Bu mutfaklarla evde ekmek yapmak hayal değil

Kabul edelim ki, günümüzde evimizde sıcak ekmeğimizi yapmak için uygun zaman bulmak bazen zor. Buna rağmen böylesi bir mutfağa sahip olmak ise, lezzetli ekmekler, fırından yeni çıkmış çörekler ve mis poğaçalar yapmak için adeta çağırıyor. Böylesi bir mutfakta enfes ekmekler ve çörekler yapılabileceği gibi, geçmişin izleri ve dönemsel detayları ile günümüzden kopmak mümkün. Özgün tasarımı ile huzur veren bir mutfak daha.

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