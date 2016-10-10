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100 metrekarenin altında 7 muhteşem ev

umit atdağ umit atdağ
ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
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Hepimiz evimiz çok güzel olsun, eve girince huzur ve mutluluk veren dekorasyonlara sahip olalım isteriz. Ancak ev dekorasyonlarında evin büyüklüğü  en önemli etkendir. Kimi ev hanımlarına göre büyük evler istenildiği gibi dekore edilebilirken kimi ev hanımlarına göre küçük evler kolayca dekore edilebilir. Bu gün 100 metrekarenin altında ölçülere sahip olan evlerin dekorasyonlarını inceliyoruz. 100 metrekarenin altında olmasına rağmen insanın içinin gideceği, muhteşem görselliği bulunan,  insana huzur veren bu evler  günümüzde çok yaygın olarak tercih edilmektedir. Homify ev dekorasyonu sayfasında onlarca farklı örneği olan bu evler 100 metrekarenin altında olmasına karşın her türlü ihtiyacı sağlayan ve istediğiniz tüm özellikleri içinde barındıran dekorasyonları ile misafirlerinizin hayranlığını kazandığı gibi görenleri de mest ediyor. Bu evlerin güzelliklerini yakından inceleiyelim.

Zevkli bir veranda

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir evin oturum alanı 100 metrekarenin altında olsa dahi istediğiniz gibi dekore edebilir ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Resimde yer alan bu örnekte olduğu gibi küçük ölçülere sahip olmasına rağmen verandası ve muhteşem tasarımı ile ev tam bir aile evi şeklinde tasarlanmış.  Kat kat çatısı ile verandasının renk tercihleri evin görselliğini kat kat üst düzeye çıkarmış.

Havuzlu evler

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Evinizin ölçülerinin küçük olması  havuzu olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu resimde yer alan ve havuza sahip olan örnekte olduğu gibi  evinizin bahçe kısmında küçük bir havuz yaparak evinizin küçük olması handikapını ortadan kaldırmış olursunuz. Evin mimari tasarımı modern ve Avrupai olduğu için havuz ile birleşimi görsel anlamda çok üst düzeyde olmuş.

Küçük ve şık

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Evinizin küçük olması şık bir dekorasyon yapmanız için aslında bir avantajdır. Geniş bir evi dekore ederken bir çok zorlukla karşılaşacağınız için küçük evleri dekore etmek daha kolaydır. Resimde yer alan ve altı betonarme üstü ahşap kaplama olan bu ev örneğinde olduğu gibi  çok şık bir şekilde dış cephe dekorasyonuna imza atılmış.

Bahçeli küçük evler

Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Modern Evler
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Lea Çeşme Houses

GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Bahçe içinde yer alan küçük evler hem görsellik hem de doğallık anlamında insana huzur veren evler kategorisinde yer alıyor. Resimdeki gibi küçük ve bahçe içinde bir eviniz olduğunda yorgun argın eve geldiğinizde içinizin mutluluk dolması için hiç bir engel kalmayacaktır.

Küçük ve kusursuz

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bir evin kusursuz ve eksiksiz olması için büyük olmasına gerek yoktur. Resimde yer alan ve oturumu 100 metrekareden küçük olan bu evde olduğu gibi  hem havuzu hem de yemyeşil bir bahçesi olması evin kusursuz ve eksiksiz bir ev olmasını sağlıyor. Beyaz renkler muhteşem bir ihtişam oluşturmuş.

Taş evler

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Kırsal kesimlerde yer alan evler genellikle 100 metrekarenin altında olmaktadır. Resimdeki gibi görsel anlamda kusursuz olan bu taş evde olduğu gibi aydınlatma ile muhteşem doğallıkta ve görsellikte bir ev sahibi olmanız mutlu olmanız için yeterli olacaktır. Çatısı doğal taş malzemesi ile doğal bir iklimlendirme sağlayan bu evler insana huzur veriyor.

Mükemmel alan tasarrufu çözümleriyle 135 metrekarelik bir ev
100 metrekarenin altındaki bu evler arasında sizin favoriniz hangisi oldu?

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