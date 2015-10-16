En şık yuvarlak yatak odası takımları

Evinizdeki her oda, her mekan kendine has bir havaya ve karaktere sahiptir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, evinizde bir odada hissettiğiniz duygular ile, başka bir odada hissettiğiniz duygular birbiriyle aynı olmaz. Tıpkı bir sanatçının, eserinin aynısını tekrar yapamaması gibi, evinizdeki iki mekanın dekorasyonları ve dekorasyonların sizin üzerinizde yarattığı duygular birbiriyle tamamen aynı olamazlar. İşte kendine has hava taşıyan bu mekanlardan biri de, yatak odalarıdır. Kişiye özel olmaları ve kültürümüzde biraz da mahrem sayılmalarından dolayı, yatak odası dekorasyonu pek sık gündeme gelmez. Fakat buna rağmen, yatak odası dekorasyonu da kendi içinde oldukça farklı dallara ayrılmıştır.
Peki bir yatak odasını estetik bakımdan şık hale getirmek nasıl mümkündür ? Bu sorunun cevabını tamamen sizde gizlidir. Çünkü bir dekorasyonu şık kılan, sizin o dekorasyondan ne beklediğinizle alakalıdır. Örnek vermek gerekirse, işten eve çok geç saatlerde geliyor ve yatak odanızı yalnızca uyumak için kullanıyor iseniz, yatak odası dekorasyonu sizin için oldukça kolay olacaktır. Çünkü ergonomik açıdan rahat bir yatak, tüm sıkıntılarınızı çözer. Fakat yatak odasını da bir yaşam alanı olarak görüyor ve bu doğrultuda kullanıyor iseniz -örneğin yatmadan önce uzun uzun kitap okumaktan keyif alan biri iseniz- yatak odası dekorasyonu sizin için bir tık daha fazla önem arz etmektedir. Yatak odası dekorasyonlarında kilit noktanın beklentileriniz olduğundan bahsettikten sonra, sıra geldi yatak odanıza genel hatlarını kazandırıp süsleyebilecek dekoratif araçlara. Tıpkı oturma odası ve salonlarda olduğu gibi, bir yatak odasında da en çok söz sahibi olan dekoratif araçlar mobilyalardır. Aksini iddia etseniz de, en çok alanı mobilyalar kapladığı için, göze ilk çarpan ögeler de dekoratif mobilyalar olacaktır. Peki bir yatak odasında ne tür mobilyalardan bahsedilebilir ? Tabi ki yataklardan… Bir yatak, yatak odasına yalnızca isim vermekle kalmaz. Aynı zamanda yatak odasının da can damarıdır.
Yataklar, yatak odasının merkezinde bulunan ve yatak odası dekorasyonlarında temel kabul edilen dekoratif mobilyalardır. Dekoratif diyoruz, çünkü özellikle son yıllarda bu tarz mobilyaların işlevsel yönleri zayıflarken dekoratif yani estetik yönleri önem kazanmakta. İşte yataklar da bu tarz mobilyalardan birisi. Üstelik, yatak odanız için yatak seçerken genel çizgiye bağlı kalmaz zorunda da değilsiniz. Eğer, farklı dizaynlardan hoşlanan bir okurumuz iseniz, yuvarlak yatak odası takımları tam da size göre. Yuvarlak yatak odası takımlarına dair tanım yapmak gerekirse, genellikle yuvarlak biçimde dizayn edilmiş bir yatağın etrafında şekillenen dekorasyonlar, yuvarlak yatak odası takımları olarak isim kazanır. Fakat burada eklemek istediğimiz nokta ise, yatak odasında göze çarpabilecek kadar etkin rol oynayan diğer aksesuarların, yuvarlak yapıya sahip olması da yatak odasına yuvarlak yatak odası takımı niteliği kazandırır. Fakat buna rağmen, yuvarlak bir yatak yuvarlak yatak odası için olmazsa olmazlardan sayılabilir.
Yatak odanızda kullanacağınız tarza karar verdikten sonra, sıra geldi bu tarzın inceliklerine kafa yormaya… Yuvarlak bir yatak odası takımı seçerken nelere dikkat etmek gerekir ? Öncelikle, yatak odanız için yuvarlak bir yatak odası takımı seçmeden önce, yatak odanızın fiziki özelliklerini ezbere bilmelisiniz. Çünkü, fiziki koşullar dekorasyon konusunda sizi engelleyebilecek güce sahiptir. Ayrıca, her yatak odası yuvarlak bir yatak odasını barındırabilecek potansiyelde değildir. Örnek vermek gerekirse, küçük ve klasik dikdörtgen şeklindeki bir yatak odasında yuvarlak yatak odası takımı bulundurmak, alanı tamamen boğar. Size hareket alanı dahi bırakmaz. İşte bu sebepten ötürü, yatak odanızın fizikî özellikleri, yatak odası takımı tercihinde büyük rol oynar.
