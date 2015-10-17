Yeni bir kat sıvayla duvarlarınızı canlandırın

Daha önce kendi başınıza bir duvara sıva yapmayı denediniz mi? Eğer henüz böyle bir işe kalkışmadıysanız da dert etmeyin, bu yazımızda sizin için harika ipuçlarını bir araya getirdik.
Bazen bir duvarın tam ihtiyacı olan şey yeni bir kat sıvadır, ister yeni bir binada, ister yenilenmiş veya yenilenmekte olan eski bir binada yaşıyor olun, yeni bir kat sıva yaşam alanlarınıza tahminleriniz çok ötesinde bir katkı yaratabilir. Biraz beceriyle bu işi kendi başınıza çözmenin son derece mümkündür. Buna karşın uygulamayı yapmak genellikle anlatmaktan daha zordur ve bu işi çocuk oyuncağı olarak görmek de istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Yine de bu gözünüzü korkutmasın. Asıl olarak sıvamak istediğiniz duvarda uygulama yapmadan önce, bodrum katınız, garajınız ya da belki hobi odanızda bir deneme yapabilirsiniz. Böylelikle asıl hedeflediğiniz duvara sıra geldiğini az da olsa tecrübe kazanmış ve ne yapacağınızı daha iyi biliyor olacaksınız.
Sıva uygulamasını hemen her türden duvara yapmak mümkündür. Taş, tuğla, briket veya hazır beton paneller bu duvar tiplerinden bazılarıdır. Bir duvarı sıvamaktaki amaçlarınız da farklılık gösterebilir. Bazen örülen duvardaki girinti çıkıntıları örtüp pürüzsüz bir görüntü elde etmek hedeflenirken, kimi zaman da belki fazla pürüzsüz bir duvara bir parça pütür ve asimetri ekleyerek endüstriyel tarzda bir sonuç elde etmek için sıva kullanılabilir. Sıva için kullanılan malzemeler ve bu onların hangi oranlarda kullanılacağı da ne amaçlandığını göre değişiklik arz edebilir. Alçı, kum, kireç ve çimento bu malzemelerin başlıcalarıdır. Aynı zamanda çeşitli özel amaçlara yönelik sıva karışımları elde etmek de mümkündür. Örneğin iç mekan akustiğini güçlendirmek veya fazla nemli bir bölgede nemi kesmek için özel tipte sıvalar uygulanabilir. Tüm bunları belirleyecek olan ihtiyaçlarınız, zevkiniz ve bütçenizin doğru kesişim noktası olacaktır.
Sıva uygulamasına başlamadan önce bunu yapacağınız mekandaki bütün hazırlıkları yaptığınızdan emin olmanız gerekir. Yerlerin, varsa pencerelerin ve mobilyaların muntazam biçimde örtülmesi, olası sıçrama ve dökülme kazalarından canınızın sıkılmasına ve gereksiz masraflar ortaya çıkmasına engel olacaktır. Sıvanın uygulanacağı duvarın hazırlanması da aynı şekilde önemlidir. Duvarda daha önceden bir sıva varsa, ikinci katı vurup duvarı ağırlaştırma ve olası dökülme risklerinin önünü kesmek için eski sıvanın kazınması daha doğru bir seçenek olacaktır. Basit bir keski ve çekiç, biraz da sabırlı çalışmayla bu işi çözebilirsiniz. Duvarda önceden uygulanmış duvar kağıdı benzeri bir kaplama malzemesi varsa, bunun da sökülmesi işinizi kolaylaştıracaktır.
İhtiyacınıza uygun malzemeler koyulduktan sonra sıva karışımınıza yeterli miktarda temiz soğuk su ekleyin. Sıvayı karıştırmak için tercihen derin ve sıçramalarla etrafı kirletmeyecek bir kap seçmek gerekir. Karıştırma işlemini basit bir çubukla da yapabilirsiniz ama özellikle bu işte usta olmayanlar için sonuçlar çok iç açıcı olmayabilir. Bu yüzden özel harç karıştırma aparatları veya evinizde bulunan matkabın ucuna takabileceğiniz bir karıştırma ucuyla bu işi yapmanız daha kolay olacaktır. Harcın içindeki kabarcıklar kaybolup tam olarak karışana kadar işleme devam edin. Sıvanız hazır olduktan sonra bir saatlik bir süre zarfında uygulamanız ve düzeltmeniz gerekir. Aksi halde katılaşmaya başlayan harçla sorun yaşayabilirsiniz.
Duvar boyarken olduğu gibi sıva yaparken de istenmeyen taşmaları ve geri dönülmesi güç aksaklıkları önlemek için sıvayacağınız alanı çerçevelemek önemlidir. Bu iş için alüminyum folyo, kağıt veya plastik bant gibi malzemeler kullanabilirsiniz.
Gerekli tüm hazırlıkları yaptıktan sonra sıra geldi asıl işe, yani sıvayı duvara uygulamaya. Bu iş için çelik bir mala kullanmanızda yarar var. Harcı malanın üzerine yeterli miktarda alarak duvara vurmanız ve sonra da dairesel hareketlerle acele etmeden yaymanız gerekir. Bu işlemi hedeflediğiniz tüm yüzey kaplanıp temiz ve eşit bir şekilde dağılana kadar sürdürmelisiniz. Sıvanın kalınlığı ihtiyacınıza ve zevkinize göre 5 ila 20 milimetre arasında olabilir.
Sıvanız basınçla iz yapmayacak kadar katılaşıp hâlâ tüm nemini kaybetmediği sırada basit bir zımpara kağıdıyla gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Pürüzsüz bir yüzey istiyorsanız bu aşamanın üzerinde dikkatle durmanız gerekir. Öte yandan duvar kağıdı veya benzeri bir uygulama yapmak istiyorsanız, bunu girişmeden önce sıvanın tamamen kuruduğundan emin olana kadar bekleyin.
Sıvanızın pürüzsüz düz bir zemin olarak kalmasını değil, mekana hava katan bir desene sahip olmasını istiyorsanız, bu iş için kısıtlı zamanınız olduğunu unutmayın. Sıvanın uygulanmasından sonra bu tarz işlemler için yarım saat kadar vaktiniz olacaktır. Bu yüzden az zamanda iyi bir iş çıkarmak için iki kişi çalışmanız daha faydalı olabilir. Bir kişi sıvayı yaparken, diğeri onun arkasından desenlerle ilgilenebilir. Sıvanıza şekil vermek için spatula, sünger, fırça gibi şeyler kullanabileceğiniz gibi, aklınıza gelebilecek başka herhangi bir şeyden de yararlanmanız son derece mümkündür. Erfurt & Sohn KG tarafından yapılan bu uygulama da size fikir verebilir. Unutmayın, sizi sınırlayabilecek tek şey hayal gücünüz.
Sıva yapılan alanın birkaç gün boyunca sağlıklı bir şekilde havalandırılması sıvanın tam ve doğru olarak kuruyabilmesi için önemlidir. Bu sürenin sonunda duvarınızın karşısına geçip eserinizle gurur duyabilirsiniz.
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