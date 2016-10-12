Akıllara durgunluk veren muazzam bir ev!

Doğa ile iç içe nefis manzaraya sahip evler birçok kişinin hayallerini süsler. Etkileyici mimari, modern çizgiler ve davetkar giriş rüya gibi bir evin öne çıkan özellikleri arasında yer alabilir. Bu yazımızda Almanya'dan doğa ile iç içe enfes bir ev projesine konuk olacağız. Natürel güzelliklerle modern mimari tasarım harikalarını bir araya getirmek, günümüz teknolojilerinden muntazam faydalanmak, huzur veren bir atmosfer oluşturmak mümkün. Modern stil öğelerle dizayn edilen projenin iç ve dış mekan görsellerini mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz.
Teras çatısıyla modern stil dizayn edilen bir evin cephe görünümü ışıl ışıl karşılıyor. Sade ve yalın çizgilerle fark yaratan bir proje tasarlamak mümkün. Geniş ve işlevsel değerlendirilen terası ile geniş pencere dizaynı ve beyaz cephesi ile dikkat çekiyor. Akşam üzeri birer kahve yudumlayıp keyifli sohbetler etmek için ideal bir manzara mevcut.
Evin arka cephesi enfes bir manzaraya eşlik ediyor. Natürel dokuları ile çevrili huzur veren bir atmosfere sahip. Çevre dostu tasarım anlayışı hakim. Güneş panelleri ile enerji tasarrufu açısından ve çevre dostu tasarım harikası evin peyzaj mimarisi de ayrıca dikkat çekiyor.
Gerek tasarımı ile gerekse planlaması ise modern çözümlerle donatılmış harika bir ev. Depolama sistemleri için geleneksel dolaplar yerine tuvalet ile lavabo alanını kısmen ayıran bir paravan niteliğinde uzanan düzlem, havluları muhafaza etmek için de banyoda ayrı bir raf alanı sağlıyor.
Asya esintileri ile huzur veren dingin bir yatak odası dekorasyonu söz konusu. Işıklandırma, dekoratif bitkiler ve açık renklerin uykuya hazırladığı ve kontrast öğelerle bir araya geldiği göz alıcı bir yatak odası. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Isıtma, elektrik ve aydınlatma sistemleri içi tek bir düğmeye basarak ayarlamak mümkün. Akıllı ev imkanları ile arzu edildiğinde kolaylıkla enerji tasarrufu sağlanıyor. Dokunmatik ekran aracılığıyla sıcaklık ayarını değişebilir, ya da ışık ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
Enfes bir terasa sahip evin ayrıca bir Japon bahçesi mevcut. Dinlenme saatlerinde şirin ve sempatik kırmızı köprüden geçerek dostlarınızla sandalyelerinizde oturup, birer içecek yudumlayabilirsiniz. Cennet gibi bir manzara eşliğinde dingin saatler geçirmek mümkün.
Geniş bir aile için dahi konforlu alanlar sunuyor. Ayrıca büyük bir garaj ve park alanı mevcut. Beyaz cepheler doğanın muhteşem manzarası ile uyum sağlayarak öne çıkıyor. Renklerin uyum ve ahengi ile modern çizgiler buluşuyor.
Enfes manzarası ile doğal taşlarla tasarlanan basamaklar, dokuların zarafetini öne çıkarıyor. Doğal taş zarafeti ile hem dekoratif öğeler hem de işlevsellik ön planda. Görünen perspektif ile huzur veren bir atmosfere sahip modern bir ev.
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