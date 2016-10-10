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Küçük evlere çok yakışacak 13 şahane ev girişi

Homify TR Homify TR
MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Modern Evler
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Evlerimizin giriş bölümünü çoğu zaman fazla umursamayız. Bu durum ağırlıklı olarak aynı şeyleri sürekli görmenin verdiği bir alışkanlıktan kaynaklanır. Ancak siz umursayın ya da umursamayın, bir evin giriş bölümü onu en çok gösteren yeridir. Özellikle villa tipi müstakil evlerde dışarıdan gelen kişiyi ilk olarak bu giriş bölümü karşılar ve misafirlerinizin evinizle ilgili bir izlenim edinebilmesi için de bu bölüm bir hayli önemlidir. Bu yazımızda kendi evinizde bir benzerini uygulamak için can atacağınız güzellikte 13 ev girişi modelini derledik. 

Kurumsal şıklık

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Minimalist Evler
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

Bir evden ziyade bir ofis için ideal olan bu giriş bölümü, oldukça kurumsal ve ciddi bir tarzı yansıtıyor. Aynı zamanda modern hatları ve ince detaylarıyla da şıklığını pekiştiren bu bölümün en dikkat çeken unsuru ise ön taraftaki aydınlatma.

Modern bir zen bahçesi

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Pencere & Kapılar Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Burası elbette bir bahçe değil. Ancak pek çok bahçeden daha güzel bir tasarıma sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şehir hayatına uyarlanmış ve modern bir tasarım çizgisine yedirilmiş küçük bir zen bahçesi gibi görünen bu giriş bölümünün misafirler üzerinde mükemmel bir intiba bırakacağını söylemek için mimar olmaya gerek yok.

Gösterişi sadelikte arayanlara

homify Ön kapılar
homify

homify
homify
homify

Dev boyutlarda bir ahşap kapı, beton duvarlar ve giriş bölümünü dış dünyadan ayıran canlı bitkilerden oluşan son derece şık bir kompozisyonun karakterize ettiği bu iddialı giriş bölümü, hem gösterişli hem de sade bir çizgi arayanlar için bulunabilecek nadir seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. 

Akdeniz esintileri

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Müstakil ev
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Geniş bir bahçeye açılan büyük bir garaj kapısı ve doğrudan evin içine giren kapının aynı ızgaralı formda tasarlandığı ve birbirlerine doksan derece açıyla konumlandıkları bu iddialı giriş bölümünün tasarımında Akdeniz mimarisinden esintiler hissediliyor.

Ahşap ve doğal taş birlikteliği

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Modern Evler
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Modern bir mimariye sahip bu yapının giriş bölümünde yüksek kaliteli bir ahşap kapı ve kapının bulunduğu duvarda doğal taş kaplaması bir arada kullanılmış. Villanın beyaz dış cephesine renk katan bu kompozisyon, yoldan geçenlerin bile ilgisini çekecek şıklığıyla göz dolduruyor.

Yalın ve görkemli

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Pencere & Kapılar Ahşap Kahverengi
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Normal bir ev kapısına göre oldukça geniş olan bu şık ahşap kapı, yalın ve gösterişsiz çizgisine rağmen görkemli bir görüntü yaratmayı da başarıyor.

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Özgün bir tasarım

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Modern Evler
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Her yönüyle ve her detayıyla bütünüyle özgün bir tasarıma sahip bu türden bir evin sıradan bir girişi olmasını zaten beklemiyorduk. Ancak bu evin tasarımcıları çıtayı gerçekten de biraz yükseğe koymuşlar. Eskitilmiş metal görünümündeki kapının üzerinde geceleri yanan bir de neon ışık bulunuyor.

Renklerin dansı

: Estudio Motim, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura Endüstriyel Çalışma Odası
Mmaverick Arquitetura

Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura

Dış cephesinde beton duvarları çıplak bırakılmış ve herhangi bir renk kullanılmamış olan bu evin tasarımcıları renk kredilerini başka noktalarda kullanmayı tercih etmişler. Evle birleşen bahçe duvarındaki iddialı bordo rengi ve ev kapısındaki parlak sarı bu noktalardan bazıları.

Sıcak bir giriş bölümü

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Klasik Evler
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Mimarisi ve peyzajı ile karışık mesajlar gönderen bu ilginç evin pencereleri ve kapısı oldukça korunaklı ve mahremiyetin ön planda olduğu bir yaşam tarzını yansıtırken, aynı zamanda evin girişinde kullanılan canlı bitkiler ve kırmızı renkli zemin kaplaması da sıcak bir atmosfer yaratıyor.

Çağdaş bir mimari

homify Ön kapılar
homify

homify
homify
homify

Modern hatlarıyla ve renk tercihleriyle dikkat çeken çağdaş mimari ürünü bu yapı, sade, şık, gösterişsiz ama bir o kadar da davetkâr bir giriş bölümüyle misafirlerini karşılıyor.

Hem açık hem korunaklı

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Modern Evler
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

Doğrudan sokağa bakan bu kapı aslında oldukça açık bir görüntü yaratmasına karşın merdivenlerin kapıyla bağlantısını sağlayan görece dar bölüm sayesinde ziyaretçiler için biraz zahmetli bir yol izlenmesini gerektiriyor. Böylelikle hem açık ve ferah hem de korunaklı bir ortam sağlanabilmiş.

Simetrik çizgiler

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing Minimalist Evler
arQing

arQing
arQing
arQing

Simetrik çizgilerin ve köşeli bir tasarımın karakterize ettiği bu binanın giriş bölümünde sizi çok şık canlı bitkiler karşılıyor. Dış cephesi gri ve kapısı siyah olan, bu yönüyle de biraz gereğinden fazla ciddi duran evin bu havasını kırmakta bitkiler son derece etkili bir rol oynuyor.

Botanik bahçesini andıran bir giriş

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Rustik Pencere & Kapılar
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Uzunca bir ahşap platformun etrafını kaplayan çeşitli tropik bitkilerin arasından geçerek ulaşabildiğiniz bu giriş bölümü, içeride sizi karşılayacak tasarıma ilişkin oldukça ciddi ipuçları veriyor.

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