Dayanıklı, kullanışlı ve estetik 10 mutfak tezgahı

Mutfak dekorasyonun önemli bir parçası olan tezgahların granit, mermer, çelik gibi çok sayıda çeşidi bulunuyor. Eğer nasıl bir tezgah istediğinize karar veremiyorsanız sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek fikir edinebilirsiniz.
Mutfak tezgahlarında en sık rastladığımız malzemelerden biri granit doğal taşlardan imal edilir. En önemli özelliği dayanıklılığı olan granit tezgah ısıyı izole edebilir. Ek olarak sayısız renk paleti ile geniş bir yelpaze sunar. Birkaç senede bir uygulanan cila bakımı ile uzun yıllar sorunsuz sağlam şekilde kullanılır. Resimde tercih edilen siyah granit beyaz dolaplarla güzel bir uyum yakalamış. Duvarlarda ise siyah, beyaz ve gri karo taşlar kullanılarak denge sağlamış.
İkinci örneğimiz yine granit tezgah ancak bu defa göz alıcı bir kırmızısı var. Granit ile ilgili bilinmesi gereken husus; çok sayıda renk seçeneği bulunmasına rağmen düz bir tonu yoktur. Yani karışık renkli bir yapıya sahiptir. Örnekte kırmızı granit metal öğelerle desteklenmiş. Metal gümüşü ve parlak kırmızı ile çarpıcı bir mutfak elde etmek gayet kolay.
Akrilik tezgah olarak da bilinen corian tezgah taş, kum ve cam gibi materyallerden oluşan bir tezgah çeşididir. Pürüzsüz ve lekesiz sert yüzeyi oldukça sağlam olup diğer tezgahlara oranla daha hijyeniktir. Sağlamlığının yanı sıra bakımının çok kolay olması ve renklerin kolay solmaması da önemli avantajlarındandır.
Ev yapımında en çok kullanılan malzeme olan beton dayanıklılığı ve maliyetinin düşük olması bakımından her zaman popülerdir. Betondan bir tezgah ise pek alışıldık olmasa da keskin hatları ve sert yüzeyiyle mutfaklara çarpıcı bir görünüm kazandırır. Kısacası her mutfağa yakışmasa da modern mutfaklarda gayet şık durabilir.
Bir diğer granit tezgah ada tezgah modelinde olup dumanlı kahve tonlarında. Renginden ve dokusundan ötürü ilgi çekici duran tezgahı koyu ahşaptan yapılma mutfak dolapları tamamlıyor. Granit tezgahın alt kısmında çekmeceler bulunuyor.
Granit gibi doğal taşlardan yapılma bir diğer tezgah malzemesi mermerdir. Yine granit gibi son derece dayanıklı bir malzemedir. Ancak asitli gıdalar üzerinde leke oluşturabilir. Bu eksisi dışında görüntü ve sağlamlık açısından mermeri her zaman tercih edebilirsiniz. Ahşap ve seramik gibi mutfakta sıkça kullanılan diğer malzemelerle de uyum içindedir.
Granit ve mermer gibi tezgahlar kadar popüler olan bir diğer tezgah türü paslanmaz çelik tezgahlardır. Bunun sebebi endüstriyel ve çağdaş tasarımlı mutfaklara çok yakışmasıdır. Aynı zamanda diğer tezgahlar kadar dayanıklı bir malzemedir çelik. Ancak çizik durumlarda kalıcı izler kalabilir.
Özellikle kırsal tarzda dekore edilmiş mutfaklara çok yakışan ahşap tezgahlar taş gibi doğal bir malzemeden yapılıp mutfağa sıcak bir hava katarlar. Bunun dışında minimalist mutfaklarda da ahşap tezgaha rastlarız. Daha kalın bir malzemeden yapılan masif tezgahlar örnekteki ince yapılı tezgaha göre daha sağlamdır diyebiliriz. Ahşap tezgahların kusuru ısıya ve çizilmelere diğer malzemelere göre daha dayanıksız olmasıdır.
Sıradaki örnekte çelik bir tezgah görüyoruz. Çeliğe cam ve ahşap eşlik ediyor. Modern mutfaklarda değişik bir tarz yaratmak istiyorsanız farklı malzemeleri bir arada kullanabilirsiniz. Ek olarak lamba gibi aksesuarlarla mutfağı daha güçlü göstermeniz mümkün.
Son örneğimiz yine bir beton tezgah. Bu defa daha ince bir beton tercih edilerek cila kullanılmış. Tezgahı daha estetik gösteren detaylardan biri musluğun olduğu bölümün duvarına ayna konulması.