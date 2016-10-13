Bu mutfaklarla evde ekmek yapmak hayal değil

Şehrin kalabalığı, kirliliği, trafik, stres, yorgunluk derken, eski dönemleri arar, huzur veren evlerde yaşamak isteriz. Günün yorgunluğu ve stresinin ardından varsa işlerden artan zamanlarda sevdiklerimizle vakit geçirmeye çalışır, kimi zaman kendimize dahi vakit ayıramayız. Evlerimizde mutfakta geçirilen zaman ise iş yoğunluğuna göre değişebilir. Keyifli sohbetlere lezzetli yemeklerin eşlik etmesi için de emek ve zaman gerekir. Kimilerimiz annelerinin, kimileri büyükannelerinin elinden sıcak ekmek yedikleri dönemler geçirmiş olabilir. Bu yazımızda sizleri o günlere götürecek, ekmek yapmanın mümkün olduğu mutfaklara götüreceğiz. Sımsıcak ekmeklerle sevdiklerinizle kahvaltı edebileceğiniz bu evlerle ilgili derlediğimiz görselleri incelemeye hemen başlayalım!
Kırımızı tuğla duvar dönemsel izler taşımakla beraber sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Doğal malzemelerin uyumu ve ahengi huzur veren bir ev inşa etmenizi kolaylaştırıyor. Mutfaklarda ekmek yapmak artık sanıldığı kadar zor değil. Uygun bir alan ayrıldığında ihtiyaç duyulan malzemelerle küçük da olsa bir fırın alanı tasarlanabilir. Köy evi havası verecek bu tip örnekler sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturuyor.
Nefis ve iç açan bir mutfak daha. Mutfak bünyesinde birçok ihtiyacı muntazam karşılayan planlama şık ve dekoratif öğelerle daha da estetik hale geliyor. Uygun bir baca sağlandığında lezzetli ızgaralardan, sıcak ekmeklere kadar arzu edilen ihtiyaçlar temin edilebilir. Ayrıca mutfak dolapları yerine perde kullanımı köy evlerini anımsatırken, sandalye yerine ahşap beyaz bankların kullanımı ve şık aydınlatma unsurları iile çiçek gibi bir mutfak dekore edilmiş.
Günümüz teknolojilerine göre döşenen mutfak tüm teçhizatları ile tam donanımlı. Yemek hazırlama, pişirme yıkama ve yeme alanı işlevsellik ön planda tutularak dizayn ediliyor. Şık ve zarif mutfakta sıcak ekmek kokusunu duymak, aile bireyleri ile akşam yemeği keyfini sürdürmek mümkün. Birçok insanın hayallerini süsleyecek tam donanımlı bir mutfak.
Doğa ile iç içe evlerde yaşamak isteriz. Bununla kalmayıp evin iç dizaynının da natürel dokularla inşa edilmesi huzur ve mutluluk katan unsurlar arasında yer alır. Tamamiyle bir köy evi mutfağı atmosferi oluşturulan bu örnekte, doğal ışık muntazam alınıyor ve nefis bir doğa manzarasına şahitlik etme olanağı bulunuyor.
Natürel öğelerin ağırlıklı kullanımı, ahşap ya da doğal taş gibi doğal malzemelerin kullanımı mutfağınızı güzelleştiren rustik stil öğeler arasında yer alır. Şık ve kullanışlı mutfaklar için mimari ile uyumlu doğal malzemelerden üretilen mobilyalar da tercih edebilir, uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Mutfağınızda özellikle taş fırın ya da barbekü için bir alan tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Uygun baca ve gerekli sistemleri uzmanlar tarafından temin ettikten sonra, dekoratif öğelerle görünümü daha da estetik hale getirebilirsiniz. Şık ve zarif alternatif çözümleri yapım aşamasında dizayn ettirebilirsiniz.
Kabul edelim ki, günümüzde evimizde sıcak ekmeğimizi yapmak için uygun zaman bulmak bazen zor. Buna rağmen böylesi bir mutfağa sahip olmak ise, lezzetli ekmekler, fırından yeni çıkmış çörekler ve mis poğaçalar yapmak için adeta çağırıyor. Böylesi bir mutfakta enfes ekmekler ve çörekler yapılabileceği gibi, geçmişin izleri ve dönemsel detayları ile günümüzden kopmak mümkün. Özgün tasarımı ile huzur veren bir mutfak daha.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Bakınca insanı mutlu eden 8 ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.