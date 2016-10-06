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Evini burcuna göre seç

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Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Kırsal Evler
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Burçlara inanmıyor, astrolojinin büsbütün bir safsatadan ibaret olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama yine de bu aşağıdaki evlere bakıp burcunuza uygun evi seçip seçmediğimizi görmenize engel değil. 

Elbette bu yazıda burcunuzdan hareketle bir tahminde bulunmuyor ya da geleceği söylemiyoruz ama küçük bir oyun oynuyoruz. Bakalım her burcun karakter özelliklerine uygun olarak seçtiğimiz bu müstakil evler arasında en sevdiğiniz sizin burcunuzun evi mi olacak yoksa başka bir burcun mu. 

İşte 12 burcun özelliklerine uygun düşecek mimarileri ve görünümleriyle 12 şahane evden oluşan bir derleme.

1. Kova Burcu: Evinizin mümkün olan maksimum ışığı alması gerekiyor, her şey pırıl pırıl olmalı

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Modern Evler
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

2. Yay Burcu: Hem özel hayatın gizliliğine önem veriyor, hem de alçakgönüllü olmayı seviyorsanız, işte sizin için gözlerden uzak bir kabin

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Modern Evler
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

3. Balık Burcu: Maceracı bir karakteriniz var, dolayısıyla böyle sıradışı bir ev ve gözlerden uzak bir lokasyon tam size göre

Ready-for-Photo Home Staging Anwesen am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Klasik Evler
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

4. Yengeç Burcu: Nostalji seven kişiliğinize kolonyal tarza sahip bu Amerikan evi uygun düşerdi herhalde

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Evler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

5. İkizler Burcu: Hem pırıltıyı hem de mütevaziliği seviyorsunuz, dolayısıyla parıltılı ama bir yandan da minimalist bir tek katlı ev size uygun olurdu

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Bahçe havuzu
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

6. Akrep Burcu: Modayı yakından takip ettiğinize göre çağdaş mimariye sahip prefabrik bir ev size göre olmalı

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Modern Evler
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

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7. Başak Burcu: Tarihi ve debdebeyi sevdiğinize göre, böyle tarihi bir çiftlik evi tam aradığınız şey olabilir

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Kırsal Evler
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

8. Oğlak Burcu: Güçlü, büyük ve basit bir yapıya sahip olan bu ev kararlı karakterinize uygun düşecektir

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos Modern Evler
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

9. Terazi Burcu: İşlevsellik ve estetiği bir arada görmek isteyen bir yapınız var, dolayısıyla bu yeni Art Nouveau bina size uygun düşebilir

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Modern Evler
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

10. Koç Burcu: Sizin için önce aileniz ve evcil hayvanlarınız geliyor, dolayısıyla bu kocaman ev tam sizlik

Blue windows, 국민대학교 국민대학교 Kırsal Evler
국민대학교

국민대학교
국민대학교
국민대학교

11. Boğa Burcu: Lükse olan düşkünlüğünüz bu vaha gibi evi sizin için uygun kılıyor

Avenue Fresnaye Villa, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects Modern Evler
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

12. Aslan Burcu: İlgilendiğiniz her konuya tamamen hakim olmak istediğinize göre, bölgenin tek hakimi olan bu evi çok seveceksiniz

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Evler Ahşap Siyah
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Burçlarla ilgili daha fazlası için ’Burçlara göre farklı mutfak dekorasyonları’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

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