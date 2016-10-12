Mutfağını yenilemek isteyenler için Türkiye'den 5 tadilat fikri

Mutfakları yemek pişirmek, yemek, dinlenmek ve hatta kiler, olarak birden fazla amaçla kullanabiliyoruz. Her kullanım amacına yönelik özellikleri ayrı ayrı mutfağa kazandırmak ise, ustalık gerektiren bir iştir. Tam da bu nedenle mutfak dekorasyonu diğer odalara göre daha teferruatlı olabiliyor. Diğer odaları zevk ihtiyaçlarınız doğrultusunda dilediğiniz gibi döşeyebilirken mutfak dekorasyonu için mutlaka bir uzmana ihtiyaç duyuyorsunuz. Üstelik yalnızca dekorasyonu sırasında değil yenileme ve tadilatlarında da profesyonel destek almadan kolları sıvamak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Mutfak yenilemelerinin ne kadar ciddi ve önemli bir konu olduğunu bildiğimizden bu yazımızı mutfak tadilat önerilerine ayırıyoruz. Sizin için, ufak değişikliklerle güzelleşen ya da baştan sona yenilenen 5 mutfak tadilat örneği derledik. Türkiye'den seçilen bu mutfaklardaki uygulamalar size de ilham verebilir.
Ufak değişikliklerle yenilenen mutfaklara güzel bir başka örnek için “Elden geçirilen bir mutfaktan 7 fotoğraf” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Beyaz dolapları ve parlak ışıkları ile dikkat çeken bu güzel mutfağın yapısal hiçbir sorunu yok ancak ev sahipleri daha gösterişli ve ilham verici bir dekorasyon uygulamak istedikleri için mutfaklarını bir uzmanın ellerine bırakmışlar. Yalnızca yüzeysel bir tadilata gidilen mutfağın ne kadar değiştiğine bir bakın.
Ev sahibinin istekleri doğrultusunda hazırlanan tasarım mutfağa mükemmel bir şekilde uygulanmış. Altın varaklarla süslenen dolaplar adeta yenilenmiş gibi görünüyor. Dolapların yanı sıra tezgah arkası seramiklerinde, ışıklandırmada ve mobilyalarda da değişiklik olduğunu görebilirsiniz. Tavana uygulanan gösterişli avizeler mutfağa saray havası kazandırmış ve bu konsept avangart mobilyalarla tamamlanmış. Mutfağın yeni hali şıklığıyla göz alıyor üstelik fonksiyonelliğinden de hiçbir şey kaybetmemiş.
Eski ama sade bir görüntüye sahip olan bu mutfak da ufak bir tadilatla büyük bir değişim geçirecek. Bahçeye açılan kapısı, konumu, şekli ve genişliği sayesinde oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan mutfağın tek eksiği ufak bir yenilenme ve belki karakteristik bir stil olabilir. Yeni halini görünce değişimin işe yarayıp yaramadığına siz karar verin.
İlk bakışta, zemin, duvar, aydınlatmalar ve dolapların değiştiğini görebilirsiniz. Yine beyaz renk tercih edilen dolaplarda kapaklar tamamen yenilenmiş. Zemin döşemeleri değiştirilmiş ve duvarlar gri tonlarında boyanmış. Böylece daha açık ve ferah bir görüntü elde edilmiş. Modern lambalar ile stili zenginleştirilen mutfakta bir de ahşap mobilyalar kullanılmış. Detaylı olduğu kadar da pratik ve etkili bir yenilenme sağlanmış.
Kaba inşaat halinde teslim alınan bu dairede elbette mutfak dekorasyonu sıfırdan yapılmış. Bu haliyle mutfağa ayrılan alan hakkında herhangi bir yorum yapamayız ancak son halini görünce çok beğeneceksiniz. Bu tarz projelerde mutfağın yapısal özellikleri ile oynamak da mümkün olduğundan, iç mimarlar muhteşem tasarımlar ortaya çıkarabiliyorlar. Bu konuda siz de iç mimarlardan ya da mutfak planlayıcılarından danışmanlık alabilirsiniz.
Mutfağın son haline inanmak biraz güç gelebilir. Terasa açılan geniş kapılar sayesinde gökyüzü ile buluşan ve beyaz dekorasyon ile ferahlayan bu mutfak son derece kullanışlı ve modern bir yapıya kavuşmuş. Tezgah üstü görev aydınlatmalarının yanı sıra tavan aydınlatması ve spotlar da kullanılmış. Modern ve şık mobilyalarla tamamlanan tasarım her yönüyle eksiksiz.
Mutfak tadilatları denince hemen aklınıza köklü değişimler gelmesin, bazen ufak bir masa bile bir mutfağın havasını tamamen değiştirebilir. Örneğin bu dekorasyonda kahvaltı masası ve ek tezgah olarak kullanılabilen mutfak adasını sonradan ekleme şansınız var. Eğer yeterince geniş bir mutfağınız varsa merkezine böyle bir uygulama ile fonksiyonellik katabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda ışıklandırmanın rolü oldukça büyüktür. Hem ferah bir görüntü sağlaması hem de kullanışlı olup olmamasını etkileyeceğinden ışıklandırma ögelerini özenle seçmek gerekir. Eğer karanlık görünen bir mutfağınız varsa ışıkları daha güçlü alternatiflerle değiştirerek ya da farklı aydınlatma seçenekleri ekleyerek mutfağınızı ferahlatabilirsiniz. Son derece ptratik ve etkili bir çözüm olacaktır.