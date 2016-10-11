Merdiven altı boşluğuna uygulayabileceğiniz 10 yaratıcı fikir

Merdiven altı boşluğu pek çok pratik amaç için iyi bir fırsattır. Yeter ki yaratıcı olun ve neye ihtiyacınız olduğunu bir düşünün. Örneğin bir misafir banyosu? Neden olmasın! Yükseklik ve derinliğe bağlı olarak küçük bir lavabo veya tuvalet inşa etmek için uygun bir alandır bu alan. Güzel ve sofistike bir ayna ile küçük banyonuzu şıklaştırabilirsiniz de.