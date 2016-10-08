Harikalar yaratan 19 basit bahçe fikri

Kış aylarında bol bol vaktiniz varken bahçenizde birtakım düzenlemeler ve yenilemeler yapmak istiyorsunuz ama ne yapmak istediğinize henüz tam olarak karar veremediniz. Ya da eskiden beri kullandığınız bahçenizi artık daha modern ve fonksiyonel bir görünüme ve konforlu bir dinlenme alanına dönüştürmek istiyorsunuz. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 19 bahçe dizaynı fikrini derledik.