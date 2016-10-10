Küçük evlere çok yakışacak 13 şahane ev girişi

Evlerimizin giriş bölümünü çoğu zaman fazla umursamayız. Bu durum ağırlıklı olarak aynı şeyleri sürekli görmenin verdiği bir alışkanlıktan kaynaklanır. Ancak siz umursayın ya da umursamayın, bir evin giriş bölümü onu en çok gösteren yeridir. Özellikle villa tipi müstakil evlerde dışarıdan gelen kişiyi ilk olarak bu giriş bölümü karşılar ve misafirlerinizin evinizle ilgili bir izlenim edinebilmesi için de bu bölüm bir hayli önemlidir. Bu yazımızda kendi evinizde bir benzerini uygulamak için can atacağınız güzellikte 13 ev girişi modelini derledik.