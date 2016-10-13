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Bu mutfaklarla evde ekmek yapmak hayal değil

Meral Eser Meral Eser
São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
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Şehrin kalabalığı, kirliliği, trafik, stres, yorgunluk derken, eski dönemleri arar, huzur veren evlerde yaşamak isteriz. Günün yorgunluğu ve stresinin ardından varsa işlerden artan zamanlarda sevdiklerimizle vakit geçirmeye çalışır, kimi zaman kendimize dahi vakit ayıramayız. Evlerimizde mutfakta geçirilen zaman ise iş yoğunluğuna göre değişebilir. Keyifli sohbetlere lezzetli yemeklerin eşlik etmesi için de emek ve zaman gerekir. Kimilerimiz annelerinin, kimileri büyükannelerinin elinden sıcak ekmek yedikleri dönemler geçirmiş olabilir. Bu yazımızda sizleri o günlere götürecek, ekmek yapmanın mümkün olduğu mutfaklara götüreceğiz. Sımsıcak ekmeklerle sevdiklerinizle kahvaltı edebileceğiniz bu evlerle ilgili derlediğimiz görselleri incelemeye hemen başlayalım!

Sıcak ve samimi!

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Kırımızı tuğla duvar dönemsel izler taşımakla beraber sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Doğal malzemelerin uyumu ve ahengi huzur veren bir ev inşa etmenizi kolaylaştırıyor. Mutfaklarda ekmek yapmak artık sanıldığı kadar zor değil. Uygun bir alan ayrıldığında ihtiyaç duyulan malzemelerle küçük da olsa bir fırın alanı tasarlanabilir. Köy evi havası verecek bu tip örnekler sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturuyor.

Çok amaçlı planlama

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Nefis ve iç açan bir mutfak daha. Mutfak bünyesinde birçok ihtiyacı muntazam karşılayan planlama şık ve dekoratif öğelerle daha da estetik hale geliyor. Uygun bir baca sağlandığında lezzetli ızgaralardan, sıcak ekmeklere kadar arzu edilen ihtiyaçlar temin edilebilir. Ayrıca mutfak dolapları yerine perde kullanımı köy evlerini anımsatırken, sandalye yerine ahşap beyaz bankların kullanımı ve şık aydınlatma unsurları iile çiçek gibi bir mutfak dekore edilmiş.

Tam donanımlı bir mutfak

homify BahçeOcak & Barbekü
homify

homify
homify
homify

Günümüz teknolojilerine göre döşenen  mutfak tüm teçhizatları ile tam donanımlı. Yemek hazırlama, pişirme yıkama ve yeme alanı işlevsellik ön planda tutularak dizayn ediliyor. Şık ve zarif mutfakta sıcak ekmek kokusunu duymak, aile bireyleri ile akşam yemeği keyfini sürdürmek mümkün. Birçok insanın hayallerini süsleyecek tam donanımlı bir mutfak.

Köy evi havası

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina BahçeOcak & Barbekü
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Doğa ile iç içe evlerde yaşamak isteriz. Bununla kalmayıp evin iç dizaynının da natürel dokularla inşa edilmesi huzur ve mutluluk katan unsurlar arasında yer alır. Tamamiyle bir köy evi mutfağı atmosferi oluşturulan bu örnekte, doğal ışık muntazam alınıyor ve nefis bir doğa manzarasına şahitlik etme olanağı bulunuyor. 

Rustik stil esintiler

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Natürel öğelerin ağırlıklı kullanımı, ahşap ya da doğal taş gibi doğal malzemelerin kullanımı mutfağınızı güzelleştiren rustik stil öğeler arasında yer alır. Şık ve kullanışlı mutfaklar için mimari ile uyumlu doğal malzemelerden üretilen mobilyalar da tercih edebilir, uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Dekoratif öğeler

homify BahçeOcak & Barbekü
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızda özellikle taş fırın ya da barbekü için bir alan tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Uygun baca ve gerekli sistemleri uzmanlar tarafından temin ettikten sonra, dekoratif öğelerle görünümü daha da estetik hale getirebilirsiniz. Şık ve zarif alternatif çözümleri yapım aşamasında dizayn ettirebilirsiniz.

Geçmişin izleri

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto Rustik Mutfak
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

Kabul edelim ki, günümüzde evimizde sıcak ekmeğimizi yapmak için uygun zaman bulmak bazen zor. Buna rağmen böylesi bir mutfağa sahip olmak ise, lezzetli ekmekler, fırından yeni çıkmış çörekler ve mis poğaçalar yapmak için adeta çağırıyor. Böylesi bir mutfakta enfes ekmekler ve çörekler yapılabileceği gibi, geçmişin izleri ve dönemsel detayları ile günümüzden kopmak mümkün. Özgün tasarımı ile huzur veren bir mutfak daha.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Bakınca insanı mutlu eden 8 ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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