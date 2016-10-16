Türkiye'den tarzıyla ezber bozan bir ev

Her ne kadar eski İstanbul'un sınırları içinde kalmasa da, bugünkü İstanbul'un en eski ve köklü semtlerinden biri olan Levent'te oldukça ilginç ve tarzıyla gerçekten de ezberleri bozan bir eve konuk olacağız bu yazımızda. Kent merkezinde ve merkeze yakın bölgeler arasında halen müstakil ve az katlı evlerin toplam konut alanının ağırlığını oluşturduğu ve nüfusa göre oldukça fazla yeşil alana sahip olan Levent, bu dokusunu uzun zamandır koruyor ve umuyoruz korumaya devam edecek. Bugün misafir olacağımız ev ise yalnızca güzel bir semtte olmakla kalmıyor, aynı zamanda titizlikle planlanmış ve uygulanmış dekorasyonu ve birbirinden ilginç detayları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Bir evin karakterini en çok gösteren, en özet biçimde yansıtan ve özellikle evinize ilk kez gelen misafirlere en çok fikir veren yerin evinizin girişi olduğunu daha önce pek çok yazımızda belirtmiştik. Kitapları kapaklarına göre değerlendirmenin yanlış olduğu herkesçe kabul edilir ama kapağını beğenmediğimiz bir kitabı da genellikle elimize alıp kurcalamayız. İşte evinizin girişini bir kitabın kapağı olarak düşünebilirsiniz. Yazımızın konusu olan evin dekorasyonu da belli ki bu bilinçle yapılmış ve oldukça şık giriş bölümü ilk adımdan itibaren üzerimizde pozitif bir etki bırakıyor.
Oturma odaları dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük ölçüde televizyon ve onun etrafındaki oturma alanları olarak kurgulanır ve bu odalar aslında oturmak için değil televizyon izlemek içindir. Dünyanın en çok televizyon izleyen birkaç toplumundan biri olduğumuz için bunda şaşılacak bir şey yok elbette. Ama bunun ideal bir yaşam tarzını temsil ettiğini iddia etmek de oldukça güç. Bu evin oturma odasında ise görünür bir yerde televizyon yok. Sadece bu kadar da değil, bu odanın odak noktasını muhteşem bir kuyruklu piano oluşturuyor. Ve bizi alışılagelmiş kavramlar üzerine tekrar düşünmeye zorluyor. Bu arada sinema ve müzik keyfi için ustalıkla gizlenmiş projeksiyon ve ses sistemi donanımları da odada bulunuyor. Ancak bunların dikkat çekecek şekilde görünür noktalarda olması istenmemiş.
Çalışma odası hacmen küçük olmasına rağmen işlevsel bir şekilde tasarlanmış. Gün ışığından da bolca faydalanan ve iki cephesinde pencereleri bulunan bu oda, sakin ve huzurlu ortamıyla ideal bir çalışma ortamı sunuyor.
Merkezinde bir kuyruklu pianonun bulunduğu oturma odasının bir bölümü de özel olarak kitap okuma köşesi şeklinde tasarlanmış. Hem gün ışığını iki yönden rahat rahat alan, hem de akşam saatleri için kitap okumaya uygun bir aydınlatması bulunan bu köşe, kitap kurtları için mükemmel bir ortam sunuyor.
Mutfakta oldukça yalın ve işlevsel bir tasarım çizgisi takip edilmiş. Gereksiz unsurlardan ve dikkat çeken aksesuarlardan arındırılmış bu mutfağın bir diğer önemli özelliği ise kullanılan bütün malzemelerin en üst kalitede olması. Tezgâhtan mutfak dolaplarına, evyeden bataryalara kadar mutfakta bulunan her şeyde birinci sınıf malzemeler tercih edilmiş.
Evdeki yerleşik mobilya ve aksamların önemli bir kısmı buraya özel olarak tasarlanmış ve hepsi de bulundukları yere mükemmel bir biçimde oturuyorlar. Burada özel üretim bir dolap içine gizlenmiş kalorifer peteği ve bu dolabın devamındaki diğer saklama alanlarını görüyoruz. Zemindeki ahşap rabıta uygulamasını da hesaba katınca, bu tarz ince bir işçiliği bugünlerde çok sık görmediğimizi söylemek sanıyoruz yanlış olmaz.