Bahçe dekorasyonlarıyla ilgili paylaştığımız çoğu yazıda, dekorasyonda Akdeniz tarzının genel özelliklerinden bahsettik. Akdeniz tarzında dekore edilen alanlarda, kırmızı taş tuğlaların genel özellikleri göze çarpar. İşte bu yatak odası dekorasyonu da, hem yuvarlak yatak odası takımının kullanıldığı hem de Akdeniz tarzına uygun biçimde dekore edilen bir yatak odası örneği. Üstelik, duvarlardaki kırmızı dokunun yatakla uyumlu olması da bir başka hoş ayrıntı.
Yatak odası dekorasyonlarında, en önemli konuların başında şekil ve renk gelmekte. Yatak odalarında tercih edilen genel renklerin başında, açık tonlardaki ana renkler gelse de, kimi zaman sıra dışı renk tercihlerine rastlamak da mümkün. Asortie Mobilya Dekorasyon'a ait olan bu yuvarlak yatak odası takımı örneği, yatak odalarında farklı tonların kullanımına dair güzel bir rehber olma potansiyeline sahip.
Kimi zaman, yatak odanız için seçeceğiniz mekan, ilginç bir oda olabilir. Tavanaraları da sık sık yatak odası amaçlı kullanılan mekanlardandır. Özellikle, geniş bir tavana sahip olmaları ve otantik yapıları, tavanaralarının yatak odası olarak seçilmesinde rol oynayan sebeplerdendir. Bu örnekte ise, yuvarlak bir yatak odası takımının hakimiyetini görmekteyiz. Yatağın duvar kenarına yanaştırılması, yaygın olarak görülen davranışlardan olsa da, özellikle bir tavanarasında orta kısımda da bulunabilirdi…
Yatak odası dekorasyonlarında, en az doğru yatak tercihi kadar önemli olan bir başka konu da hiç şüphesiz yatak başlığı tercihi. Her ne kadar önemsiz bir konu olarak görünse de, özellikle eksiksiz bir yatak odası dekorasyonu istiyorsanız, yatak başlığını eksik etmemeniz gerekir. Üstelik, yuvarlak dizaynlardan hoşlanıyorsanız, güneşi andıran bu şık yatak başlığı tam da size göre.
Eğer yatmadan önce, vakit geçirebileceğiniz bir yatak odası dekorasyonu yaratmak peşindeyseniz bu örneği dikkatlice incelemenizi tavsiye ediyoruz. Yuvarlak yatak odası takımlarının kullanıldığı yatak odalarında ve diğer yatak odalarında da en önemli konulardan biri, yatak odasına kendine has karakteristik bir hava kazandırmaktır. Bu örnekte bahsedilen eksiğin, gül şeklindeki dekorlarına ustaca aydınlatılması sonucunda giderildiğini görmekteyiz…
Yatak odaları, her ne kadar size has ve bizim kültürümüzdeki tabiri ile 'mahrem' mekanlar olsalar da, herkes zamanının büyük çoğunu geçirdiği bu alanların en azından göze hitap edecek kadar şık olmasını diler. İşte Teknogrup Design imzalı bu yuvarlak yatak odası takımı, yatak odalarının nasıl şık olabileceğine dair güzel bir kanıt. Üstelik kişiye özel olsalar da, şık görünüşlerinin bir gerçek olduğu pekala doğru.
Eğer bir yatak odası takımından ilk beklentiniz rahatlık ise, bu örneğimizi dikkatlice inceleyerek kendiniz için notlar çıkarabilirsiniz. Üstelik yuvarlak bir yapıya sahip olması da, sıra dışı yatak odası takımlarından hoşlanan okurlarımız için güzel bir artı. Yatağın bütün etrafını çepeçevre saran içi pamuklu kılıf, bu yuvarlak yatak odası takımının rahat bir yapıya kavuşmasında en önemli etken.
Tıpkı evinizin diğer bölümlerinde olduğu gibi, yatak odasında kullanılan renkler de çok büyük bir öneme sahiptir. Üstelik, yatak odası bilincinizin uzun süre kapandığı tek mekan olduğu için de, yatak odalarında renklerin güçleri artar. İşte bu sebeplerden ötürü, bu örnekteki yuvarlak yatak odası takımı gibi birçok açık renkle bezenmiş olan bir yatak odası takımı, renkli dekorasyonlardan hoşlanan okurlarımız için güzel bir alternatif olabilir.