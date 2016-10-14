현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük mutfaklar için 20 harika fikir

Homify TR Homify TR
Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living MutfakDolap & Raflar
Loading admin actions …

Mutfağınız istediğiniz boyutlardan biraz daha küçük diye bunu dert edinmenize hiç gerek yok. Sonuçta hemen hepimiz evlerimizi seçerken belli tavizler vermek zorunda kalıyoruz. Tercihlerimizi kent merkezlerine yakın seçkin mahallelerden yana kullandığımızda ise evlerimizin hacmen küçük olması çoğu zaman kaçınılmaz oluyor. Metrekare olarak küçük tasarlanmış bir evde ise genişliği ilk feda edilen alanlar genellikle banyo ve mutfaktır. Ama başta söylediğimiz gibi, bunda dert edecek bir şey yok. Doğru bir tasarımla mutfağınız hem olduğundan daha büyük görünebilir, hem de mevcut alanıyla size istediğiniz her şeyi sunabilir. Bunun için yalnızca iyi fikirlere, iyi bir planlamaya ve sabırlı bir uygulamaya ihtiyacınız var. Sonrasında ise size yıllarca hizmet edecek ve içinde yemek yaparken, çayınızı içerken, komşularınızla sohbet ederken keyif alacağınız bir mutfak ortaya çıkacak. İhtiyacınız olan fikirleri nereden bulacağınızı merak ediyorsanız fazla uzağa gitmenize gerek yok. Küçük mutfakları baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip tam 20 fikri sizin için bir araya getirdik. Gelin şimdi bu 40 fikre biraz daha yakından bakalım. 

1- Köşe çekmeceleri

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Köşe çekmeceleri mutfakta kullanılamayan ölü alanlardan yararlanmanızı sağlar ve size fazladan depolama alanı yaratır.

2 – Açık renklerden şaşmayın

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop İskandinav Mutfak Gri
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Küçük mutfaklarda asla koyu renkler kullanmayın. Aksi takdirde mutfağınız olduğundan da küçük görünür.

3 – Modern raflar

Peponi House STUDIO [D] TALE Tropikal Mutfak
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Alışılmış dışında modern raf tiplerine göz gezdirin. Işığı geçiren cam raflar küçük mutfaklar için harika olabilir.

4 – Tavana kadar dolaplar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Küçük mutfaklarda fazladan saklama alanı yaratmak için en kestirme çözümlerden biri tavana kadar uzanan mutfak dolapları kullanmaktır.

5 – Çok amaçlı mutfak

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 MutfakMutfak Tezgâhları
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

Eğer yalnızca mutfağınız değil evinizin tamamı küçük ve alan sıkıntınız büyükse, basit bir panelle mutfağınızı bölerek küçük bir çalışma alanı elde edebilirsiniz.

6 – Ezberinizi bozun

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living MutfakDolap & Raflar
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Sıradışı sonuçlar elde etmek için sıradan yöntemler kullanılmaz. Mikrodalga fırınınızı alışık olduğunuz yerden kaldırıp mutfak dolaplarının üst katına, göz hizasına taşımaya ne dersiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7 – Entegre mekânlar

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Minimalist Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Küçük bir evi daha da küçük parçalara bölmenin kimseye yararı yok. Evin diğer bölümleriyle birleşen açık bir mutfak ve farklı mekânların bir arada bulunduğu entegre salonlar ferah bir ev için işe yarayabilecek çözümlerdir.

8 – İyi düzenleme, sağlıklı aydınlatma

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Mutfak
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Mutfağınız küçükse ortalığı dağınık bırakmanız onu daha da boğucu hale getirecektir. Bu yüzden kalıcı ve geçici düzenlemenizi doğru yapmanız gerekir. Sağlıklı bir doğal aydınlatma ise bu düzeni pekiştirerek ferahlık hissini güçlendirecektir.

