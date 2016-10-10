100 metrekarenin altında 7 muhteşem ev

Hepimiz evimiz çok güzel olsun, eve girince huzur ve mutluluk veren dekorasyonlara sahip olalım isteriz. Ancak ev dekorasyonlarında evin büyüklüğü en önemli etkendir. Kimi ev hanımlarına göre büyük evler istenildiği gibi dekore edilebilirken kimi ev hanımlarına göre küçük evler kolayca dekore edilebilir. Bu gün 100 metrekarenin altında ölçülere sahip olan evlerin dekorasyonlarını inceliyoruz. 100 metrekarenin altında olmasına rağmen insanın içinin gideceği, muhteşem görselliği bulunan, insana huzur veren bu evler günümüzde çok yaygın olarak tercih edilmektedir. Homify ev dekorasyonu sayfasında onlarca farklı örneği olan bu evler 100 metrekarenin altında olmasına karşın her türlü ihtiyacı sağlayan ve istediğiniz tüm özellikleri içinde barındıran dekorasyonları ile misafirlerinizin hayranlığını kazandığı gibi görenleri de mest ediyor. Bu evlerin güzelliklerini yakından inceleiyelim.
Bir evin oturum alanı 100 metrekarenin altında olsa dahi istediğiniz gibi dekore edebilir ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Resimde yer alan bu örnekte olduğu gibi küçük ölçülere sahip olmasına rağmen verandası ve muhteşem tasarımı ile ev tam bir aile evi şeklinde tasarlanmış. Kat kat çatısı ile verandasının renk tercihleri evin görselliğini kat kat üst düzeye çıkarmış.
Evinizin ölçülerinin küçük olması havuzu olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu resimde yer alan ve havuza sahip olan örnekte olduğu gibi evinizin bahçe kısmında küçük bir havuz yaparak evinizin küçük olması handikapını ortadan kaldırmış olursunuz. Evin mimari tasarımı modern ve Avrupai olduğu için havuz ile birleşimi görsel anlamda çok üst düzeyde olmuş.
Evinizin küçük olması şık bir dekorasyon yapmanız için aslında bir avantajdır. Geniş bir evi dekore ederken bir çok zorlukla karşılaşacağınız için küçük evleri dekore etmek daha kolaydır. Resimde yer alan ve altı betonarme üstü ahşap kaplama olan bu ev örneğinde olduğu gibi çok şık bir şekilde dış cephe dekorasyonuna imza atılmış.
Bahçe içinde yer alan küçük evler hem görsellik hem de doğallık anlamında insana huzur veren evler kategorisinde yer alıyor. Resimdeki gibi küçük ve bahçe içinde bir eviniz olduğunda yorgun argın eve geldiğinizde içinizin mutluluk dolması için hiç bir engel kalmayacaktır.
Bir evin kusursuz ve eksiksiz olması için büyük olmasına gerek yoktur. Resimde yer alan ve oturumu 100 metrekareden küçük olan bu evde olduğu gibi hem havuzu hem de yemyeşil bir bahçesi olması evin kusursuz ve eksiksiz bir ev olmasını sağlıyor. Beyaz renkler muhteşem bir ihtişam oluşturmuş.
Kırsal kesimlerde yer alan evler genellikle 100 metrekarenin altında olmaktadır. Resimdeki gibi görsel anlamda kusursuz olan bu taş evde olduğu gibi aydınlatma ile muhteşem doğallıkta ve görsellikte bir ev sahibi olmanız mutlu olmanız için yeterli olacaktır. Çatısı doğal taş malzemesi ile doğal bir iklimlendirme sağlayan bu evler insana huzur veriyor.