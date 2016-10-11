Merdiven altı boşluğuna uygulayabileceğiniz 10 yaratıcı fikir

Genellikle ev dekorasyonun ihmal edilen ve üzerine pek düşünülmeyen merdiven altı boşluklarını işlevsel bir şekilde kullanmanın pek çok yolu vardır. Küçük bir ofis veya lavabo olarak dahi değerlendirebileceğiniz merdiven boşluğu ile ilgili yaratıcı fikirler edinmek istiyorsanız yazımıza bir göz atın deriz.
Merdiven altı boşluğunu televizyonla değerlendirmek kulağa ilginç gelse de eğer uygun alanınız varsa gayet başarılı sonuç verebilir. Eğer merdivenin bulunduğu odayı oturma odası yapmayı düşünüyorsanız özellikle. Çünkü tv ünitesi alçak ama geniş bir alan kapladığından merdiven altını değerlendirmek için oldukça elverişlidir.
Yine sıra dışı ve başarılı bir tasarım fikri daha. Eğer evinizde çalışma odanız yoksa ya da birden fazla çalışma masasına ihtiyaç duyuyorsanız merdiven altını küçük bir ofise çevirmeyi düşünebilirsiniz. Resimde gördüğünüz gibi birkaç raf, bir çalışma masası ve sandalye ile kişisel ofisiniz hazır. Tabii bir kapı ile kapatmak mümkün olmayabilir ama perde ile gizlilik sağlayabilirsiniz.
Merdiven altı boşluğu pek çok pratik amaç için iyi bir fırsattır. Yeter ki yaratıcı olun ve neye ihtiyacınız olduğunu bir düşünün. Örneğin bir misafir banyosu? Neden olmasın! Yükseklik ve derinliğe bağlı olarak küçük bir lavabo veya tuvalet inşa etmek için uygun bir alandır bu alan. Güzel ve sofistike bir ayna ile küçük banyonuzu şıklaştırabilirsiniz de.
Depolama için yer eksikliği olduğunda merdiven boşluğu ihtiyacınız olan her şeyi saklamak için iyi bir potansiyele sahiptir. Hatta biraz yaratıcılıkla evcil hayvanlarınız için de özgün tasarımlar yapabilirsiniz. Örneğin resimdeki gibi bir kedi yuvası. Gayet sevimli duruyor değil mi?
Daha önce de bahsettiğimiz gibi merdivenin bulunduğu odayı salon olarak kullanıyorsanız eğer merdiven boşluğunu muhakkak değerlendirmelisiniz. Yukarıda televizyon örneğini vermiştik. Dilerseniz farklı şekillerde de dizayn edebilirsiniz. Örneğin sofistike ve zarif dekore edilmiş bir salonunuz varsa merdiven altını da dekoratif objeler, heykeller ve resimlerle süslemek mümkün.
Şarap sevenler için bir şarap mahzenine sahip olmak rüya gibidir. Maliyetli gibi görünse de yaratıcılığınızı kullanarak şahane tasarımlar yapabilirsiniz. Şişe koleksiyonunuzu muhafaza etmek için özel bir yer de tahsis etmenize gerek yok. Merdiven boşluğu örnekte görebileceğiniz harika bir fırsat.
Tüm bu örnekler dışında eğer depolamaya ihtiyaç duymuyorsanız daha rahatlatıcı bir şeyler deneyebilirsiniz. Mesela su akışının yaydığı ses oldukça rahatlatıcıdır. Sadece bahçede değil ev içinde de modern bir çeşme gayet dekoratif durabilir.
Eğer küçük bir evde yaşıyorsanız merdiven boşluğunu daha temel şeyler için de dizayn edebilirsiniz. Örneğin bir oturma odası. Merdiven boşlukları ikili bir kanepeyi sığdıracak genişlikte olabilir. Böylece mini bir oturma köşesi meydana getirerek gerek konuk ağırlamak için gerekse kitap okumak için kullanabilirsiniz. Örnek resimde kanepeye ek olarak retro tarzında aksesuarlar kullanılarak nostaljik bir ambiyans yaratılmış.
Modern şömineler günümüzde hala popülerliğini korur. Çünkü şömine evin sıcaklığını arttırmak dışında son derece de dekoratif durur. Merdiven boşlukları şömine için idealdir. Zira şömine ile birlikte geniş alanı sayesinde zarif bir odunluk tasarlanabilir.
Tüm bu saydığımız örnekler dışında bisiklet asmak için de gayet elverişlidir merdiven boşlukları. Sağlıklı yaşamın gereği olarak kullanımı artan bisikletler için merdiven altı dışında pek çok pratik ve özgün alternatif de bulunabilir elbette. Bu örnekte ise merdiven basamaklarına eklenen küçük kancalar sayesinde bisiklet kendine yer edinmiş.
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