9 – Renkli dokunuşlar

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração Minimalist Mutfak Seramik Kırmızı
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

Mutfağınızda ağırlık olarak açık renkleri kullanmalısınız demiştik. Ama bu açık renklere parlak renklerle küçük dokunuşlar yapmanın hiç zararı olmadığı gibi büyük faydaları olabilir.

10 – Gizli spot ışıklar

homify Minimalist Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

Küçük bir mutfakta tavandan sallanan koca bir aydınlatma elemanını kimse istemez. Bu derdinize spot ışıklar çare olabilir. Üstelik böylelikle çok daha iyi bir aydınlatma ve çok daha şık bir ortam elde edersiniz.

11 – Sıradışı renkler kullanın

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura MutfakMutfak Tezgâhları
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

Sarı, turuncu veya buna benzer sıradışı renkler mutfağınızda capcanlı ve neşeli bir atmosfer yaratabilir.

12- Basitliğe ve işlevselliğe odaklanın

Casa R, Architrek Architrek Modern Mutfak
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

Gereksiz süslemelerden kaçının ve olabildiğince işlev odaklı bir tasarım benimsemeye çalışın. Ne kadar yalın bir tarz oluşturursanız genişlik veya darlık o kadar az gündeme gelecektir.

13 – Arkadaşlarınıza yer açın

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

Küçük bir mutfakta da pekâlâ arkadaşlarınızla birlikte yemek yapabilir ve yiyebilirsiniz. Yeni nesil mutfak barları her türlü alana rahatlıkla uygulanabiliyor. Üstelik geniş bir masa kadar oturma alanı sağlamalarına rağmen çok az yer kaplıyorlar.

14- Yeşil tonları

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L Eklektik Mutfak
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Yeşilin çeşitli tonları, özellikle de açık ve yumuşak olanları mutfağınıza çok şık ve bir o kadar da rahatlatıcı bir hava katabilir.

15- Farklı boyutlarda mutfak dolapları

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Modern Mutfak
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

Mutfak dolaplarınızın üst bölümünde birbirinin aynı birkaç parça yerine farklı boyutlarda dolaplar tasarlarsanız daha dinamik ve daha şık bir ortam oluşturabilirsiniz.

16- Süper kompakt bir mutfağa ne dersiniz?

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Akdeniz Mutfak Masif Ahşap Yeşil
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

Mutfağınız küçük değil ama siz elinizdeki alanı verimli kullanmak istiyorsunuz, ya da mutfağınız hiç yok ve oturma odanızın bir köşesine bir mutfak yapacaksınız; o halde buradaki gibi süper kompakt bir mutfak sizin için biçilmiş kaftan. 

17- Gizli gözler, uzantılar

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Tezgâhınızın içine girerek kaybolacak bir kesme tahtası, yalnızca küçük mutfaklar için değil, tasarıma ve pratik fikirlere kıymet veren herkes için mükemmel bir alternatif.

18 – Doğal malzemeler

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Ahşap, hemen her yerde olduğu gibi küçük mutfaklarda da harika işler çıkarıyor. Beyaz gibi açık renklerle de güzel bir uyum gösteren doğal ahşap aynı zamanda mutfağınıza sıcak ve samimi bir hava katacaktır.

19- Akıcı yüzeyler, minimal tasarım

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon MutfakIşıklandırma
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

Girinti ve çıkıntıların olmadığı ya da çok az olduğu akıcı bir tasarım mutfağınızı olduğundan büyük göstermeye yardımcı olur. Bunu kalabalıktan uzak ve pratik bir minimallikle bir araya getirdiğinizde ortaya çıkacak sonuç sizi bile şaşırtabilir.

20- Şişeler için nişler ve çok amaçlı bir tezgâh

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarınızın arasında şişeler için bir niş açmanız iyi bir saklama çözümü olmasının yanında mutfağınıza şıklık da katacaktır. Mutfak tezgâhınızın bir bölümünün altını boş bırakarak açacağınız alan ise normal şartlarda taburelerinizi saklarken gerektiğinde kahvaltı masasına dönüşebilir.

Bahçenizde fark yaratacak 6 parlak fikir
Bu küçük mutfak fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler