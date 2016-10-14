Küçük mutfaklar için 20 harika fikir

Mutfağınız istediğiniz boyutlardan biraz daha küçük diye bunu dert edinmenize hiç gerek yok. Sonuçta hemen hepimiz evlerimizi seçerken belli tavizler vermek zorunda kalıyoruz. Tercihlerimizi kent merkezlerine yakın seçkin mahallelerden yana kullandığımızda ise evlerimizin hacmen küçük olması çoğu zaman kaçınılmaz oluyor. Metrekare olarak küçük tasarlanmış bir evde ise genişliği ilk feda edilen alanlar genellikle banyo ve mutfaktır. Ama başta söylediğimiz gibi, bunda dert edecek bir şey yok. Doğru bir tasarımla mutfağınız hem olduğundan daha büyük görünebilir, hem de mevcut alanıyla size istediğiniz her şeyi sunabilir. Bunun için yalnızca iyi fikirlere, iyi bir planlamaya ve sabırlı bir uygulamaya ihtiyacınız var. Sonrasında ise size yıllarca hizmet edecek ve içinde yemek yaparken, çayınızı içerken, komşularınızla sohbet ederken keyif alacağınız bir mutfak ortaya çıkacak. İhtiyacınız olan fikirleri nereden bulacağınızı merak ediyorsanız fazla uzağa gitmenize gerek yok. Küçük mutfakları baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip tam 20 fikri sizin için bir araya getirdik. Gelin şimdi bu 40 fikre biraz daha yakından bakalım.
Köşe çekmeceleri mutfakta kullanılamayan ölü alanlardan yararlanmanızı sağlar ve size fazladan depolama alanı yaratır.
Küçük mutfaklarda asla koyu renkler kullanmayın. Aksi takdirde mutfağınız olduğundan da küçük görünür.
Alışılmış dışında modern raf tiplerine göz gezdirin. Işığı geçiren cam raflar küçük mutfaklar için harika olabilir.
Küçük mutfaklarda fazladan saklama alanı yaratmak için en kestirme çözümlerden biri tavana kadar uzanan mutfak dolapları kullanmaktır.
Eğer yalnızca mutfağınız değil evinizin tamamı küçük ve alan sıkıntınız büyükse, basit bir panelle mutfağınızı bölerek küçük bir çalışma alanı elde edebilirsiniz.
Sıradışı sonuçlar elde etmek için sıradan yöntemler kullanılmaz. Mikrodalga fırınınızı alışık olduğunuz yerden kaldırıp mutfak dolaplarının üst katına, göz hizasına taşımaya ne dersiniz?
Küçük bir evi daha da küçük parçalara bölmenin kimseye yararı yok. Evin diğer bölümleriyle birleşen açık bir mutfak ve farklı mekânların bir arada bulunduğu entegre salonlar ferah bir ev için işe yarayabilecek çözümlerdir.
Mutfağınız küçükse ortalığı dağınık bırakmanız onu daha da boğucu hale getirecektir. Bu yüzden kalıcı ve geçici düzenlemenizi doğru yapmanız gerekir. Sağlıklı bir doğal aydınlatma ise bu düzeni pekiştirerek ferahlık hissini güçlendirecektir.
Mutfağınızda ağırlık olarak açık renkleri kullanmalısınız demiştik. Ama bu açık renklere parlak renklerle küçük dokunuşlar yapmanın hiç zararı olmadığı gibi büyük faydaları olabilir.
Küçük bir mutfakta tavandan sallanan koca bir aydınlatma elemanını kimse istemez. Bu derdinize spot ışıklar çare olabilir. Üstelik böylelikle çok daha iyi bir aydınlatma ve çok daha şık bir ortam elde edersiniz.
Sarı, turuncu veya buna benzer sıradışı renkler mutfağınızda capcanlı ve neşeli bir atmosfer yaratabilir.
Gereksiz süslemelerden kaçının ve olabildiğince işlev odaklı bir tasarım benimsemeye çalışın. Ne kadar yalın bir tarz oluşturursanız genişlik veya darlık o kadar az gündeme gelecektir.
Küçük bir mutfakta da pekâlâ arkadaşlarınızla birlikte yemek yapabilir ve yiyebilirsiniz. Yeni nesil mutfak barları her türlü alana rahatlıkla uygulanabiliyor. Üstelik geniş bir masa kadar oturma alanı sağlamalarına rağmen çok az yer kaplıyorlar.
Yeşilin çeşitli tonları, özellikle de açık ve yumuşak olanları mutfağınıza çok şık ve bir o kadar da rahatlatıcı bir hava katabilir.
Mutfak dolaplarınızın üst bölümünde birbirinin aynı birkaç parça yerine farklı boyutlarda dolaplar tasarlarsanız daha dinamik ve daha şık bir ortam oluşturabilirsiniz.
Mutfağınız küçük değil ama siz elinizdeki alanı verimli kullanmak istiyorsunuz, ya da mutfağınız hiç yok ve oturma odanızın bir köşesine bir mutfak yapacaksınız; o halde buradaki gibi süper kompakt bir mutfak sizin için biçilmiş kaftan.
Tezgâhınızın içine girerek kaybolacak bir kesme tahtası, yalnızca küçük mutfaklar için değil, tasarıma ve pratik fikirlere kıymet veren herkes için mükemmel bir alternatif.
Ahşap, hemen her yerde olduğu gibi küçük mutfaklarda da harika işler çıkarıyor. Beyaz gibi açık renklerle de güzel bir uyum gösteren doğal ahşap aynı zamanda mutfağınıza sıcak ve samimi bir hava katacaktır.
Girinti ve çıkıntıların olmadığı ya da çok az olduğu akıcı bir tasarım mutfağınızı olduğundan büyük göstermeye yardımcı olur. Bunu kalabalıktan uzak ve pratik bir minimallikle bir araya getirdiğinizde ortaya çıkacak sonuç sizi bile şaşırtabilir.
Mutfak dolaplarınızın arasında şişeler için bir niş açmanız iyi bir saklama çözümü olmasının yanında mutfağınıza şıklık da katacaktır. Mutfak tezgâhınızın bir bölümünün altını boş bırakarak açacağınız alan ise normal şartlarda taburelerinizi saklarken gerektiğinde kahvaltı masasına dönüşebilir.