Akıllara durgunluk veren muazzam bir ev!

Enfes manzarası ile doğal taşlarla tasarlanan basamaklar, dokuların zarafetini öne çıkarıyor. Doğal taş zarafeti ile hem dekoratif öğeler hem de işlevsellik ön planda. Görünen perspektif ile huzur veren bir atmosfere sahip modern bir ev.

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