Kendinizin yapabileceği (DIY) başlıklara sahip yatak odası takımı modelleri

Yatak odalarımız evin en özel, sahibinden başka kimsenin gerekmedikçe girmediği, kişisel zevklerimizi yansıtan ve nasıl bir insan olduğumuzu, nelerden hoşlandığımızı epey bir miktar belli eden mekanlarıdır. Evin diğer alanlarını dekore ederken diğer aile bireylerini ve hatta, doğal olarak, eve gelen konuklarımızı da hesaba katarız. Örneğin çocuklu bir aileysek, tasarımda göz önünde bulundurduğumuz detaylar farklıdır, sert köşeli takımları tercih etmeyiz, kolay erişilebilir yerlerde dekoratif objeler koymayız vs. Ya da sık sık misafir ağırlayan bir aileysek daha çok koltuk ve kanepeye ihtiyaç duyarız. Akşamları ailece televizyon karşısında geçiriyorsak tüm koltuk takımımız televizyon odaklı olur. Örnekler sonsuz… Ancak iş yatak odasına gelince yalnızca ve yalnızca kendimiz (ve varsa eşimiz-sevgilimiz) için bir dekorasyon yaparız. Bu durumda kendi zevklerimizi daha iyi yansıtma imkanı ortaya çıkar. Bizden başka kimsenin ihtiyaçlarını ve beğenilerini değerlendirmek zorunda kalmayınca da daha kişiselleştirilmiş, zevklerimize daha çok hitap eden ve bunların sonucunda da bizi daha iyi ifade eden mekanlar yaratmış oluruz.

Bu yazımızda da aradığını mağazalarda bulamayan, yaratıcılıklarını ve becerilerini kullanarak kendine özel, başka hiçbir yerde bulunmayacak parçalar üretmekten hoşlanan ya da farklı amaçla yapılmış parçaları ihtiyaçları ve zevkleri doğrultusunda değiştirerek, yani geri dönüştürerek yeni parçalar yaratmayı seven okuyucularımız için, örnek oluşturması ve ilham vermesi açısından katkıda bulunacağını düşündüğümüz yatak başı modellerini derledik. Seçtiğimiz örneklerden bazıları için İşte tam aradığım şey! diyebilir, bazılarından ise hiç hoşlanmayabilirsiniz. Önemli olan bu örneklerde yola çıkarak yaratıcılığınızı kullanmanız ve en çok hoşunuza gidecek yatak başını ister sıfır malzeme ile, ister geri dönüştürerek kendiniz yaratmanız.