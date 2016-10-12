Duvar dekorasyonu için kopya çekebileceğiniz 7 parlak fikir

Her ne kadar tarih boyunca daha iyi bir yaşama kavuşmak isteyenler için genellikle negatif bir metafor olarak anılmış olsalar da, duvarlar insanlık için tarihin kendisi kadar eski ve bir o kadar da gereklidir. İnsanlık bütün gelişimini ihtiyaçlara ve ihtiyaçlardan doğan tasarımlara borçludur. Ve duvarlar da bu ihtiyaçların ilklerindendir. Vahşi hayvanlardan ve zorlu doğa olaylarından korunmak için barınak arayışına giren insanlar çareyi duvarlarda bulmuş ve kendilerine evler yapmışlardır. Tekerlek nasıl ilk icadından bu yana formunu değiştirmediyse ve onu geliştirmek için yapacak bir şey yoksa, duvarlar da tam olarak böyledir. Bundan on bin yıl önce inşa edilen yapılardaki duvarlar ile bugün inşa edilenler arasında sağlamlık ve dayanıklılık açısından bile pek fark yoktur. Buna karşın insanın estetik ve güzellik arayışı, çağlar boyunca olduğu gibi bugün de sürmektedir ve duvarlar da hemen her şey gibi bu estetik serüveninin konusudur. Duvarda ne gibi bir estetik olabilir, duvar duvardır, diye düşünüyorsanız, biraz yanıldığınızı söyleyelim. Bu yazımızda duvarlarınızı nasıl güzelleştirebileceğinize dair fikirleri derledik, belki de duvarlarınıza yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak işareti bu fikirler arasında bulacaksınız.
Doğada en yalın ve işlenmemiş haliyle bulunan taşlar, bundan yüz yıl öncesine kadar evlerimizin birkaç temel malzemesinden biriydi. Ancak inşaat teknolojisindeki gelişmeler, taşın doğal haliyle kullanımını giderek azalttı ve nihayet yalnızca estetik bir kullanıma kadar indirgedi. Bununla birlikte son dönemde pek çok doğal malzemeye olduğu gibi doğal taşlara da bir dönüşün başladığını söylemek yanlış olmaz. İstediğiniz biçimde, renkte ve dokudaki doğal taşlarla yapacağınız bir kaplamanın duvarlarınızı ve sonucunda da evinizi ne ölçüde değiştirebileceğini bu görsele dikkatle bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz.
Doğal taşların çeşitli yöntemlerle az ya da çok işlenmiş halleri de mimari ve iç dekorasyonda önemli bir araç olarak işlevleniyor. Simetrik bloklar halinde kesilmiş bu koyu renkli taşın yüksek tavanlı bir mekânda ne gibi bir değişiklik yarattığını görüyorsunuz. Konuya başka bir açıdan yaklaşacak olursak, doğrusu bu kaplamanın burada yarattığı etkiyi başka bir şekilde elde etmek hemen hemen imkânsız.
Seksenli ve doksanlı yılların ev modasında büyük bir yer tutan duvar kağıtları bugünlerde yenilenen çeşitleriyle yeniden gündeme gelmeye başladılar. Suya, kire ve ısıya dayanıklı duvar kağıtları özellikle mutfaklar için oldukça iyi bir seçenek olarak dikkat çekiyor.
Duvarınızın belli bir bölümüne uygulayabileceğiniz desen formundaki stickerlardan sonra daha geniş ölçekli ve çok farklı görseller arasından seçebileceğiniz tam boy stickerlar da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu stickerlar sayesinde evinizi hayal dünyanızın canlı bir parçası haline getirebilirsiniz.
Simetrik ya da asimetrik formlarda kestirebileceğiniz aynaları evinizin hemen her odasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düşük maliyetli bu dekorasyon çözümü emin olun evinizde çok iyi sonuçlar yaratacak.
Ahşabın pratikte sınırsız olan kullanım alanlarından her gün yeni bir tanesini daha keşfediyoruz. Küçük ahşap küplerle oluşturulan bu kompozisyon, yalnızca bu duvara değil içinde bulunduğu evin bütününe müthiş bir tarz katıyor demek sanıyoruz pek abartılı olmaz.
Banyolar ev dekorasyonunda çok fazla yer tutmazlar ve genellikle klasik renk ve desenlerle tasarlanırlar. Peki ama neden? Yeni nesil duvar kaplaması ürünleriyle banyonuzun havasını bir çırpıda değiştirebilirsiniz. Bizce denemeye değer.
Daha önce birkaç yazımızda dikey bitkilerden oluşan ve duvarları kaplayan peyzajlardan söz etmiştik. Bitkiler dokundukları her şeye olduğu gibi duvarlarınıza da hayat verebilirler. Üstelik maliyetleri düşük ve bakımları sandığınız kadar zor değil.