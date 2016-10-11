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Kış koşullarına uygun 7 müthiş aile evi

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戸手本町の家(リフォーム）, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ İskandinav Evler
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Pek çok kişinin en sevdiği mevsim olan yazı bitirdik. Kıyı bölgelerde halen deniz havası hüküm sürüyor olsa da sonbahar yağışlarının başlamasına fazla bir zaman kalmadı. Bu bereketli yağmurlardan kısa bir süre sonra da oldukça soğuk günler bizi bekliyor. Soğuk kış günleri pek çok açıdan sıkıntılı ve zor geçse de, soba üzerinde pişen kestaneleri, sıcak çayı ve sıcacık yorganın altından rahat bir uykuyu hatırlatan bu mevsimin de kendine göre pek çok güzelliği var. Ama elbette bu güzelliği layığıyla yaşayabilmek için öncelikle buna uygun bir eviniz olması gerekiyor. Bu yazımızda sizler için soğuk kış günlerinin en güzel şekilde yaşanabileceği birbirinden güzel 7 evden oluşan harika bir derleme hazırladık. Şimdiden içinizi ısıtacak bu harika evlere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?

Hiç eskimeyecek bir tarz

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Modern mimarinin bütün gerekleri dikkate alınarak çağdaş bir anlayışla tasarlanmış bu şık müstakil ev, gerek kullanılan malzemeler gerekse de mimarisiyle kış koşulları için son derece elverişli. Hatta size bahar ve yaz mevsimlerini özletmeyecek harika bir kış bahçesi bile bulunuyor. Bu evin dikkat çeken bir başka özelliği ise modern klasik tasarım çizgisiyle gelip geçici modalara yenik düşmeyecek ve on yıllarca eskimeyecek bir tarza sahip olması.

Modern bir şehir evi

戸手本町の家(リフォーム）, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ İskandinav Evler
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

Şehir merkezlerinde, özellikle de büyük şehirlerin merkezlerinde yapılan evler, kırsal bölgelerde yapılan geniş bahçeli evlere kıyasla pek çok mimari ve lojistik sorunla baş edilmesini gerektirir. Küçük alanlara büyük işler sığdırmayı gerektiren bu tarz evlerde, mimarın elindeki tasarım imkânı bir parça daha dardır. Buna karşın iyi tasarlanmış müstakil bir şehir evi, çekilen zorlukların karşılığını da fazlasıyla verir. Yalnızca kışa değil her mevsime son derece hazırıklı olan bu şık müstakil ev, bu durumu sanıyoruz yeterince iyi bir şekilde özetliyor.

Geniş aileler için

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art İskandinav Evler
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Eskisi gibi birkaç kuşağın bir arada yaşadığı geniş aile evlerine şimdilerde çok sık rastlamıyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde bu tarz bir yaşantıyı sürdürmek de çok kolay değil. Buna karşın Anadolu'nun farklı bölgelerinde bu geleneği koruyabilen aileler de yok değil. İşte bu tarz geniş aileler için mükemmel olabilecek ve aynı zamanda da ağır kış koşullarına son derece dayanıklı harika bir müstakil ev.

Her mevsimin gözdesi ahşap

木立に佇む家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス İskandinav Evler
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

İnsanlık tarihinin en eski yapı malzemesi olan ahşap, kendi içinde farklı ağaç türlerine göre değişiklik arz etmekle birlikte, genel olarak son derece dayanıklı ve yalıtım gücü yüksek bir malzemedir. Bu yüzden en ağır kışların yaşandığı Alaska, Kanada, Sibirya gibi bölgelerde bile ahşap evlere rastlamak mümkündür. Burada gördüğümüz şık ahşap ev de yalnızca malzemesiyle değil ağır bir kar yükünü kaldırabilecek çatı tasarımıyla da kışa son derece hazırlıklı görünüyor.

Doğanın içinde bir kış geçirmek isteyenlere

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Küçük yerleşim merkezleri ve köyler de sizin için yeterince doğaya yakın değilse ve gerçek anlamda bir ormanın içinde yaşamak istiyorsanız, özellikle kış mevsimi için iyi hazırlanmanızda büyük yarar var. Çünkü bu tarz alanlarda kışlar oldukça sert geçer. Şehir merkezlerine kıyasla çok daha soğuk olan bu bölgeler sağlam ve korunaklı evlere ihtiyaç duyarlar. Bu tarz alanlar için özel olarak tasarlanmış bu şık ev, yoğun yağmur suyu ve kardan korunmak için özel olarak zeminden yüksek bir şekilde tasarlanmış.

Kale gibi bir yapı

９坪ハウス＋α, nido architects 古松原敦志一級建築士事務所 nido architects 古松原敦志一級建築士事務所 İskandinav Evler
nido architects 古松原敦志一級建築士事務所

nido architects 古松原敦志一級建築士事務所
nido architects 古松原敦志一級建築士事務所
nido architects 古松原敦志一級建築士事務所

Kıştan ve soğuktan korunmanın yolu her zaman için pencereleri küçük tutmak ve olabildiğince kapalı bir yapıda oturmak değildir. Buna karşın özellikle soğuk iklimlerde kuzey cephesini mümkün olduğunca kapalı tutmak mantıklı bir tercih olacaktır. Bu güçlü yapıda da kuzey cephesinde yalnızca bir dizi küçük pencerenin kullanıldığını görüyoruz. Bunun tersine güney cephesindeki geniş pencereler ise gün ışığını içeri alarak doğal bir şekilde ısınmanıza yardımcı olur.

Minimal şıklık

海東の家／地に近い平屋の暮らし, 松原建築計画 一級建築士事務所 / Matsubara Architect Design Office 松原建築計画 一級建築士事務所 / Matsubara Architect Design Office İskandinav Evler
松原建築計画　一級建築士事務所 / Matsubara Architect Design Office

松原建築計画　一級建築士事務所 / Matsubara Architect Design Office
松原建築計画　一級建築士事務所 / Matsubara Architect Design Office
松原建築計画　一級建築士事務所 / Matsubara Architect Design Office

Minimal ve kübik tasarımıyla dikkat çeken bu villa, dışarıdan bakıldığında oldukça kapalı ve kendini ele vermeyen bir tarza sahip. L şeklindeki yatay penceresi ile göz dolduran yapının bir başka önemli özelliği ise su tahliyesini kolaylaştıran düz bir çatı yapısına sahip olması.

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