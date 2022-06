En şık yuvarlak yatak odası takımları

Evinizdeki her oda, her mekan kendine has bir havaya ve karaktere sahiptir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, evinizde bir odada hissettiğiniz duygular ile, başka bir odada hissettiğiniz duygular birbiriyle aynı olmaz. Tıpkı bir sanatçının, eserinin aynısını tekrar yapamaması gibi, evinizdeki iki mekanın dekorasyonları ve dekorasyonların sizin üzerinizde yarattığı duygular birbiriyle tamamen aynı olamazlar. İşte kendine has hava taşıyan bu mekanlardan biri de, yatak odalarıdır. Kişiye özel olmaları ve kültürümüzde biraz da mahrem sayılmalarından dolayı, yatak odası dekorasyonu pek sık gündeme gelmez. Fakat buna rağmen, yatak odası dekorasyonu da kendi içinde oldukça farklı dallara ayrılmıştır.

Peki bir yatak odasını estetik bakımdan şık hale getirmek nasıl mümkündür ? Bu sorunun cevabını tamamen sizde gizlidir. Çünkü bir dekorasyonu şık kılan, sizin o dekorasyondan ne beklediğinizle alakalıdır. Örnek vermek gerekirse, işten eve çok geç saatlerde geliyor ve yatak odanızı yalnızca uyumak için kullanıyor iseniz, yatak odası dekorasyonu sizin için oldukça kolay olacaktır. Çünkü ergonomik açıdan rahat bir yatak, tüm sıkıntılarınızı çözer. Fakat yatak odasını da bir yaşam alanı olarak görüyor ve bu doğrultuda kullanıyor iseniz -örneğin yatmadan önce uzun uzun kitap okumaktan keyif alan biri iseniz- yatak odası dekorasyonu sizin için bir tık daha fazla önem arz etmektedir. Yatak odası dekorasyonlarında kilit noktanın beklentileriniz olduğundan bahsettikten sonra, sıra geldi yatak odanıza genel hatlarını kazandırıp süsleyebilecek dekoratif araçlara. Tıpkı oturma odası ve salonlarda olduğu gibi, bir yatak odasında da en çok söz sahibi olan dekoratif araçlar mobilyalardır. Aksini iddia etseniz de, en çok alanı mobilyalar kapladığı için, göze ilk çarpan ögeler de dekoratif mobilyalar olacaktır. Peki bir yatak odasında ne tür mobilyalardan bahsedilebilir ? Tabi ki yataklardan… Bir yatak, yatak odasına yalnızca isim vermekle kalmaz. Aynı zamanda yatak odasının da can damarıdır.

Yataklar, yatak odasının merkezinde bulunan ve yatak odası dekorasyonlarında temel kabul edilen dekoratif mobilyalardır. Dekoratif diyoruz, çünkü özellikle son yıllarda bu tarz mobilyaların işlevsel yönleri zayıflarken dekoratif yani estetik yönleri önem kazanmakta. İşte yataklar da bu tarz mobilyalardan birisi. Üstelik, yatak odanız için yatak seçerken genel çizgiye bağlı kalmaz zorunda da değilsiniz. Eğer, farklı dizaynlardan hoşlanan bir okurumuz iseniz, yuvarlak yatak odası takımları tam da size göre. Yuvarlak yatak odası takımlarına dair tanım yapmak gerekirse, genellikle yuvarlak biçimde dizayn edilmiş bir yatağın etrafında şekillenen dekorasyonlar, yuvarlak yatak odası takımları olarak isim kazanır. Fakat burada eklemek istediğimiz nokta ise, yatak odasında göze çarpabilecek kadar etkin rol oynayan diğer aksesuarların, yuvarlak yapıya sahip olması da yatak odasına yuvarlak yatak odası takımı niteliği kazandırır. Fakat buna rağmen, yuvarlak bir yatak yuvarlak yatak odası için olmazsa olmazlardan sayılabilir.

Yatak odanızda kullanacağınız tarza karar verdikten sonra, sıra geldi bu tarzın inceliklerine kafa yormaya… Yuvarlak bir yatak odası takımı seçerken nelere dikkat etmek gerekir ? Öncelikle, yatak odanız için yuvarlak bir yatak odası takımı seçmeden önce, yatak odanızın fiziki özelliklerini ezbere bilmelisiniz. Çünkü, fiziki koşullar dekorasyon konusunda sizi engelleyebilecek güce sahiptir. Ayrıca, her yatak odası yuvarlak bir yatak odasını barındırabilecek potansiyelde değildir. Örnek vermek gerekirse, küçük ve klasik dikdörtgen şeklindeki bir yatak odasında yuvarlak yatak odası takımı bulundurmak, alanı tamamen boğar. Size hareket alanı dahi bırakmaz. İşte bu sebepten ötürü, yatak odanızın fizikî özellikleri, yatak odası takımı tercihinde büyük rol oynar.