Dayanıklı, kullanışlı ve estetik 10 mutfak tezgahı

İkinci örneğimiz yine granit tezgah ancak bu defa göz alıcı bir kırmızısı var. Granit ile ilgili bilinmesi gereken husus; çok sayıda renk seçeneği bulunmasına rağmen düz bir tonu yoktur. Yani karışık renkli bir yapıya sahiptir. Örnekte kırmızı granit metal öğelerle desteklenmiş. Metal gümüşü ve parlak kırmızı ile çarpıcı bir mutfak elde etmek gayet kolay.