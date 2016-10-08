Harikalar yaratan 19 basit bahçe fikri

Kış aylarında bol bol vaktiniz varken bahçenizde birtakım düzenlemeler ve yenilemeler yapmak istiyorsunuz ama ne yapmak istediğinize henüz tam olarak karar veremediniz. Ya da eskiden beri kullandığınız bahçenizi artık daha modern ve fonksiyonel bir görünüme ve konforlu bir dinlenme alanına dönüştürmek istiyorsunuz. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 19 bahçe dizaynı fikrini derledik.
Bahçe alanlarının zeminlerinde oluşturulan yüksekliklerin farklı avantajları vardır. Bu örnekte olduğu gibi katmanlı bahçe alanları farklı yaşam alanları oluşturulmaya yarar. Bir iki basamakla katmanlandırılan bahçe zeminleri şık bir dizayn ve ışıklandırma ile çok daha geniş ve ferah bir görünüm ortaya çıkarıyor.
Bahçenizin küçük ya da büyük olmasının dekorasyonunuzun güzelliği ile hiç ilgisi yoktur. Küçük de olsa iyi ve düzenli bir bahçe dizaynı ile harika bir estetik ortaya çıkarmak mümkün. Örnek resimdeki bahçede de düzenli taş döşemeler, çim alanı ve ağaçlarla tertemiz ve göz alıcı bir dekorasyon yaratılmış.
Ahşap zeminler de bahçe dekorasyonları için en ideal zemin seçeneklerinden birini oluşturuyor. Yeşil çimlerle, ağaç ve çiçeklerle ve doğal çevreyle mükemmel bir uyum sağlayan ahşap zemin döşemeleri aynı zamanda modern bir görünüm de oluşturuyorlar.
Ahşap unsurlarla oluşturulan modern bir çukur ve bu çukurdaki oturma alanı… Çağdaş ve estetik bir fikir olan bu çukur oturma alanı dizaynı özellikle küçük bahçeler için ideal.
Dekoratif çeşmeler çağdaş tasarımlarıyla her zaman bahçelerde fark yaratıyorlar. Sanatsal estetikleriyle modern bir görünüm ortaya koyan bu tarz çeşmeler su dinlendiriciliğini bahçenize getiriyor.
Bahçenizi şahane bir oturma odasına dönüştürmek için şık bir pergola ünitesi yeterli. Hem açık alan, hem de güneşten korunaklı!
Küçük bahçeleri olanlar için bahçe alanları genellikle atıl kalır ya da depo olarak kullanılır. Oysa yalnızca geniş minderlerle oluşturulan konforlu bir dinlenme alanı bile yaşam kalitenizi arttırmaya yetecektir.
Sıra dışı ve büyük saksılarla bahçenizde düzenli ve modern bir görünüm ortaya çıkarabilirsiniz. Beton ya da taş saksılar modern bahçelere doğal ve şık bir katkıda bulunuyorlar.
Işıklandırma bahçe dekorasyonlarının en önemli ögelerinden biridir. İyi bir bahçe aydınlatması hem bitkileri hem de diğer dekorasyon unsurlarını çok daha şık gösterir. Eğer bahçenizde elektrik harcamadan şık bir ışıklandırma oluşturmak istiyorsanız güneş enerjili aydınlatma unsurlarını kullanabilirsiniz.
Bambular her geçen gün daha da popüler hale geliyorlar. Diğer bitkilerden çok daha farklı bir estetiğe sahip olan bambu bitkiler bahçeler için harika ve pratik bitkilendirme seçeneklerinden biri.
Çakıl, kum, taş ya da kayalardan oluşan Zen bahçeleri de özellikle küçük bahçeler için harika bir seçenek. Sevdiğiniz ağaç ve bitkilerle oluşturulan Zen bahçeleri yalnızca açık alanlar için değil iç mekanlar için de harika bir tasarım unsuru.
Evinizin içindeki yaşam alanlarını dışarıdaki bahçelerinizle birleştirerek içeride de ferah ve doğal bir atmosfer oluşturmak mümkün. Bu örnekte de küçücük bahçesi olan bir oturma odasının cam sürgülü kapılarla bahçe ile birleştirildiği şık bir ortam görüyoruz.
Ev içi dekorasyonlarda nasıl küçük ayrıntılar evin genel karakterine önemli katkılar sunuyorsa, bahçe dizaynlarında da aynı şey geçerli elbette. Bahçe köşelerinde kullanacağınız sıra dışı aksesuar ve detaylarla bahçenize çok daha stil sahibi bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Bahçe duvarlarınız için malzeme ve model seçimi söz konusu olduğunda pek çok farklı seçeneğiniz olduğu bir gerçek. Doğal taş duvar kaplamaları da bu seçeneklerin en göze çarpanlarından biri.
Açık alanlar için üretilen modern şömine üniteleri de yeni nesil bahçe dizaynlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Popülerliği her geçen gün daha da artan bu tarz şömineler sıcak ve romantik bir atmosfer yaratıyor.
Açık havada biraz kestirmenin ne kadar keyifli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bahçenizi bu tarz şık ve konforlu şezlong yatakların süslemesi fikrine ne dersiniz?
Huzurlu bir akşam geçirmek için ateş başında oturmaktan daha iyi bir seçenek aklımıza gelmiyor. Bahçede şömine kullanmanın şık örneklerinden biri daha…
Bahçenizi büyüleyici bir görünüme kavuşturmak için farklı malzemeleri bir arada kullanarak ve farklı alanların sınırlarını malzeme tercihlerinizle belirleyerek düzgün hatlara sahip bir dekorasyon tasarlamanız yeterli.
Ve son olarak, bahçenizi dizayn ederken yalnızca oturma alanınızı düşünmeyin, bahçe girişini de etkileyici bir dekorla tasarlayın. Unutmayın ki ilk izlenimin ikinci şansı yoktur ve konuklarınızın evinize geldiğinde ilk göreceği şey bahçenizin girişidir.