Yeni bir kat sıvayla duvarlarınızı canlandırın

Daha önce kendi başınıza bir duvara sıva yapmayı denediniz mi? Eğer henüz böyle bir işe kalkışmadıysanız da dert etmeyin, bu yazımızda sizin için harika ipuçlarını bir araya getirdik.

Bazen bir duvarın tam ihtiyacı olan şey yeni bir kat sıvadır, ister yeni bir binada, ister yenilenmiş veya yenilenmekte olan eski bir binada yaşıyor olun, yeni bir kat sıva yaşam alanlarınıza tahminleriniz çok ötesinde bir katkı yaratabilir. Biraz beceriyle bu işi kendi başınıza çözmenin son derece mümkündür. Buna karşın uygulamayı yapmak genellikle anlatmaktan daha zordur ve bu işi çocuk oyuncağı olarak görmek de istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Yine de bu gözünüzü korkutmasın. Asıl olarak sıvamak istediğiniz duvarda uygulama yapmadan önce, bodrum katınız, garajınız ya da belki hobi odanızda bir deneme yapabilirsiniz. Böylelikle asıl hedeflediğiniz duvara sıra geldiğini az da olsa tecrübe kazanmış ve ne yapacağınızı daha iyi biliyor olacaksınız.