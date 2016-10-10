Küçük evlere çok yakışacak 13 şahane ev girişi

Evlerimizin giriş bölümünü çoğu zaman fazla umursamayız. Bu durum ağırlıklı olarak aynı şeyleri sürekli görmenin verdiği bir alışkanlıktan kaynaklanır. Ancak siz umursayın ya da umursamayın, bir evin giriş bölümü onu en çok gösteren yeridir. Özellikle villa tipi müstakil evlerde dışarıdan gelen kişiyi ilk olarak bu giriş bölümü karşılar ve misafirlerinizin evinizle ilgili bir izlenim edinebilmesi için de bu bölüm bir hayli önemlidir. Bu yazımızda kendi evinizde bir benzerini uygulamak için can atacağınız güzellikte 13 ev girişi modelini derledik.
Bir evden ziyade bir ofis için ideal olan bu giriş bölümü, oldukça kurumsal ve ciddi bir tarzı yansıtıyor. Aynı zamanda modern hatları ve ince detaylarıyla da şıklığını pekiştiren bu bölümün en dikkat çeken unsuru ise ön taraftaki aydınlatma.
Burası elbette bir bahçe değil. Ancak pek çok bahçeden daha güzel bir tasarıma sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şehir hayatına uyarlanmış ve modern bir tasarım çizgisine yedirilmiş küçük bir zen bahçesi gibi görünen bu giriş bölümünün misafirler üzerinde mükemmel bir intiba bırakacağını söylemek için mimar olmaya gerek yok.
Dev boyutlarda bir ahşap kapı, beton duvarlar ve giriş bölümünü dış dünyadan ayıran canlı bitkilerden oluşan son derece şık bir kompozisyonun karakterize ettiği bu iddialı giriş bölümü, hem gösterişli hem de sade bir çizgi arayanlar için bulunabilecek nadir seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor.
Geniş bir bahçeye açılan büyük bir garaj kapısı ve doğrudan evin içine giren kapının aynı ızgaralı formda tasarlandığı ve birbirlerine doksan derece açıyla konumlandıkları bu iddialı giriş bölümünün tasarımında Akdeniz mimarisinden esintiler hissediliyor.
Modern bir mimariye sahip bu yapının giriş bölümünde yüksek kaliteli bir ahşap kapı ve kapının bulunduğu duvarda doğal taş kaplaması bir arada kullanılmış. Villanın beyaz dış cephesine renk katan bu kompozisyon, yoldan geçenlerin bile ilgisini çekecek şıklığıyla göz dolduruyor.
Normal bir ev kapısına göre oldukça geniş olan bu şık ahşap kapı, yalın ve gösterişsiz çizgisine rağmen görkemli bir görüntü yaratmayı da başarıyor.
Her yönüyle ve her detayıyla bütünüyle özgün bir tasarıma sahip bu türden bir evin sıradan bir girişi olmasını zaten beklemiyorduk. Ancak bu evin tasarımcıları çıtayı gerçekten de biraz yükseğe koymuşlar. Eskitilmiş metal görünümündeki kapının üzerinde geceleri yanan bir de neon ışık bulunuyor.
Dış cephesinde beton duvarları çıplak bırakılmış ve herhangi bir renk kullanılmamış olan bu evin tasarımcıları renk kredilerini başka noktalarda kullanmayı tercih etmişler. Evle birleşen bahçe duvarındaki iddialı bordo rengi ve ev kapısındaki parlak sarı bu noktalardan bazıları.
Mimarisi ve peyzajı ile karışık mesajlar gönderen bu ilginç evin pencereleri ve kapısı oldukça korunaklı ve mahremiyetin ön planda olduğu bir yaşam tarzını yansıtırken, aynı zamanda evin girişinde kullanılan canlı bitkiler ve kırmızı renkli zemin kaplaması da sıcak bir atmosfer yaratıyor.
Modern hatlarıyla ve renk tercihleriyle dikkat çeken çağdaş mimari ürünü bu yapı, sade, şık, gösterişsiz ama bir o kadar da davetkâr bir giriş bölümüyle misafirlerini karşılıyor.
Doğrudan sokağa bakan bu kapı aslında oldukça açık bir görüntü yaratmasına karşın merdivenlerin kapıyla bağlantısını sağlayan görece dar bölüm sayesinde ziyaretçiler için biraz zahmetli bir yol izlenmesini gerektiriyor. Böylelikle hem açık ve ferah hem de korunaklı bir ortam sağlanabilmiş.
Simetrik çizgilerin ve köşeli bir tasarımın karakterize ettiği bu binanın giriş bölümünde sizi çok şık canlı bitkiler karşılıyor. Dış cephesi gri ve kapısı siyah olan, bu yönüyle de biraz gereğinden fazla ciddi duran evin bu havasını kırmakta bitkiler son derece etkili bir rol oynuyor.
Uzunca bir ahşap platformun etrafını kaplayan çeşitli tropik bitkilerin arasından geçerek ulaşabildiğiniz bu giriş bölümü, içeride sizi karşılayacak tasarıma ilişkin oldukça ciddi ipuçları veriyor.