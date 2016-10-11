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Merdiven altı boşluğuna uygulayabileceğiniz 10 yaratıcı fikir

nihal e. nihal e.
Ristrutturazione, HENMADE HENMADE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Genellikle ev dekorasyonun ihmal edilen ve üzerine pek düşünülmeyen merdiven altı boşluklarını işlevsel bir şekilde kullanmanın pek çok yolu vardır. Küçük bir ofis veya lavabo olarak dahi değerlendirebileceğiniz merdiven boşluğu ile ilgili yaratıcı fikirler edinmek istiyorsanız yazımıza bir göz atın deriz.

​1- Televizyon

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto Modern Oturma Odası
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

Merdiven altı boşluğunu televizyonla değerlendirmek kulağa ilginç gelse de eğer uygun alanınız varsa gayet başarılı sonuç verebilir. Eğer merdivenin bulunduğu odayı oturma odası yapmayı düşünüyorsanız özellikle. Çünkü tv ünitesi alçak ama geniş bir alan kapladığından merdiven altını değerlendirmek için oldukça elverişlidir.

​2- Küçük çalışma alanı

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Yine sıra dışı ve başarılı bir tasarım fikri daha. Eğer evinizde çalışma odanız yoksa ya da birden fazla çalışma masasına ihtiyaç duyuyorsanız merdiven altını küçük bir ofise çevirmeyi düşünebilirsiniz. Resimde gördüğünüz gibi birkaç raf, bir çalışma masası ve sandalye ile kişisel ofisiniz hazır. Tabii bir kapı ile kapatmak mümkün olmayabilir ama perde ile gizlilik sağlayabilirsiniz.

​3- Misafir banyosu

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Banyo
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Merdiven altı boşluğu pek çok pratik amaç için iyi bir fırsattır. Yeter ki yaratıcı olun ve neye ihtiyacınız olduğunu bir düşünün. Örneğin bir misafir banyosu? Neden olmasın! Yükseklik ve derinliğe bağlı olarak küçük bir lavabo veya tuvalet inşa etmek için uygun bir alandır bu alan. Güzel ve sofistike bir ayna ile küçük banyonuzu şıklaştırabilirsiniz de.

​4- Evcil hayvan için yuva

Ristrutturazione, HENMADE HENMADE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HENMADE

Ristrutturazione

HENMADE
HENMADE
HENMADE

Depolama için yer eksikliği olduğunda merdiven boşluğu ihtiyacınız olan her şeyi saklamak için iyi bir potansiyele sahiptir. Hatta biraz yaratıcılıkla evcil hayvanlarınız için de özgün tasarımlar yapabilirsiniz. Örneğin resimdeki gibi bir kedi yuvası. Gayet sevimli duruyor değil mi?

​5- Sergi gibi

Departamento HG, Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura Modern Oturma Odası
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

Daha önce de bahsettiğimiz gibi merdivenin bulunduğu odayı salon olarak kullanıyorsanız eğer merdiven boşluğunu muhakkak değerlendirmelisiniz. Yukarıda televizyon örneğini vermiştik. Dilerseniz farklı şekillerde de dizayn edebilirsiniz. Örneğin sofistike ve zarif dekore edilmiş bir salonunuz varsa merdiven altını da dekoratif objeler, heykeller ve resimlerle süslemek mümkün.

​6- Şarap mahzeni

Wine cellar beneath contemporary staircase Space Alchemy Ltd Modern Şarap Mahzeni
Space Alchemy Ltd

Wine cellar beneath contemporary staircase

Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd

Şarap sevenler için bir şarap mahzenine sahip olmak rüya gibidir. Maliyetli gibi görünse de yaratıcılığınızı kullanarak şahane tasarımlar yapabilirsiniz. Şişe koleksiyonunuzu muhafaza etmek için özel bir yer de tahsis etmenize gerek yok. Merdiven boşluğu örnekte görebileceğiniz harika bir fırsat.

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​7- Modern bir çeşme

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Tüm bu örnekler dışında eğer depolamaya ihtiyaç duymuyorsanız daha rahatlatıcı bir şeyler deneyebilirsiniz. Mesela su akışının yaydığı ses oldukça rahatlatıcıdır. Sadece bahçede değil ev içinde de modern bir çeşme gayet dekoratif durabilir.

​8- Koltuk

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Eğer küçük bir evde yaşıyorsanız merdiven boşluğunu daha temel şeyler için de dizayn edebilirsiniz. Örneğin bir oturma odası. Merdiven boşlukları ikili bir kanepeyi sığdıracak genişlikte olabilir. Böylece mini bir oturma köşesi meydana getirerek gerek konuk ağırlamak için gerekse kitap okumak için kullanabilirsiniz. Örnek resimde kanepeye ek olarak retro tarzında aksesuarlar kullanılarak nostaljik bir ambiyans yaratılmış.

​9- Şömine

Scala a sbalzo con alzata , Thomaseth Thomaseth Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Thomaseth

Thomaseth
Thomaseth
Thomaseth

Modern şömineler günümüzde hala popülerliğini korur. Çünkü şömine evin sıcaklığını arttırmak dışında son derece de dekoratif durur. Merdiven boşlukları şömine için idealdir. Zira şömine ile birlikte geniş alanı sayesinde zarif bir odunluk tasarlanabilir.

​10- Bisiklet

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design İskandinav Oturma Odası
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Tüm bu saydığımız örnekler dışında bisiklet asmak için de gayet elverişlidir merdiven boşlukları. Sağlıklı yaşamın gereği olarak kullanımı artan bisikletler için merdiven altı dışında pek çok pratik ve özgün alternatif de bulunabilir elbette. Bu örnekte ise merdiven basamaklarına eklenen küçük kancalar sayesinde bisiklet kendine yer edinmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Dayanıklı, kullanışlı ve estetik 10 mutfak tezgahı’ başlığına bakabilirsiniz.

Küçük bir oturma odası için 9 güzel fikir
MMerdiven altı boşluklarını değerlendirmenin yollarına sizin de ekleyecekleriniz var mı?

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