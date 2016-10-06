Evini burcuna göre seç

Burçlara inanmıyor, astrolojinin büsbütün bir safsatadan ibaret olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama yine de bu aşağıdaki evlere bakıp burcunuza uygun evi seçip seçmediğimizi görmenize engel değil.

Elbette bu yazıda burcunuzdan hareketle bir tahminde bulunmuyor ya da geleceği söylemiyoruz ama küçük bir oyun oynuyoruz. Bakalım her burcun karakter özelliklerine uygun olarak seçtiğimiz bu müstakil evler arasında en sevdiğiniz sizin burcunuzun evi mi olacak yoksa başka bir burcun mu.

İşte 12 burcun özelliklerine uygun düşecek mimarileri ve görünümleriyle 12 şahane evden oluşan bir derleme.