현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Harikalar yaratan 19 basit bahçe fikri

Homify TR Homify TR
Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA Modern Bahçe
Loading admin actions …

Kış aylarında bol bol vaktiniz varken bahçenizde birtakım düzenlemeler ve yenilemeler yapmak istiyorsunuz ama ne yapmak istediğinize henüz tam olarak karar veremediniz. Ya da eskiden beri kullandığınız bahçenizi artık daha modern ve fonksiyonel bir görünüme ve konforlu bir dinlenme alanına dönüştürmek istiyorsunuz. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 19 bahçe dizaynı fikrini derledik. 

1- Farklı yükseklikler

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bahçe alanlarının zeminlerinde oluşturulan yüksekliklerin farklı avantajları vardır. Bu örnekte olduğu gibi katmanlı bahçe alanları farklı yaşam alanları oluşturulmaya yarar. Bir iki basamakla katmanlandırılan bahçe zeminleri şık bir dizayn ve ışıklandırma ile çok daha geniş ve ferah bir görünüm ortaya çıkarıyor.

2- Düzenli tasarım

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines Modern Bahçe
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

Bahçenizin küçük ya da büyük olmasının dekorasyonunuzun güzelliği ile hiç ilgisi yoktur. Küçük de olsa iyi ve düzenli bir bahçe dizaynı ile harika bir estetik ortaya çıkarmak mümkün. Örnek resimdeki bahçede de düzenli taş döşemeler, çim alanı ve ağaçlarla tertemiz ve göz alıcı bir dekorasyon yaratılmış.

3- Ahşap zeminler

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Bahçe Ahşap Beyaz
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Ahşap zeminler de bahçe dekorasyonları için en ideal zemin seçeneklerinden birini oluşturuyor. Yeşil çimlerle, ağaç ve çiçeklerle ve doğal çevreyle mükemmel bir uyum sağlayan ahşap zemin döşemeleri aynı zamanda modern bir görünüm de oluşturuyorlar.

4- Çukur

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA Modern Bahçe
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Ahşap unsurlarla oluşturulan modern bir çukur ve bu çukurdaki oturma alanı… Çağdaş ve estetik bir fikir olan bu çukur oturma alanı dizaynı özellikle küçük bahçeler için ideal.

5- Modern çeşmeler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Dekoratif çeşmeler çağdaş tasarımlarıyla her zaman bahçelerde fark yaratıyorlar. Sanatsal estetikleriyle modern bir görünüm ortaya koyan bu tarz çeşmeler su dinlendiriciliğini bahçenize getiriyor.

6- Pergolalı oturma alanı

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor Modern Bahçe
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

Bahçenizi şahane bir oturma odasına dönüştürmek için şık bir pergola ünitesi yeterli. Hem açık alan, hem de güneşten korunaklı!

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7- Küçük bir huzur alanı

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Küçük bahçeleri olanlar için bahçe alanları genellikle atıl kalır ya da depo olarak kullanılır. Oysa yalnızca geniş minderlerle oluşturulan konforlu bir dinlenme alanı bile yaşam kalitenizi arttırmaya yetecektir.

8- Beton veya taş saksılar

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Sıra dışı ve büyük saksılarla bahçenizde düzenli ve modern bir görünüm ortaya çıkarabilirsiniz. Beton ya da taş saksılar modern bahçelere doğal ve şık bir katkıda bulunuyorlar.

9- Işıklandırma

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Işıklandırma bahçe dekorasyonlarının en önemli ögelerinden biridir. İyi bir bahçe aydınlatması hem bitkileri hem de diğer dekorasyon unsurlarını çok daha şık gösterir. Eğer bahçenizde elektrik harcamadan şık bir ışıklandırma oluşturmak istiyorsanız güneş enerjili aydınlatma unsurlarını kullanabilirsiniz.

10- Bambu

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS Modern Bahçe Bambu
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

Bambular her geçen gün daha da popüler hale geliyorlar. Diğer bitkilerden çok daha farklı bir estetiğe sahip olan bambu bitkiler bahçeler için harika ve pratik bitkilendirme seçeneklerinden biri.

11- Zen bahçeleri

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Modern Bahçe
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Çakıl, kum, taş ya da kayalardan oluşan Zen bahçeleri de özellikle küçük bahçeler için harika bir seçenek. Sevdiğiniz ağaç ve bitkilerle oluşturulan Zen bahçeleri yalnızca açık alanlar için değil iç mekanlar için de harika bir tasarım unsuru.

12- Dışarıyı içeriyle bütünleştiren tasarım

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Modern Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Evinizin içindeki yaşam alanlarını dışarıdaki bahçelerinizle birleştirerek içeride de ferah ve doğal bir atmosfer oluşturmak mümkün. Bu örnekte de küçücük bahçesi olan bir oturma odasının cam sürgülü kapılarla bahçe ile birleştirildiği şık bir ortam görüyoruz.

13- Ayrıntılar ve aksesuarlar

Referenzen II, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Klasik Bahçe Taş
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Ev içi dekorasyonlarda nasıl küçük ayrıntılar evin genel karakterine önemli katkılar sunuyorsa, bahçe dizaynlarında da aynı şey geçerli elbette. Bahçe köşelerinde kullanacağınız sıra dışı aksesuar ve detaylarla bahçenize çok daha stil sahibi bir görünüm kazandırabilirsiniz.

14- Bahçe duvarları

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Modern Bahçe
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

Bahçe duvarlarınız için malzeme ve model seçimi söz konusu olduğunda pek çok farklı seçeneğiniz olduğu bir gerçek. Doğal taş duvar kaplamaları da bu seçeneklerin en göze çarpanlarından biri.

15- Açık hava şömineleri

Campinas Decor, Garden Light Garden Light Modern Bahçe
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

Açık alanlar için üretilen modern şömine üniteleri de yeni nesil bahçe dizaynlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Popülerliği her geçen gün daha da artan bu tarz şömineler sıcak ve romantik bir atmosfer yaratıyor.

16- Yatak şezlonglar

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Bahçe
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Açık havada biraz kestirmenin ne kadar keyifli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bahçenizi bu tarz şık ve konforlu şezlong yatakların süslemesi fikrine ne dersiniz?

17- Ateş başında

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Huzurlu bir akşam geçirmek için ateş başında oturmaktan daha iyi bir seçenek aklımıza gelmiyor. Bahçede şömine kullanmanın şık örneklerinden biri daha…

18- Farklı malzemeler, keskin hatlar

Apartamento na Foz do Douro, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura Klasik Bahçe
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

Bahçenizi büyüleyici bir görünüme kavuşturmak için farklı malzemeleri bir arada kullanarak ve farklı alanların sınırlarını malzeme tercihlerinizle belirleyerek düzgün hatlara sahip bir dekorasyon tasarlamanız yeterli.

19- Giriş

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler Bambu Ahşap rengi
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

Ve son olarak, bahçenizi dizayn ederken yalnızca oturma alanınızı düşünmeyin, bahçe girişini de etkileyici bir dekorla tasarlayın. Unutmayın ki ilk izlenimin ikinci şansı yoktur ve konuklarınızın evinize geldiğinde ilk göreceği şey bahçenizin girişidir.

28 metrekarelik bir depodan imrenilecek bir eve
Bu bahçe dizaynı fikirlerini siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler