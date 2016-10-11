Kış koşullarına uygun 7 müthiş aile evi

Pek çok kişinin en sevdiği mevsim olan yazı bitirdik. Kıyı bölgelerde halen deniz havası hüküm sürüyor olsa da sonbahar yağışlarının başlamasına fazla bir zaman kalmadı. Bu bereketli yağmurlardan kısa bir süre sonra da oldukça soğuk günler bizi bekliyor. Soğuk kış günleri pek çok açıdan sıkıntılı ve zor geçse de, soba üzerinde pişen kestaneleri, sıcak çayı ve sıcacık yorganın altından rahat bir uykuyu hatırlatan bu mevsimin de kendine göre pek çok güzelliği var. Ama elbette bu güzelliği layığıyla yaşayabilmek için öncelikle buna uygun bir eviniz olması gerekiyor. Bu yazımızda sizler için soğuk kış günlerinin en güzel şekilde yaşanabileceği birbirinden güzel 7 evden oluşan harika bir derleme hazırladık. Şimdiden içinizi ısıtacak bu harika evlere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?