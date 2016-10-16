Türkiye'den tarzıyla ezber bozan bir ev

Oturma odaları dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük ölçüde televizyon ve onun etrafındaki oturma alanları olarak kurgulanır ve bu odalar aslında oturmak için değil televizyon izlemek içindir. Dünyanın en çok televizyon izleyen birkaç toplumundan biri olduğumuz için bunda şaşılacak bir şey yok elbette. Ama bunun ideal bir yaşam tarzını temsil ettiğini iddia etmek de oldukça güç. Bu evin oturma odasında ise görünür bir yerde televizyon yok. Sadece bu kadar da değil, bu odanın odak noktasını muhteşem bir kuyruklu piano oluşturuyor. Ve bizi alışılagelmiş kavramlar üzerine tekrar düşünmeye zorluyor. Bu arada sinema ve müzik keyfi için ustalıkla gizlenmiş projeksiyon ve ses sistemi donanımları da odada bulunuyor. Ancak bunların dikkat çekecek şekilde görünür noktalarda olması istenmemiş.