Küçük mutfaklar için 20 harika fikir

Mutfağınız istediğiniz boyutlardan biraz daha küçük diye bunu dert edinmenize hiç gerek yok. Sonuçta hemen hepimiz evlerimizi seçerken belli tavizler vermek zorunda kalıyoruz. Tercihlerimizi kent merkezlerine yakın seçkin mahallelerden yana kullandığımızda ise evlerimizin hacmen küçük olması çoğu zaman kaçınılmaz oluyor. Metrekare olarak küçük tasarlanmış bir evde ise genişliği ilk feda edilen alanlar genellikle banyo ve mutfaktır. Ama başta söylediğimiz gibi, bunda dert edecek bir şey yok. Doğru bir tasarımla mutfağınız hem olduğundan daha büyük görünebilir, hem de mevcut alanıyla size istediğiniz her şeyi sunabilir. Bunun için yalnızca iyi fikirlere, iyi bir planlamaya ve sabırlı bir uygulamaya ihtiyacınız var. Sonrasında ise size yıllarca hizmet edecek ve içinde yemek yaparken, çayınızı içerken, komşularınızla sohbet ederken keyif alacağınız bir mutfak ortaya çıkacak. İhtiyacınız olan fikirleri nereden bulacağınızı merak ediyorsanız fazla uzağa gitmenize gerek yok. Küçük mutfakları baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip tam 20 fikri sizin için bir araya getirdik. Gelin şimdi bu 40 fikre biraz daha yakından bakalım.