızca paletten tasarım ve üretim yapan atölyeler dahi mevcut. Rustik görünümle endüstriyel tasarımı bir araya getiren palet mobilyalar aynı zamanda nispeten basit birer DIY örneği. Bu örnekte hem karyola hem de yatak başı olarak palet olabildiğince doğal formunda kullanılmış.
Endüstriyel bir ürün olan paletlerin farklı boyutları mevcut. En yaygın kullanılanlar şöyle: 80 cm x 120 cm, 100 cm X 120 cm, 115 cm X 115 cm, 120 cm X 120 cm, 110 cm X 130 cm
Siz de çift kişilik ya da tek kişilik, istediğiniz yatak boyutuna uygun parçaları birleştirerek ihtiyacınız doğrultusunda bir karyola yapabilirsiniz. Çift kişilik standart bir yatağın boyu 200 cm'dir, genişliği ise 140 cm, 150 cm ya da 160 cm seçenekli olmaktadır. Karyolayı yaptıktan sonra yatak başı seçimi sonsuz…
Diyelim ki paletten karyolanızı yaptınız, ancak yatak başı olarak daha yumuşak bir seçenek arayışı içerisindesiniz. İşte size harika bir örnek! Arzu ettiğiniz kumaş ile iki adet büyük yer minderini kaplayabilir ve bu minderleri karyola ile duvar arasına dik şekilde yerleştirerek yumuşak ve konforlu bir yatak başı yapabilirsiniz.
Yatak başı için büyük boy minder fikri hoşunuza gittiyse ancak işin içine biraz daha cazibe katmak istiyorsanız, yüzlerce değişik modeli olan perde çubukları ve topuzları ile çok şık çok sıra dışı bir çalışma yapabilirsiniz. Perde topuzları bildiğiniz üzere değişik zevk ve dekorasyon prensiplerine göre yüzlerce farklı tarzda tasarlanıp üretiliyor. Ahşaptan alüminyuma birçok farklı malzemeden üretilen beğendiğiniz bir çubuğa zevkinize ve yatak odası takımınıza uygun bir topuz seçip, istediğiniz kumaştan üçer britli minderler geçirebilir, hem gösterişli hem de sıra dışı bir yatak başı üretebilirsiniz.
Yatağınızın başucundaki duvara, ister yatak genişliği boyunca isterse de komodinleri de içine alacak genişlikle ahşap bir panel çakarak hem şık hem de sıra dışı bir yatak başı yaratabilirsiniz. Ahşabın rengini istediğiniz tonda seçebilir, arzu ederseniz beyaz ya da farklı bir renge de boyayabilirsiniz.
Birden fazla amaç için kullanılan geniş bir mekanı zarafet içinde bölmeye yarayan seperatörler bu örneğimizde yatak başı olarak işlev görüyor. Elbette böylesi bir seperatörü kendiniz yapın demiyoruz ancak ikinci el mağazalarında en güzel örnekleri çok uygun fiyatlara bulmak mümkün. Evlerimiz artık genelde zaten oldukça küçük ve seperatör kullanma ihtiyacı da bu nedenle oldukça nadir. Şık ve zarif bir seperatöre yeniden hayat vermek isteyen ancak onu nerede kullanacağını bilemeyen okuyucularımız için bu tasarım iyi bir örnek olabilir.
İşte muhteşem bir örnek daha. Beyaz harman tuğla görünümlü duvar kağıdı ile kaplanmış duvarın üzerine sanki ferforje yatak başı varmış gibi çizim yapılmış. Esprili çalışmaları seven okuyucularımız için eğlenceli bir proje. Boyanabilir duvar kağıtları kullanarak çok daha renkli ve çılgın çizimler yapmak da elbette mümkün. Kendi yatak odanız için uygun bulmadıysanız, çocuklarınızın yatak başları için uygulayabilirsiniz.
Öte yandan, gerçek bir ferforje yatak başlığı yaptırmak da elinizde. Endüstriyel tasarımı romantik çizgilerle birleştiren bu kıvrımlı yatak başı için bizzat sanayi yollarına düşebilirim.
Benzer bir duvar yaratmak için Tuğla desenli duvar kağıtları başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Endirekt ışık sağlayarak gözü rahatsız etmeyen, aynı zamanda komodinin üzerinin kalabalık olmasını engelleyen bu aydınlatma, ışığı geçiren bir tür kumaşlar kaplanmış basit bir panonun arkasına yerleştirilmiş led ışıklandırma sisteminden ibaret.
Uygun boyuttaki dört adet çıtayı çerçeve olacak şekilde birleştirip hoşumuza giden yarı transparan bir kumaş ile kaplayarak kolayca benzer bir yatak başı yapabiliriz. Daha sonra, satın aldığımız led şeridi çevçeveye monte ederek de gözü rahatsız etmeyen bir aydınlatma yaratmak mümkün. Asla led yerine normal ampul kullanmayın zira led aydınlatmalar çevreye ısı vermez ancak normal bir ampul aşırı derecede ısınır ve kumaşı yakarak yangın çıkmasına neden olabilir.
Karşımızda son derece gösterişli ancak bir o kadar da basit bir örnek var. Üç boyutlu duvar panellerini bilmeyen yoktur. Son yılların en popüler duvar dekorasyon ürünlerinden biri olan paneller, derinlik veren üç boyutlu yüzeyleri ve onlarca farklı rengi ile duvar dekorasyonunda çığır niteliği taşıyor. Bu tür paneller ile tüm duvarı kaplamak yerine, istediğiniz miktarda panel satın alıp istediğiniz yükseklikte gösterişli bir yatak başı yapabilirsiniz. Arzu ederseniz çerçeveletebileceğiniz bu panellerin yatak odası takımınıza şık bir hareket getireceği gerçek.
Sönmez Mobilya'nın bu muhteşem renklere sahip yatak odası modelinde de kullandığı üzere benzer bir cibinliği kendiniz de yapabilirsiniz. Tavanda, yatak başının üstüne denk gelecek şekilde yerleştirebileceğiniz ray sistemine, yatak odası takımınıza uygun bir kumaş, arzu ederseniz de tül gibi daha trasparan bir kumaş geçirerek, sultanlara layık bir cibinlik yaratabilirsiniz. İşlevsel olarak kullanmasanız dahi görsel olarak muhteşem bir dekor.